Тур: 33. Стадион: Пяст. Зрители: 8045 Главный судья: Пржибыл Ярослав
1:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаНаранхо Хосе
41' Желтая карточкаМоква Томаш
56' Желтая карточкаФеликс Хорхе
60' Желтая карточкаMichael Ameyaw
1:0
77' ГолMichael Ameyaw
83' Желтая карточкаШиманьски Кароль
84' Желтая карточкаПюлюлю Афимико
1:1
90' ГолИмас Хесус
90'+10
Ход матча
31'
41'
56'
60'
77'
1:0
83'
84'
90'
1:1
22
Моква
Томаш
16
Сачек
Михал
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
28
Наранхо
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Пяст
Ягеллония Белосток
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
30 матчей
36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.13
1.13
Среднее время на гол
79
79
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.33
0.93
Среднее время на гол
67
96
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.23
1.03
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
72
87
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|8 (7)
|0.24
|Феликс Хорхе
|7
|0.21
|Michael Ameyaw
|6
|0.18
|Serhij Krykun
|3
|0.09
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.06
|Гук Томаш
|2
|0.06
|Томашевич Гжегож
|2
|0.06
|Вильчек Камиль
|2
|0.06
|Пясецки Фабиан
|2
|0.06
|Мосур Ариэль
|1
|0.03
|Червински Якуб
|1
|0.03
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.03
|Костадинов Тихомир
|0
|0
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
|Щепаньски Милош
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пюлюлю Афимико
|12 (5)
|0.36
|Имас Хесус
|11
|0.33
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.27
|Хансен Кристоффер
|9
|0.27
|Нене III
|8
|0.24
|Dominik Marczuk
|6
|0.18
|Наранхо Хосе
|6
|0.18
|Скшипчак Матеуш
|3
|0.09
|Калисканер Каан
|2
|0.06
|Левицки Якуб
|2
|0.06
|Кубицки Ярослав
|1
|0.03
|Сачек Михал
|1
|0.03
|Wojciech Laski
|1
|0.03
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Купиш Томаш
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|11
|0
|Пырка Аркадиуш
|9
|1
|Червински Якуб
|5
|0
|Гук Томаш
|5
|0
|Томашевич Гжегож
|5
|0
|Michael Ameyaw
|5
|0
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Вильчек Камиль
|2
|0
|Голубек Якуб
|2
|0
|Моква Томаш
|2
|0
|Феликс Хорхе
|2
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Miguel Munoz2
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Хэйтли Том
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Шиманьски Кароль
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|10
|1
|Дигес Адриан
|7
|1
|Нене III
|6
|0
|Сачек Михал
|6
|0
|Наранхо Хосе
|4
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|Скшипчак Матеуш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Нгиамба Орельен
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Dominik Marczuk
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Ягеллония Белосток
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
8
16
Пяст
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Ягеллония Белосток
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
11
40
Пяст
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (11)
55% (18)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
21% (7)
48% (16)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
19
56
Голы по времени матча
Забито
25
30
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
0
0%
8
27%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
6
24%
2
7%
31-45
5
20%
5
17%
46-60
5
20%
7
23%
61-75
6
24%
6
20%
76-90
Пропущено
15
30
2 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 15
2
13%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
4
27%
8
27%
46-60
5
33%
5
17%
61-75
4
27%
5
17%
76-90
Забито
13
41
8 В 1-м тайме 23
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
2
15%
6
15%
1-15
4
31%
8
20%
16-30
2
15%
9
22%
31-45
1
8%
2
5%
46-60
2
15%
6
15%
61-75
2
15%
10
24%
76-90
Пропущено
19
18
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
5%
4
22%
1-15
1
5%
5
28%
16-30
6
32%
3
17%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
3
17%
76-90
Забито
38
71
17 В 1-м тайме 35
21 Во 2-м тайме 36
16 Забивали первыми 17
10 Не забивали 4
2
5%
14
20%
1-15
7
18%
10
14%
16-30
8
21%
11
15%
31-45
6
16%
7
10%
46-60
7
18%
13
18%
61-75
8
21%
16
23%
76-90
Пропущено
34
48
10 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 26
3
9%
6
13%
1-15
1
3%
8
17%
16-30
6
18%
10
21%
31-45
8
24%
11
23%
46-60
9
26%
5
10%
61-75
7
21%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2
Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2
Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3
Результаты матчей
Пяст
Ягеллония Белосток
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
3
4 раза 25%
4
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
7 раз 21%
1:1
7 раз 21%
1:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
9 раз 27%
2
9 раз 27%
3
7 раз 21%
4
5 раз 15%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пяст
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
151
89
124
314
97
116
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
161
214
107
115
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
312
1023
2211
429
1320
132
627
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11