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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 8045 Главный судья: Пржибыл Ярослав
Пяст
1:1
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
31' Желтая карточка
Наранхо Хосе
41' Желтая карточка
Моква Томаш
56' Желтая карточка
Феликс Хорхе
60' Желтая карточка
Michael Ameyaw
1:0
77' Гол
Michael Ameyaw
83' Желтая карточка
Шиманьски Кароль
84' Желтая карточка
Пюлюлю Афимико
1:1
90' Гол
Имас Хесус
90'+10
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
22
Моква
Томаш
16
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
19
Michael
Ameyaw
30
Щепаньски
Милош
7
Феликс
Хорхе
10
Вильчек
Камиль
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
4
Халити
Йетмир
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
28
Наранхо
Хосе
10
Пюлюлю
Афимико
Пяст
4-2-3-1
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Ягеллония Белосток

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

30 матчей

36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:3
Э
0:1
Э
0:1
ЭГА
2:0
Э
0:2
Э
3:1
ЭГА
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
4:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:0
OE
1:1
OE
2:0

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Среднее время на гол

79
79

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.33
0.93

Среднее время на гол

67
96

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.23
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

72
87

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 8 (7) 0.24
Феликс Хорхе 7 0.21
Michael Ameyaw 6 0.18
Serhij Krykun 3 0.09
Кадзиор Дамиан 2 0.06
Гук Томаш 2 0.06
Томашевич Гжегож 2 0.06
Вильчек Камиль 2 0.06
Пясецки Фабиан 2 0.06
Мосур Ариэль 1 0.03
Червински Якуб 1 0.03
Храпек Михал 1 (1) 0.03
Костадинов Тихомир 0 0
Пырка Аркадиуш 0 0
Щепаньски Милош 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюлюлю Афимико 12 (5) 0.36
Имас Хесус 11 0.33
Вдовик Бартломей 9 (3) 0.27
Хансен Кристоффер 9 0.27
Нене III 8 0.24
Dominik Marczuk 6 0.18
Наранхо Хосе 6 0.18
Скшипчак Матеуш 3 0.09
Калисканер Каан 2 0.06
Левицки Якуб 2 0.06
Кубицки Ярослав 1 0.03
Сачек Михал 1 0.03
Wojciech Laski 1 0.03
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Купиш Томаш 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 11 0
Пырка Аркадиуш 9 1
Червински Якуб 5 0
Гук Томаш 5 0
Томашевич Гжегож 5 0
Michael Ameyaw 5 0
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Храпек Михал 4 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Вильчек Камиль 2 0
Голубек Якуб 2 0
Моква Томаш 2 0
Феликс Хорхе 2 0
Костадинов Тихомир 2 0
Miguel Munoz2 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Хэйтли Том 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Шиманьски Кароль 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 10 1
Дигес Адриан 7 1
Нене III 6 0
Сачек Михал 6 0
Наранхо Хосе 4 0
Купиш Томаш 3 0
Пюлюлю Афимико 3 0
Скшипчак Матеуш 3 0
Wojciech Laski 3 0
Кубицки Ярослав 2 0
Имас Хесус 2 0
Стойинович Душан 2 0
Нгиамба Орельен 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Dominik Marczuk 2 0
Матысик Милош 2 0
Левицки Якуб 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Калисканер Каан 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0

Результаты матчей

Пяст
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Ягеллония Белосток
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

8
16
Пяст
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Ягеллония Белосток
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

11
40
Пяст
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (11)
55% (18)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
21% (7)
48% (16)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

19
56

Голы по времени матча

Забито

25
30
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
0
0%
8
27%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
6
24%
2
7%
31-45
5
20%
5
17%
46-60
5
20%
7
23%
61-75
6
24%
6
20%
76-90

Пропущено

15
30
2 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 15
2
13%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
4
27%
8
27%
46-60
5
33%
5
17%
61-75
4
27%
5
17%
76-90

Забито

13
41
8 В 1-м тайме 23
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
2
15%
6
15%
1-15
4
31%
8
20%
16-30
2
15%
9
22%
31-45
1
8%
2
5%
46-60
2
15%
6
15%
61-75
2
15%
10
24%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
5%
4
22%
1-15
1
5%
5
28%
16-30
6
32%
3
17%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
3
17%
76-90

Забито

38
71
17 В 1-м тайме 35
21 Во 2-м тайме 36
16 Забивали первыми 17
10 Не забивали 4
2
5%
14
20%
1-15
7
18%
10
14%
16-30
8
21%
11
15%
31-45
6
16%
7
10%
46-60
7
18%
13
18%
61-75
8
21%
16
23%
76-90

Пропущено

34
48
10 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 26
3
9%
6
13%
1-15
1
3%
8
17%
16-30
6
18%
10
21%
31-45
8
24%
11
23%
46-60
9
26%
5
10%
61-75
7
21%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2
Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2
Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3

Результаты матчей

Пяст
Ягеллония Белосток

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
3
4 раза 25%
4
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
7 раз 21%
1:1
7 раз 21%
1:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
9 раз 27%
2
9 раз 27%
3
7 раз 21%
4
5 раз 15%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пяст
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
1
8
9
1.5
12
4
3
14
2.5
9
7
1
16
3.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
16
1
2
14
1.5
10
7
1
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
31
2
10
23
1.5
22
11
4
29
2.5
13
20
1
32
3.5
6
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 33 17 9 7 74 - 45 60
2.
Шленск Вроцлав
 33 17 9 7 48 - 30 60
3.
Легия
 32 14 11 7 48 - 38 53
4.
Гурник Забже
 33 15 8 10 45 - 40 53
5.
Ракув
 32 14 10 8 53 - 35 52
6.
Лех
 32 14 10 8 45 - 38 52
7.
Погонь Щецин
 33 15 7 11 58 - 38 52
8.
Заглембе Любин
 32 12 8 12 40 - 47 44
9.
Сталь Мелец
 33 11 10 12 40 - 45 43
10.
Пяст
 33 9 16 8 38 - 34 43
11.
Видзев Лодзь
 32 12 6 14 41 - 44 42
12.
Радомяк Радом
 33 10 8 15 40 - 55 38
13.
Варта Познань
 32 9 10 13 33 - 39 37
14.
Пуща Неполомице
 33 8 13 12 38 - 49 37
15.
Краковия
 32 7 15 10 43 - 44 36
16.
Корона Кельце
 33 7 14 12 38 - 43 35
17.
Рух Хожув
 33 5 14 14 38 - 55 29
18.
ЛКС Лодзь
 32 5 6 21 30 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 16 11 3 2 43 - 16 36
2.
Ракув
 16 10 5 1 32 - 9 35
3.
Гурник Забже
 17 9 5 3 23 - 14 32
4.
Лех
 16 9 4 3 28 - 14 31
5.
Шленск Вроцлав
 17 9 4 4 27 - 14 31
6.
Сталь Мелец
 17 8 6 3 25 - 17 30
7.
Пяст
 17 7 7 3 25 - 15 28
8.
Видзев Лодзь
 16 9 0 7 20 - 20 27
9.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
10.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
11.
Пуща Неполомице
 16 6 8 2 22 - 20 26
12.
Корона Кельце
 17 6 8 3 28 - 20 26
13.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
14.
Варта Познань
 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 16 4 5 7 19 - 25 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Легия
 16 7 5 4 24 - 22 26
3.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 17 6 6 5 31 - 29 24
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Заглембе Любин
 16 6 3 7 23 - 30 21
7.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
8.
Радомяк Радом
 17 6 3 8 21 - 30 21
9.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
10.
Варта Познань
 16 4 5 7 16 - 22 17
11.
Краковия
 16 3 8 5 13 - 19 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 16 3 4 9 15 - 28 13
15.
Рух Хожув
 17 2 7 8 19 - 33 13
16.
Пуща Неполомице
 17 2 5 10 16 - 29 11
17.
Корона Кельце
 16 1 6 9 10 - 23 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 1 1 14 10 - 40 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Моква Томаш получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Наранхо Хосе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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