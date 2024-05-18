Тур: 33. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Pawel Malec
2:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаВлканова Адам
34' Желтая карточкаЩепан Даниэль
1:0
42' Гол в свои воротаДадок Роберт
45' Желтая карточкаMartin Remacle
57' Желтая карточкаКвецень Бартош
2:0
75' ГолШикавка Евгений
90'+3
Ход матча
34'
42'
1:0
45'
57'
75'
66
Milos
Trojak
17
Dawid
Blanik
21
Daniel
Trejo
6
Хосема
96
Дадок
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakПолузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Daniel TrejoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
87 Rafal Mamla
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 ХосемаЗащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Полузащитник
-
86 Новотны СомаПолузащитник
-
70 Козак МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
54 Вилак ФилипНападающий
-
33 Mike Huras
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Корона Кельце
Рух Хожув
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
20 матчей
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1
0.7
Среднее время на гол
90
128
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.7
1.4
Среднее время на гол
52
64
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.35
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
66
85
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шикавка Евгений
|8
|0.24
|Martin Remacle
|6
|0.18
|Далмау Адриан
|5 (2)
|0.15
|Ноно Давид
|4 (2)
|0.12
|Дякону Роналдо
|3
|0.09
|Daniel Trejo
|2
|0.06
|Milos Trojak
|2
|0.06
|Dawid Blanik
|1
|0.03
|Чижички Матеуш
|1
|0.03
|Затор Доминик
|1
|0.03
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.03
|Jakub Konstantyn
|1
|0.03
|Квецень Бартош
|1
|0.03
|Jacek Podgorski
|0
|0
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|10 (5)
|0.3
|Michal Feliks
|5
|0.15
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.12
|Козак Милош
|2
|0.06
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.06
|Новотны Сома
|2
|0.06
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0.06
|Lukasz Moneta
|1
|0.03
|Влканова Адам
|1
|0.03
|Подставски Томаш
|1
|0.03
|Przemyslaw Szur
|1
|0.03
|Хосема
|1
|0.03
|Михальский Кацпер
|1
|0.03
|Летневски Юлиуш
|1
|0.03
|Patryk Sikora
|1
|0.03
|Bartlomiej Baranski
|1
|0.03
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Szymon Szymanski
|0
|0
|Вилак Филип
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофмейстер Йоав
|9
|1
|Martin Remacle
|7
|0
|Jacek Podgorski
|7
|0
|Квецень Бартош
|6
|0
|Ноно Давид
|5
|0
|Годиньо Маркус
|5
|0
|Dawid Blanik
|4
|0
|Малярчик Петр
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Затор Доминик
|3
|0
|Milos Trojak
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Daniel Trejo
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|10
|0
|Щепан Даниэль
|7
|1
|Летневски Юлиуш
|5
|0
|Szymon Szymanski
|3
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Przemyslaw Szur
|4
|0
|Козак Милош
|4
|0
|Бартолевски Матеуш
|4
|0
|Michal Feliks
|4
|0
|Дадок Роберт
|2
|1
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Влканова Адам
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Lukasz Moneta
|1
|0
|Хосема
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
|Bartlomiej Baranski
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Рух Хожув
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
12
15
Корона Кельце
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Рух Хожув
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
6
13
Корона Кельце
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (15)
39% (13)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
Рух Хожув
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
30% (10)
45% (15)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
22
16
Упущенные победы
18
28
Голы по времени матча
Забито
26
20
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
3
12%
2
10%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
6
23%
4
20%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
5
19%
5
25%
61-75
7
27%
6
30%
76-90
Пропущено
22
32
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
3
14%
2
6%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
4
18%
7
22%
31-45
5
23%
8
25%
46-60
3
14%
3
9%
61-75
4
18%
7
22%
76-90
Забито
12
20
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
0
0%
2
10%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
3
25%
8
40%
76-90
Пропущено
21
21
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
4
19%
16-30
5
24%
4
19%
31-45
2
10%
4
19%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
29%
5
24%
76-90
Забито
38
40
17 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 10
3
8%
4
10%
1-15
6
16%
6
15%
16-30
8
21%
5
13%
31-45
2
5%
2
5%
46-60
9
24%
9
23%
61-75
10
26%
14
35%
76-90
Пропущено
43
53
21 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 26
5
12%
5
9%
1-15
7
16%
9
17%
16-30
9
21%
11
21%
31-45
7
16%
12
23%
46-60
5
12%
4
8%
61-75
10
23%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0
Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0
Рух Хожув
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3
Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Ракув - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1
Результаты матчей
Корона Кельце
Рух Хожув
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 24%
1:0
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Рух Хожув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
106
89
79
314
214
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
116
115
512
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
2112
924
1221
429
429
231
132
132
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11