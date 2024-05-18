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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Pawel Malec
Корона Кельце
2:0
Конец матча
Рух Хожув
0'
5' Желтая карточка
Влканова Адам
34' Желтая карточка
Щепан Даниэль
1:0
42' Гол в свои ворота
Дадок Роберт
45' Желтая карточка
Martin Remacle
57' Желтая карточка
Квецень Бартош
2:0
75' Гол
Шикавка Евгений
90'+3
55
Дзеконски
Ксавье
6
Jacek
Podgorski
94
Квецень
Бартош
18
Хофмейстер
Йоав
23
Marcel
Pieczek
66
Milos
Trojak
17
Dawid
Blanik
27
Крогстад
Фредрик
88
Martin
Remacle
21
Daniel
Trejo
20
Далмау
Адриан
36
Стипица
Данте
59
Стемпиньски
Мариуш
20
Szymon
Szymanski
6
Хосема
96
Дадок
Роберт
88
Влканова
Адам
22
Стажиньски
Филип
5
Tomasz
Wojtowicz
19
Michal
Feliks
95
Щепан
Даниэль
24
Bartlomiej
Baranski
Корона Кельце
4-1-4-1
Рух Хожув
3-4-3

История личных встреч

Корона Кельце
Рух Хожув

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

20 матчей

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:1
Э
1:2
ER
0:2
Э
0:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:1
КП
3:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:0
OE
0:2

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1
0.7

Среднее время на гол

90
128

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.7
1.4

Среднее время на гол

52
64

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.35
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

66
85

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шикавка Евгений 8 0.24
Martin Remacle 6 0.18
Далмау Адриан 5 (2) 0.15
Ноно Давид 4 (2) 0.12
Дякону Роналдо 3 0.09
Daniel Trejo 2 0.06
Milos Trojak 2 0.06
Dawid Blanik 1 0.03
Чижички Матеуш 1 0.03
Затор Доминик 1 0.03
Хофмейстер Йоав 1 0.03
Jakub Konstantyn 1 0.03
Квецень Бартош 1 0.03
Jacek Podgorski 0 0
Годиньо Маркус 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 10 (5) 0.3
Michal Feliks 5 0.15
Tomasz Swedrowski 4 0.12
Козак Милош 2 0.06
Бартолевски Матеуш 2 0.06
Новотны Сома 2 0.06
Tomasz Wojtowicz 2 0.06
Lukasz Moneta 1 0.03
Влканова Адам 1 0.03
Подставски Томаш 1 0.03
Przemyslaw Szur 1 0.03
Хосема 1 0.03
Михальский Кацпер 1 0.03
Летневски Юлиуш 1 0.03
Patryk Sikora 1 0.03
Bartlomiej Baranski 1 0.03
Стажиньски Филип 0 0
Szymon Szymanski 0 0
Вилак Филип 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофмейстер Йоав 9 1
Martin Remacle 7 0
Jacek Podgorski 7 0
Квецень Бартош 6 0
Ноно Давид 5 0
Годиньо Маркус 5 0
Dawid Blanik 4 0
Малярчик Петр 3 0
Такач Далибор 3 0
Затор Доминик 3 0
Milos Trojak 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Daniel Trejo 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Далмау Адриан 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 10 0
Щепан Даниэль 7 1
Летневски Юлиуш 5 0
Szymon Szymanski 3 1
Подставски Томаш 4 0
Przemyslaw Szur 4 0
Козак Милош 4 0
Бартолевски Матеуш 4 0
Michal Feliks 4 0
Дадок Роберт 2 1
Konrad Kasolik 0 2
Стемпиньски Мариуш 3 0
Tomasz Swedrowski 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Стипица Данте 2 0
Влканова Адам 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Барановски Павел 1 0
Lukasz Moneta 1 0
Хосема 1 0
Длугош Виктор 1 0
Стечик Доминик 1 0
Patryk Sikora 1 0
Bartlomiej Baranski 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Рух Хожув
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

12
15
Корона Кельце
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Рух Хожув
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
14

Упущенные победы

6
13
Корона Кельце
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (15)
39% (13)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
Рух Хожув
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
30% (10)
45% (15)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

18
28

Голы по времени матча

Забито

26
20
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
3
12%
2
10%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
6
23%
4
20%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
5
19%
5
25%
61-75
7
27%
6
30%
76-90

Пропущено

22
32
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
3
14%
2
6%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
4
18%
7
22%
31-45
5
23%
8
25%
46-60
3
14%
3
9%
61-75
4
18%
7
22%
76-90

Забито

12
20
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
0
0%
2
10%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
3
25%
8
40%
76-90

Пропущено

21
21
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
4
19%
16-30
5
24%
4
19%
31-45
2
10%
4
19%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
29%
5
24%
76-90

Забито

38
40
17 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 10
3
8%
4
10%
1-15
6
16%
6
15%
16-30
8
21%
5
13%
31-45
2
5%
2
5%
46-60
9
24%
9
23%
61-75
10
26%
14
35%
76-90

Пропущено

43
53
21 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 26
5
12%
5
9%
1-15
7
16%
9
17%
16-30
9
21%
11
21%
31-45
7
16%
12
23%
46-60
5
12%
4
8%
61-75
10
23%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0
Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0
Рух Хожув
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3
Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Ракув - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1

Результаты матчей

Корона Кельце
Рух Хожув

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 24%
1:0
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Рух Хожув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
6
8
9
1.5
7
9
3
14
2.5
2
14
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
11
6
1
15
1.5
5
12
1
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
21
12
9
24
1.5
12
21
4
29
2.5
4
29
2
31
3.5
1
32
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 32 17 8 7 73 - 44 59
2.
Шленск Вроцлав
 32 16 9 7 46 - 30 57
3.
Легия
 32 14 11 7 48 - 38 53
4.
Гурник Забже
 33 15 8 10 45 - 40 53
5.
Ракув
 32 14 10 8 53 - 35 52
6.
Лех
 32 14 10 8 45 - 38 52
7.
Погонь Щецин
 33 15 7 11 58 - 38 52
8.
Заглембе Любин
 32 12 8 12 40 - 47 44
9.
Сталь Мелец
 33 11 10 12 40 - 45 43
10.
Видзев Лодзь
 32 12 6 14 41 - 44 42
11.
Пяст
 32 9 15 8 37 - 33 42
12.
Радомяк Радом
 32 10 8 14 40 - 53 38
13.
Варта Познань
 32 9 10 13 33 - 39 37
14.
Пуща Неполомице
 33 8 13 12 38 - 49 37
15.
Краковия
 32 7 15 10 43 - 44 36
16.
Корона Кельце
 33 7 14 12 38 - 43 35
17.
Рух Хожув
 33 5 14 14 38 - 55 29
18.
ЛКС Лодзь
 32 5 6 21 30 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 16 11 3 2 43 - 16 36
2.
Ракув
 16 10 5 1 32 - 9 35
3.
Гурник Забже
 17 9 5 3 23 - 14 32
4.
Лех
 16 9 4 3 28 - 14 31
5.
Сталь Мелец
 17 8 6 3 25 - 17 30
6.
Шленск Вроцлав
 16 8 4 4 25 - 14 28
7.
Видзев Лодзь
 16 9 0 7 20 - 20 27
8.
Пяст
 16 7 6 3 24 - 14 27
9.
Легия
 16 7 6 3 24 - 16 27
10.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 34 - 25 26
11.
Пуща Неполомице
 16 6 8 2 22 - 20 26
12.
Корона Кельце
 17 6 8 3 28 - 20 26
13.
Заглембе Любин
 16 6 5 5 17 - 17 23
14.
Варта Познань
 16 5 5 6 17 - 17 20
15.
Краковия
 16 4 7 5 30 - 25 19
16.
Радомяк Радом
 16 4 5 7 19 - 25 17
17.
ЛКС Лодзь
 16 4 5 7 20 - 31 17
18.
Рух Хожув
 16 3 7 6 19 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 8 5 3 21 - 16 29
2.
Легия
 16 7 5 4 24 - 22 26
3.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 16 6 5 5 30 - 28 23
5.
Гурник Забже
 16 6 3 7 22 - 26 21
6.
Радомяк Радом
 16 6 3 7 21 - 28 21
7.
Заглембе Любин
 16 6 3 7 23 - 30 21
8.
Лех
 16 5 6 5 17 - 24 21
9.
Ракув
 16 4 5 7 21 - 26 17
10.
Варта Познань
 16 4 5 7 16 - 22 17
11.
Краковия
 16 3 8 5 13 - 19 17
12.
Видзев Лодзь
 16 3 6 7 21 - 24 15
13.
Пяст
 16 2 9 5 13 - 19 15
14.
Сталь Мелец
 16 3 4 9 15 - 28 13
15.
Рух Хожув
 17 2 7 8 19 - 33 13
16.
Пуща Неполомице
 17 2 5 10 16 - 29 11
17.
Корона Кельце
 16 1 6 9 10 - 23 9
18.
ЛКС Лодзь
 16 1 1 14 10 - 40 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 15 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Martin Remacle получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Г О О О О Л - Дадок Роберт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 34'
      Щепан Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Влканова Адам получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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