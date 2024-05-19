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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Алмере Сити
1:0
Первый тайм: 31'
НЕК Неймеген
0'
1:0
19' Гол
Ван ла Парра Райив
22' Желтая карточка
Ресинк Стейе

Ход матча

19'
Ван ла Парра Райив
1:0
22'
Ресинк Стейе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Алмере Сити
Ничья
НЕК Неймеген
2.80
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3.80
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2.65
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Все Коэффициенты
1
Баккер
Нордин
4
Ван
Брюген
Дамиан
3
Якобс
Йоей
2
Флоранюс
Шерел
28
Ресинк
Стейе
20
Акуджоби
Хамди
9
Робине
Тома
6
Пенья
Альваро
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
27
Ван
ла
Парра
Райив
17
Хансен
Корнелиус
1
Силлессен
Яспер
2
Перейра
Брайанн
4
Росс
Матиас
24
Вердонк
Калвин
5
Бас
Юри
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
9
Чери
Тьяронн
10
Хансен
Сонтье
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
Алмере Сити
3-1-4-2
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Алмере Сити
НЕК Неймеген

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

Э
1:1
К
0:4
ПДПОЗВЭ
0:4
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:3
ПД
5:0
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:1
ТМК
3:1
ПД
2:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.14

Среднее время на гол

77
78

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2.29
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.77
1.54

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 11 (3) 0.32
Катлайн Йоанн 4 0.12
Хансен Корнелиус 4 0.12
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.06
Якобс Йоей 2 0.06
Китала Янн 2 0.06
Ван ла Парра Райив 1 0.03
Мбе Со Лоик 1 0.03
Ресинк Стейе 1 0.03
Пост Данни 1 0.03
Пенья Альваро 1 0.03
Налич Ади 1 0.03
Копмейнерс Пер 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Барбе Тео 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 12 (2) 0.35
Огава Коки 10 (2) 0.29
Гонсалес Роберто 6 0.18
Хансен Сонтье 6 0.18
Пропер Дирк 4 0.12
Дост Бас 4 (1) 0.12
Чери Тьяронн 4 0.12
Бас Юри 3 0.09
Сано Кадаи 3 0.09
Ван Рой Барт 2 0.06
Вердонк Калвин 2 0.06
Тавшан Элаис 2 0.06
Росс Матиас 2 0.06
Худемакерс Меес 1 0.03
Шоне Лассе 1 (1) 0.03
Ларсен Ларс Олден 1 0.03
Перейра Брайанн 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 7 1
Копмейнерс Пер 7 1
Флоранюс Шерел 7 0
Якобс Йоей 7 0
Ресинк Стейе 7 0
Робине Тома 4 1
Барбе Тео 4 0
Акуджоби Хамди 4 0
Пенья Альваро 3 0
Китала Янн 3 0
Ройо Манел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Дёйвестейн Лансе 2 0
Хансен Корнелиус 2 0
Катлайн Йоанн 2 0
Ван ла Парра Райив 1 0
Налич Ади 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0
Ван Дайвен Джейсон 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 4 1
Вердонк Калвин 5 0
Бас Юри 5 0
Нюйтинк Брэм 3 1
Пропер Дирк 4 0
Худемакерс Меес 2 1
Тавшан Элаис 2 1
Сандлер Филипп 3 0
Росс Матиас 3 0
Сано Кадаи 3 0
Гонсалес Роберто 2 0
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Хансен Сонтье 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Артс Д'Леану 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
НЕК Неймеген
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

9
12
Алмере Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
НЕК Неймеген
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

22
15

Упущенные победы

11
28
Алмере Сити
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
НЕК Неймеген
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

24
19

Упущенные победы

20
40

Голы по времени матча

Забито

16
28
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
2
13%
2
7%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
3
19%
7
25%
31-45
1
6%
7
25%
46-60
3
19%
3
11%
61-75
6
38%
8
29%
76-90

Пропущено

27
26
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
3
11%
3
12%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
1
4%
3
12%
46-60
7
26%
7
27%
61-75
11
41%
7
27%
76-90

Забито

16
35
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
3
19%
1
3%
1-15
3
19%
2
6%
16-30
3
19%
9
26%
31-45
1
6%
9
26%
46-60
2
13%
7
20%
61-75
4
25%
7
20%
76-90

Пропущено

28
25
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
6
21%
4
16%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
3
11%
4
16%
46-60
6
21%
3
12%
61-75
6
21%
9
36%
76-90

Забито

32
63
15 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 41
15 Забивали первыми 16
11 Не забивали 4
5
16%
3
5%
1-15
4
13%
3
5%
16-30
6
19%
16
25%
31-45
2
6%
16
25%
46-60
5
16%
10
16%
61-75
10
31%
15
24%
76-90

Пропущено

55
51
21 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
9
16%
7
14%
1-15
7
13%
5
10%
16-30
5
9%
6
12%
31-45
4
7%
7
14%
46-60
13
24%
10
20%
61-75
17
31%
16
31%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1

Результаты матчей

Алмере Сити
НЕК Неймеген

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
3
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
0
11 раз 33%
2
6 раз 18%
5
1 раз 3%
3
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
0
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
16
1
4
12
1.5
11
6
1
15
2.5
7
10
1
15
3.5
1
16
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
3
3
14
1.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
29
4
7
26
1.5
20
13
1
32
2.5
12
21
1
32
3.5
2
31
1
32
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 34 28 4 2 108 - 21 88
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 34 25 7 2 91 - 26 82
3.
Твенте
 0:0 Заявка 34 20 7 7 67 - 35 67
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 34 20 7 7 70 - 38 67
5.
Аякс
 0:1 Заявка 34 15 10 9 75 - 65 55
6.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 34 13 11 10 66 - 52 50
7.
Утрехт
 0:2 Заявка 34 13 10 11 46 - 46 49
8.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 34 13 8 13 49 - 47 47
9.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 34 12 10 12 46 - 45 46
10.
Херенвен
 0:0 Заявка 34 10 8 16 52 - 68 38
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 34 9 11 14 37 - 56 38
12.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 34 9 10 15 44 - 65 37
13.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 34 8 13 13 33 - 55 37
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 34 9 6 19 41 - 74 33
15.
Валвейк
 1:0 Заявка 34 8 8 18 40 - 56 32
16.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 34 6 12 16 50 - 69 30
17.
Волендам
 0:1 Заявка 34 4 7 23 33 - 87 19
18.
Витесс
 1:0 Заявка 34 7 5 22 29 - 72 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 17 15 1 1 51 - 11 46
2.
Твенте
 0:0 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 17 12 4 1 47 - 10 40
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 17 12 2 3 41 - 17 38
5.
Аякс
 0:1 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 0:2 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
7.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 17 8 4 5 35 - 25 28
8.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
9.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 17 7 4 6 31 - 23 25
10.
Хераклес
 0:0 Заявка 17 6 4 7 25 - 35 22
11.
Херенвен
 0:0 Заявка 17 6 3 8 30 - 36 21
12.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 17 5 6 6 23 - 24 21
13.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
14.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 17 4 7 6 26 - 27 19
15.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 17 4 7 6 18 - 26 19
16.
Валвейк
 1:0 Заявка 17 4 6 7 22 - 28 18
17.
Волендам
 0:1 Заявка 17 3 2 12 15 - 43 11
18.
Витесс
 1:0 Заявка 17 3 5 9 14 - 28 -4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 17 13 3 1 57 - 10 42
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 17 13 3 1 44 - 16 42
3.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 17 8 5 4 29 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
5.
Твенте
 0:0 Заявка 17 6 6 5 27 - 18 24
6.
Аякс
 0:1 Заявка 17 6 4 7 36 - 41 22
7.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 17 5 7 5 31 - 27 22
8.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 17 5 6 6 15 - 22 21
9.
Утрехт
 0:2 Заявка 17 5 5 7 17 - 23 20
10.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 17 4 6 7 26 - 36 18
11.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 0:0 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
13.
Валвейк
 1:0 Заявка 17 4 2 11 18 - 28 14
14.
Витесс
 1:0 Заявка 17 4 0 13 15 - 44 12
15.
Хераклес
 0:0 Заявка 17 3 2 12 16 - 39 11
16.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 17 2 5 10 24 - 42 11
17.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 17 2 5 10 10 - 36 11
18.
Волендам
 0:1 Заявка 17 1 5 11 18 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 29 (3)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Витесс Ороз Алоис 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Весь список
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    Алмере Сити
    Ничья
    НЕК Неймеген
    2.80
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    3.80
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    2.65
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