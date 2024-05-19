Тур: 34. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
1:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
19'
22'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
28
Ресинк
Стейе
5
Бас
Юри
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Китала ЯннНападающий
- Нападающий
-
16 Налич АдиНападающий
-
21 Коррин МиланНападающий
-
24 Маттуар ФезНападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
21 Артс Д'ЛеануЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
29 Де Вит КасПолузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Алмере Сити
НЕК Неймеген
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.14
Среднее время на гол
77
78
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2.29
2
Среднее время на гол
39
45
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.77
1.54
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
50
58
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|11 (3)
|0.32
|Катлайн Йоанн
|4
|0.12
|Хансен Корнелиус
|4
|0.12
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.06
|Якобс Йоей
|2
|0.06
|Китала Янн
|2
|0.06
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.03
|Мбе Со Лоик
|1
|0.03
|Ресинк Стейе
|1
|0.03
|Пост Данни
|1
|0.03
|Пенья Альваро
|1
|0.03
|Налич Ади
|1
|0.03
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Барбе Тео
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.35
|Огава Коки
|10 (2)
|0.29
|Гонсалес Роберто
|6
|0.18
|Хансен Сонтье
|6
|0.18
|Пропер Дирк
|4
|0.12
|Дост Бас
|4 (1)
|0.12
|Чери Тьяронн
|4
|0.12
|Бас Юри
|3
|0.09
|Сано Кадаи
|3
|0.09
|Ван Рой Барт
|2
|0.06
|Вердонк Калвин
|2
|0.06
|Тавшан Элаис
|2
|0.06
|Росс Матиас
|2
|0.06
|Худемакерс Меес
|1
|0.03
|Шоне Лассе
|1 (1)
|0.03
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.03
|Перейра Брайанн
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|7
|1
|Копмейнерс Пер
|7
|1
|Флоранюс Шерел
|7
|0
|Якобс Йоей
|7
|0
|Ресинк Стейе
|7
|0
|Робине Тома
|4
|1
|Барбе Тео
|4
|0
|Акуджоби Хамди
|4
|0
|Пенья Альваро
|3
|0
|Китала Янн
|3
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Дёйвестейн Лансе
|2
|0
|Хансен Корнелиус
|2
|0
|Катлайн Йоанн
|2
|0
|Ван ла Парра Райив
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0
|Ван Дайвен Джейсон
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|5
|0
|Бас Юри
|5
|0
|Нюйтинк Брэм
|3
|1
|Пропер Дирк
|4
|0
|Худемакерс Меес
|2
|1
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Сандлер Филипп
|3
|0
|Росс Матиас
|3
|0
|Сано Кадаи
|3
|0
|Гонсалес Роберто
|2
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Хансен Сонтье
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Артс Д'Леану
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
НЕК Неймеген
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
9
12
Алмере Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
НЕК Неймеген
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
22
15
Упущенные победы
11
28
Алмере Сити
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
НЕК Неймеген
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
24
19
Упущенные победы
20
40
Голы по времени матча
Забито
16
28
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
2
13%
2
7%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
3
19%
7
25%
31-45
1
6%
7
25%
46-60
3
19%
3
11%
61-75
6
38%
8
29%
76-90
Пропущено
27
26
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
3
11%
3
12%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
1
4%
3
12%
46-60
7
26%
7
27%
61-75
11
41%
7
27%
76-90
Забито
16
35
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
3
19%
1
3%
1-15
3
19%
2
6%
16-30
3
19%
9
26%
31-45
1
6%
9
26%
46-60
2
13%
7
20%
61-75
4
25%
7
20%
76-90
Пропущено
28
25
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
6
21%
4
16%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
3
11%
4
16%
46-60
6
21%
3
12%
61-75
6
21%
9
36%
76-90
Забито
32
63
15 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 41
15 Забивали первыми 16
11 Не забивали 4
5
16%
3
5%
1-15
4
13%
3
5%
16-30
6
19%
16
25%
31-45
2
6%
16
25%
46-60
5
16%
10
16%
61-75
10
31%
15
24%
76-90
Пропущено
55
51
21 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
9
16%
7
14%
1-15
7
13%
5
10%
16-30
5
9%
6
12%
31-45
4
7%
7
14%
46-60
13
24%
10
20%
61-75
17
31%
16
31%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1
Результаты матчей
Алмере Сити
НЕК Неймеген
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
3
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
0
11 раз 33%
2
6 раз 18%
5
1 раз 3%
3
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
0
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
161
412
116
115
710
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
133
314
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
294
726
2013
132
1221
132
231
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|34
|28
|4
|2
|108 - 21
|88
|2.
|0:0 Заявка
|34
|25
|7
|2
|91 - 26
|82
|3.
|0:0 Заявка
|34
|20
|7
|7
|67 - 35
|67
|4.
|2:0 Заявка
|34
|20
|7
|7
|70 - 38
|67
|5.
|0:1 Заявка
|34
|15
|10
|9
|75 - 65
|55
|6.
|0:1 Заявка
|34
|13
|11
|10
|66 - 52
|50
|7.
|0:2 Заявка
|34
|13
|10
|11
|46 - 46
|49
|8.
|0:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|49 - 47
|47
|9.
|1:0 Заявка
|34
|12
|10
|12
|46 - 45
|46
|10.
|0:0 Заявка
|34
|10
|8
|16
|52 - 68
|38
|11.
|0:0 Заявка
|34
|9
|11
|14
|37 - 56
|38
|12.
|0:0 Заявка
|34
|9
|10
|15
|44 - 65
|37
|13.
|1:0 Заявка
|34
|8
|13
|13
|33 - 55
|37
|14.
|0:0 Заявка
|34
|9
|6
|19
|41 - 74
|33
|15.
|1:0 Заявка
|34
|8
|8
|18
|40 - 56
|32
|16.
|0:0 Заявка
|34
|6
|12
|16
|50 - 69
|30
|17.
|0:1 Заявка
|34
|4
|7
|23
|33 - 87
|19
|18.
|1:0 Заявка
|34
|7
|5
|22
|29 - 72
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|15
|1
|1
|51 - 11
|46
|2.
|0:0 Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|3.
|0:0 Заявка
|17
|12
|4
|1
|47 - 10
|40
|4.
|2:0 Заявка
|17
|12
|2
|3
|41 - 17
|38
|5.
|0:1 Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|0:2 Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|7.
|0:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|8.
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|9.
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 23
|25
|10.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 35
|22
|11.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 36
|21
|12.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 24
|21
|13.
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 29
|19
|14.
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 27
|19
|15.
|1:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|18 - 26
|19
|16.
|1:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 28
|18
|17.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|15 - 43
|11
|18.
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 28
|-4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|57 - 10
|42
|2.
|0:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|44 - 16
|42
|3.
|2:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 21
|29
|4.
|0:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|5.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|27 - 18
|24
|6.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|36 - 41
|22
|7.
|0:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|31 - 27
|22
|8.
|1:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 22
|21
|9.
|0:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 23
|20
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|26 - 36
|18
|11.
|1:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|13.
|1:0 Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 28
|14
|14.
|1:0 Заявка
|17
|4
|0
|13
|15 - 44
|12
|15.
|0:0 Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 39
|11
|16.
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|24 - 42
|11
|17.
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 36
|11
|18.
|0:1 Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 44
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|29 (3)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Витесс
|Ороз Алоис
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7