Тур: 34. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
1:4
Конец матча
0'
1:0
19' ГолВан ла Парра Райив
21' Желтая карточкаРесинк Стейе
1:1
32' ГолСано Кадаи
1:2
45' ГолПропер Дирк
1:3
63' ГолОгава Коки
1:4
80' ГолЧери Тьяронн
90'+3
Ход матча
19'
21'
32'
1:1
45'
1:2
63'
1:3
80'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 11
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
366 Количество передач 430
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
28
Ресинк
Стейе
5
Бас
Юри
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Китала ЯннНападающий
- Нападающий
-
16 Налич АдиНападающий
-
21 Коррин МиланНападающий
-
24 Маттуар ФезНападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
21 Артс Д'ЛеануЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
29 Де Вит КасПолузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Алмере Сити
НЕК Неймеген
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.14
Среднее время на гол
77
78
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2.29
2
Среднее время на гол
39
45
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.77
1.54
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
50
58
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|11 (3)
|0.32
|Катлайн Йоанн
|4
|0.12
|Хансен Корнелиус
|4
|0.12
|Ван ла Парра Райив
|2
|0.06
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.06
|Якобс Йоей
|2
|0.06
|Китала Янн
|2
|0.06
|Мбе Со Лоик
|1
|0.03
|Ресинк Стейе
|1
|0.03
|Пост Данни
|1
|0.03
|Пенья Альваро
|1
|0.03
|Налич Ади
|1
|0.03
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Барбе Тео
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.35
|Огава Коки
|11 (2)
|0.32
|Гонсалес Роберто
|6
|0.18
|Хансен Сонтье
|6
|0.18
|Пропер Дирк
|5
|0.15
|Чери Тьяронн
|5
|0.15
|Дост Бас
|4 (1)
|0.12
|Сано Кадаи
|4
|0.12
|Бас Юри
|3
|0.09
|Ван Рой Барт
|2
|0.06
|Вердонк Калвин
|2
|0.06
|Тавшан Элаис
|2
|0.06
|Росс Матиас
|2
|0.06
|Худемакерс Меес
|1
|0.03
|Шоне Лассе
|1 (1)
|0.03
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.03
|Перейра Брайанн
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|7
|1
|Копмейнерс Пер
|7
|1
|Ресинк Стейе
|8
|0
|Флоранюс Шерел
|7
|0
|Якобс Йоей
|7
|0
|Робине Тома
|4
|1
|Барбе Тео
|4
|0
|Акуджоби Хамди
|4
|0
|Пенья Альваро
|3
|0
|Китала Янн
|3
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Дёйвестейн Лансе
|2
|0
|Хансен Корнелиус
|2
|0
|Катлайн Йоанн
|2
|0
|Ван ла Парра Райив
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0
|Ван Дайвен Джейсон
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|5
|0
|Бас Юри
|5
|0
|Нюйтинк Брэм
|3
|1
|Пропер Дирк
|4
|0
|Худемакерс Меес
|2
|1
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Сандлер Филипп
|3
|0
|Росс Матиас
|3
|0
|Сано Кадаи
|3
|0
|Гонсалес Роберто
|2
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Хансен Сонтье
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Артс Д'Леану
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
НЕК Неймеген
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
10
12
Алмере Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
НЕК Неймеген
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
22
15
Упущенные победы
11
28
Алмере Сити
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
50% (17)
21% (7)
НЕК Неймеген
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
24
20
Упущенные победы
21
40
Голы по времени матча
Забито
17
32
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
2
12%
2
6%
1-15
2
12%
1
3%
16-30
3
18%
9
28%
31-45
1
6%
7
22%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
6
35%
9
28%
76-90
Пропущено
31
27
10 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
3
10%
3
11%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
3
10%
3
11%
31-45
1
3%
3
11%
46-60
8
26%
7
26%
61-75
12
39%
7
26%
76-90
Забито
16
35
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
3
19%
1
3%
1-15
3
19%
2
6%
16-30
3
19%
9
26%
31-45
1
6%
9
26%
46-60
2
13%
7
20%
61-75
4
25%
7
20%
76-90
Пропущено
28
25
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
6
21%
4
16%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
3
11%
4
16%
46-60
6
21%
3
12%
61-75
6
21%
9
36%
76-90
Забито
33
67
16 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 43
16 Забивали первыми 16
11 Не забивали 4
5
15%
3
4%
1-15
5
15%
3
4%
16-30
6
18%
18
27%
31-45
2
6%
16
24%
46-60
5
15%
11
16%
61-75
10
30%
16
24%
76-90
Пропущено
59
52
23 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 27
9
15%
7
13%
1-15
7
12%
6
12%
16-30
7
12%
6
12%
31-45
4
7%
7
13%
46-60
14
24%
10
19%
61-75
18
31%
16
31%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1
Результаты матчей
Алмере Сити
НЕК Неймеген
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:4
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
3
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 47%
0
11 раз 32%
2
6 раз 18%
5
1 раз 3%
3
10 раз 29%
1
9 раз 26%
2
8 раз 24%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
161
413
116
116
710
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
314
107
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
304
727
2113
133
1321
133
331
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|29
|4
|1
|111 - 21
|91
|2.
|Заявка
|34
|26
|6
|2
|95 - 26
|84
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 36
|69
|4.
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|71 - 41
|65
|5.
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|77 - 66
|56
|6.
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|70 - 52
|53
|7.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|49 - 47
|50
|8.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|51 - 48
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|47 - 46
|46
|10.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|37 - 56
|38
|11.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|53 - 70
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|45 - 67
|36
|13.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|33 - 59
|34
|14.
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|41 - 74
|33
|15.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|40 - 59
|29
|16.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|50 - 73
|29
|17.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|34 - 88
|19
|18.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|30 - 74
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|54 - 11
|49
|2.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|51 - 10
|42
|4.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|42 - 20
|36
|5.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 23
|25
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|23
|11.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 35
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 36
|21
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 27
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 31
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 28
|18
|16.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 44
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 30
|-6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|57 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|44 - 16
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 19
|26
|6.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|35 - 27
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|38 - 42
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|26 - 36
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 34
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|15 - 44
|12
|14.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 31
|11
|15.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 39
|11
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 36
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|24 - 46
|10
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 44
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|30 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|29 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Витесс
|Ороз Алоис
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 7