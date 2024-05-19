Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Пенья Альваро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Алмере Сити

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хансен Корнелиус решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Робине Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Сано Кадаи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Чери Тьяронн завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

38' Огава Коки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Чери Тьяронн пробует нанести удар издали, но Нордин Баккер держит все под контролем

34' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол НЕК Неймеген будет все-таки засчитан.

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для НЕК Неймеген

32' Чери Тьяронн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Йоей Якобс не смог попасть в створ ударом издали

28' Чери Тьяронн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

26' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

23' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

19' Г О О О О Л - Ван ла Парра Райив забивает ударом с правой ноги!

18' Чери Тьяронн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Йоей Якобс ослабляет давление, выбив мяч.

15' Робине Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Сано Кадаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

13' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

11' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Пенья Альваро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Росс Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

3' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Пенья Альваро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Хорошую попытку сделал Хансен Корнелиус . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола