Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Пайшао Игор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Санчес-Фернандес Деренсили на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

19' Лампру Лазарос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Санчес-Фернандес Деренсили получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Санчес-Фернандес Деренсили на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Удар от ворот произведет Эксельсиор

13' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Эксельсиор

10' Ганцко Давид не смог попасть в створ ударом издали

9' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Редуан Эль-Якуби успешно блокирует удар.

6' Кензо Гудмийн ослабляет давление, выбив мяч.

4' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Эксельсиор

3' Пайшао Игор из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Пайшао Игор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Фейеноорд начинает с центра поля