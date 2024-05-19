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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Фейеноорд
0:0
Первый тайм: 32'
Эксельсиор
0'

Ход матча

20'
 
Науйокс Ноа
Санчес-Фернандес Деренсили

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Эксельсиор
6.90
9.00
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9.50
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Все Коэффициенты
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
6
Зерруки
Рамиз
16
Ван
Ден
Белт
Томас
7
Джаханбахш
Алиреза
10
Стенгс
Келвин
14
Пайшао
Игор
9
Уэда
Аясэ
1
Ван
Гассел
Стейн
22
Бенита
Мимеирхель
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
12
Загре
Артур
10
Гаудмейн
Кензо
33
Бас
Юлиан
30
Санчес-Фернандес
Деренсили
23
Дёйвестейн
Лансе
7
Лампру
Лазарос
9
Пэрротт
Трой
Фейеноорд
4-2-3-1
Эксельсиор
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Эксельсиор

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

20 матчей

80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:4
Э
0:2
Э
5:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
5:0
Э
0:1
Э
3:0
К
4:0
Э
4:1
Э
3:0
Э
2:4
Э
3:2
Э
2:5
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

3.2
2.2

Среднее время на гол

28
40

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.4

Среднее время на гол

56
225

Всего голов

48
26

Голов в среднем за матч

2.4
1.3

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

37
69

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 25 (2) 0.74
Минте Янкуба 10 0.29
Пайшао Игор 10 0.29
Тимбер Квинтен 7 0.21
Гертрейда Лютсхарел 7 0.21
Стенгс Келвин 6 0.18
Виффер Матс 5 0.15
Уэда Аясэ 5 0.15
Ганцко Давид 4 (1) 0.12
Иванушец Лука 3 0.09
Сейер Лео 2 0.06
Лингр Ондржей 2 0.06
Дилросун Джавайро 1 0.03
Ниукоп Барт 1 0.03
Миламбо Антони 1 0.03
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 10 0.29
Дриауех Каухайб 6 0.18
Лампру Лазарос 6 0.18
Аграфиотис Николас 5 0.15
Хореман Сибе 3 0.09
Бас Юлиан 3 (1) 0.09
Удденес Оскар 3 0.09
Оморова Ричи 2 0.06
Санчес-Фернандес Деренсили 2 0.06
Загре Артур 1 0.03
Сандра Сиссе 1 0.03
Ньивпорт Свен 1 0.03
Пири Кик 1 0.03
Виделль Каспер 1 0.03
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Гаудмейн Кензо 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Науйокс Ноа 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 4 0
Хименес Сантьяго Томас 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ниукоп Барт 2 1
Зерруки Рамиз 3 0
Пайшао Игор 3 0
Хартман Квилиндси 3 0
Ганцко Давид 2 0
Стенгс Келвин 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Виффер Матс 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0
Лопес Маркос 1 0
Белен Томас 1 0
Сейер Лео 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юлиан 8 0
Загре Артур 6 1
Хореман Сибе 5 1
Лампру Лазарос 3 1
Дриауех Каухайб 4 0
Пэрротт Трой 2 1
Siem de Moes 3 0
Ньивпорт Свен 2 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Гаудмейн Кензо 2 0
Сандра Сиссе 2 0
Бенита Мимеирхель 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Ван Дёйнен Майк 1 0
Удденес Оскар 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Виделль Каспер 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Оморова Ричи 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Эксельсиор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
17
Фейеноорд
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)
Эксельсиор
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

2
18

Упущенные победы

39
21
Фейеноорд
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
Эксельсиор
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (5)
45% (15)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

9
21

Упущенные победы

42
38

Голы по времени матча

Забито

46
24
21 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
5
11%
4
17%
1-15
7
15%
4
17%
16-30
9
20%
3
13%
31-45
6
13%
3
13%
46-60
9
20%
4
17%
61-75
10
22%
6
25%
76-90

Пропущено

11
42
5 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 23
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 14
1
9%
5
12%
1-15
1
9%
7
17%
16-30
3
27%
7
17%
31-45
1
9%
7
17%
46-60
3
27%
9
21%
61-75
2
18%
7
17%
76-90

Забито

40
26
17 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
5
13%
0
0%
1-15
7
18%
5
19%
16-30
5
13%
5
19%
31-45
6
15%
3
12%
46-60
8
20%
8
31%
61-75
9
23%
5
19%
76-90

Пропущено

17
27
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
12%
4
15%
1-15
5
29%
29%
1
4%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
6
22%
46-60
3
18%
10
37%
61-75
3
18%
6
22%
76-90

Забито

86
50
38 В 1-м тайме 21
48 Во 2-м тайме 29
22 Забивали первыми 15
3 Не забивали 7
10
12%
4
8%
1-15
14
16%
9
18%
16-30
14
16%
8
16%
31-45
12
14%
6
12%
46-60
17
20%
12
24%
61-75
19
22%
11
22%
76-90

Пропущено

28
69
14 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 45
8 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 27
3
11%
9
13%
1-15
6
21%
8
12%
16-30
5
18%
7
10%
31-45
3
11%
13
19%
46-60
6
21%
19
28%
61-75
5
18%
13
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0
Эксельсиор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эксельсиор - Хераклес 4:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 Аякс - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Волендам 4:0
ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Валвейк 1:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1

Результаты матчей

Фейеноорд
Эксельсиор

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
6:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
6
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
6:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 24%
1
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
5 раз 15%
0
3 раза 9%
6
3 раза 9%
5
2 раза 6%
2
11 раз 33%
1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
4
11
5
1.5
8
9
9
7
2.5
3
14
6
10
3.5
2
15
4
12
4.5
3
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
3
13
4
1.5
8
8
7
10
2.5
2
14
4
13
3.5
1
15
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
3
0.5
Больше Меньше
26
7
24
9
1.5
16
17
16
17
2.5
5
28
10
23
3.5
3
30
5
28
4.5
3
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 34 28 4 2 108 - 21 88
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 34 25 7 2 91 - 26 82
3.
Твенте
 0:0 Заявка 34 20 7 7 67 - 35 67
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 34 20 7 7 70 - 38 67
5.
Аякс
 0:1 Заявка 34 15 10 9 75 - 65 55
6.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 34 13 11 10 66 - 52 50
7.
Утрехт
 0:2 Заявка 34 13 10 11 46 - 46 49
8.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 34 13 8 13 49 - 47 47
9.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 34 12 10 12 46 - 45 46
10.
Херенвен
 0:0 Заявка 34 10 8 16 52 - 68 38
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 34 9 11 14 37 - 56 38
12.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 34 9 10 15 44 - 65 37
13.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 34 8 13 13 33 - 55 37
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 34 9 6 19 41 - 74 33
15.
Валвейк
 1:0 Заявка 34 8 8 18 40 - 56 32
16.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 34 6 12 16 50 - 69 30
17.
Волендам
 0:1 Заявка 34 4 7 23 33 - 87 19
18.
Витесс
 1:0 Заявка 34 7 5 22 29 - 72 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 17 15 1 1 51 - 11 46
2.
Твенте
 0:0 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 17 12 4 1 47 - 10 40
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 17 12 2 3 41 - 17 38
5.
Аякс
 0:1 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 0:2 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
7.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 17 8 4 5 35 - 25 28
8.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
9.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 17 7 4 6 31 - 23 25
10.
Хераклес
 0:0 Заявка 17 6 4 7 25 - 35 22
11.
Херенвен
 0:0 Заявка 17 6 3 8 30 - 36 21
12.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 17 5 6 6 23 - 24 21
13.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
14.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 17 4 7 6 26 - 27 19
15.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 17 4 7 6 18 - 26 19
16.
Валвейк
 1:0 Заявка 17 4 6 7 22 - 28 18
17.
Волендам
 0:1 Заявка 17 3 2 12 15 - 43 11
18.
Витесс
 1:0 Заявка 17 3 5 9 14 - 28 -4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 17 13 3 1 57 - 10 42
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 17 13 3 1 44 - 16 42
3.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 17 8 5 4 29 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
5.
Твенте
 0:0 Заявка 17 6 6 5 27 - 18 24
6.
Аякс
 0:1 Заявка 17 6 4 7 36 - 41 22
7.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 17 5 7 5 31 - 27 22
8.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 17 5 6 6 15 - 22 21
9.
Утрехт
 0:2 Заявка 17 5 5 7 17 - 23 20
10.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 17 4 6 7 26 - 36 18
11.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 0:0 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
13.
Валвейк
 1:0 Заявка 17 4 2 11 18 - 28 14
14.
Витесс
 1:0 Заявка 17 4 0 13 15 - 44 12
15.
Хераклес
 0:0 Заявка 17 3 2 12 16 - 39 11
16.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 17 2 5 10 24 - 42 11
17.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 17 2 5 10 10 - 36 11
18.
Волендам
 0:1 Заявка 17 1 5 11 18 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 29 (3)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Витесс Ороз Алоис 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Весь список
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    Фейеноорд
    Ничья
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    6.90
    9.00
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    9.50
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