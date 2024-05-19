Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Дёйвестейн Лансе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Редуан Эль-Якуби ослабляет давление, выбив мяч.

46' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Лампру Лазарос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Эксельсиор

42' Хорошую попытку сделал Джаханбахш Алиреза . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Удар от ворот произведет Эксельсиор

41' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Эксельсиор

40' Матч возобновлен

39' Джаханбахш Алиреза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Редуан Эль-Якуби ослабляет давление, выбив мяч.

38' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Лампру Лазарос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Эксельсиор

32' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Джаханбахш Алиреза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор подал угловой слева.

28' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Науйокс Ноа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Науйокс Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Эксельсиор

24' Невезучий Пайшао Игор ! Он нанес удар ножницами и попал в перекладину. Классный гол был бы.

24' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Пайшао Игор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Санчес-Фернандес Деренсили на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

19' Лампру Лазарос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Санчес-Фернандес Деренсили получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Санчес-Фернандес Деренсили на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Удар от ворот произведет Эксельсиор

13' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Эксельсиор

10' Ганцко Давид не смог попасть в створ ударом издали

9' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Редуан Эль-Якуби успешно блокирует удар.

6' Кензо Гудмийн ослабляет давление, выбив мяч.

4' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Эксельсиор

3' Пайшао Игор из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Пайшао Игор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Фейеноорд начинает с центра поля