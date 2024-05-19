Тур: 34. Стадион: Де Кёйп. Зрители: 43000 Главный судья: Линдхут Аллард
4:0
Конец матча
0'
1:0
48' ГолТраунер Гернот
2:0
63' ГолЛингр Ондржей
3:0
75' ГолГанцко Давид
4:0
86' ПенальтиГертрейда Лютсхарел
90'+1
Ход матча
48'
1:0
63'
2:0
75'
3:0
86'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
9 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
10 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
585 Количество передач 273
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаНападающий
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
-
21 Донкор ДжекиПолузащитник
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
-
32 Siem de Moes
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Эксельсиор
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
20 матчей
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
3.2
2.2
Среднее время на гол
28
40
Всего голов
16
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.4
Среднее время на гол
56
225
Всего голов
48
26
Голов в среднем за матч
2.4
1.3
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
37
69
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (2)
|0.74
|Минте Янкуба
|10
|0.29
|Пайшао Игор
|10
|0.29
|Гертрейда Лютсхарел
|8 (1)
|0.24
|Тимбер Квинтен
|7
|0.21
|Стенгс Келвин
|6
|0.18
|Виффер Матс
|5
|0.15
|Уэда Аясэ
|5
|0.15
|Ганцко Давид
|5 (1)
|0.15
|Иванушец Лука
|3
|0.09
|Лингр Ондржей
|3
|0.09
|Сейер Лео
|2
|0.06
|Траунер Гернот
|1
|0.03
|Дилросун Джавайро
|1
|0.03
|Ниукоп Барт
|1
|0.03
|Миламбо Антони
|1
|0.03
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
|Лопес Маркос
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|10
|0.29
|Дриауех Каухайб
|6
|0.18
|Лампру Лазарос
|6
|0.18
|Аграфиотис Николас
|5
|0.15
|Хореман Сибе
|3
|0.09
|Бас Юлиан
|3 (1)
|0.09
|Удденес Оскар
|3
|0.09
|Оморова Ричи
|2
|0.06
|Санчес-Фернандес Деренсили
|2
|0.06
|Загре Артур
|1
|0.03
|Сандра Сиссе
|1
|0.03
|Ньивпорт Свен
|1
|0.03
|Пири Кик
|1
|0.03
|Виделль Каспер
|1
|0.03
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Гаудмейн Кензо
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
|Бенита Мимеирхель
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Ниукоп Барт
|2
|1
|Зерруки Рамиз
|3
|0
|Пайшао Игор
|3
|0
|Хартман Квилиндси
|3
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Стенгс Келвин
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Виффер Матс
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Лопес Маркос
|1
|0
|Белен Томас
|1
|0
|Сейер Лео
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бас Юлиан
|8
|0
|Загре Артур
|6
|1
|Хореман Сибе
|5
|1
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Дриауех Каухайб
|4
|0
|Пэрротт Трой
|2
|1
|Siem de Moes
|3
|0
|Ньивпорт Свен
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Гаудмейн Кензо
|2
|0
|Сандра Сиссе
|2
|0
|Бенита Мимеирхель
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Ван Дёйнен Майк
|1
|0
|Удденес Оскар
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
|Оморова Ричи
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
Эксельсиор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
17
Фейеноорд
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)
Эксельсиор
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
2
18
Упущенные победы
39
21
Фейеноорд
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
29% (10)
35% (12)
Эксельсиор
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
9
21
Упущенные победы
42
38
Голы по времени матча
Забито
50
24
21 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
5
10%
4
17%
1-15
7
14%
4
17%
16-30
9
18%
3
13%
31-45
7
14%
3
13%
46-60
11
22%
4
17%
61-75
11
22%
6
25%
76-90
Пропущено
11
46
5 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 27
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 15
1
9%
5
11%
1-15
1
9%
7
15%
16-30
3
27%
7
15%
31-45
1
9%
8
17%
46-60
3
27%
11
24%
61-75
2
18%
8
17%
76-90
Забито
40
26
17 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
5
13%
0
0%
1-15
7
18%
5
19%
16-30
5
13%
5
19%
31-45
6
15%
3
12%
46-60
8
20%
8
31%
61-75
9
23%
5
19%
76-90
Пропущено
17
27
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
12%
4
15%
1-15
5
29%
29%
1
4%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
6
22%
46-60
3
18%
10
37%
61-75
3
18%
6
22%
76-90
Забито
90
50
38 В 1-м тайме 21
52 Во 2-м тайме 29
23 Забивали первыми 15
3 Не забивали 8
10
11%
4
8%
1-15
14
16%
9
18%
16-30
14
16%
8
16%
31-45
13
14%
6
12%
46-60
19
21%
12
24%
61-75
20
22%
11
22%
76-90
Пропущено
28
73
14 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 49
8 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 28
3
11%
9
12%
1-15
6
21%
8
11%
16-30
5
18%
7
10%
31-45
3
11%
14
19%
46-60
6
21%
21
29%
61-75
5
18%
14
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0
Эксельсиор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эксельсиор - Хераклес 4:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 Аякс - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Волендам 4:0
ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Валвейк 1:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1
Результаты матчей
Фейеноорд
Эксельсиор
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
6:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
6
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
6:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
4:0
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 24%
1
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
6 раз 18%
0
3 раза 9%
6
3 раза 9%
5
2 раза 6%
2
11 раз 32%
1
10 раз 29%
0
8 раз 24%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
134
125
89
107
314
710
215
413
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
134
134
89
710
215
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
313
Больше Меньше
268
259
1618
1717
529
1123
331
529
331
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|29
|4
|1
|111 - 21
|91
|2.
|Заявка
|34
|26
|6
|2
|95 - 26
|84
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 36
|69
|4.
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|71 - 41
|65
|5.
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|77 - 66
|56
|6.
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|70 - 52
|53
|7.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|49 - 47
|50
|8.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|51 - 48
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|47 - 46
|46
|10.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|37 - 56
|38
|11.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|53 - 70
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|45 - 67
|36
|13.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|33 - 59
|34
|14.
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|41 - 74
|33
|15.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|40 - 59
|29
|16.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|50 - 73
|29
|17.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|34 - 88
|19
|18.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|30 - 74
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|54 - 11
|49
|2.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|51 - 10
|42
|4.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|42 - 20
|36
|5.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 23
|25
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|23
|11.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 35
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 36
|21
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 27
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 31
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 28
|18
|16.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 44
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 30
|-6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|57 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|44 - 16
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 19
|26
|6.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|35 - 27
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|38 - 42
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|26 - 36
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 34
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|15 - 44
|12
|14.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 31
|11
|15.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 39
|11
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 36
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|24 - 46
|10
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 44
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|30 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|29 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Витесс
|Ороз Алоис
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 7