  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
ПСВ
 
Позже
Валвейк
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Валвейк
8.40
Реклама, zenit.win
9.03
15.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Бенитес
Вальтер
2
Самбо
Шуранди
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
22
Схаутен
Йерди
20
Тиль
Гус
11
Бакайоко
Жоан
23
Веерман
Йоэй
10
Тильман
Малик
9
Де
Йонг
Люк
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
25
Брума
Джеффри
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
19
Маргарет
Рихонелл
27
Нимейер
Рёвен
14
Локеза
Крис
9
Мин
Давид
ПСВ
4-2-3-1
Валвейк
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Валвейк

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

18 матчей

77.8%
22.2%
14 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Э
0:4
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:0
Э
1:4
Э
1:3
К
2:3
ТМК
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
5:1
Э
0:2

Голы

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

2.13
2.3

Среднее время на гол

42
39

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Среднее время на гол

90
144

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 27 (5) 0.82
Бакайоко Жоан 12 0.36
Тиль Гус 10 0.3
Тильман Малик 9 0.27
Пепи Рикардо 7 (1) 0.21
Лосано Ирвинг 6 0.18
Веерман Йоэй 5 0.15
Сайбари Исмаэль 5 0.15
Ланг Ноа 4 0.12
Боскальи Оливье 3 0.09
Рамальо Андре 3 0.09
Вертессен Йорбе 3 0.09
Схаутен Йерди 3 0.09
Тезе Джордан 2 0.06
Дест Серджиньо 2 0.06
Ван Анхольт Патрик 1 0.03
Жуниор Мауро 1 0.03
Бабади Исаак 1 0.03
Jesper Uneken 1 0.03
Сангаре Ибрахим 0 0
Лэнд Тайго 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мин Давид 10 (1) 0.3
Крамер Михил 9 (4) 0.27
Укили Яссин 6 0.18
Маргарет Рихонелл 3 0.09
Нимейер Рёвен 2 0.06
Стеванович Филип 2 0.06
Клеонизе Денильо 1 0.03
Локеза Крис 1 0.03
Сёнтьенс Матс 1 0.03
Гаари Жюрьен 1 0.03
Фелида Кевин 1 0.03
Адевойе Шоун 1 0.03
Мейерс Арон 0 0
Ван ден Бёйс Дарио 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 5 0
Тезе Джордан 4 0
Де Йонг Люк 3 0
Боскальи Оливье 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Лосано Ирвинг 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Тильман Малик 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 8 0
Румерату Годфрид 6 1
Укили Яссин 5 0
Вассен Этьенн 3 1
Крамер Михил 4 0
Гаари Жюрьен 4 0
Ван ден Бёйс Дарио 3 0
Леливелд Юлиан 3 0
Мин Давид 3 0
Локеза Крис 3 0
Адевойе Шоун 1 1
Сёнтьенс Матс 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Нимейер Рёвен 1 0
Стеванович Филип 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (12)
19% (3)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (14)
13% (2)
0% (0)
Валвейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

2
8
ПСВ
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
12% (2)
76% (13)
Валвейк
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

3
16

Упущенные победы

55
15
ПСВ
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
12% (4)
39% (13)
Валвейк
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

11
17

Упущенные победы

57
23

Голы по времени матча

Забито

51
17
22 В 1-м тайме 8
29 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 4
17 Не забивали 24
5
10%
4
24%
1-15
11
22%
0
0%
16-30
6
12%
4
24%
31-45
12
24%
4
24%
46-60
6
12%
1
6%
61-75
11
22%
4
24%
76-90

Пропущено

10
28
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 12
7 Не пропускали 14
2
20%
2
7%
1-15
2
20%
8
29%
16-30
1
10%
3
11%
31-45
1
10%
1
4%
46-60
1
10%
6
21%
61-75
3
30%
8
29%
76-90

Забито

56
20
22 В 1-м тайме 9
34 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 8
16 Не забивали 21
9
16%
1
5%
1-15
6
11%
5
25%
16-30
7
13%
3
15%
31-45
9
16%
3
15%
46-60
14
25%
4
20%
61-75
11
20%
4
20%
76-90

Пропущено

11
25
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 14
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
8%
16-30
2
18%
4
16%
31-45
3
27%
8
32%
46-60
2
18%
4
16%
61-75
1
9%
7
28%
76-90

Забито

107
37
44 В 1-м тайме 17
63 Во 2-м тайме 20
28 Забивали первыми 12
0 Не забивали 12
14
13%
5
14%
1-15
17
16%
5
14%
16-30
13
12%
7
19%
31-45
21
20%
7
19%
46-60
20
19%
5
14%
61-75
22
21%
8
22%
76-90

Пропущено

21
53
10 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 34
5 Пропускали первыми 20
15 Не пропускали 28
2
10%
2
4%
1-15
5
24%
10
19%
16-30
3
14%
7
13%
31-45
4
19%
9
17%
46-60
3
14%
10
19%
61-75
4
19%
15
28%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0
ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1
Валвейк
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2
Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0

Результаты матчей

ПСВ
Валвейк

Точный счет

2:0
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:4
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
4
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
8
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 12%
0:4
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
7 раз 21%
4
7 раз 21%
1
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
3 раза 9%
6
2 раза 6%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
1.5
Больше Меньше
6
11
10
6
2.5
1
16
6
10
3.5
3
13
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
1.5
Больше Меньше
5
11
10
7
2.5
1
15
8
9
3.5
1
15
4
13
4.5
1
15
3
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
1.5
Больше Меньше
11
22
20
13
2.5
2
31
14
19
3.5
1
32
7
26
4.5
1
32
4
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 33 28 4 1 108 - 20 88
2.
Фейеноорд
 Заявка 33 25 6 2 91 - 26 81
3.
Твенте
 Заявка 33 20 6 7 67 - 35 66
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 33 19 7 7 68 - 38 64
5.
Аякс
 Заявка 33 15 10 8 75 - 64 55
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 33 13 11 9 66 - 51 50
7.
Утрехт
 Заявка 33 13 10 10 46 - 44 49
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 33 13 7 13 49 - 47 46
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 33 11 10 12 45 - 45 43
10.
Херенвен
 Заявка 33 10 7 16 52 - 68 37
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 33 9 10 14 37 - 56 37
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 33 9 9 15 44 - 65 36
13.
Алмере Сити
 Заявка 33 7 13 13 32 - 55 34
14.
Хераклес
 Заявка 33 9 5 19 41 - 74 32
15.
Валвейк
 Заявка 33 7 8 18 39 - 56 29
16.
Эксельсиор
 Заявка 33 6 11 16 50 - 69 29
17.
Волендам
 Заявка 33 4 7 22 33 - 86 19
18.
Витесс
 Заявка 33 6 5 22 28 - 72 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 15 1 0 51 - 10 46
2.
Твенте
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
3.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 47 - 10 39
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 11 2 3 39 - 17 35
5.
Аякс
 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 8 4 5 35 - 25 28
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 7 4 6 31 - 23 25
10.
Хераклес
 Заявка 16 6 3 7 25 - 35 21
11.
Херенвен
 Заявка 17 6 3 8 30 - 36 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
Эксельсиор
 Заявка 17 4 7 6 26 - 27 19
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
15.
Валвейк
 Заявка 17 4 6 7 22 - 28 18
16.
Алмере Сити
 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 15 - 42 11
18.
Витесс
 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 13 3 1 57 - 10 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 44 - 16 42
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 8 5 4 29 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
5.
Твенте
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
6.
Аякс
 Заявка 16 6 4 6 36 - 40 22
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 7 4 31 - 26 22
8.
Утрехт
 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 4 6 7 26 - 36 18
11.
Алмере Сити
 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Витесс
 Заявка 17 4 0 13 15 - 44 12
14.
Валвейк
 Заявка 16 3 2 11 17 - 28 11
15.
Хераклес
 Заявка 17 3 2 12 16 - 39 11
16.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
18.
Волендам
 Заявка 17 1 5 11 18 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 29 (3)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Весь список
Где смотреть матч ПСВ - Валвейк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ПСВ - Валвейк

Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ПСВ
Валвейк
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный