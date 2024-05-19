Тур: 34. Стадион: Филипс. Зрители: 34700 Главный судья: Маккили Дэнни
0'
0:1
16' ГолМаргарет Рихонелл
21' Желтая карточкаРумерату Годфрид
1:1
44' ГолДе Йонг Люк
61' Желтая карточкаУкили Яссин
75' Желтая карточкаГаари Жюрьен
76' Желтая карточкаБрума Джеффри
81' Вторая желтая карточкаБрума Джеффри
2:1
82' ПенальтиДе Йонг Люк
3:1
86' Гол в свои воротаЛеливелд Юлиан
90'+6
Ход матча
16'
0:1
21'
44'
1:1
61'
75'
76'
81'
82'
2:1
86'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
14 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
595 Количество передач 195
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Жуниор
Мауро
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
23
Гаари
Жюрьен
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Лэнд ТайгоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Валвейк
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
18 матчей
77.8%
22.2%
14 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
2.13
2.3
Среднее время на гол
42
39
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1
0.63
Среднее время на гол
90
144
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
60
57
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|29 (6)
|0.85
|Бакайоко Жоан
|12
|0.35
|Тиль Гус
|10
|0.29
|Тильман Малик
|9
|0.26
|Пепи Рикардо
|7 (1)
|0.21
|Лосано Ирвинг
|6
|0.18
|Веерман Йоэй
|5
|0.15
|Сайбари Исмаэль
|5
|0.15
|Ланг Ноа
|4
|0.12
|Боскальи Оливье
|3
|0.09
|Рамальо Андре
|3
|0.09
|Вертессен Йорбе
|3
|0.09
|Схаутен Йерди
|3
|0.09
|Тезе Джордан
|2
|0.06
|Дест Серджиньо
|2
|0.06
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0.03
|Жуниор Мауро
|1
|0.03
|Бабади Исаак
|1
|0.03
|Jesper Uneken
|1
|0.03
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|Лэнд Тайго
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мин Давид
|10 (1)
|0.29
|Крамер Михил
|9 (4)
|0.26
|Укили Яссин
|6
|0.18
|Маргарет Рихонелл
|4
|0.12
|Нимейер Рёвен
|2
|0.06
|Стеванович Филип
|2
|0.06
|Клеонизе Денильо
|1
|0.03
|Локеза Крис
|1
|0.03
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.03
|Гаари Жюрьен
|1
|0.03
|Фелида Кевин
|1
|0.03
|Адевойе Шоун
|1
|0.03
|Мейерс Арон
|0
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|5
|0
|Тезе Джордан
|4
|0
|Де Йонг Люк
|3
|0
|Боскальи Оливье
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Тильман Малик
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Румерату Годфрид
|7
|1
|Мейерс Арон
|8
|0
|Укили Яссин
|6
|0
|Гаари Жюрьен
|5
|0
|Вассен Этьенн
|3
|1
|Крамер Михил
|4
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|Леливелд Юлиан
|3
|0
|Мин Давид
|3
|0
|Локеза Крис
|3
|0
|Брума Джеффри
|1
|1
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
16 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (12)
24% (4)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (15)
12% (2)
0% (0)
Валвейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
2
10
ПСВ
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
12% (2)
76% (13)
Валвейк
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
3
16
Упущенные победы
55
15
ПСВ
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
12% (4)
38% (13)
Валвейк
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
13
17
Упущенные победы
57
25
Голы по времени матча
Забито
53
19
23 В 1-м тайме 9
30 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 5
17 Не забивали 24
5
9%
4
21%
1-15
11
21%
1
5%
16-30
7
13%
4
21%
31-45
12
23%
4
21%
46-60
6
11%
1
5%
61-75
12
23%
5
26%
76-90
Пропущено
12
30
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 15
2
17%
2
7%
1-15
3
25%
8
27%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
1
8%
1
3%
46-60
1
8%
6
20%
61-75
4
33%
9
30%
76-90
Забито
56
20
22 В 1-м тайме 9
34 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 8
17 Не забивали 22
9
16%
1
5%
1-15
6
11%
5
25%
16-30
7
13%
3
15%
31-45
9
16%
3
15%
46-60
14
25%
4
20%
61-75
11
20%
4
20%
76-90
Пропущено
11
25
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 14
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
8%
16-30
2
18%
4
16%
31-45
3
27%
8
32%
46-60
2
18%
4
16%
61-75
1
9%
7
28%
76-90
Забито
109
39
45 В 1-м тайме 18
64 Во 2-м тайме 21
28 Забивали первыми 13
0 Не забивали 12
14
13%
5
13%
1-15
17
16%
6
15%
16-30
14
13%
7
18%
31-45
21
19%
7
18%
46-60
20
18%
5
13%
61-75
23
21%
9
23%
76-90
Пропущено
23
55
11 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 35
6 Пропускали первыми 20
16 Не пропускали 29
2
9%
2
4%
1-15
6
26%
10
18%
16-30
3
13%
8
15%
31-45
4
17%
9
16%
46-60
3
13%
10
18%
61-75
5
22%
16
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0
ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1
Валвейк
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2
Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0
Результаты матчей
ПСВ
Валвейк
Точный счет
2:0
4 раза 24%
3:1
4 раза 24%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
4
3 раза 18%
5
2 раза 12%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:4
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
4
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
8
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:4
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
3:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
7 раз 21%
3
7 раз 21%
4
7 раз 21%
1
6 раз 18%
5
3 раза 9%
6
2 раза 6%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
1
12 раз 35%
0
11 раз 32%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
611
116
116
611
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
512
107
116
89
116
413
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
286
Больше Меньше
1123
2113
232
1420
133
727
133
430
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|29
|4
|1
|111 - 21
|91
|2.
|Заявка
|34
|26
|6
|2
|95 - 26
|84
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 36
|69
|4.
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|71 - 41
|65
|5.
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|77 - 66
|56
|6.
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|70 - 52
|53
|7.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|49 - 47
|50
|8.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|51 - 48
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|47 - 46
|46
|10.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|37 - 56
|38
|11.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|53 - 70
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|45 - 67
|36
|13.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|33 - 59
|34
|14.
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|41 - 74
|33
|15.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|40 - 59
|29
|16.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|50 - 73
|29
|17.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|34 - 88
|19
|18.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|30 - 74
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|54 - 11
|49
|2.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|51 - 10
|42
|4.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|42 - 20
|36
|5.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 23
|25
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|23
|11.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 35
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 36
|21
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 27
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 31
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 28
|18
|16.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 44
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 30
|-6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|57 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|44 - 16
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 19
|26
|6.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|35 - 27
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|38 - 42
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|26 - 36
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 34
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|15 - 44
|12
|14.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 31
|11
|15.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 39
|11
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 36
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|24 - 46
|10
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 44
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|30 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|29 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Витесс
|Ороз Алоис
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 7