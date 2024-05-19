Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Валвейк

90' Рикардо Пепи из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

90' Лосано Ирвинг из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удар от ворот произведет Валвейк

89' Крамер Михил из команды Валвейк наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

88' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Г О О О О Л - Леливелд Юлиан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

86' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. Идет проверка VAR в отношении ПСВ

82' Г О О О О О Л - Де Йонг Люк из команды ПСВ забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Этьен Вассен прыгнул не в ту сторону.

81' УДАЛЕНИЕ! - После того, как Брума Джеффри сыграл рукой, судья был вынужден показать ему второй горчичник и удалить с поля!

81' После проверки VAR судья изменил решение - ПСВ пробьет пенальти!

80' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ПСВ

80' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

80' Удар от ворот произведет Валвейк

78' Рамальо Андре из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

78' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Брума Джеффри совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

75' Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Судья подбегает и показывает Гаари Жюрьен из команды Валвейк отложенную желтую карточку за фол.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

70' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Тактическая замена. Тильман Малик уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

68' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

68' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Хорошую попытку сделал Тильман Малик . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Валвейк

62' Боскальи Оливье пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

62' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Глупую желтую получил Укили Яссин за то, что отбил ногой мяч после свистка

59' Удар от ворот произведет Валвейк

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Жуниор Мауро получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Жуниор Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Тильман Малик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Жуниор Мауро пробил со штрафного прямо в стенку

55' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Валвейк

54' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Тиль Гус и попал в каркас ворот!

54' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Удар от ворот произведет Валвейк

51' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет ПСВ

49' Нимейер Рёвен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Локеза Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.