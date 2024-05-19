  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Волендам
0:1
Первый тайм: 31'
Гоу Эхед Иглс
0'
0:1
16' Гол
Ромменс Филипп

Ход матча

16'
0:1
Ромменс Филипп
(Мартинсен Якоб)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Волендам
Ничья
Гоу Эхед Иглс
5.30
Реклама, betcity.ru
4.90
Реклама, betcity.ru
1.55
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
20
Ван
Овелен
Кайн
3
Плат
Брайан
31
Мбуямба
Ксавьер
6
Бенамар
Бенаисса
2
Буур
Оскар
8
Ле
Ру
Люк
17
Твигт
Калвин
4
Мирани
Деймон
38
Джонсон
Дариус
21
Мюрен
Роберт
24
Дуири
Ашраф
1
Де
Ланге
Жеффри
24
Лука
Эверинк
25
Амофа
Джамал
3
Наубер
Геррит
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
29
Мартинсен
Якоб
8
Линторст
Эверт
11
Адеканье
Бобби
16
Эдвардсен
Виктор
23
Эдвардсен
Оливер
Волендам
4-3-3
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Волендам
Гоу Эхед Иглс

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Э
4:1
Э
3:0
Э
2:3
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
4:3
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
1:0
Э
1:0
Э
3:0
ПД
3:1
ПД
4:3
ПД
5:0
ПД
2:2
ПД
4:3
ПД
2:1
ВД(GD
0:0
ВД(GD
2:6
ВД(GD
1:2

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.82
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

2.62
1.91

Среднее время на гол

34
47

Всего голов

54
34

Голов в среднем за матч

2.25
1.42

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

40
63

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 8 0.24
Бенамар Бенаисса 4 0.12
Мирани Деймон 3 0.09
Зеефейк Ликвинсио 3 0.09
Milan de Haan 3 0.09
Улд-Ших Биляль 2 0.06
Бут Зак 2 0.06
Твигт Калвин 2 (1) 0.06
Джонсон Дариус 1 0.03
Флинт Джош 1 0.03
Куол Гаранг 1 0.03
Ван Мигем Дарил 1 0.03
Соуса Вивальдо 1 0.03
Дуири Ашраф 0 0
Маулун Робин 0 0
Кокс Джордж 0 0
Пайн Дерон 0 0
Хуве Квинси 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 7 0.21
Эдвардсен Оливер 7 0.21
Со Силла 6 0.18
Эдвардсен Виктор 6 (2) 0.18
Кюйперс Бас 5 0.15
Ромменс Филипп 4 (1) 0.12
Мартинсен Якоб 3 0.09
Наубер Геррит 2 0.06
Крамер Йорис 2 0.06
Льянсана Энрик 2 0.06
Дейл Матс 1 (1) 0.03
Линторст Эверт 1 0.03
Амофа Джамал 1 0.03
Адеканье Бобби 0 0
Батен Тибо 0 0
Тенгстедт Сёрен 0 0
Штоккерс Финн 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенамар Бенаисса 5 1
Safouane Karim 3 1
Флинт Джош 4 0
Твигт Калвин 4 0
Улд-Ших Биляль 3 0
Мирани Деймон 3 0
Буур Оскар 3 0
Ле Ру Люк 3 0
Кокс Джордж 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Хуве Квинси 3 0
Плат Брайан 2 0
Джонсон Дариус 2 0
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Маулун Робин 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Соуса Вивальдо 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 5 1
Кюйперс Бас 6 0
Адеканье Бобби 4 1
Наубер Геррит 3 0
Батен Тибо 3 0
Бломме Ксандер 3 0
Виллюмссон Виллюм 1 1
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Де Ланге Жеффри 2 0
Мартинсен Якоб 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0

Результаты матчей

Волендам
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Гоу Эхед Иглс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
7
Волендам
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

36
14

Упущенные победы

9
27
Волендам
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Гоу Эхед Иглс
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

39
14

Упущенные победы

16
34

Голы по времени матча

Забито

14
14
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
25 Не забивали 22
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
4
29%
3
21%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
3
21%
5
36%
76-90

Пропущено

43
22
14 В 1-м тайме 8
29 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
6
14%
4
18%
1-15
3
7%
2
9%
16-30
5
12%
2
9%
31-45
9
21%
7
32%
46-60
7
16%
1
5%
61-75
13
30%
6
27%
76-90

Забито

18
32
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
4
22%
3
9%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
3
17%
8
25%
31-45
2
11%
2
6%
46-60
2
11%
7
22%
61-75
5
28%
9
28%
76-90

Пропущено

44
22
18 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
7
16%
3
14%
1-15
1
2%
4
18%
16-30
10
23%
6
27%
31-45
8
18%
0
0%
46-60
8
18%
3
14%
61-75
10
23%
6
27%
76-90

Забито

32
46
13 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 15
12 Не забивали 9
7
22%
4
9%
1-15
3
9%
4
9%
16-30
3
9%
10
22%
31-45
6
19%
5
11%
46-60
5
16%
9
20%
61-75
8
25%
14
30%
76-90

Пропущено

87
44
32 В 1-м тайме 21
55 Во 2-м тайме 23
23 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 22
13
15%
7
16%
1-15
4
5%
6
14%
16-30
15
17%
8
18%
31-45
17
20%
7
16%
46-60
15
17%
4
9%
61-75
23
26%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Твенте - Волендам 7:2 Волендам - Аякс 1:4 Спарта Роттердам - Волендам 1:0 Эксельсиор - Волендам 4:0
Волендам - Валвейк 3:2 Волендам - Фейеноорд 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 АДО Ден Хааг - Волендам 4:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1

Результаты матчей

Волендам
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
1
13 раз 39%
0
9 раз 27%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волендам
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
4
4
12
1.5
8
9
2
14
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
5
4
13
1.5
3
13
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
24
9
8
25
1.5
11
22
3
30
2.5
6
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 34 28 4 2 108 - 21 88
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 34 25 7 2 91 - 26 82
3.
Твенте
 0:0 Заявка 34 20 7 7 67 - 35 67
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 34 20 7 7 70 - 38 67
5.
Аякс
 0:1 Заявка 34 15 10 9 75 - 65 55
6.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 34 13 11 10 66 - 52 50
7.
Утрехт
 0:2 Заявка 34 13 10 11 46 - 46 49
8.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 34 13 8 13 49 - 47 47
9.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 34 12 10 12 46 - 45 46
10.
Херенвен
 0:0 Заявка 34 10 8 16 52 - 68 38
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 34 9 11 14 37 - 56 38
12.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 34 9 10 15 44 - 65 37
13.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 34 8 13 13 33 - 55 37
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 34 9 6 19 41 - 74 33
15.
Валвейк
 1:0 Заявка 34 8 8 18 40 - 56 32
16.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 34 6 12 16 50 - 69 30
17.
Волендам
 0:1 Заявка 34 4 7 23 33 - 87 19
18.
Витесс
 1:0 Заявка 34 7 5 22 29 - 72 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 17 15 1 1 51 - 11 46
2.
Твенте
 0:0 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 17 12 4 1 47 - 10 40
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 17 12 2 3 41 - 17 38
5.
Аякс
 0:1 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 0:2 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
7.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 17 8 4 5 35 - 25 28
8.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
9.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 17 7 4 6 31 - 23 25
10.
Хераклес
 0:0 Заявка 17 6 4 7 25 - 35 22
11.
Херенвен
 0:0 Заявка 17 6 3 8 30 - 36 21
12.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 17 5 6 6 23 - 24 21
13.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
14.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 17 4 7 6 26 - 27 19
15.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 17 4 7 6 18 - 26 19
16.
Валвейк
 1:0 Заявка 17 4 6 7 22 - 28 18
17.
Волендам
 0:1 Заявка 17 3 2 12 15 - 43 11
18.
Витесс
 1:0 Заявка 17 3 5 9 14 - 28 -4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 17 13 3 1 57 - 10 42
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 17 13 3 1 44 - 16 42
3.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 17 8 5 4 29 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
5.
Твенте
 0:0 Заявка 17 6 6 5 27 - 18 24
6.
Аякс
 0:1 Заявка 17 6 4 7 36 - 41 22
7.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 17 5 7 5 31 - 27 22
8.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 17 5 6 6 15 - 22 21
9.
Утрехт
 0:2 Заявка 17 5 5 7 17 - 23 20
10.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 17 4 6 7 26 - 36 18
11.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 0:0 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
13.
Валвейк
 1:0 Заявка 17 4 2 11 18 - 28 14
14.
Витесс
 1:0 Заявка 17 4 0 13 15 - 44 12
15.
Хераклес
 0:0 Заявка 17 3 2 12 16 - 39 11
16.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 17 2 5 10 24 - 42 11
17.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 17 2 5 10 10 - 36 11
18.
Волендам
 0:1 Заявка 17 1 5 11 18 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 29 (3)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Витесс Ороз Алоис 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 29'
    Наубер Геррит ослабляет давление, выбив мяч.
  • 29'
    Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 29'
    Амофа Джамал из команды Гоу Эхед Иглс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 29'
    Ле Ру Люк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 28'
    Буур Оскар из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 28'
    Волендам пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Волендам
    Ничья
    Гоу Эхед Иглс
    5.30
    Реклама, betcity.ru
    4.90
    Реклама, betcity.ru
    1.55
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Волендам 0:1 Гоу Эхед Иглс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Волендам
    Гоу Эхед Иглс
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный