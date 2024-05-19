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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 6800 Главный судья: Оострём Ингмар
Волендам
1:2
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
0:1
16' Гол
Ромменс Филипп
1:1
45' Гол
Ле Ру Люк
85' Желтая карточка
Амофа Джамал
1:2
88' Гол
Льянсана Энрик
90'+8

Ход матча

16'
0:1
Ромменс Филипп
(Мартинсен Якоб)
44'
 
Штоккерс Финн
Эдвардсен Оливер
45'
Ле Ру Люк
1:1
62'
 
Льянсана Энрик
Ромменс Филипп
64'
Флинт Джош
Плат Брайан
 
64'
Safouane Karim
Мбуямба Ксавьер
 
73'
Бут Зак
Мюрен Роберт
 
77'
 
Саатоф Пим
Лука Эверинк
77'
 
Тенгстедт Сёрен
Эдвардсен Виктор
77'
 
Джеймс Деан
Кюйперс Бас
85'
 
Амофа Джамал
88'
1:2
Льянсана Энрик
(Штоккерс Финн)
90'
Мио Бакхаус
Ван Овелен Кайн
 
90'
Хуве Квинси
Джонсон Дариус
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 11
  • 5 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 349 Количество передач 433
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

20
Ван
Овелен
Кайн
2
Буур
Оскар
31
Мбуямба
Ксавьер
6
Бенамар
Бенаисса
3
Плат
Брайан
8
Ле
Ру
Люк
4
Мирани
Деймон
38
Джонсон
Дариус
17
Твигт
Калвин
24
Дуири
Ашраф
21
Мюрен
Роберт
1
Де
Ланге
Жеффри
24
Лука
Эверинк
25
Амофа
Джамал
3
Наубер
Геррит
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
29
Мартинсен
Якоб
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
Волендам
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Волендам
Гоу Эхед Иглс

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Э
4:1
Э
3:0
Э
2:3
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
4:3
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
1:0
Э
1:0
Э
3:0
ПД
3:1
ПД
4:3
ПД
5:0
ПД
2:2
ПД
4:3
ПД
2:1
ВД(GD
0:0
ВД(GD
2:6
ВД(GD
1:2

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.82
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

2.62
1.91

Среднее время на гол

34
47

Всего голов

54
34

Голов в среднем за матч

2.25
1.42

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

40
63

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 8 0.24
Бенамар Бенаисса 4 0.12
Мирани Деймон 3 0.09
Зеефейк Ликвинсио 3 0.09
Milan de Haan 3 0.09
Улд-Ших Биляль 2 0.06
Бут Зак 2 0.06
Твигт Калвин 2 (1) 0.06
Джонсон Дариус 1 0.03
Флинт Джош 1 0.03
Куол Гаранг 1 0.03
Ван Мигем Дарил 1 0.03
Ле Ру Люк 1 0.03
Соуса Вивальдо 1 0.03
Дуири Ашраф 0 0
Маулун Робин 0 0
Кокс Джордж 0 0
Пайн Дерон 0 0
Хуве Квинси 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 7 0.21
Эдвардсен Оливер 7 0.21
Со Силла 6 0.18
Эдвардсен Виктор 6 (2) 0.18
Кюйперс Бас 5 0.15
Ромменс Филипп 4 (1) 0.12
Мартинсен Якоб 3 0.09
Льянсана Энрик 3 0.09
Наубер Геррит 2 0.06
Крамер Йорис 2 0.06
Дейл Матс 1 (1) 0.03
Линторст Эверт 1 0.03
Амофа Джамал 1 0.03
Адеканье Бобби 0 0
Штоккерс Финн 0 0
Батен Тибо 0 0
Тенгстедт Сёрен 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенамар Бенаисса 5 1
Safouane Karim 3 1
Флинт Джош 4 0
Твигт Калвин 4 0
Улд-Ших Биляль 3 0
Мирани Деймон 3 0
Буур Оскар 3 0
Ле Ру Люк 3 0
Кокс Джордж 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Хуве Квинси 3 0
Плат Брайан 2 0
Джонсон Дариус 2 0
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Маулун Робин 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Соуса Вивальдо 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 6 1
Кюйперс Бас 6 0
Адеканье Бобби 4 1
Наубер Геррит 3 0
Батен Тибо 3 0
Бломме Ксандер 3 0
Виллюмссон Виллюм 1 1
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Де Ланге Жеффри 2 0
Мартинсен Якоб 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0

Результаты матчей

Волендам
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Гоу Эхед Иглс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

8
7
Волендам
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

36
14

Упущенные победы

9
27
Волендам
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)
Гоу Эхед Иглс
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
44% (15)
35% (12)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

39
15

Упущенные победы

17
34

Голы по времени матча

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
25 Не забивали 22
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
27%
3
19%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
6
38%
76-90

Пропущено

45
23
15 В 1-м тайме 9
30 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
6
13%
4
17%
1-15
4
9%
2
9%
16-30
5
11%
3
13%
31-45
9
20%
7
30%
46-60
7
16%
1
4%
61-75
14
31%
6
26%
76-90

Забито

18
32
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
4
22%
3
9%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
3
17%
8
25%
31-45
2
11%
2
6%
46-60
2
11%
7
22%
61-75
5
28%
9
28%
76-90

Пропущено

44
22
18 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
7
16%
3
14%
1-15
1
2%
4
18%
16-30
10
23%
6
27%
31-45
8
18%
0
0%
46-60
8
18%
3
14%
61-75
10
23%
6
27%
76-90

Забито

33
48
14 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 16
12 Не забивали 9
7
21%
4
8%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
4
12%
10
21%
31-45
6
18%
5
10%
46-60
5
15%
9
19%
61-75
8
24%
15
31%
76-90

Пропущено

89
45
33 В 1-м тайме 22
56 Во 2-м тайме 23
24 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 23
13
15%
7
16%
1-15
5
6%
6
13%
16-30
15
17%
9
20%
31-45
17
19%
7
16%
46-60
15
17%
4
9%
61-75
24
27%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Твенте - Волендам 7:2 Волендам - Аякс 1:4 Спарта Роттердам - Волендам 1:0 Эксельсиор - Волендам 4:0
Волендам - Валвейк 3:2 Волендам - Фейеноорд 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 АДО Ден Хааг - Волендам 4:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1

Результаты матчей

Волендам
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 44%
0
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
1
13 раз 38%
0
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волендам
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
8
9
2
15
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
4
13
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
25
9
8
26
1.5
12
22
3
31
2.5
6
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 34 29 4 1 111 - 21 91
2.
Фейеноорд
 Заявка 34 26 6 2 95 - 26 84
3.
Твенте
 Заявка 34 21 6 7 69 - 36 69
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 34 19 8 7 71 - 41 65
5.
Аякс
 Заявка 34 15 11 8 77 - 66 56
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 34 14 11 9 70 - 52 53
7.
Утрехт
 Заявка 34 13 11 10 49 - 47 50
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 34 14 7 13 51 - 48 49
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 34 12 10 12 47 - 46 46
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 34 9 11 14 37 - 56 38
11.
Херенвен
 Заявка 34 10 7 17 53 - 70 37
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 34 9 9 16 45 - 67 36
13.
Алмере Сити
 Заявка 34 7 13 14 33 - 59 34
14.
Хераклес
 Заявка 34 9 6 19 41 - 74 33
15.
Валвейк
 Заявка 34 7 8 19 40 - 59 29
16.
Эксельсиор
 Заявка 34 6 11 17 50 - 73 29
17.
Волендам
 Заявка 34 4 7 23 34 - 88 19
18.
Витесс
 Заявка 34 6 6 22 30 - 74 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 16 1 0 54 - 11 49
2.
Твенте
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
3.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 51 - 10 42
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 11 3 3 42 - 20 36
5.
Аякс
 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 8 4 5 35 - 25 28
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 7 4 6 31 - 23 25
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 6 5 6 25 - 25 23
11.
Хераклес
 Заявка 17 6 4 7 25 - 35 22
12.
Херенвен
 Заявка 17 6 3 8 30 - 36 21
13.
Эксельсиор
 Заявка 17 4 7 6 26 - 27 19
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 5 3 9 19 - 31 18
15.
Валвейк
 Заявка 17 4 6 7 22 - 28 18
16.
Алмере Сити
 Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
17.
Волендам
 Заявка 17 3 2 12 16 - 44 11
18.
Витесс
 Заявка 17 2 6 9 15 - 30 -6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 13 3 1 57 - 10 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 44 - 16 42
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 8 5 4 29 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
5.
Твенте
 Заявка 17 7 5 5 29 - 19 26
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 6 7 4 35 - 27 25
7.
Аякс
 Заявка 17 6 5 6 38 - 42 23
8.
Утрехт
 Заявка 17 5 6 6 20 - 24 21
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 4 6 7 26 - 36 18
11.
Алмере Сити
 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 Заявка 17 4 4 9 23 - 34 16
13.
Витесс
 Заявка 17 4 0 13 15 - 44 12
14.
Валвейк
 Заявка 17 3 2 12 18 - 31 11
15.
Хераклес
 Заявка 17 3 2 12 16 - 39 11
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 2 5 10 10 - 36 11
17.
Эксельсиор
 Заявка 17 2 4 11 24 - 46 10
18.
Волендам
 Заявка 17 1 5 11 18 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 30 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 29 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Витесс Ороз Алоис 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Судья сигнализирует, что Ле Ру Люк из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Штоккерс Финн
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6800 болельщиков
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6800 болельщиков
  • 98'
    Гоу Эхед Иглс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Контроль мяча: Волендам: 46%, Гоу Эхед Иглс: 54%.
  • 98'
    Наубер Геррит из команды Гоу Эхед Иглс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
    • 95'
      Дуири Ашраф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 95'
      Волендам начинает контратаку
    • 94'
      Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Матч возобновлен
    • 94'
      Ох, нехорошо это выглядит. Адеканье Бобби получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 92'
      Адеканье Бобби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Судья сигнализирует, что Дуири Ашраф из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Адеканье Бобби
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Волендам 1:2 Гоу Эхед Иглс онлайн

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