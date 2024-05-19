Тур: 34. Стадион: Крас. Зрители: 6800 Главный судья: Оострём Ингмар
1:2
Конец матча
0'
0:1
16' ГолРомменс Филипп
1:1
45' ГолЛе Ру Люк
85' Желтая карточкаАмофа Джамал
1:2
88' ГолЛьянсана Энрик
90'+8
Ход матча
16'
0:1
45'
1:1
73'
85'
88'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 11
-
5 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
349 Количество передач 433
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
17
Твигт
Калвин
24
Дуири
Ашраф
21
Мюрен
Роберт
24
Лука
Эверинк
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
-
27 Хуве КвинсиПолузащитник
-
7 Бут ЗакНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Симонс Реджиллио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лука ЭверинкЗащитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
30 Янсен СвенВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Нападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
История личных встреч
Волендам
Гоу Эхед Иглс
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
24 матча
29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.82
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
2.62
1.91
Среднее время на гол
34
47
Всего голов
54
34
Голов в среднем за матч
2.25
1.42
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
40
63
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|8
|0.24
|Бенамар Бенаисса
|4
|0.12
|Мирани Деймон
|3
|0.09
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.09
|Milan de Haan
|3
|0.09
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.06
|Бут Зак
|2
|0.06
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.06
|Джонсон Дариус
|1
|0.03
|Флинт Джош
|1
|0.03
|Куол Гаранг
|1
|0.03
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.03
|Ле Ру Люк
|1
|0.03
|Соуса Вивальдо
|1
|0.03
|Дуири Ашраф
|0
|0
|Маулун Робин
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Пайн Дерон
|0
|0
|Хуве Квинси
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|7
|0.21
|Эдвардсен Оливер
|7
|0.21
|Со Силла
|6
|0.18
|Эдвардсен Виктор
|6 (2)
|0.18
|Кюйперс Бас
|5
|0.15
|Ромменс Филипп
|4 (1)
|0.12
|Мартинсен Якоб
|3
|0.09
|Льянсана Энрик
|3
|0.09
|Наубер Геррит
|2
|0.06
|Крамер Йорис
|2
|0.06
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.03
|Линторст Эверт
|1
|0.03
|Амофа Джамал
|1
|0.03
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Штоккерс Финн
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Тенгстедт Сёрен
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенамар Бенаисса
|5
|1
|Safouane Karim
|3
|1
|Флинт Джош
|4
|0
|Твигт Калвин
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Мирани Деймон
|3
|0
|Буур Оскар
|3
|0
|Ле Ру Люк
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Хуве Квинси
|3
|0
|Плат Брайан
|2
|0
|Джонсон Дариус
|2
|0
|Milan de Haan
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Маулун Робин
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Соуса Вивальдо
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|6
|1
|Кюйперс Бас
|6
|0
|Адеканье Бобби
|4
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Батен Тибо
|3
|0
|Бломме Ксандер
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Де Ланге Жеффри
|2
|0
|Мартинсен Якоб
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Гоу Эхед Иглс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
8
7
Волендам
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
36
14
Упущенные победы
9
27
Волендам
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)
Гоу Эхед Иглс
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
44% (15)
35% (12)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
39
15
Упущенные победы
17
34
Голы по времени матча
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
25 Не забивали 22
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
27%
3
19%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
6
38%
76-90
Пропущено
45
23
15 В 1-м тайме 9
30 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
6
13%
4
17%
1-15
4
9%
2
9%
16-30
5
11%
3
13%
31-45
9
20%
7
30%
46-60
7
16%
1
4%
61-75
14
31%
6
26%
76-90
Забито
18
32
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
4
22%
3
9%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
3
17%
8
25%
31-45
2
11%
2
6%
46-60
2
11%
7
22%
61-75
5
28%
9
28%
76-90
Пропущено
44
22
18 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
7
16%
3
14%
1-15
1
2%
4
18%
16-30
10
23%
6
27%
31-45
8
18%
0
0%
46-60
8
18%
3
14%
61-75
10
23%
6
27%
76-90
Забито
33
48
14 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 16
12 Не забивали 9
7
21%
4
8%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
4
12%
10
21%
31-45
6
18%
5
10%
46-60
5
15%
9
19%
61-75
8
24%
15
31%
76-90
Пропущено
89
45
33 В 1-м тайме 22
56 Во 2-м тайме 23
24 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 23
13
15%
7
16%
1-15
5
6%
6
13%
16-30
15
17%
9
20%
31-45
17
19%
7
16%
46-60
15
17%
4
9%
61-75
24
27%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Твенте - Волендам 7:2 Волендам - Аякс 1:4 Спарта Роттердам - Волендам 1:0 Эксельсиор - Волендам 4:0
Волендам - Валвейк 3:2 Волендам - Фейеноорд 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 АДО Ден Хааг - Волендам 4:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1
Результаты матчей
Волендам
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 44%
0
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
1
13 раз 38%
0
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волендам
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
134
413
89
215
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
413
413
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
259
826
1222
331
628
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|29
|4
|1
|111 - 21
|91
|2.
|Заявка
|34
|26
|6
|2
|95 - 26
|84
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 36
|69
|4.
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|71 - 41
|65
|5.
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|77 - 66
|56
|6.
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|70 - 52
|53
|7.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|49 - 47
|50
|8.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|51 - 48
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|47 - 46
|46
|10.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|37 - 56
|38
|11.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|53 - 70
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|45 - 67
|36
|13.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|33 - 59
|34
|14.
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|41 - 74
|33
|15.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|40 - 59
|29
|16.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|50 - 73
|29
|17.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|34 - 88
|19
|18.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|30 - 74
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|54 - 11
|49
|2.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|51 - 10
|42
|4.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|42 - 20
|36
|5.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 23
|25
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|23
|11.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 35
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 36
|21
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 27
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 31
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 28
|18
|16.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 44
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 30
|-6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|57 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|44 - 16
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 19
|26
|6.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|35 - 27
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|38 - 42
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|26 - 36
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 34
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|15 - 44
|12
|14.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 31
|11
|15.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 39
|11
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 36
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|24 - 46
|10
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 44
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|30 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|29 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Витесс
|Ороз Алоис
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 7