Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Волендам будет все-таки засчитан.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Волендам

47' Команда Волендам сравняла счет! Игра продолжается!

47' Г О О О О Л - Ле Ру Люк левой ногой классно пробил с лета.

47' Мартинсен Якоб пробует нанести удар издали, но Кайн ван Увелен держит все под контролем

46' Удар от ворот произведет Волендам

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Ромменс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Ох, нехорошо это выглядит. Эдвардсен Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Джонсон Дариус из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Матч возобновлен

41' Эдвардсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Адеканье Бобби завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

38' Ле Ру Люк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Мюрен Роберт пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

32' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Волендам

29' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Ле Ру Люк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Ромменс Филипп бьет со штрафного в створ, но Кайн ван Увелен держит все под контролем

24' Джонсон Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Удар от ворот произведет Волендам

21' Мартинсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

21' Оооо... вот это был удар! Джонсон Дариус должен был забить с этой позиции.

20' Хорошую попытку сделал Джонсон Дариус . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Дуири Ашраф из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Команда Гоу Эхед Иглс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Гоу Эхед Иглс будет все-таки засчитан.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Гоу Эхед Иглс

16' Г О О О О Л - Ромменс Филипп забивает с правой ноги!

13' Хорошую попытку сделал Мартинсен Якоб . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Линторст Эверт нанес удар головой, но Кайн ван Увелен спокойно отбил мяч.

9' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Ох, нехорошо это выглядит. Кюйперс Бас получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Кюйперс Бас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Волендам

6' Эдвардсен Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Волендам начинает с центра поля