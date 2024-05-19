Тур: 34. Стадион: Спарта. Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
0:0
Первый тайм: 31'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
8
Метиньо
11
Саито
Коки
17
Нуннели
Че
40
Ван
Эе
Эспен
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Саито КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мито ШунсукеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Херенвен
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.13
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
2.06
1.17
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
43
77
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|11 (3)
|0.32
|Версейрен Арно
|9
|0.26
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.15
|Брим Шарль-Андреас
|4
|0.12
|Негли Камиель
|4
|0.12
|Саито Коки
|3
|0.09
|Клемент Пелле
|2
|0.06
|Вриндс Барт
|2
|0.06
|Метиньо
|2
|0.06
|Мито Шунсуке
|2
|0.06
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0.03
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.03
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0.03
|Бакари Саид
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|10
|0.29
|Сахрауи Осам
|8
|0.24
|Брауэрс Люк
|6
|0.18
|Николаеску Йон
|5
|0.15
|Хайе Том
|4 (3)
|0.12
|Тахири Анас
|4 (4)
|0.12
|Волемарк Патрик
|3
|0.09
|Ольссон Симон
|2
|0.06
|Кёлерт Матс
|2
|0.06
|Нуннели Че
|2
|0.06
|Бохневич Павел
|2
|0.06
|Ван Бик Свен
|1
|0.03
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.03
|Уэбстер Чарли
|1
|0.03
|Брауде Оливер
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Гузман Джонатан
|6
|0
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Клемент Пелле
|4
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|0
|Метиньо
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
|Hamza el Dahri
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|4
|1
|Брауде Оливер
|4
|1
|Кёлерт Матс
|5
|0
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Бохневич Павел
|2
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Николаеску Йон
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Херенвен
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
11
11
Спарта Роттердам
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Херенвен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
27
Упущенные победы
21
24
Спарта Роттердам
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
Херенвен
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
21% (7)
42% (14)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
18
28
Упущенные победы
32
35
Голы по времени матча
Забито
23
22
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
1
4%
3
14%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
6
26%
1
5%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
5
22%
8
36%
76-90
Пропущено
24
32
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
17%
3
9%
1-15
3
13%
6
19%
16-30
1
4%
3
9%
31-45
6
25%
4
13%
46-60
3
13%
11
34%
61-75
7
29%
29%
5
16%
76-90
Забито
26
31
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
3
12%
5
16%
1-15
4
15%
5
16%
16-30
4
15%
6
19%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
4
15%
7
23%
61-75
5
19%
4
13%
76-90
Пропущено
23
35
13 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
4
17%
5
14%
1-15
5
22%
6
17%
16-30
4
17%
7
20%
31-45
1
4%
7
20%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
5
22%
7
20%
76-90
Забито
49
53
19 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
4
8%
8
15%
1-15
7
14%
9
17%
16-30
8
16%
8
15%
31-45
12
24%
5
9%
46-60
8
16%
11
21%
61-75
10
20%
12
23%
76-90
Пропущено
47
67
21 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 37
16 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
8
17%
8
12%
1-15
8
17%
12
18%
16-30
5
11%
10
15%
31-45
7
15%
11
16%
46-60
7
15%
14
21%
61-75
12
26%
12
18%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 2:2 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2
Катвийк - Спарта Роттердам 3:4 Спарта Роттердам - Волендам 1:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 1:2 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0
Херенвен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2
Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Херенвен
Точный счет
2:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:4
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%
0
8 раз 24%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
8 раз 24%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
143
610
107
214
611
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
115
710
79
413
313
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
258
1320
1716
627
924
429
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|34
|28
|4
|2
|108 - 21
|88
|2.
|0:0 Заявка
|34
|25
|7
|2
|91 - 26
|82
|3.
|0:0 Заявка
|34
|20
|7
|7
|67 - 35
|67
|4.
|2:0 Заявка
|34
|20
|7
|7
|70 - 38
|67
|5.
|0:1 Заявка
|34
|15
|10
|9
|75 - 65
|55
|6.
|0:1 Заявка
|34
|13
|11
|10
|66 - 52
|50
|7.
|0:2 Заявка
|34
|13
|10
|11
|46 - 46
|49
|8.
|0:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|49 - 47
|47
|9.
|1:0 Заявка
|34
|12
|10
|12
|46 - 45
|46
|10.
|0:0 Заявка
|34
|10
|8
|16
|52 - 68
|38
|11.
|0:0 Заявка
|34
|9
|11
|14
|37 - 56
|38
|12.
|0:0 Заявка
|34
|9
|10
|15
|44 - 65
|37
|13.
|1:0 Заявка
|34
|8
|13
|13
|33 - 55
|37
|14.
|0:0 Заявка
|34
|9
|6
|19
|41 - 74
|33
|15.
|1:0 Заявка
|34
|8
|8
|18
|40 - 56
|32
|16.
|0:0 Заявка
|34
|6
|12
|16
|50 - 69
|30
|17.
|0:1 Заявка
|34
|4
|7
|23
|33 - 87
|19
|18.
|1:0 Заявка
|34
|7
|5
|22
|29 - 72
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|15
|1
|1
|51 - 11
|46
|2.
|0:0 Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|3.
|0:0 Заявка
|17
|12
|4
|1
|47 - 10
|40
|4.
|2:0 Заявка
|17
|12
|2
|3
|41 - 17
|38
|5.
|0:1 Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|0:2 Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|7.
|0:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|8.
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|9.
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 23
|25
|10.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 35
|22
|11.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 36
|21
|12.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 24
|21
|13.
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 29
|19
|14.
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 27
|19
|15.
|1:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|18 - 26
|19
|16.
|1:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 28
|18
|17.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|15 - 43
|11
|18.
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 28
|-4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|57 - 10
|42
|2.
|0:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|44 - 16
|42
|3.
|2:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 21
|29
|4.
|0:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|5.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|27 - 18
|24
|6.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|36 - 41
|22
|7.
|0:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|31 - 27
|22
|8.
|1:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 22
|21
|9.
|0:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 23
|20
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|26 - 36
|18
|11.
|1:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|13.
|1:0 Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 28
|14
|14.
|1:0 Заявка
|17
|4
|0
|13
|15 - 44
|12
|15.
|0:0 Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 39
|11
|16.
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|24 - 42
|11
|17.
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 36
|11
|18.
|0:1 Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 44
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|29 (3)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Витесс
|Ороз Алоис
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7