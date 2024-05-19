Тур: 34. Стадион: Спарта. Зрители: 10272 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
2:1
Конец матча
0'
1:0
57' ГолНегли Камиель
59' Желтая карточкаБрауде Оливер
2:0
73' ГолЛеуритсен Тобиас
83' Желтая карточкаКёлерт Матс
2:1
90' ГолБохневич Павел
90'+4
Ход матча
57'
59'
73'
2:0
74'
83'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
200 Количество передач 255
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
8
Метиньо
11
Саито
Коки
17
Нуннели
Че
40
Ван
Эе
Эспен
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Саито КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мито ШунсукеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Херенвен
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.13
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
2.06
1.17
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
43
77
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|12 (3)
|0.35
|Версейрен Арно
|9
|0.26
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.15
|Негли Камиель
|5
|0.15
|Брим Шарль-Андреас
|4
|0.12
|Саито Коки
|3
|0.09
|Клемент Пелле
|2
|0.06
|Вриндс Барт
|2
|0.06
|Метиньо
|2
|0.06
|Мито Шунсуке
|2
|0.06
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0.03
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.03
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0.03
|Бакари Саид
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|10
|0.29
|Сахрауи Осам
|8
|0.24
|Брауэрс Люк
|6
|0.18
|Николаеску Йон
|5
|0.15
|Хайе Том
|4 (3)
|0.12
|Тахири Анас
|4 (4)
|0.12
|Волемарк Патрик
|3
|0.09
|Бохневич Павел
|3
|0.09
|Ольссон Симон
|2
|0.06
|Кёлерт Матс
|2
|0.06
|Нуннели Че
|2
|0.06
|Ван Бик Свен
|1
|0.03
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.03
|Уэбстер Чарли
|1
|0.03
|Брауде Оливер
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Гузман Джонатан
|6
|0
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Клемент Пелле
|4
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|0
|Метиньо
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
|Hamza el Dahri
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брауде Оливер
|5
|1
|Кёлерт Матс
|6
|0
|Хайе Том
|4
|1
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Бохневич Павел
|2
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Николаеску Йон
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Херенвен
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
11
12
Спарта Роттердам
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Херенвен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
27
Упущенные победы
21
24
Спарта Роттердам
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Херенвен
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
21% (7)
44% (15)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
19
28
Упущенные победы
32
36
Голы по времени матча
Забито
25
23
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
1
4%
3
13%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
4
16%
2
9%
31-45
7
28%
1
4%
46-60
5
20%
4
17%
61-75
5
20%
9
39%
76-90
Пропущено
25
34
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
16%
3
9%
1-15
3
12%
6
18%
16-30
1
4%
3
9%
31-45
6
24%
5
15%
46-60
3
12%
12
35%
61-75
8
32%
5
15%
76-90
Забито
26
31
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
3
12%
5
16%
1-15
4
15%
5
16%
16-30
4
15%
6
19%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
4
15%
7
23%
61-75
5
19%
4
13%
76-90
Пропущено
23
35
13 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
4
17%
5
14%
1-15
5
22%
6
17%
16-30
4
17%
7
20%
31-45
1
4%
7
20%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
5
22%
7
20%
76-90
Забито
51
54
19 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
4
8%
8
15%
1-15
7
14%
9
17%
16-30
8
16%
8
15%
31-45
13
25%
5
9%
46-60
9
18%
11
20%
61-75
10
20%
13
24%
76-90
Пропущено
48
69
21 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 39
16 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 27
8
17%
8
12%
1-15
8
17%
12
17%
16-30
5
10%
10
14%
31-45
7
15%
12
17%
46-60
7
15%
15
22%
61-75
13
27%
12
17%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 2:2 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2
Катвийк - Спарта Роттердам 3:4 Спарта Роттердам - Волендам 1:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 1:2 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0
Херенвен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2
Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Херенвен
Точный счет
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:4
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%
1
9 раз 26%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
8 раз 24%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
710
107
215
611
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
710
710
413
314
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
268
1420
1717
628
925
430
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|29
|4
|1
|111 - 21
|91
|2.
|Заявка
|34
|26
|6
|2
|95 - 26
|84
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 36
|69
|4.
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|71 - 41
|65
|5.
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|77 - 66
|56
|6.
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|70 - 52
|53
|7.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|49 - 47
|50
|8.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|51 - 48
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|47 - 46
|46
|10.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|37 - 56
|38
|11.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|53 - 70
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|45 - 67
|36
|13.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|33 - 59
|34
|14.
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|41 - 74
|33
|15.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|40 - 59
|29
|16.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|50 - 73
|29
|17.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|34 - 88
|19
|18.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|30 - 74
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|54 - 11
|49
|2.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|51 - 10
|42
|4.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|42 - 20
|36
|5.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 23
|25
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|23
|11.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 35
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 36
|21
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 27
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 31
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 28
|18
|16.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 44
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 30
|-6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|57 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|44 - 16
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 19
|26
|6.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|35 - 27
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|38 - 42
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|26 - 36
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 34
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|15 - 44
|12
|14.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 31
|11
|15.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 39
|11
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 36
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|24 - 46
|10
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 44
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|30 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|29 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Витесс
|Ороз Алоис
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 7