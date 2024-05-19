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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 10272 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Спарта Роттердам
2:1
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
57' Гол
Негли Камиель
59' Желтая карточка
Брауде Оливер
2:0
73' Гол
Леуритсен Тобиас
83' Желтая карточка
Кёлерт Матс
2:1
90' Гол
Бохневич Павел
90'+4

Ход матча

57'
Негли Камиель
(Ван дер Кюст Джевенсио)
1:0
59'
 
Брауде Оливер
67'
 
Волемарк Патрик
Нуннели Че
68'
 
Николаеску Йон
Ван Амерсфоорт Пелле
68'
 
Ольссон Симон
Уэбстер Чарли
73'
Леуритсен Тобиас
2:0
74'
 
Хайе Том
Ван Эе Эспен
74'
 
Лойзу Лойзос
Ван Оттеле Сюб
75'
Мито Шунсуке
Де Гузман Джонатан
 
82'
Брим Шарль-Андреас
Саито Коки
 
83'
 
Кёлерт Матс
89'
Росарио Райвьен
Негли Камиель
 
89'
Росанас Серхи
Бакари Саид
 
90'
2:1
Бохневич Павел
(Хайе Том)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 200 Количество передач 255
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
8
Метиньо
6
Де
Гузман
Джонатан
10
Клемент
Пелле
7
Негли
Камиель
9
Леуритсен
Тобиас
11
Саито
Коки
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
6
Ван
Оттеле
Сюб
14
Уэбстер
Чарли
17
Нуннели
Че
40
Ван
Эе
Эспен
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
Спарта Роттердам
4-3-3
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Херенвен

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:3
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:4
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:0
Э
3:1
ТМС
2:1
Э
4:1
Э
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.13
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

2.06
1.17

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

43
77

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 12 (3) 0.35
Версейрен Арно 9 0.26
Китолано Джошуа 5 (2) 0.15
Негли Камиель 5 0.15
Брим Шарль-Андреас 4 0.12
Саито Коки 3 0.09
Клемент Пелле 2 0.06
Вриндс Барт 2 0.06
Метиньо 2 0.06
Мито Шунсуке 2 0.06
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0.03
Де Гузман Джонатан 1 0.03
Эрдхёйзен Майк 1 0.03
Бакари Саид 0 0
Ван Крой Вито 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 10 0.29
Сахрауи Осам 8 0.24
Брауэрс Люк 6 0.18
Николаеску Йон 5 0.15
Хайе Том 4 (3) 0.12
Тахири Анас 4 (4) 0.12
Волемарк Патрик 3 0.09
Бохневич Павел 3 0.09
Ольссон Симон 2 0.06
Кёлерт Матс 2 0.06
Нуннели Че 2 0.06
Ван Бик Свен 1 0.03
Карлсбакк Даниэль 1 0.03
Уэбстер Чарли 1 0.03
Брауде Оливер 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 6 0
Версейрен Арно 3 1
Бакари Саид 3 1
Клемент Пелле 4 0
Вриндс Барт 3 0
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Метиньо 3 0
Леуритсен Тобиас 2 0
Китолано Джошуа 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Hamza el Dahri 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брауде Оливер 5 1
Кёлерт Матс 6 0
Хайе Том 4 1
Ван Бик Свен 3 0
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Ольссон Симон 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Бохневич Павел 2 0
Тахири Анас 2 0
Ван Эе Эспен 0 1
Уэбстер Чарли 0 1
Николаеску Йон 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Херенвен
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

11
12
Спарта Роттердам
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Херенвен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
27

Упущенные победы

21
24
Спарта Роттердам
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Херенвен
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
21% (7)
44% (15)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

19
28

Упущенные победы

32
36

Голы по времени матча

Забито

25
23
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
1
4%
3
13%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
4
16%
2
9%
31-45
7
28%
1
4%
46-60
5
20%
4
17%
61-75
5
20%
9
39%
76-90

Пропущено

25
34
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
16%
3
9%
1-15
3
12%
6
18%
16-30
1
4%
3
9%
31-45
6
24%
5
15%
46-60
3
12%
12
35%
61-75
8
32%
5
15%
76-90

Забито

26
31
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
3
12%
5
16%
1-15
4
15%
5
16%
16-30
4
15%
6
19%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
4
15%
7
23%
61-75
5
19%
4
13%
76-90

Пропущено

23
35
13 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
4
17%
5
14%
1-15
5
22%
6
17%
16-30
4
17%
7
20%
31-45
1
4%
7
20%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
5
22%
7
20%
76-90

Забито

51
54
19 В 1-м тайме 25
32 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
4
8%
8
15%
1-15
7
14%
9
17%
16-30
8
16%
8
15%
31-45
13
25%
5
9%
46-60
9
18%
11
20%
61-75
10
20%
13
24%
76-90

Пропущено

48
69
21 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 39
16 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 27
8
17%
8
12%
1-15
8
17%
12
17%
16-30
5
10%
10
14%
31-45
7
15%
12
17%
46-60
7
15%
15
22%
61-75
13
27%
12
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 2:2 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2
Катвийк - Спарта Роттердам 3:4 Спарта Роттердам - Волендам 1:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 1:2 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:0 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 1:4 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0
Херенвен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2
Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Херенвен

Точный счет

1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:4
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%
1
9 раз 26%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
8 раз 24%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
7
10
1.5
10
7
2
15
2.5
6
11
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
7
10
4
13
2.5
3
14
2
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
26
8
14
20
1.5
17
17
6
28
2.5
9
25
4
30
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 34 29 4 1 111 - 21 91
2.
Фейеноорд
 Заявка 34 26 6 2 95 - 26 84
3.
Твенте
 Заявка 34 21 6 7 69 - 36 69
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 34 19 8 7 71 - 41 65
5.
Аякс
 Заявка 34 15 11 8 77 - 66 56
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 34 14 11 9 70 - 52 53
7.
Утрехт
 Заявка 34 13 11 10 49 - 47 50
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 34 14 7 13 51 - 48 49
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 34 12 10 12 47 - 46 46
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 34 9 11 14 37 - 56 38
11.
Херенвен
 Заявка 34 10 7 17 53 - 70 37
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 34 9 9 16 45 - 67 36
13.
Алмере Сити
 Заявка 34 7 13 14 33 - 59 34
14.
Хераклес
 Заявка 34 9 6 19 41 - 74 33
15.
Валвейк
 Заявка 34 7 8 19 40 - 59 29
16.
Эксельсиор
 Заявка 34 6 11 17 50 - 73 29
17.
Волендам
 Заявка 34 4 7 23 34 - 88 19
18.
Витесс
 Заявка 34 6 6 22 30 - 74 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 16 1 0 54 - 11 49
2.
Твенте
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
3.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 51 - 10 42
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 11 3 3 42 - 20 36
5.
Аякс
 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 8 4 5 35 - 25 28
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 7 4 6 31 - 23 25
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 6 5 6 25 - 25 23
11.
Хераклес
 Заявка 17 6 4 7 25 - 35 22
12.
Херенвен
 Заявка 17 6 3 8 30 - 36 21
13.
Эксельсиор
 Заявка 17 4 7 6 26 - 27 19
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 5 3 9 19 - 31 18
15.
Валвейк
 Заявка 17 4 6 7 22 - 28 18
16.
Алмере Сити
 Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
17.
Волендам
 Заявка 17 3 2 12 16 - 44 11
18.
Витесс
 Заявка 17 2 6 9 15 - 30 -6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 13 3 1 57 - 10 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 44 - 16 42
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 8 5 4 29 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
5.
Твенте
 Заявка 17 7 5 5 29 - 19 26
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 6 7 4 35 - 27 25
7.
Аякс
 Заявка 17 6 5 6 38 - 42 23
8.
Утрехт
 Заявка 17 5 6 6 20 - 24 21
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 4 6 7 26 - 36 18
11.
Алмере Сити
 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 Заявка 17 4 4 9 23 - 34 16
13.
Витесс
 Заявка 17 4 0 13 15 - 44 12
14.
Валвейк
 Заявка 17 3 2 12 18 - 31 11
15.
Хераклес
 Заявка 17 3 2 12 16 - 39 11
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 2 5 10 10 - 36 11
17.
Эксельсиор
 Заявка 17 2 4 11 24 - 46 10
18.
Волендам
 Заявка 17 1 5 11 18 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 30 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 29 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Витесс Ороз Алоис 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 7
Весь список
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