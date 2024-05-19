Шарль-Андреас Брим не смог попасть в створ ударом издали

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Эспен ван Э нанес удар, но тот был заблокирован.

Джевенсио ван дер Куст создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Оливер Бреуде совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Джевенсио ван дер Куст создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Уэбстер Чарли не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Матч возобновлен

46' Сахрауи Осам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Удар от ворот произведет Херенвен

42' Де Гузман Джонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Де Гузман Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

39' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Де Гузман Джонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Эспен ван Э наказан за толчок Метиньо

36' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Херенвен

34' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Метиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

31' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

28' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

27' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

27' Эспен ван Э из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Игра в одни ворота сейчас. Херенвен доминирует и владеет мячом

26' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

23' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Ван Амерсфоорт Пелле пробует нанести удар издали, но Ник Олей держит все под контролем

22' Ван Оттеле Сюб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Эспен ван Э не смог попасть в створ ударом издали

18' Сахрауи Осам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Херенвен

16' Бакари Саид не смог попасть в створ ударом издали

16' Негли Камиель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Оливер Бреуде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Хорошую попытку сделал Уэбстер Чарли . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Ван Амерсфоорт Пелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Саито Коки нанес удар головой, но Андрис Нопперт спокойно отбил мяч.

10' Метиньо нанес удар, но тот был заблокирован.

10' Бакари Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

8' Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Эспен ван Э выиграл воздушное противоборство у Де Гузман Джонатан

7' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Де Гузман Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

4' Эспен ван Э из команды Херенвен подал угловой справа.

3' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Сахрауи Осам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ван Амерсфоорт Пелле пробует нанести удар издали, но Ник Олей держит все под контролем

2' Нуннели Че создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Херенвен начинает с центра поля