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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
ПЕК Зволле
1:2
Конец матча
Твенте
0'
45' Желтая карточка
Меес Хилгерс
0:1
59' Гол
Даан Ротс
1:1
62' Гол
Ансельмо Гарсия-Макналти
68' Желтая карточка
Схенделаар Яспер
79' Желтая карточка
Ван Ден Берг Дэйв
1:2
80' Пенальти
Ван Волфсвинкель Рикки
90'+6

Ход матча

45'
 
Юнювар Наджи
Ван Берген Митчелл
45'
 
Меес Хилгерс
58'
 
Влап Михел
Кьёлё Матиас
59'
0:1
Даан Ротс
(Юнювар Наджи)
62'
Ансельмо Гарсия-Макналти
(Керстен Сэм)
1:1
68'
Схенделаар Яспер
 
71'
 
Макс Брюнс
Меес Хилгерс
78'
Ван Дер Хар Дамиан
Ансельмо Гарсия-Макналти
 
79'
Ван Ден Берг Дэйв
 
80'
1:2
Ван Волфсвинкель Рикки
85'
Ван дер Ватер Силвестр
Намли Юнес
 
85'
Веллиос Апостолос
Веланас Одиссеус
 
88'
 
Салах-Эддин Анасс
Смал Гийс
89'
 
Боаду Мирон
Ван Волфсвинкель Рикки
89'
 
Ван Хоренбек Алек
Стейн Сем
90'
Рейндерс Элиано
Ван Полен Брам
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 12
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 6
  • 381 Количество передач 386
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
6
Эль-Аззузи
Ануар
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
50
Крастев
Филип
18
Веланас
Одиссеус
9
Тай
Леннарт
22
Тытонь
Пшемыслав
8
Регер
Юри
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
7
Ван
Берген
Митчелл
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Твенте

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

21 матч

19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
5:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
К
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
0:2
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2.18
1.5

Среднее время на гол

41
60

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.71
1.24

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 13 0.38
Веланас Одиссеус 5 0.15
Ван Ден Берг Дэйв 5 0.15
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.15
Намли Юнес 4 0.12
Веллиос Апостолос 3 0.09
Рейндерс Элиано 3 0.09
Ансельмо Гарсия-Макналти 2 0.06
Крастев Филип 2 0.06
Лам Томас 2 0.06
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.03
Ван Полен Брам 0 0
Керстен Сэм 0 0
Бюрместер Зико 0 0
Серрано Нико 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 17 (1) 0.5
Ван Волфсвинкель Рикки 16 (2) 0.47
Даан Ротс 7 0.21
Угальде Манфред 7 0.21
Юнювар Наджи 3 0.09
Эль-Идрис Юнус Та 3 0.09
Проппер Робин 3 0.09
Боаду Мирон 3 0.09
Влап Михел 2 0.06
Бренет Джошуа 2 0.06
Регер Юри 2 0.06
Садилек Михал 1 0.03
Кьёлё Матиас 1 0.03
Эйтинг Карел 0 0
Смал Гийс 0 0
Сампстед Альфонс 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 10 0
Ван Ден Берг Дэйв 7 0
Ван Полен Брам 6 0
Эль-Аззузи Ануар 4 1
Лам Томас 5 0
Намли Юнес 5 0
Веланас Одиссеус 5 0
Веллиос Апостолос 4 0
Керстен Сэм 3 0
Бюрместер Зико 1 1
Дрёйф Ферди 2 0
Крастев Филип 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Фихтингер Ник 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Тай Леннарт 1 0
Томас Райан 1 0
Схенделаар Яспер 1 0
Де Рой Кай 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 6 1
Проппер Робин 7 0
Меес Хилгерс 5 1
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Смал Гийс 3 0
Угальде Манфред 3 0
Регер Юри 3 0
Кьёлё Матиас 3 0
Даан Ротс 3 0
Уннерсталл Ларс 2 0
Влап Михел 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Бренет Джошуа 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Боаду Мирон 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Твенте
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
10
ПЕК Зволле
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Твенте
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

23
3

Упущенные победы

22
38
ПЕК Зволле
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
Твенте
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
35% (12)
38% (13)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
24% (8)
56% (19)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

25
6

Упущенные победы

34
48

Голы по времени матча

Забито

21
30
7 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 21
1
5%
9
30%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
2
10%
7
23%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
9
43%
1
3%
61-75
3
14%
8
27%
76-90

Пропущено

29
18
10 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
4
14%
0
0%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
3
10%
1
6%
31-45
6
21%
6
33%
46-60
6
21%
5
28%
61-75
7
24%
4
22%
76-90

Забито

27
39
5 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
2
7%
6
15%
1-15
2
7%
4
10%
16-30
1
4%
8
21%
31-45
6
22%
5
13%
46-60
7
26%
4
10%
61-75
9
33%
12
31%
76-90

Пропущено

35
18
9 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
1
3%
4
22%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
6
17%
3
17%
31-45
7
20%
3
17%
46-60
3
9%
2
11%
61-75
16
46%
4
22%
76-90

Забито

48
69
12 В 1-м тайме 36
36 Во 2-м тайме 33
17 Забивали первыми 23
6 Не забивали 5
3
6%
15
22%
1-15
6
13%
6
9%
16-30
3
6%
15
22%
31-45
8
17%
8
12%
46-60
16
33%
5
7%
61-75
12
25%
20
29%
76-90

Пропущено

64
36
19 В 1-м тайме 12
45 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 24
5
8%
4
11%
1-15
5
8%
4
11%
16-30
9
14%
4
11%
31-45
13
20%
9
25%
46-60
9
14%
7
19%
61-75
23
36%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2
ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5
Твенте
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1
Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Твенте

Точный счет

1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
0:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 50%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
3
10 раз 29%
2
9 раз 26%
0
6 раз 18%
1
6 раз 18%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
2
4
13
1.5
12
5
1
16
2.5
8
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
10
7
2
15
2.5
5
12
2
15
3.5
1
16
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
28
6
11
23
1.5
22
12
3
31
2.5
13
21
2
32
3.5
3
31
1
33
4.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 34 29 4 1 111 - 21 91
2.
Фейеноорд
 Заявка 34 26 6 2 95 - 26 84
3.
Твенте
 Заявка 34 21 6 7 69 - 36 69
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 34 19 8 7 71 - 41 65
5.
Аякс
 Заявка 34 15 11 8 77 - 66 56
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 34 14 11 9 70 - 52 53
7.
Утрехт
 Заявка 34 13 11 10 49 - 47 50
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 34 14 7 13 51 - 48 49
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 34 12 10 12 47 - 46 46
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 34 9 11 14 37 - 56 38
11.
Херенвен
 Заявка 34 10 7 17 53 - 70 37
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 34 9 9 16 45 - 67 36
13.
Алмере Сити
 Заявка 34 7 13 14 33 - 59 34
14.
Хераклес
 Заявка 34 9 6 19 41 - 74 33
15.
Валвейк
 Заявка 34 7 8 19 40 - 59 29
16.
Эксельсиор
 Заявка 34 6 11 17 50 - 73 29
17.
Волендам
 Заявка 34 4 7 23 34 - 88 19
18.
Витесс
 Заявка 34 6 6 22 30 - 74 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 16 1 0 54 - 11 49
2.
Твенте
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
3.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 51 - 10 42
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 11 3 3 42 - 20 36
5.
Аякс
 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 8 4 5 35 - 25 28
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 7 4 6 31 - 23 25
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 6 5 6 25 - 25 23
11.
Хераклес
 Заявка 17 6 4 7 25 - 35 22
12.
Херенвен
 Заявка 17 6 3 8 30 - 36 21
13.
Эксельсиор
 Заявка 17 4 7 6 26 - 27 19
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 5 3 9 19 - 31 18
15.
Валвейк
 Заявка 17 4 6 7 22 - 28 18
16.
Алмере Сити
 Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
17.
Волендам
 Заявка 17 3 2 12 16 - 44 11
18.
Витесс
 Заявка 17 2 6 9 15 - 30 -6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 13 3 1 57 - 10 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 44 - 16 42
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 8 5 4 29 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
5.
Твенте
 Заявка 17 7 5 5 29 - 19 26
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 6 7 4 35 - 27 25
7.
Аякс
 Заявка 17 6 5 6 38 - 42 23
8.
Утрехт
 Заявка 17 5 6 6 20 - 24 21
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 4 6 7 26 - 36 18
11.
Алмере Сити
 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 Заявка 17 4 4 9 23 - 34 16
13.
Витесс
 Заявка 17 4 0 13 15 - 44 12
14.
Валвейк
 Заявка 17 3 2 12 18 - 31 11
15.
Хераклес
 Заявка 17 3 2 12 16 - 39 11
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 2 5 10 10 - 36 11
17.
Эксельсиор
 Заявка 17 2 4 11 24 - 46 10
18.
Волендам
 Заявка 17 1 5 11 18 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 30 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 29 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Витесс Ороз Алоис 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 7
Весь список
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