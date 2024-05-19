Тур: 34. Стадион: МАК3ПАРК. Главный судья: Хиглер Деннис
1:2
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаМеес Хилгерс
0:1
59' ГолДаан Ротс
1:1
62' ГолАнсельмо Гарсия-Макналти
68' Желтая карточкаСхенделаар Яспер
79' Желтая карточкаВан Ден Берг Дэйв
1:2
80' ПенальтиВан Волфсвинкель Рикки
90'+6
Ход матча
45'
59'
0:1
62'
68'
80'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 7
-
1 Угловые 12
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 6
-
381 Количество передач 386
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лам
Томас
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Де Рой КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Samir Lagsir
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Карссис СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
-
21 Боаду МиронНападающий
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Твенте
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
21 матч
19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
2.18
1.5
Среднее время на гол
41
60
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
1.71
1.24
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|13
|0.38
|Веланас Одиссеус
|5
|0.15
|Ван Ден Берг Дэйв
|5
|0.15
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.15
|Намли Юнес
|4
|0.12
|Веллиос Апостолос
|3
|0.09
|Рейндерс Элиано
|3
|0.09
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|2
|0.06
|Крастев Филип
|2
|0.06
|Лам Томас
|2
|0.06
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.03
|Ван Полен Брам
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|17 (1)
|0.5
|Ван Волфсвинкель Рикки
|16 (2)
|0.47
|Даан Ротс
|7
|0.21
|Угальде Манфред
|7
|0.21
|Юнювар Наджи
|3
|0.09
|Эль-Идрис Юнус Та
|3
|0.09
|Проппер Робин
|3
|0.09
|Боаду Мирон
|3
|0.09
|Влап Михел
|2
|0.06
|Бренет Джошуа
|2
|0.06
|Регер Юри
|2
|0.06
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Кьёлё Матиас
|1
|0.03
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|7
|0
|Ван Полен Брам
|6
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|4
|1
|Лам Томас
|5
|0
|Намли Юнес
|5
|0
|Веланас Одиссеус
|5
|0
|Веллиос Апостолос
|4
|0
|Керстен Сэм
|3
|0
|Бюрместер Зико
|1
|1
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Крастев Филип
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Фихтингер Ник
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Тай Леннарт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Схенделаар Яспер
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|6
|1
|Проппер Робин
|7
|0
|Меес Хилгерс
|5
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Смал Гийс
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Регер Юри
|3
|0
|Кьёлё Матиас
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Уннерсталл Ларс
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Боаду Мирон
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Твенте
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
10
ПЕК Зволле
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Твенте
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
23
3
Упущенные победы
22
38
ПЕК Зволле
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
Твенте
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
35% (12)
38% (13)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
24% (8)
56% (19)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
25
6
Упущенные победы
34
48
Голы по времени матча
Забито
21
30
7 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 21
1
5%
9
30%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
2
10%
7
23%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
9
43%
1
3%
61-75
3
14%
8
27%
76-90
Пропущено
29
18
10 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
4
14%
0
0%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
3
10%
1
6%
31-45
6
21%
6
33%
46-60
6
21%
5
28%
61-75
7
24%
4
22%
76-90
Забито
27
39
5 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
2
7%
6
15%
1-15
2
7%
4
10%
16-30
1
4%
8
21%
31-45
6
22%
5
13%
46-60
7
26%
4
10%
61-75
9
33%
12
31%
76-90
Пропущено
35
18
9 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
1
3%
4
22%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
6
17%
3
17%
31-45
7
20%
3
17%
46-60
3
9%
2
11%
61-75
16
46%
4
22%
76-90
Забито
48
69
12 В 1-м тайме 36
36 Во 2-м тайме 33
17 Забивали первыми 23
6 Не забивали 5
3
6%
15
22%
1-15
6
13%
6
9%
16-30
3
6%
15
22%
31-45
8
17%
8
12%
46-60
16
33%
5
7%
61-75
12
25%
20
29%
76-90
Пропущено
64
36
19 В 1-м тайме 12
45 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 24
5
8%
4
11%
1-15
5
8%
4
11%
16-30
9
14%
4
11%
31-45
13
20%
9
25%
46-60
9
14%
7
19%
61-75
23
36%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2
ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5
Твенте
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1
Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Твенте
Точный счет
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
0:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 50%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
3
10 раз 29%
2
9 раз 26%
0
6 раз 18%
1
6 раз 18%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
152
413
125
116
89
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
710
107
215
512
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
286
Больше Меньше
286
1123
2212
331
1321
232
331
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|29
|4
|1
|111 - 21
|91
|2.
|Заявка
|34
|26
|6
|2
|95 - 26
|84
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 36
|69
|4.
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|71 - 41
|65
|5.
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|77 - 66
|56
|6.
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|70 - 52
|53
|7.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|49 - 47
|50
|8.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|51 - 48
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|47 - 46
|46
|10.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|37 - 56
|38
|11.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|53 - 70
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|45 - 67
|36
|13.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|33 - 59
|34
|14.
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|41 - 74
|33
|15.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|40 - 59
|29
|16.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|50 - 73
|29
|17.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|34 - 88
|19
|18.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|30 - 74
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|54 - 11
|49
|2.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|51 - 10
|42
|4.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|42 - 20
|36
|5.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 23
|25
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|23
|11.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 35
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 36
|21
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 27
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 31
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 28
|18
|16.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 44
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 30
|-6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|57 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|44 - 16
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 19
|26
|6.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|35 - 27
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|38 - 42
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|26 - 36
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 34
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|15 - 44
|12
|14.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 31
|11
|15.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 39
|11
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 36
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|24 - 46
|10
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 44
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|30 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|29 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Витесс
|Ороз Алоис
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 7