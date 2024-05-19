Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матиас Кьело не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

57' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

56' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

55' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Хорошую попытку сделал Ван Волфсвинкель Рикки . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Берген Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

51' Ван Берген Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Хорошую попытку сделал Ван Берген Митчелл . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Меес Хилгерс получил желтую карточку от судьи

50' Матч возобновится спорным мячом

49' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Берген Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Ван Берген Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Лам Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Стейн Сем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

41' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Твенте

39' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Хорошую попытку сделал Ван Берген Митчелл . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Удар от ворот произведет Твенте

35' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

35' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Регер Юри получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Регер Юри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Дэйви ван ден Берг нанес удар, но тот был заблокирован.

30' ШТАНГА! Так было близко к голу - Стейн Сем нанес удар в каркас ворот!

30' Смал Гийс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Удар от ворот произведет Твенте

28' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

28' Ван Берген Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Смал Гийс не смог попасть в створ ударом издали

25' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

25' Тытонь Пшемыслав взял и забрал мяч на выходе

24' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

24' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Ван Берген Митчелл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Хорошую попытку сделал Даан Ротс . Удар в створ, но вратарь начеку

20' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

14' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Стейн Сем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

12' Ван Берген Митчелл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Ван Берген Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Ван Берген Митчелл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Тытонь Пшемыслав взял и забрал мяч на выходе

9' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

7' Хорошую попытку сделал Крастев Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Матч возобновится спорным мячом

2' Матч приостановлен из-за петард на поле

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Твенте начинает с центра поля