Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

43' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Розье Лорейнц не смог попасть в створ ударом издали

41' Брайан Де Керсмакер наказан за толчок Вита Реми

40' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Вита Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Шеперман Сэм нанес удар головой, но Люк Купманс спокойно отбил мяч.

36' Удар от ворот произведет Хераклес

34' Хорошую попытку сделал Роскен Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Лонвейк Джастин получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Лонвейк Джастин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Удар от ворот произведет Хераклес

27' Хорошую попытку сделал Лонвейк Джастин . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Хорошую попытку сделал Вита Реми . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Петерсон Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

23' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес подал угловой справа.

22' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Роскен Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Хераклес

15' Петерсон Кристофер пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

14' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

11' Петерсон Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Хераклес

9' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

8' Петерсон Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

1' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Хераклес начинает с центра поля