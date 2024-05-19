Тур: 34. Стадион: Erve Asito. Зрители: 11824 Главный судья: Маншот Ероен
0:0
Конец матча
Ход матча
71'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
424 Количество передач 295
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
32
Шеперман
Сэм
17
Брюнс
Томас
12
Роскен
Рубен
14
Гут
Родриго
61
Вита
Реми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шеперман СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
-
12 Роскен РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Янсинк ТимлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Jop Tijink
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Браф ДжейденНападающий
-
17 Гриффит ИманНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
Фортуна Ситтард
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
1.33
3.2
Среднее время на гол
67
28
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
2
2.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
42
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнкамп Ииц
|10 (3)
|0.29
|Санкох Мохамед
|6
|0.18
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.15
|Энгельс Марио
|5
|0.15
|Нанкиши Абденего
|3
|0.09
|Хоогма Джастин
|2
|0.06
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0.06
|Уахим Анас
|2
|0.06
|Лимбомбе Брайан
|2
|0.06
|Брюин Джорди
|1
|0.03
|Вейинович Марко
|1
|0.03
|Хрустич Айдин
|1
|0.03
|Зонненберг Свен
|1
|0.03
|Роскен Рубен
|0
|0
|Леердам Келвин
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Браувер Микаэль
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Оппегорд Фредрик
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|12 (1)
|0.35
|Кордоба Иньиго
|4
|0.12
|Халилович Ален
|4 (1)
|0.12
|Гут Родриго
|3
|0.09
|Лонвейк Джастин
|3 (1)
|0.09
|Нослин Тейяни
|3
|0.09
|Дуарте Дерой
|2
|0.06
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.03
|Да Крус Алессио
|1
|0.03
|Розье Лорейнц
|1
|0.03
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.03
|Робберехт Милан
|1
|0.03
|Пинту Иву
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|9
|0
|Хоогма Джастин
|6
|1
|Де Кеерсмакер Брайан
|6
|0
|Вейинович Марко
|5
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Бакбоорд Навайо
|4
|0
|Шеперман Сэм
|4
|0
|Хрустич Айдин
|3
|0
|Зонненберг Свен
|3
|0
|Виекхофф Яннес
|3
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Санкох Мохамед
|2
|0
|Роскен Рубен
|2
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
|Оппегорд Фредрик
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|7
|1
|Сиовас Димитрис
|6
|0
|Пинту Иву
|6
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Сирхейс Кай
|4
|0
|Дуарте Дерой
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Кордоба Иньиго
|2
|0
|Оратмангун Рагнар
|2
|0
|Вут Симен
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Маркело Натангело
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Вита Реми
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)
Фортуна Ситтард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
9
10
Хераклес
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
12% (2)
24% (4)
Фортуна Ситтард
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
34
8
Упущенные победы
12
25
Хераклес
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (20)
12% (4)
29% (10)
Фортуна Ситтард
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (5)
35% (12)
50% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
39
8
Упущенные победы
21
35
Голы по времени матча
Забито
26
12
5 В 1-м тайме 1
21 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
23 Не забивали 25
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
6
23%
4
33%
46-60
9
35%
3
25%
61-75
6
23%
4
33%
76-90
Пропущено
34
34
19 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 12
6
18%
1
3%
1-15
8
24%
5
15%
16-30
5
15%
6
18%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
4
12%
8
24%
61-75
6
18%
11
32%
76-90
Забито
16
26
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
25 Не забивали 23
2
13%
4
15%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
5
31%
4
15%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
3
19%
4
15%
76-90
Пропущено
39
21
17 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
4
10%
1
5%
1-15
7
18%
4
19%
16-30
6
15%
3
14%
31-45
5
13%
3
14%
46-60
10
26%
5
24%
61-75
7
18%
5
24%
76-90
Забито
42
38
10 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
3
7%
4
11%
1-15
2
5%
6
16%
16-30
5
12%
5
13%
31-45
11
26%
8
21%
46-60
12
29%
7
18%
61-75
9
21%
8
21%
76-90
Пропущено
73
55
36 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 35
25 Пропускали первыми 18
30 Не пропускали 25
10
14%
2
4%
1-15
15
21%
9
16%
16-30
11
15%
9
16%
31-45
10
14%
6
11%
46-60
14
19%
13
24%
61-75
13
18%
16
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2
Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1
Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2
Результаты матчей
Хераклес
Фортуна Ситтард
Точный счет
2:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Точный счет
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
3:1
4 раза 12%
4:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 41%
2
9 раз 26%
1
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
0
16 раз 47%
1
8 раз 24%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
116
98
710
314
611
116
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
710
413
314
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2014
Больше Меньше
1816
1321
1024
430
628
232
232
232
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|29
|4
|1
|111 - 21
|91
|2.
|Заявка
|34
|26
|6
|2
|95 - 26
|84
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 36
|69
|4.
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|71 - 41
|65
|5.
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|77 - 66
|56
|6.
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|70 - 52
|53
|7.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|49 - 47
|50
|8.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|51 - 48
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|47 - 46
|46
|10.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|37 - 56
|38
|11.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|53 - 70
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|45 - 67
|36
|13.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|33 - 59
|34
|14.
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|41 - 74
|33
|15.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|40 - 59
|29
|16.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|50 - 73
|29
|17.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|34 - 88
|19
|18.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|30 - 74
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|54 - 11
|49
|2.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|51 - 10
|42
|4.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|42 - 20
|36
|5.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 23
|25
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|23
|11.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 35
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 36
|21
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 27
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 31
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 28
|18
|16.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 44
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 30
|-6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|57 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|44 - 16
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 19
|26
|6.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|35 - 27
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|38 - 42
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|26 - 36
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 34
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|15 - 44
|12
|14.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 31
|11
|15.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 39
|11
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 36
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|24 - 46
|10
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 44
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|30 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|29 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Витесс
|Ороз Алоис
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 7