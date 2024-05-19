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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 11824 Главный судья: Маншот Ероен
Хераклес
0:0
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
71' Желтая карточка
Шеперман Сэм
90'+3

Ход матча

65'
 
Бельхейр Мухамед
Петерсон Кристофер
71'
Шеперман Сэм
 
81'
Ван Оршот Диего
Брюнс Томас
 
81'
Виллемс Джетро
Шеперман Сэм
 
81'
Брюин Джорди
Вейинович Марко
 
81'
Вехмейер Лассе
Виекхофф Яннес
 
83'
 
Гриффит Иман
Да Крус Алессио
86'
Лимбомбе Брайан
Хрустич Айдин
 
90'
 
Sjors-Lowis Hermsen
Кордоба Иньиго
90'
 
Daan Bisschops
Лонвейк Джастин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 424 Количество передач 295
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Браувер
Микаэль
3
Виекхофф
Яннес
27
Леердам
Келвин
32
Шеперман
Сэм
22
Оппегорд
Фредрик
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
18
Вейинович
Марко
20
Хрустич
Айдин
17
Брюнс
Томас
12
Роскен
Рубен
8
Энгельс
Марио
1
Копманс
Люк
3
Фофана
Садик
14
Гут
Родриго
2
Вут
Симен
35
Дейкс
Митчелл
61
Вита
Реми
32
Розье
Лорейнц
8
Петерсон
Кристофер
7
Кордоба
Иньиго
21
Лонвейк
Джастин
23
Да
Крус
Алессио
Хераклес
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-4-2

История личных встреч

Хераклес
Фортуна Ситтард

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
4:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
6:0
Э
3:0
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

1.33
3.2

Среднее время на гол

67
28

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

2
2.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
42

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнкамп Ииц 10 (3) 0.29
Санкох Мохамед 6 0.18
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.15
Энгельс Марио 5 0.15
Нанкиши Абденего 3 0.09
Хоогма Джастин 2 0.06
Де Кеерсмакер Брайан 2 0.06
Уахим Анас 2 0.06
Лимбомбе Брайан 2 0.06
Брюин Джорди 1 0.03
Вейинович Марко 1 0.03
Хрустич Айдин 1 0.03
Зонненберг Свен 1 0.03
Роскен Рубен 0 0
Леердам Келвин 0 0
Брюнс Томас 0 0
Браувер Микаэль 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Виекхофф Яннес 0 0
Оппегорд Фредрик 0 0
Бультман Стив 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 12 (1) 0.35
Кордоба Иньиго 4 0.12
Халилович Ален 4 (1) 0.12
Гут Родриго 3 0.09
Лонвейк Джастин 3 (1) 0.09
Нослин Тейяни 3 0.09
Дуарте Дерой 2 0.06
Озьякуп Огузхан 1 0.03
Да Крус Алессио 1 0.03
Розье Лорейнц 1 0.03
Бельхейр Мухамед 1 0.03
Робберехт Милан 1 0.03
Пинту Иву 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Ферати Арианит 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 9 0
Хоогма Джастин 6 1
Де Кеерсмакер Брайан 6 0
Вейинович Марко 5 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Бакбоорд Навайо 4 0
Шеперман Сэм 4 0
Хрустич Айдин 3 0
Зонненберг Свен 3 0
Виекхофф Яннес 3 0
Лимбомбе Брайан 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Санкох Мохамед 2 0
Роскен Рубен 2 0
Брюин Джорди 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Честич Сава-Арангел 1 0
Оппегорд Фредрик 1 0
Бультман Стив 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 7 1
Сиовас Димитрис 6 0
Пинту Иву 6 0
Дейкс Митчелл 4 0
Сирхейс Кай 4 0
Дуарте Дерой 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Озьякуп Огузхан 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Кордоба Иньиго 2 0
Оратмангун Рагнар 2 0
Вут Симен 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Маркело Натангело 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вита Реми 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

Хераклес
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)
Фортуна Ситтард
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
10
Хераклес
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
12% (2)
24% (4)
Фортуна Ситтард
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

34
8

Упущенные победы

12
25
Хераклес
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (20)
12% (4)
29% (10)
Фортуна Ситтард
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (5)
35% (12)
50% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

39
8

Упущенные победы

21
35

Голы по времени матча

Забито

26
12
5 В 1-м тайме 1
21 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
23 Не забивали 25
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
6
23%
4
33%
46-60
9
35%
3
25%
61-75
6
23%
4
33%
76-90

Пропущено

34
34
19 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 12
6
18%
1
3%
1-15
8
24%
5
15%
16-30
5
15%
6
18%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
4
12%
8
24%
61-75
6
18%
11
32%
76-90

Забито

16
26
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
25 Не забивали 23
2
13%
4
15%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
5
31%
4
15%
46-60
3
19%
4
15%
61-75
3
19%
4
15%
76-90

Пропущено

39
21
17 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
4
10%
1
5%
1-15
7
18%
4
19%
16-30
6
15%
3
14%
31-45
5
13%
3
14%
46-60
10
26%
5
24%
61-75
7
18%
5
24%
76-90

Забито

42
38
10 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
3
7%
4
11%
1-15
2
5%
6
16%
16-30
5
12%
5
13%
31-45
11
26%
8
21%
46-60
12
29%
7
18%
61-75
9
21%
8
21%
76-90

Пропущено

73
55
36 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 35
25 Пропускали первыми 18
30 Не пропускали 25
10
14%
2
4%
1-15
15
21%
9
16%
16-30
11
15%
9
16%
31-45
10
14%
6
11%
46-60
14
19%
13
24%
61-75
13
18%
16
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2
Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1
Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2

Результаты матчей

Хераклес
Фортуна Ситтард

Точный счет

2:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Точный счет

2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
3:1
4 раза 12%
4:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 41%
2
9 раз 26%
1
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
0
16 раз 47%
1
8 раз 24%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
6
9
8
1.5
7
10
3
14
2.5
6
11
1
16
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
7
10
4
13
1.5
3
14
1
16
2.5
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
14
0.5
Больше Меньше
18
16
13
21
1.5
10
24
4
30
2.5
6
28
2
32
3.5
2
32
2
32
4.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 34 29 4 1 111 - 21 91
2.
Фейеноорд
 Заявка 34 26 6 2 95 - 26 84
3.
Твенте
 Заявка 34 21 6 7 69 - 36 69
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 34 19 8 7 71 - 41 65
5.
Аякс
 Заявка 34 15 11 8 77 - 66 56
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 34 14 11 9 70 - 52 53
7.
Утрехт
 Заявка 34 13 11 10 49 - 47 50
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 34 14 7 13 51 - 48 49
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 34 12 10 12 47 - 46 46
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 34 9 11 14 37 - 56 38
11.
Херенвен
 Заявка 34 10 7 17 53 - 70 37
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 34 9 9 16 45 - 67 36
13.
Алмере Сити
 Заявка 34 7 13 14 33 - 59 34
14.
Хераклес
 Заявка 34 9 6 19 41 - 74 33
15.
Валвейк
 Заявка 34 7 8 19 40 - 59 29
16.
Эксельсиор
 Заявка 34 6 11 17 50 - 73 29
17.
Волендам
 Заявка 34 4 7 23 34 - 88 19
18.
Витесс
 Заявка 34 6 6 22 30 - 74 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 16 1 0 54 - 11 49
2.
Твенте
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
3.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 51 - 10 42
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 11 3 3 42 - 20 36
5.
Аякс
 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 8 4 5 35 - 25 28
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 7 4 6 31 - 23 25
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 6 5 6 25 - 25 23
11.
Хераклес
 Заявка 17 6 4 7 25 - 35 22
12.
Херенвен
 Заявка 17 6 3 8 30 - 36 21
13.
Эксельсиор
 Заявка 17 4 7 6 26 - 27 19
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 5 3 9 19 - 31 18
15.
Валвейк
 Заявка 17 4 6 7 22 - 28 18
16.
Алмере Сити
 Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
17.
Волендам
 Заявка 17 3 2 12 16 - 44 11
18.
Витесс
 Заявка 17 2 6 9 15 - 30 -6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 13 3 1 57 - 10 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 44 - 16 42
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 8 5 4 29 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
5.
Твенте
 Заявка 17 7 5 5 29 - 19 26
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 6 7 4 35 - 27 25
7.
Аякс
 Заявка 17 6 5 6 38 - 42 23
8.
Утрехт
 Заявка 17 5 6 6 20 - 24 21
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 4 6 7 26 - 36 18
11.
Алмере Сити
 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 Заявка 17 4 4 9 23 - 34 16
13.
Витесс
 Заявка 17 4 0 13 15 - 44 12
14.
Валвейк
 Заявка 17 3 2 12 18 - 31 11
15.
Хераклес
 Заявка 17 3 2 12 16 - 39 11
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 2 5 10 10 - 36 11
17.
Эксельсиор
 Заявка 17 2 4 11 24 - 46 10
18.
Волендам
 Заявка 17 1 5 11 18 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 30 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 29 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Витесс Ороз Алоис 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11824 болельщиков
  • 93'
    Контроль мяча: Хераклес: 57%, Фортуна Ситтард: 43%.
  • 93'
    Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 92'
    Тактическая замена. Лонвейк Джастин уходит с поля и его заменяет Daan Bisschops
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