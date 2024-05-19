26' Удар от ворот произведет Витесс

25' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Каплан Ахметджан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Витесс

20' Ренсх Девайн из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Хендерсон Джордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Удар от ворот произведет Аякс

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Ван Гинкел Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Команда Витесс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' Отличный командный гол!

15' Г О О О О Л - Бутра Амин забивает с правой ноги!

15' Де Регт Гиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Витесс

12' Тейлор Кеннет не смог попасть в створ ударом издали

11' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хендерсон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

8' Ороз Алоис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

8' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Ороз Алоис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Ааронсон Пакстен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хендерсон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Погода сегодня игре не помешает, на стадионе есть крыша, которую сегодня используют

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Аякс начинает с центра поля