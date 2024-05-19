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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Бланк Эрвин
Витесс
1:0
Первый тайм: 32'
Аякс
0'
8' Желтая карточка
Ороз Алоис
1:0
15' Гол
Бутра Амин

Ход матча

8'
Ороз Алоис
 
15'
Бутра Амин
(Де Регт Гиан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Аякс
4.80
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4.70
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Все Коэффициенты
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
25
Де
Регт
Гиан
14
Ааронсон
Пакстен
21
Тилеманс
Матейс
7
Бутра
Амин
8
Ван
Гинкел
Марко
17
Козловски
Кацпер
1
Рульи
Херонимо
3
Гааей
Антон
37
Шутало
Йосип
13
Каплан
Ахметджан
2
Ренсх
Девайн
6
Хендерсон
Джордан
16
Маннсверк
Сиверт
8
Тейлор
Кеннет
10
Акпом
Чуба
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
Витесс
4-4-2
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Витесс
Аякс

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

25 матчей

4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Второй тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 23 победы

37 матчей

21.6%
13.5%
64.9%
8 побед 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

18.9%
32.4%
48.7%
7 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

18.9%
18.9%
62.2%
7 побед 7 ничьих 23 победы

История матчей

Э
5:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:2
К
5:0
Э
5:0
Э
1:3
К
2:1
Э
2:1
К
0:3
Э
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
3:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
К
0:4
Э
4:1
Э
1:1
Э
0:1
К
0:4
Э
3:2
Э
0:2
Э
1:3
Э
4:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
4:0
Э
1:5
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.28
1.05

Среднее время на гол

70
85

Всего голов

51
41

Голов в среднем за матч

2.68
2.28

Среднее время на гол

33
39

Всего голов

74
61

Голов в среднем за матч

2
1.65

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 7 (1) 0.21
Ааронсон Пакстен 4 0.12
Манхуф Миллион 4 0.12
Бутра Амин 3 0.09
Козловски Кацпер 2 0.06
Пинту Мика 1 0.03
Anis Hadj Moussa 1 0.03
Исима-Мирен Николя 1 0.03
Бёйтинк Томас 1 0.03
Тилеманс Матейс 1 0.03
Де Регт Гиан 1 0.03
Мёленстен Мелле 1 0.03
Ороз Алоис 1 0.03
Аркус Карлан 0 0
Хамулич Саид 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 19 0.56
Бергвейн Стевен 13 (6) 0.38
Акпом Чуба 11 0.32
Хлинссон Кристиан 7 0.21
Бергёйс Стивен 5 0.15
Тейлор Кеннет 5 0.15
Ренсх Девайн 2 0.06
Боргес Карлос 2 0.06
Тахирович Бенджамин 2 0.06
Ван ден Бомен Бранко 2 0.06
Хато Йоррель 1 0.03
Кудус Мохаммед 1 0.03
Гааей Антон 1 0.03
Классен Дэви 1 0.03
Медич Яков 1 0.03
Соса Борна 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Годс Мика 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0
Каплан Ахметджан 0 0
Банель Джейдон 0 0
Гуйер Тристан 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 9 0
Хендрикс Рамон 7 0
Мёленстен Мелле 4 1
Аркус Карлан 4 0
Козловски Кацпер 4 0
Ааронсон Пакстен 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Исима-Мирен Николя 2 1
Бутра Амин 3 0
Тилеманс Матейс 3 0
Де Регт Гиан 3 0
Ван Звам Джованни 1 1
Пинту Мика 2 0
Домджони Тони 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Хамулич Саид 2 0
Anis Hadj Moussa 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 1
Хато Йоррель 5 0
Каплан Ахметджан 3 1
Маннсверк Сиверт 4 0
Бробби Брайан 4 0
Тейлор Кеннет 4 0
Тахирович Бенджамин 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Вос Силвано 3 0
Хлинссон Кристиан 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Шутало Йосип 1 0
Гааей Антон 1 0
Стейн Морис 1 0

Результаты матчей

Витесс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Аякс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

7
13
Витесс
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Аякс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

39
6

Упущенные победы

10
38
Витесс
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)
Аякс
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
27% (9)
48% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

41
15

Упущенные победы

17
51

Голы по времени матча

Забито

12
32
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
2
17%
2
6%
1-15
3
25%
6
19%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
0
0%
7
22%
46-60
3
25%
6
19%
61-75
3
25%
7
22%
76-90

Пропущено

29
39
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
3
10%
5
13%
1-15
5
17%
2
5%
16-30
5
17%
8
21%
31-45
4
14%
12
31%
46-60
4
14%
7
18%
61-75
8
28%
5
13%
76-90

Забито

16
39
4 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 13
24 Не забивали 17
1
6%
6
15%
1-15
3
19%
5
13%
16-30
0
0%
8
21%
31-45
5
31%
4
10%
46-60
1
6%
5
13%
61-75
6
38%
11
28%
76-90

Пропущено

43
21
20 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 14
7
16%
2
10%
1-15
8
19%
1
5%
16-30
5
12%
7
33%
31-45
9
21%
7
33%
46-60
6
14%
1
5%
61-75
8
19%
3
14%
76-90

Забито

28
71
10 В 1-м тайме 31
18 Во 2-м тайме 40
6 Забивали первыми 20
15 Не забивали 4
3
11%
8
11%
1-15
6
21%
11
15%
16-30
1
4%
12
17%
31-45
5
18%
11
15%
46-60
4
14%
11
15%
61-75
9
32%
18
25%
76-90

Пропущено

72
60
33 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 35
25 Пропускали первыми 12
30 Не пропускали 29
10
14%
7
12%
1-15
13
18%
3
5%
16-30
10
14%
15
25%
31-45
13
18%
19
32%
46-60
10
14%
8
13%
61-75
16
22%
8
13%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 0:0 Витесс - Мажестик 1:2 Херенвен - Витесс 1:3 АСЕК Кудугу - Витесс 0:1
Утрехт - Витесс 1:0 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 ЮСФА - Витесс 0:1 Витесс - Фасо-Йенненга 0:2 ПСВ - Витесс 6:0 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Витесс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1
Аякс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1
Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1

Результаты матчей

Витесс
Аякс

Точный счет

0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
4:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:3
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
7 раз 21%
2:0
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
11 раз 33%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
2
14 раз 42%
3
5 раз 15%
4
5 раз 15%
0
4 раза 12%
1
4 раза 12%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Витесс
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
16
1
2
14
1.5
13
4
1
15
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
13
3
5
12
1.5
12
4
2
15
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
29
4
7
26
1.5
25
8
3
30
2.5
11
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 34 28 4 2 108 - 21 88
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 34 25 7 2 91 - 26 82
3.
Твенте
 0:0 Заявка 34 20 7 7 67 - 35 67
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 34 20 7 7 70 - 38 67
5.
Аякс
 0:1 Заявка 34 15 10 9 75 - 65 55
6.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 34 13 11 10 66 - 52 50
7.
Утрехт
 0:2 Заявка 34 13 10 11 46 - 46 49
8.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 34 13 8 13 49 - 47 47
9.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 34 12 10 12 46 - 45 46
10.
Херенвен
 0:0 Заявка 34 10 8 16 52 - 68 38
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 34 9 11 14 37 - 56 38
12.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 34 9 10 15 44 - 65 37
13.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 34 8 13 13 33 - 55 37
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 34 9 6 19 41 - 74 33
15.
Валвейк
 1:0 Заявка 34 8 8 18 40 - 56 32
16.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 34 6 12 16 50 - 69 30
17.
Волендам
 0:1 Заявка 34 4 7 23 33 - 87 19
18.
Витесс
 1:0 Заявка 34 7 5 22 29 - 72 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 17 15 1 1 51 - 11 46
2.
Твенте
 0:0 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 17 12 4 1 47 - 10 40
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 17 12 2 3 41 - 17 38
5.
Аякс
 0:1 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 0:2 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
7.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 17 8 4 5 35 - 25 28
8.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
9.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 17 7 4 6 31 - 23 25
10.
Хераклес
 0:0 Заявка 17 6 4 7 25 - 35 22
11.
Херенвен
 0:0 Заявка 17 6 3 8 30 - 36 21
12.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 17 5 6 6 23 - 24 21
13.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
14.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 17 4 7 6 26 - 27 19
15.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 17 4 7 6 18 - 26 19
16.
Валвейк
 1:0 Заявка 17 4 6 7 22 - 28 18
17.
Волендам
 0:1 Заявка 17 3 2 12 15 - 43 11
18.
Витесс
 1:0 Заявка 17 3 5 9 14 - 28 -4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:1 Заявка 17 13 3 1 57 - 10 42
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 17 13 3 1 44 - 16 42
3.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 17 8 5 4 29 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
5.
Твенте
 0:0 Заявка 17 6 6 5 27 - 18 24
6.
Аякс
 0:1 Заявка 17 6 4 7 36 - 41 22
7.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 17 5 7 5 31 - 27 22
8.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 17 5 6 6 15 - 22 21
9.
Утрехт
 0:2 Заявка 17 5 5 7 17 - 23 20
10.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 17 4 6 7 26 - 36 18
11.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 0:0 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
13.
Валвейк
 1:0 Заявка 17 4 2 11 18 - 28 14
14.
Витесс
 1:0 Заявка 17 4 0 13 15 - 44 12
15.
Хераклес
 0:0 Заявка 17 3 2 12 16 - 39 11
16.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 17 2 5 10 24 - 42 11
17.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 17 2 5 10 10 - 36 11
18.
Волендам
 0:1 Заявка 17 1 5 11 18 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 29 (3)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Витесс Ороз Алоис 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Весь список
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    Ничья
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