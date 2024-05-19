Тур: 34. Стадион: Гелредом. Главный судья: Бланк Эрвин
Ход матча
8'
15'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
25
Де
Регт
Гиан
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Виссер ЭндиНападающий
-
-
Главный тренер: Стюринг Эдвард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Витесс
Аякс
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
25 матчей
4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Второй тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 23 победы
37 матчей
21.6%
13.5%
64.9%
8 побед 5 ничьих 24 победы
Первый тайм
18.9%
32.4%
48.7%
7 побед 12 ничьих 18 побед
Второй тайм
18.9%
18.9%
62.2%
7 побед 7 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.28
1.05
Среднее время на гол
70
85
Всего голов
51
41
Голов в среднем за матч
2.68
2.28
Среднее время на гол
33
39
Всего голов
74
61
Голов в среднем за матч
2
1.65
Тотал матчей
2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|7 (1)
|0.21
|Ааронсон Пакстен
|4
|0.12
|Манхуф Миллион
|4
|0.12
|Бутра Амин
|3
|0.09
|Козловски Кацпер
|2
|0.06
|Пинту Мика
|1
|0.03
|Anis Hadj Moussa
|1
|0.03
|Исима-Мирен Николя
|1
|0.03
|Бёйтинк Томас
|1
|0.03
|Тилеманс Матейс
|1
|0.03
|Де Регт Гиан
|1
|0.03
|Мёленстен Мелле
|1
|0.03
|Ороз Алоис
|1
|0.03
|Аркус Карлан
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|19
|0.56
|Бергвейн Стевен
|13 (6)
|0.38
|Акпом Чуба
|11
|0.32
|Хлинссон Кристиан
|7
|0.21
|Бергёйс Стивен
|5
|0.15
|Тейлор Кеннет
|5
|0.15
|Ренсх Девайн
|2
|0.06
|Боргес Карлос
|2
|0.06
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.06
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.06
|Хато Йоррель
|1
|0.03
|Кудус Мохаммед
|1
|0.03
|Гааей Антон
|1
|0.03
|Классен Дэви
|1
|0.03
|Медич Яков
|1
|0.03
|Соса Борна
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Годс Мика
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Каплан Ахметджан
|0
|0
|Банель Джейдон
|0
|0
|Гуйер Тристан
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|9
|0
|Хендрикс Рамон
|7
|0
|Мёленстен Мелле
|4
|1
|Аркус Карлан
|4
|0
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Ааронсон Пакстен
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|1
|Бутра Амин
|3
|0
|Тилеманс Матейс
|3
|0
|Де Регт Гиан
|3
|0
|Ван Звам Джованни
|1
|1
|Пинту Мика
|2
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Anis Hadj Moussa
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|1
|Хато Йоррель
|5
|0
|Каплан Ахметджан
|3
|1
|Маннсверк Сиверт
|4
|0
|Бробби Брайан
|4
|0
|Тейлор Кеннет
|4
|0
|Тахирович Бенджамин
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Вос Силвано
|3
|0
|Хлинссон Кристиан
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Шутало Йосип
|1
|0
|Гааей Антон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Аякс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
7
13
Витесс
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Аякс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
39
6
Упущенные победы
10
38
Витесс
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)
Аякс
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
27% (9)
48% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
41
15
Упущенные победы
17
51
Голы по времени матча
Забито
12
32
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
2
17%
2
6%
1-15
3
25%
6
19%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
0
0%
7
22%
46-60
3
25%
6
19%
61-75
3
25%
7
22%
76-90
Пропущено
29
39
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
3
10%
5
13%
1-15
5
17%
2
5%
16-30
5
17%
8
21%
31-45
4
14%
12
31%
46-60
4
14%
7
18%
61-75
8
28%
5
13%
76-90
Забито
16
39
4 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 13
24 Не забивали 17
1
6%
6
15%
1-15
3
19%
5
13%
16-30
0
0%
8
21%
31-45
5
31%
4
10%
46-60
1
6%
5
13%
61-75
6
38%
11
28%
76-90
Пропущено
43
21
20 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 14
7
16%
2
10%
1-15
8
19%
1
5%
16-30
5
12%
7
33%
31-45
9
21%
7
33%
46-60
6
14%
1
5%
61-75
8
19%
3
14%
76-90
Забито
28
71
10 В 1-м тайме 31
18 Во 2-м тайме 40
6 Забивали первыми 20
15 Не забивали 4
3
11%
8
11%
1-15
6
21%
11
15%
16-30
1
4%
12
17%
31-45
5
18%
11
15%
46-60
4
14%
11
15%
61-75
9
32%
18
25%
76-90
Пропущено
72
60
33 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 35
25 Пропускали первыми 12
30 Не пропускали 29
10
14%
7
12%
1-15
13
18%
3
5%
16-30
10
14%
15
25%
31-45
13
18%
19
32%
46-60
10
14%
8
13%
61-75
16
22%
8
13%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 0:0 Витесс - Мажестик 1:2 Херенвен - Витесс 1:3 АСЕК Кудугу - Витесс 0:1
Утрехт - Витесс 1:0 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 ЮСФА - Витесс 0:1 Витесс - Фасо-Йенненга 0:2 ПСВ - Витесс 6:0 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Витесс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1
Аякс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1
Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1
Результаты матчей
Витесс
Аякс
Точный счет
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
4:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:3
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
7 раз 21%
2:0
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
1
11 раз 33%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
2
14 раз 42%
3
5 раз 15%
4
5 раз 15%
0
4 раза 12%
1
4 раза 12%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Витесс
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
161
214
134
115
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
133
512
124
215
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
294
726
258
330
1122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|34
|28
|4
|2
|108 - 21
|88
|2.
|0:0 Заявка
|34
|25
|7
|2
|91 - 26
|82
|3.
|0:0 Заявка
|34
|20
|7
|7
|67 - 35
|67
|4.
|2:0 Заявка
|34
|20
|7
|7
|70 - 38
|67
|5.
|0:1 Заявка
|34
|15
|10
|9
|75 - 65
|55
|6.
|0:1 Заявка
|34
|13
|11
|10
|66 - 52
|50
|7.
|0:2 Заявка
|34
|13
|10
|11
|46 - 46
|49
|8.
|0:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|49 - 47
|47
|9.
|1:0 Заявка
|34
|12
|10
|12
|46 - 45
|46
|10.
|0:0 Заявка
|34
|10
|8
|16
|52 - 68
|38
|11.
|0:0 Заявка
|34
|9
|11
|14
|37 - 56
|38
|12.
|0:0 Заявка
|34
|9
|10
|15
|44 - 65
|37
|13.
|1:0 Заявка
|34
|8
|13
|13
|33 - 55
|37
|14.
|0:0 Заявка
|34
|9
|6
|19
|41 - 74
|33
|15.
|1:0 Заявка
|34
|8
|8
|18
|40 - 56
|32
|16.
|0:0 Заявка
|34
|6
|12
|16
|50 - 69
|30
|17.
|0:1 Заявка
|34
|4
|7
|23
|33 - 87
|19
|18.
|1:0 Заявка
|34
|7
|5
|22
|29 - 72
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|15
|1
|1
|51 - 11
|46
|2.
|0:0 Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|3.
|0:0 Заявка
|17
|12
|4
|1
|47 - 10
|40
|4.
|2:0 Заявка
|17
|12
|2
|3
|41 - 17
|38
|5.
|0:1 Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|0:2 Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|7.
|0:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|8.
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|9.
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 23
|25
|10.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 35
|22
|11.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 36
|21
|12.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 24
|21
|13.
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 29
|19
|14.
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 27
|19
|15.
|1:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|18 - 26
|19
|16.
|1:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 28
|18
|17.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|15 - 43
|11
|18.
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 28
|-4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|13
|3
|1
|57 - 10
|42
|2.
|0:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|44 - 16
|42
|3.
|2:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 21
|29
|4.
|0:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|5.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|27 - 18
|24
|6.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|36 - 41
|22
|7.
|0:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|31 - 27
|22
|8.
|1:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 22
|21
|9.
|0:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 23
|20
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|26 - 36
|18
|11.
|1:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|13.
|1:0 Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 28
|14
|14.
|1:0 Заявка
|17
|4
|0
|13
|15 - 44
|12
|15.
|0:0 Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 39
|11
|16.
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|24 - 42
|11
|17.
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 36
|11
|18.
|0:1 Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 44
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|29 (3)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Витесс
|Ороз Алоис
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7