Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Хорошую попытку сделал Anis Hadj Moussa. Удар в створ, но вратарь начеку

86' Оооо... вот это был удар! Ааронсон Пакстен должен был забить с этой позиции.

86' Хорошую попытку сделал Ааронсон Пакстен . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Витесс

85' Бергвейн Стевен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Хорошую попытку сделал Anis Hadj Moussa. Удар в створ, но вратарь начеку

82' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Тахирович Бенджамин из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Бергёйс Стивен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Г О О О О Л - Козловски Кацпер правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

78' Бёйтинк Томас из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Anis Hadj Moussa ослабляет давление, выбив мяч.

78' Гааей Антон из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Пинту Мика пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

77' Ааронсон Пакстен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Оооо... вот это был удар! Акпом Чуба должен был забить с этой позиции.

74' Хорошую попытку сделал Акпом Чуба . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

72' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Ааронсон Пакстен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Аякс

71' Тактическая замена. Де Регт Гиан уходит с поля и его заменяет Anis Hadj Moussa

71' Бутра Амин не смог попасть в створ ударом издали

71' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Витесс

66' Бергвейн Стевен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

64' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Шутало Йосип получил желтую карточку от судьи

60' Хендерсон Джордан не смог попасть в створ ударом издали

60' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Витесс

59' Маннсверк Сиверт не смог попасть в створ ударом издали

57' Матч возобновится спорным мячом

56' Ороз Алоис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Тейлор Кеннет оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Витесс

52' Бергвейн Стевен не смог попасть в створ ударом издали

52' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Ааронсон Пакстен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Аякс

50' Ван Гинкел Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

48' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.