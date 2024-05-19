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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 18796 Главный судья: Бланк Эрвин
Витесс
2:2
Конец матча
Аякс
0'
9' Желтая карточка
Ороз Алоис
1:0
15' Гол
Бутра Амин
1:1
42' Гол
Шутало Йосип
61' Желтая карточка
Шутало Йосип
2:1
78' Гол
Козловски Кацпер
90' Желтая карточка
Anis Hadj Moussa
90' Желтая карточка
Бергвейн Стевен
2:2
90' Гол
Бергёйс Стивен
90'+5

Ход матча

9'
Ороз Алоис
 
15'
Бутра Амин
(Де Регт Гиан)
1:0
42'
1:1
Шутало Йосип
(Гааей Антон)
61'
 
Шутало Йосип
63'
 
Бергёйс Стивен
Маннсверк Сиверт
64'
Ван Звам Джованни
Ороз Алоис
 
64'
Бёйтинк Томас
Ван Гинкел Марко
 
71'
Anis Hadj Moussa
Де Регт Гиан
 
71'
Корнелисс Энцо
Тилеманс Матейс
 
78'
Козловски Кацпер
(Бёйтинк Томас)
2:1
79'
 
Тахирович Бенджамин
Хендерсон Джордан
90'
Anis Hadj Moussa
 
90'
 
Бергвейн Стевен
90'
Уйсман Дан
Козловски Кацпер
 
90'
2:2
Бергёйс Стивен

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 11
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 365 Количество передач 478
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
25
Де
Регт
Гиан
14
Ааронсон
Пакстен
21
Тилеманс
Матейс
7
Бутра
Амин
8
Ван
Гинкел
Марко
17
Козловски
Кацпер
1
Рульи
Херонимо
3
Гааей
Антон
37
Шутало
Йосип
13
Каплан
Ахметджан
2
Ренсх
Девайн
6
Хендерсон
Джордан
16
Маннсверк
Сиверт
8
Тейлор
Кеннет
10
Акпом
Чуба
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
Витесс
4-4-2
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Витесс
Аякс

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

25 матчей

4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Второй тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 23 победы

37 матчей

21.6%
13.5%
64.9%
8 побед 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

18.9%
32.4%
48.7%
7 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

18.9%
18.9%
62.2%
7 побед 7 ничьих 23 победы

История матчей

Э
5:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:2
К
5:0
Э
5:0
Э
1:3
К
2:1
Э
2:1
К
0:3
Э
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
3:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
К
0:4
Э
4:1
Э
1:1
Э
0:1
К
0:4
Э
3:2
Э
0:2
Э
1:3
Э
4:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
4:0
Э
1:5
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.28
1.05

Среднее время на гол

70
85

Всего голов

51
41

Голов в среднем за матч

2.68
2.28

Среднее время на гол

33
39

Всего голов

74
61

Голов в среднем за матч

2
1.65

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 7 (1) 0.21
Ааронсон Пакстен 4 0.12
Манхуф Миллион 4 0.12
Козловски Кацпер 3 0.09
Бутра Амин 3 0.09
Пинту Мика 1 0.03
Бёйтинк Томас 1 0.03
Anis Hadj Moussa 1 0.03
Исима-Мирен Николя 1 0.03
Тилеманс Матейс 1 0.03
Де Регт Гиан 1 0.03
Мёленстен Мелле 1 0.03
Ороз Алоис 1 0.03
Аркус Карлан 0 0
Хамулич Саид 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 19 0.56
Бергвейн Стевен 13 (6) 0.38
Акпом Чуба 11 0.32
Хлинссон Кристиан 7 0.21
Бергёйс Стивен 6 0.18
Тейлор Кеннет 5 0.15
Ренсх Девайн 2 0.06
Боргес Карлос 2 0.06
Тахирович Бенджамин 2 0.06
Ван ден Бомен Бранко 2 0.06
Гааей Антон 1 0.03
Хато Йоррель 1 0.03
Кудус Мохаммед 1 0.03
Классен Дэви 1 0.03
Медич Яков 1 0.03
Шутало Йосип 1 0.03
Соса Борна 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Годс Мика 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0
Каплан Ахметджан 0 0
Банель Джейдон 0 0
Гуйер Тристан 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 9 0
Хендрикс Рамон 7 0
Мёленстен Мелле 4 1
Аркус Карлан 4 0
Козловски Кацпер 4 0
Ааронсон Пакстен 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Исима-Мирен Николя 2 1
Бутра Амин 3 0
Тилеманс Матейс 3 0
Де Регт Гиан 3 0
Anis Hadj Moussa 3 0
Ван Звам Джованни 1 1
Пинту Мика 2 0
Домджони Тони 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Хамулич Саид 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 5 1
Хато Йоррель 5 0
Каплан Ахметджан 3 1
Маннсверк Сиверт 4 0
Бробби Брайан 4 0
Тейлор Кеннет 4 0
Тахирович Бенджамин 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Вос Силвано 3 0
Шутало Йосип 2 0
Хлинссон Кристиан 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Гааей Антон 1 0
Стейн Морис 1 0

Результаты матчей

Витесс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Аякс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

9
15
Витесс
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Аякс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

39
6

Упущенные победы

10
38
Витесс
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
26% (9)
35% (12)
Аякс
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
29% (10)
47% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

41
15

Упущенные победы

19
53

Голы по времени матча

Забито

14
34
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
3
21%
2
6%
1-15
3
21%
6
18%
16-30
1
7%
5
15%
31-45
0
0%
7
21%
46-60
3
21%
6
18%
61-75
4
29%
8
24%
76-90

Пропущено

31
41
14 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
3
10%
6
15%
1-15
5
16%
2
5%
16-30
6
19%
8
20%
31-45
4
13%
12
29%
29%
46-60
4
13%
7
17%
61-75
9
29%
29%
6
15%
76-90

Забито

16
39
4 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 13
25 Не забивали 18
1
6%
6
15%
1-15
3
19%
5
13%
16-30
0
0%
8
21%
31-45
5
31%
4
10%
46-60
1
6%
5
13%
61-75
6
38%
11
28%
76-90

Пропущено

43
21
20 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 14
7
16%
2
10%
1-15
8
19%
1
5%
16-30
5
12%
7
33%
31-45
9
21%
7
33%
46-60
6
14%
1
5%
61-75
8
19%
3
14%
76-90

Забито

30
73
11 В 1-м тайме 32
19 Во 2-м тайме 41
7 Забивали первыми 20
15 Не забивали 4
4
13%
8
11%
1-15
6
20%
11
15%
16-30
1
3%
13
18%
31-45
5
17%
11
15%
46-60
4
13%
11
15%
61-75
10
33%
19
26%
76-90

Пропущено

74
62
34 В 1-м тайме 26
40 Во 2-м тайме 36
25 Пропускали первыми 13
31 Не пропускали 30
10
14%
8
13%
1-15
13
18%
3
5%
16-30
11
15%
15
24%
31-45
13
18%
19
31%
46-60
10
14%
8
13%
61-75
17
23%
9
15%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 0:0 Витесс - Мажестик 1:2 Херенвен - Витесс 1:3 АСЕК Кудугу - Витесс 0:1
Утрехт - Витесс 1:0 Витесс - Сонабель Уагадугу 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 ЮСФА - Витесс 0:1 Витесс - Фасо-Йенненга 0:2 ПСВ - Витесс 6:0 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Витесс - Спарта Роттердам 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Витесс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1
Аякс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1
Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1

Результаты матчей

Витесс
Аякс

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
4:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
7 раз 41%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:3
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
8 раз 24%
2:0
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 44%
1
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
2
15 раз 44%
3
5 раз 15%
4
5 раз 15%
0
4 раза 12%
1
4 раза 12%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Витесс
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
16
1
3
14
1.5
13
4
1
16
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
13
4
2
15
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
15
0.5
Больше Меньше
30
4
8
26
1.5
26
8
3
31
2.5
11
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 34 29 4 1 111 - 21 91
2.
Фейеноорд
 Заявка 34 26 6 2 95 - 26 84
3.
Твенте
 Заявка 34 21 6 7 69 - 36 69
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 34 19 8 7 71 - 41 65
5.
Аякс
 Заявка 34 15 11 8 77 - 66 56
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 34 14 11 9 70 - 52 53
7.
Утрехт
 Заявка 34 13 11 10 49 - 47 50
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 34 14 7 13 51 - 48 49
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 34 12 10 12 47 - 46 46
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 34 9 11 14 37 - 56 38
11.
Херенвен
 Заявка 34 10 7 17 53 - 70 37
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 34 9 9 16 45 - 67 36
13.
Алмере Сити
 Заявка 34 7 13 14 33 - 59 34
14.
Хераклес
 Заявка 34 9 6 19 41 - 74 33
15.
Валвейк
 Заявка 34 7 8 19 40 - 59 29
16.
Эксельсиор
 Заявка 34 6 11 17 50 - 73 29
17.
Волендам
 Заявка 34 4 7 23 34 - 88 19
18.
Витесс
 Заявка 34 6 6 22 30 - 74 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 16 1 0 54 - 11 49
2.
Твенте
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
3.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 51 - 10 42
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 11 3 3 42 - 20 36
5.
Аякс
 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 8 4 5 35 - 25 28
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 7 4 6 31 - 23 25
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 6 5 6 25 - 25 23
11.
Хераклес
 Заявка 17 6 4 7 25 - 35 22
12.
Херенвен
 Заявка 17 6 3 8 30 - 36 21
13.
Эксельсиор
 Заявка 17 4 7 6 26 - 27 19
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 5 3 9 19 - 31 18
15.
Валвейк
 Заявка 17 4 6 7 22 - 28 18
16.
Алмере Сити
 Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
17.
Волендам
 Заявка 17 3 2 12 16 - 44 11
18.
Витесс
 Заявка 17 2 6 9 15 - 30 -6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 13 3 1 57 - 10 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 44 - 16 42
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 8 5 4 29 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
5.
Твенте
 Заявка 17 7 5 5 29 - 19 26
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 6 7 4 35 - 27 25
7.
Аякс
 Заявка 17 6 5 6 38 - 42 23
8.
Утрехт
 Заявка 17 5 6 6 20 - 24 21
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 4 6 7 26 - 36 18
11.
Алмере Сити
 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 Заявка 17 4 4 9 23 - 34 16
13.
Витесс
 Заявка 17 4 0 13 15 - 44 12
14.
Валвейк
 Заявка 17 3 2 12 18 - 31 11
15.
Хераклес
 Заявка 17 3 2 12 16 - 39 11
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 2 5 10 10 - 36 11
17.
Эксельсиор
 Заявка 17 2 4 11 24 - 46 10
18.
Волендам
 Заявка 17 1 5 11 18 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 30 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 29 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Витесс Ороз Алоис 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Витесс: 43%, Аякс: 57%.
  • 93'
    Г О О О О Л - Бергёйс Стивен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 93'
    Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 93'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Ром Элой из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Тактическая замена. Козловски Кацпер уходит с поля и его заменяет Уйсман Дан
  • 91'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Корнелисс Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Хендрикс Рамон из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
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