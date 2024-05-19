  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 18937 Главный судья: Нихуйс Бас
АЗ Алкмаар
3:3
Конец матча
Утрехт
0'
1:0
15' Гол
Де Вит Меес
2:0
16' Гол
Ван Боммел Рубен
3:0
37' Гол
Павлидис Вангелис
38' Желтая карточка
Павлидис Вангелис
51' Желтая карточка
Садик Ибраим
3:1
55' Гол
Бауссайд Отман
60' Красная карточка
Де Вит Дани
3:2
71' Гол
Ламмерс Сэм
3:3
81' Гол
Йенсен Виктор
90'+8

Ход матча

15'
Де Вит Меес
1:0
16'
Ван Боммел Рубен
(Павлидис Вангелис)
2:0
37'
Павлидис Вангелис
(Сугавара Юкинари)
3:0
38'
Павлидис Вангелис
 
51'
Садик Ибраим
 
55'
3:1
Бауссайд Отман
60'
Де Вит Дани
 
64'
Касиус Денсо
Ван Боммел Рубен
 
65'
 
Оккельс Йеппе
Ван дер Марел Марк
65'
Мёллер Вольфе Давид
Де Вит Меес
 
71'
3:2
Ламмерс Сэм
(Эль-Каруани Суфьян)
72'
 
Азаркан Маруан
Бауссайд Отман
72'
 
Йенсен Виктор
Бут Тейлор
72'
 
Вестерлунн Никлас
Тер Авест Хидде
77'
Поку Эрнест
Павлидис Вангелис
 
77'
Инди Мартинс
Базур Рихедли
 
79'
Данташ Тьягу
Класи Йорди
 
81'
3:3
Йенсен Виктор
(Оккельс Йеппе)
90'
 
Фрауло Оскар
Икбал Зидан

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 11
  • 3 Угловые 14
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 317 Количество передач 516
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
5
Пенетра
Алешандре
25
Базур
Рихедли
34
Де
Вит
Меес
8
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
11
Садик
Ибраим
9
Павлидис
Вангелис
7
Ван
Боммел
Рубен
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
34
Фламинго
Райан
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Боздоган
Джан
18
Тоорнстра
Йенс
14
Икбал
Зидан
10
Бут
Тейлор
9
Ламмерс
Сэм
26
Бауссайд
Отман
АЗ Алкмаар
4-3-3
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Утрехт

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
22.2%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 13 побед

36 матчей

41.7%
22.2%
36.1%
15 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
18 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.6%
33.3%
36.1%
11 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

Э
1:1
К
1:2
Э
5:5
Э
1:2
Э
2:2
Э
5:1
Э
0:1
Э
2:2
ТМС
1:0
Э
0:3
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
ЛЕ
3:0
ЛЕ
3:0
Э
2:3
Э
1:2
Э
1:3
Э
2:2
Э
6:2
Э
0:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
6:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
5:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

2.35
1.26

Среднее время на гол

38
71

Всего голов

36
19

Голов в среднем за матч

1.89
1.12

Среднее время на гол

47
80

Всего голов

76
43

Голов в среднем за матч

2.11
1.19

Тотал матчей

2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

42
75

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 30 (1) 0.88
Де Вит Дани 10 (1) 0.29
Ван Боммел Рубен 6 0.18
Сугавара Юкинари 4 0.12
Мейнанс Свен 4 0.12
Лахдо Майкель 3 0.09
Ван Бредероде Мирон 2 0.06
Класи Йорди 2 0.06
Садик Ибраим 2 0.06
Инди Мартинс 1 0.03
Поку Эрнест 1 0.03
Одгор Йенс 1 0.03
Мёллер Вольфе Давид 1 0.03
Данташ Тьягу 1 0.03
Де Вит Меес 1 0.03
Базур Рихедли 0 0
Касиус Денсо 0 0
Белич Кристиян 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Пенетра Алешандре 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 10 (1) 0.29
Йенсен Виктор 7 0.21
Бут Тейлор 5 0.15
Тоорнстра Йенс 4 0.12
Лидберг Исак 4 0.12
Бауссайд Отман 4 0.12
Боздоган Джан 3 0.09
Фрауло Оскар 2 0.06
Фламинго Райан 2 0.06
Сёнтьенс Матс 1 0.03
Рамселар Барт 1 0.03
Блейк Адриан 1 0.03
Виргевер Ник 1 0.03
Ван дер Хорн Майк 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Ромени Оле 1 0.03
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Оккельс Йеппе 0 0
Азаркан Маруан 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 7 1
Белич Кристиян 6 0
Базур Рихедли 5 0
Класи Йорди 4 0
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Инди Мартинс 3 0
Садик Ибраим 3 0
Павлидис Вангелис 2 0
Мейнанс Свен 2 0
Гус Ваутер 2 0
Ван Боммел Рубен 2 0
Касиус Денсо 0 1
Хацидиакос Пантелис 1 0
Де Вит Меес 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Аддай Джейден 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хорн Майк 5 0
Боздоган Джан 4 0
Эль-Каруани Суфьян 4 0
Фрауло Оскар 4 0
Фламинго Райан 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Ван дер Марел Марк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Тер Авест Хидде 2 0
Баркас Василис 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Йенсен Виктор 2 0
Лидберг Исак 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Модибо Саньян 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Утрехт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
10
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Утрехт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

27
28
АЗ Алкмаар
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (15)
21% (7)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
24% (8)
29% (10)
Утрехт
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
53% (18)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
35% (12)
44% (15)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

34
38

Голы по времени матча

Забито

40
20
16 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 24
10
25%
5
25%
1-15
4
10%
2
10%
16-30
2
5%
3
15%
31-45
8
20%
3
15%
46-60
7
18%
4
20%
61-75
9
23%
3
15%
76-90

Пропущено

19
24
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
6
32%
2
8%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
2
11%
7
29%
29%
31-45
5
26%
2
8%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
3
16%
6
25%
76-90

Забито

29
29
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
2
7%
1
3%
1-15
6
21%
4
14%
16-30
4
14%
3
10%
31-45
7
24%
7
24%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
6
21%
9
31%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
5%
3
13%
1-15
4
19%
1
4%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
3
14%
6
26%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
6
29%
4
17%
76-90

Забито

69
49
28 В 1-м тайме 18
41 Во 2-м тайме 31
22 Забивали первыми 16
5 Не забивали 10
12
17%
6
12%
1-15
10
14%
6
12%
16-30
6
9%
6
12%
31-45
15
22%
10
20%
46-60
11
16%
9
18%
61-75
15
22%
12
24%
76-90

Пропущено

40
47
18 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 26
7
18%
5
11%
1-15
5
13%
3
6%
16-30
6
15%
11
23%
31-45
8
20%
8
17%
46-60
5
13%
10
21%
61-75
9
23%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2
ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2
Утрехт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1
Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Утрехт

Точный счет

2:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:3
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 26%
3
8 раз 24%
1
7 раз 21%
0
5 раз 15%
4
4 раза 12%
5
1 раз 3%
1
11 раз 32%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
3
13
4
1.5
6
11
8
9
2.5
4
13
4
13
3.5
4
13
1
16
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
7
9
8
1.5
7
10
5
12
2.5
3
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
5
0.5
Больше Меньше
24
10
22
12
1.5
13
21
13
21
2.5
7
27
5
29
3.5
4
30
1
33
4.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 34 29 4 1 111 - 21 91
2.
Фейеноорд
 Заявка 34 26 6 2 95 - 26 84
3.
Твенте
 Заявка 34 21 6 7 69 - 36 69
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 34 19 8 7 71 - 41 65
5.
Аякс
 Заявка 34 15 11 8 77 - 66 56
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 34 14 11 9 70 - 52 53
7.
Утрехт
 Заявка 34 13 11 10 49 - 47 50
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 34 14 7 13 51 - 48 49
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 34 12 10 12 47 - 46 46
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 34 9 11 14 37 - 56 38
11.
Херенвен
 Заявка 34 10 7 17 53 - 70 37
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 34 9 9 16 45 - 67 36
13.
Алмере Сити
 Заявка 34 7 13 14 33 - 59 34
14.
Хераклес
 Заявка 34 9 6 19 41 - 74 33
15.
Валвейк
 Заявка 34 7 8 19 40 - 59 29
16.
Эксельсиор
 Заявка 34 6 11 17 50 - 73 29
17.
Волендам
 Заявка 34 4 7 23 34 - 88 19
18.
Витесс
 Заявка 34 6 6 22 30 - 74 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 16 1 0 54 - 11 49
2.
Твенте
 Заявка 17 14 1 2 40 - 17 43
3.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 51 - 10 42
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 11 3 3 42 - 20 36
5.
Аякс
 Заявка 17 9 6 2 39 - 24 33
6.
Утрехт
 Заявка 17 8 5 4 29 - 23 29
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 8 4 5 35 - 25 28
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 7 6 4 27 - 20 27
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 7 4 6 31 - 23 25
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 6 5 6 25 - 25 23
11.
Хераклес
 Заявка 17 6 4 7 25 - 35 22
12.
Херенвен
 Заявка 17 6 3 8 30 - 36 21
13.
Эксельсиор
 Заявка 17 4 7 6 26 - 27 19
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 5 3 9 19 - 31 18
15.
Валвейк
 Заявка 17 4 6 7 22 - 28 18
16.
Алмере Сити
 Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
17.
Волендам
 Заявка 17 3 2 12 16 - 44 11
18.
Витесс
 Заявка 17 2 6 9 15 - 30 -6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 13 3 1 57 - 10 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 17 13 3 1 44 - 16 42
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 17 8 5 4 29 - 21 29
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
5.
Твенте
 Заявка 17 7 5 5 29 - 19 26
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 17 6 7 4 35 - 27 25
7.
Аякс
 Заявка 17 6 5 6 38 - 42 23
8.
Утрехт
 Заявка 17 5 6 6 20 - 24 21
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 17 4 6 7 26 - 36 18
11.
Алмере Сити
 Заявка 17 4 6 7 15 - 29 18
12.
Херенвен
 Заявка 17 4 4 9 23 - 34 16
13.
Витесс
 Заявка 17 4 0 13 15 - 44 12
14.
Валвейк
 Заявка 17 3 2 12 18 - 31 11
15.
Хераклес
 Заявка 17 3 2 12 16 - 39 11
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 2 5 10 10 - 36 11
17.
Эксельсиор
 Заявка 17 2 4 11 24 - 46 10
18.
Волендам
 Заявка 17 1 5 11 18 - 44 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 30 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 29 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Витесс Ороз Алоис 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18937 болельщиков
  • 98'
    Йенсен Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 98'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 98'
    Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 38%, Утрехт: 62%.
  • 98'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult