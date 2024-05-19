Тур: 34. Стадион: АФАС. Зрители: 18937 Главный судья: Нихуйс Бас
3:3
Конец матча
0'
1:0
15' ГолДе Вит Меес
2:0
16' ГолВан Боммел Рубен
3:0
37' ГолПавлидис Вангелис
38' Желтая карточкаПавлидис Вангелис
51' Желтая карточкаСадик Ибраим
3:1
55' ГолБауссайд Отман
60' Красная карточкаДе Вит Дани
3:2
71' ГолЛаммерс Сэм
3:3
81' ГолЙенсен Виктор
90'+8
Ход матча
15'
1:0
16'
37'
51'
55'
3:1
60'
71'
81'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 11
-
3 Угловые 14
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
317 Количество передач 516
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Де
Вит
Меес
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
11
Садик
Ибраим
14
Икбал
Зидан
10
Бут
Тейлор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
11 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Квакман ДэйвПолузащитник
-
21 Поку ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
-
10 Бут ТейлорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лидберг ИсакПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
44 Joshua Mukeh
-
45 Nazjir Held
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Утрехт
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
22.2%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 13 побед
36 матчей
41.7%
22.2%
36.1%
15 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
18 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.6%
33.3%
36.1%
11 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
2.35
1.26
Среднее время на гол
38
71
Всего голов
36
19
Голов в среднем за матч
1.89
1.12
Среднее время на гол
47
80
Всего голов
76
43
Голов в среднем за матч
2.11
1.19
Тотал матчей
2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
42
75
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|30 (1)
|0.88
|Де Вит Дани
|10 (1)
|0.29
|Ван Боммел Рубен
|6
|0.18
|Сугавара Юкинари
|4
|0.12
|Мейнанс Свен
|4
|0.12
|Лахдо Майкель
|3
|0.09
|Ван Бредероде Мирон
|2
|0.06
|Класи Йорди
|2
|0.06
|Садик Ибраим
|2
|0.06
|Инди Мартинс
|1
|0.03
|Поку Эрнест
|1
|0.03
|Одгор Йенс
|1
|0.03
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.03
|Данташ Тьягу
|1
|0.03
|Де Вит Меес
|1
|0.03
|Базур Рихедли
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Белич Кристиян
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламмерс Сэм
|10 (1)
|0.29
|Йенсен Виктор
|7
|0.21
|Бут Тейлор
|5
|0.15
|Тоорнстра Йенс
|4
|0.12
|Лидберг Исак
|4
|0.12
|Бауссайд Отман
|4
|0.12
|Боздоган Джан
|3
|0.09
|Фрауло Оскар
|2
|0.06
|Фламинго Райан
|2
|0.06
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.03
|Рамселар Барт
|1
|0.03
|Блейк Адриан
|1
|0.03
|Виргевер Ник
|1
|0.03
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Ромени Оле
|1
|0.03
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Оккельс Йеппе
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|7
|1
|Белич Кристиян
|6
|0
|Базур Рихедли
|5
|0
|Класи Йорди
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Садик Ибраим
|3
|0
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|Мейнанс Свен
|2
|0
|Гус Ваутер
|2
|0
|Ван Боммел Рубен
|2
|0
|Касиус Денсо
|0
|1
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Аддай Джейден
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хорн Майк
|5
|0
|Боздоган Джан
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|4
|0
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Фламинго Райан
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Йенсен Виктор
|2
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Утрехт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
10
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Утрехт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
27
28
АЗ Алкмаар
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (15)
21% (7)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
24% (8)
29% (10)
Утрехт
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
53% (18)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
35% (12)
44% (15)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
34
38
Голы по времени матча
Забито
40
20
16 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 24
10
25%
5
25%
1-15
4
10%
2
10%
16-30
2
5%
3
15%
31-45
8
20%
3
15%
46-60
7
18%
4
20%
61-75
9
23%
3
15%
76-90
Пропущено
19
24
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
6
32%
2
8%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
2
11%
7
29%
29%
31-45
5
26%
2
8%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
3
16%
6
25%
76-90
Забито
29
29
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
2
7%
1
3%
1-15
6
21%
4
14%
16-30
4
14%
3
10%
31-45
7
24%
7
24%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
6
21%
9
31%
76-90
Пропущено
21
23
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
5%
3
13%
1-15
4
19%
1
4%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
3
14%
6
26%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
6
29%
4
17%
76-90
Забито
69
49
28 В 1-м тайме 18
41 Во 2-м тайме 31
22 Забивали первыми 16
5 Не забивали 10
12
17%
6
12%
1-15
10
14%
6
12%
16-30
6
9%
6
12%
31-45
15
22%
10
20%
46-60
11
16%
9
18%
61-75
15
22%
12
24%
76-90
Пропущено
40
47
18 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 26
7
18%
5
11%
1-15
5
13%
3
6%
16-30
6
15%
11
23%
31-45
8
20%
8
17%
46-60
5
13%
10
21%
61-75
9
23%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2
ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2
Утрехт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1
Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Утрехт
Точный счет
2:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:3
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 26%
3
8 раз 24%
1
7 раз 21%
0
5 раз 15%
4
4 раза 12%
5
1 раз 3%
1
11 раз 32%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
143
134
611
89
413
413
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
107
98
710
512
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
2410
2212
1321
1321
727
529
430
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|29
|4
|1
|111 - 21
|91
|2.
|Заявка
|34
|26
|6
|2
|95 - 26
|84
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|69 - 36
|69
|4.
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|71 - 41
|65
|5.
|Заявка
|34
|15
|11
|8
|77 - 66
|56
|6.
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|70 - 52
|53
|7.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|49 - 47
|50
|8.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|51 - 48
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|47 - 46
|46
|10.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|37 - 56
|38
|11.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|53 - 70
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|45 - 67
|36
|13.
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|33 - 59
|34
|14.
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|41 - 74
|33
|15.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|40 - 59
|29
|16.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|50 - 73
|29
|17.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|34 - 88
|19
|18.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|30 - 74
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|54 - 11
|49
|2.
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|40 - 17
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|51 - 10
|42
|4.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|42 - 20
|36
|5.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|39 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 23
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 20
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|31 - 23
|25
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|23
|11.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 35
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|30 - 36
|21
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 27
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 31
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 28
|18
|16.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 44
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 30
|-6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|57 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|44 - 16
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 21
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 19
|26
|6.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|35 - 27
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|38 - 42
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 24
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|26 - 36
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 29
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 34
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|0
|13
|15 - 44
|12
|14.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 31
|11
|15.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 39
|11
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|10 - 36
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|24 - 46
|10
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|18 - 44
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|30 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|29 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Витесс
|Ороз Алоис
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 7