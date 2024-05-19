Тур: 34. Стадион: Heinz von Heiden-Arena. Зрители: 49500
1:2
Конец матча
0'
0:1
26' ГолХолтби Льюис
28' Желтая карточкаEnzo Leopold
0:2
32' ГолРоте Том
33' Желтая карточкаЭррас Патрик
1:2
78' ГолШауб Луис
81' Желтая карточкаMarko Ivezic
89' Желтая карточкаНойман Фил
90'+3
Ход матча
26'
0:1
28'
32'
0:2
33'
78'
81'
89'
Статистика матча
-
19 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 8
-
10 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
492 Количество передач 426
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
21
Муроя
Сэй
20
Дем
Янник
25
Lars
Gindorf
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lars GindorfПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Защитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Матино СютоНападающий
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
27 Меес ДжошуаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Ганновер 96
Хольштайн Киль
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 3 победы
12 матчей
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.6
1.57
Среднее время на гол
56
57
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
2
Среднее время на гол
70
45
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.42
1.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
51
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|11 (6)
|0.32
|Фогльзаммер Андреас
|8
|0.24
|Нильсен Ховард
|7
|0.21
|Nicolo Tresoldi
|7
|0.21
|Хальстенберг Марсель
|5 (2)
|0.15
|Кён Деррик
|3
|0.09
|Enzo Leopold
|3
|0.09
|Шауб Луис
|3
|0.09
|Муроя Сэй
|2
|0.06
|Нойман Фил
|2
|0.06
|Lars Gindorf
|2
|0.06
|Дем Янник
|1
|0.03
|Кунце Фабиан
|1
|0.03
|Эрнст Себастьян
|1
|0.03
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Эзех Бруклин
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|10 (3)
|0.29
|Пихлер Бенедикт
|8
|0.24
|Беккер Тимо
|7 (1)
|0.21
|Холтби Льюис
|5
|0.15
|Матино Сюто
|5 (1)
|0.15
|Арп Янн-Фите
|5
|0.15
|Роте Том
|4
|0.12
|Порат Финн
|4
|0.12
|Бернхардссон Александер
|4
|0.12
|Зандер Филипп
|3
|0.09
|Nicolai Remberg
|2
|0.06
|Стернер Йонас
|2
|0.06
|Шульц Марвин
|1
|0.03
|Меес Джошуа
|1
|0.03
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.03
|Эррас Патрик
|1
|0.03
|Marko Ivezic
|1
|0.03
|Niklas Niehoff
|1
|0.03
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|8
|0
|Нойман Фил
|6
|0
|Хальстенберг Марсель
|4
|1
|Кристиансен Макс
|4
|1
|Дем Янник
|5
|0
|Нильсен Ховард
|3
|1
|Цилер Рон-Роберт
|4
|0
|Фогльзаммер Андреас
|4
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Муроя Сэй
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Аррей-Мби Брайт
|3
|0
|Enzo Leopold
|3
|0
|Эзех Бруклин
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Стефан Леитл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Lars Gindorf
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|8
|1
|Зандер Филипп
|8
|0
|Роте Том
|8
|0
|Порат Финн
|6
|0
|Шульц Марвин
|4
|1
|Nicolai Remberg
|4
|0
|Marko Ivezic
|4
|0
|Юханссон Карл II
|2
|1
|Эррас Патрик
|3
|0
|Матино Сюто
|3
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Меес Джошуа
|2
|0
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Бернхардссон Александер
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Marcel Rapp
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Хольштайн Киль
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
6% (1)
53% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
12
6
Ганновер 96
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Хольштайн Киль
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Сухие победы
3
10
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
18
Упущенные победы
21
24
Ганновер 96
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
29% (10)
18% (6)
Хольштайн Киль
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
12% (4)
38% (13)
Сухие победы
7
11
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
20
Упущенные победы
33
30
Голы по времени матча
Забито
34
32
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
7
21%
1
3%
1-15
2
6%
8
25%
16-30
5
15%
7
22%
31-45
2
6%
8
25%
46-60
9
26%
2
6%
61-75
9
26%
6
19%
76-90
Пропущено
21
13
15 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
2
10%
2
15%
1-15
7
33%
2
15%
16-30
6
29%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
1
5%
3
23%
76-90
Забито
24
33
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
4
17%
4
12%
1-15
7
29%
29%
5
15%
16-30
1
4%
6
18%
31-45
4
17%
9
27%
46-60
2
8%
4
12%
61-75
6
25%
5
15%
76-90
Пропущено
24
26
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
4
15%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
5
21%
5
19%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
3
13%
6
23%
61-75
6
25%
7
27%
76-90
Забито
58
65
26 В 1-м тайме 31
32 Во 2-м тайме 34
16 Забивали первыми 22
7 Не забивали 1
11
19%
5
8%
1-15
9
16%
13
20%
16-30
6
10%
13
20%
31-45
6
10%
17
26%
46-60
11
19%
6
9%
61-75
15
26%
11
17%
76-90
Пропущено
45
39
25 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 19
3
7%
6
15%
1-15
11
24%
4
10%
16-30
11
24%
7
18%
31-45
8
18%
4
10%
46-60
5
11%
8
21%
61-75
7
16%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1
Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0
Результаты матчей
Ганновер 96
Хольштайн Киль
Точный счет
2:2
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
2:2
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 41%
1
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
14 раз 41%
2
10 раз 29%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
161
125
107
314
512
116
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
89
98
314
413
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
286
Больше Меньше
331
2014
1915
628
925
232
430
133
133
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|22 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|22 (5)
|Герта
|Табакович Харис
|22 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|17 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 8
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8