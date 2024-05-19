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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 49500
Ганновер 96
1:2
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
0:1
26' Гол
Холтби Льюис
28' Желтая карточка
Enzo Leopold
0:2
32' Гол
Роте Том
33' Желтая карточка
Эррас Патрик
1:2
78' Гол
Шауб Луис
81' Желтая карточка
Marko Ivezic
89' Желтая карточка
Нойман Фил
90'+3

Ход матча

26'
0:1
Холтби Льюис
(Роте Том)
28'
Enzo Leopold
 
32'
0:2
Роте Том
33'
 
Эррас Патрик
46'
 
Арп Янн-Фите
Пихлер Бенедикт
61'
Эзех Бруклин
Дем Янник
 
61'
Тойхерт Седрик
Lars Gindorf
 
65'
 
Матино Сюто
Скрибски Стивен
71'
Шауб Луис
Аррей-Мби Брайт
 
74'
 
Киркесков Миккель
Бернхардссон Александер
74'
 
Marko Ivezic
Холтби Льюис
78'
Шауб Луис
(Хальстенберг Марсель)
1:2
81'
 
Marko Ivezic
84'
 
Стернер Йонас
Шульц Марвин
89'
Нойман Фил
 
90'
Эрнст Себастьян
Кунце Фабиан
 

Статистика матча

  • 19 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 8
  • 10 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 492 Количество передач 426
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
21
Муроя
Сэй
20
Дем
Янник
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
32
Фогльзаммер
Андреас
25
Lars
Gindorf
9
Nicolo
Tresoldi
31
Энгельхард
Марко
23
Розенбоом
Лассе
5
Юханссон
Карл
II
4
Эррас
Патрик
18
Роте
Том
22
Nicolai
Remberg
15
Шульц
Марвин
10
Холтби
Льюис
7
Скрибски
Стивен
9
Пихлер
Бенедикт
11
Бернхардссон
Александер
Ганновер 96
3-4-2-1
Хольштайн Киль
4-3-1-2

История личных встреч

Ганновер 96
Хольштайн Киль

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 3 победы

12 матчей

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
2:3
Б2
3:0
ТМК
1:2
Б2
1:5
ТМК
2:1
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
0:3
Б2
1:0
Б2
0:3
Б2
3:1
Б2
1:2

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.6
1.57

Среднее время на гол

56
57

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
2

Среднее время на гол

70
45

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.42
1.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
51

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 11 (6) 0.32
Фогльзаммер Андреас 8 0.24
Нильсен Ховард 7 0.21
Nicolo Tresoldi 7 0.21
Хальстенберг Марсель 5 (2) 0.15
Кён Деррик 3 0.09
Enzo Leopold 3 0.09
Шауб Луис 3 0.09
Муроя Сэй 2 0.06
Нойман Фил 2 0.06
Lars Gindorf 2 0.06
Дем Янник 1 0.03
Кунце Фабиан 1 0.03
Эрнст Себастьян 1 0.03
Kolja Oudenne 0 0
Кристиансен Макс 0 0
Эзех Бруклин 0 0
Antonio Foti 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 10 (3) 0.29
Пихлер Бенедикт 8 0.24
Беккер Тимо 7 (1) 0.21
Холтби Льюис 5 0.15
Матино Сюто 5 (1) 0.15
Арп Янн-Фите 5 0.15
Роте Том 4 0.12
Порат Финн 4 0.12
Бернхардссон Александер 4 0.12
Зандер Филипп 3 0.09
Nicolai Remberg 2 0.06
Стернер Йонас 2 0.06
Шульц Марвин 1 0.03
Меес Джошуа 1 0.03
Фридьонссон Хольмберт 1 0.03
Эррас Патрик 1 0.03
Marko Ivezic 1 0.03
Niklas Niehoff 1 0.03

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 8 0
Нойман Фил 6 0
Хальстенберг Марсель 4 1
Кристиансен Макс 4 1
Дем Янник 5 0
Нильсен Ховард 3 1
Цилер Рон-Роберт 4 0
Фогльзаммер Андреас 4 0
Тойхерт Седрик 4 0
Муроя Сэй 3 0
Кён Деррик 3 0
Аррей-Мби Брайт 3 0
Enzo Leopold 3 0
Эзех Бруклин 2 0
Шауб Луис 0 1
Стефан Леитл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Lars Gindorf 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 8 1
Зандер Филипп 8 0
Роте Том 8 0
Порат Финн 6 0
Шульц Марвин 4 1
Nicolai Remberg 4 0
Marko Ivezic 4 0
Юханссон Карл II 2 1
Эррас Патрик 3 0
Матино Сюто 3 0
Беккер Тимо 3 0
Скрибски Стивен 2 0
Меес Джошуа 2 0
Симакала Ба-Муака 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Бернхардссон Александер 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Marcel Rapp 1 0
Коменда Марко 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Стернер Йонас 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Хольштайн Киль
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
6% (1)
53% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

12
6
Ганновер 96
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Хольштайн Киль
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)

Сухие победы

3
10

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
18

Упущенные победы

21
24
Ганновер 96
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
29% (10)
18% (6)
Хольштайн Киль
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
12% (4)
38% (13)

Сухие победы

7
11

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
20

Упущенные победы

33
30

Голы по времени матча

Забито

34
32
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
7
21%
1
3%
1-15
2
6%
8
25%
16-30
5
15%
7
22%
31-45
2
6%
8
25%
46-60
9
26%
2
6%
61-75
9
26%
6
19%
76-90

Пропущено

21
13
15 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
2
10%
2
15%
1-15
7
33%
2
15%
16-30
6
29%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
1
5%
3
23%
76-90

Забито

24
33
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
4
17%
4
12%
1-15
7
29%
29%
5
15%
16-30
1
4%
6
18%
31-45
4
17%
9
27%
46-60
2
8%
4
12%
61-75
6
25%
5
15%
76-90

Пропущено

24
26
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
4
15%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
5
21%
5
19%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
3
13%
6
23%
61-75
6
25%
7
27%
76-90

Забито

58
65
26 В 1-м тайме 31
32 Во 2-м тайме 34
16 Забивали первыми 22
7 Не забивали 1
11
19%
5
8%
1-15
9
16%
13
20%
16-30
6
10%
13
20%
31-45
6
10%
17
26%
46-60
11
19%
6
9%
61-75
15
26%
11
17%
76-90

Пропущено

45
39
25 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 19
3
7%
6
15%
1-15
11
24%
4
10%
16-30
11
24%
7
18%
31-45
8
18%
4
10%
46-60
5
11%
8
21%
61-75
7
16%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1
Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0

Результаты матчей

Ганновер 96
Хольштайн Киль

Точный счет

2:2
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

2:2
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 41%
1
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
14 раз 41%
2
10 раз 29%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
16
1
12
5
1.5
10
7
3
14
2.5
5
12
1
16
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
8
9
1.5
9
8
3
14
2.5
4
13
1
16
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
33
1
20
14
1.5
19
15
6
28
2.5
9
25
2
32
3.5
4
30
1
33
4.5
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 34 20 9 5 62 - 36 69
2.
Хольштайн Киль
 34 21 5 8 65 - 39 68
3.
Фортуна
 34 18 9 7 72 - 40 63
4.
Гамбург
 34 17 7 10 64 - 44 58
5.
Карлсруэ
 34 15 10 9 68 - 48 55
6.
Ганновер 96
 34 13 13 8 59 - 44 52
7.
Гройтер Фюрт
 34 14 8 12 50 - 49 50
8.
Падерборн
 33 14 7 12 54 - 54 49
9.
Герта
 34 13 9 12 69 - 59 48
10.
Шальке 04
 34 12 7 15 53 - 60 43
11.
Эльвeрсберг
 34 12 7 15 49 - 63 43
12.
Нюрнберг
 34 11 7 16 43 - 64 40
13.
Кайзерслаутерн
 34 11 6 17 59 - 64 39
14.
Айнтрахт Бр
 34 11 5 18 37 - 53 38
15.
Магдебург
 34 9 11 14 46 - 54 38
16.
Веен Висбаден
 34 8 8 18 36 - 50 32
17.
Ганза
 33 9 4 20 30 - 57 31
18.
Оснабрюк
 34 6 10 18 31 - 69 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 17 11 5 1 35 - 15 38
2.
Гамбург
 17 12 0 5 36 - 19 36
3.
Гройтер Фюрт
 17 10 4 3 33 - 20 34
4.
Фортуна
 17 10 3 4 32 - 21 33
5.
Карлсруэ
 17 9 5 3 40 - 23 32
6.
Шальке 04
 17 9 4 4 31 - 21 31
7.
Герта
 17 8 6 3 43 - 22 30
8.
Ганновер 96
 17 8 6 3 35 - 20 30
9.
Хольштайн Киль
 17 9 2 6 33 - 26 29
10.
Кайзерслаутерн
 17 8 2 7 36 - 31 26
11.
Падерборн
 17 7 4 6 26 - 25 25
12.
Айнтрахт Бр
 17 7 4 6 21 - 21 25
13.
Магдебург
 17 6 6 5 27 - 23 24
14.
Эльвeрсберг
 17 6 4 7 23 - 28 22
15.
Нюрнберг
 17 6 4 7 21 - 27 22
16.
Ганза
 16 6 2 8 20 - 27 20
17.
Веен Висбаден
 17 4 5 8 18 - 25 17
18.
Оснабрюк
 17 4 5 8 15 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 17 12 3 2 32 - 13 39
2.
Санкт-Паули
 17 9 4 4 27 - 21 31
3.
Фортуна
 17 8 6 3 40 - 19 30
4.
Падерборн
 16 7 3 6 28 - 29 24
5.
Карлсруэ
 17 6 5 6 28 - 25 23
6.
Гамбург
 17 5 7 5 28 - 25 22
7.
Ганновер 96
 17 5 7 5 24 - 24 22
8.
Эльвeрсберг
 17 6 3 8 26 - 35 21
9.
Герта
 17 5 3 9 26 - 37 18
10.
Нюрнберг
 17 5 3 9 22 - 37 18
11.
Гройтер Фюрт
 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 17 4 3 10 18 - 25 15
13.
Магдебург
 17 3 5 9 19 - 31 14
14.
Айнтрахт Бр
 17 4 1 12 16 - 32 13
15.
Кайзерслаутерн
 17 3 4 10 23 - 33 13
16.
Шальке 04
 17 3 3 11 22 - 39 12
17.
Ганза
 17 3 2 12 10 - 30 11
18.
Оснабрюк
 17 2 5 10 16 - 41 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 22 (6)
Гамбург Глацель Роберт 22 (5)
Герта Табакович Харис 22 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 17 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 8
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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