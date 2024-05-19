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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 55800
Гамбург
4:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
1:0
6' Гол
Глацель Роберт
1:1
16' Гол
Шлаймер Лукас
2:1
22' Гол
Пореба Лукаш
3:1
28' Гол
Глацель Роберт
51' Желтая карточка
Пореба Лукаш
73' Желтая карточка
Мухайм Миро
80' Желтая карточка
Флик Флориан
4:1
90' Пенальти
Глацель Роберт
90' Желтая карточка
90'+7
19
Рааб
Матео
14
Рейс
Людовит
13
Рамос
Гильерме
35
Амброзиус
Стефан
28
Мухайм
Миро
6
Пореба
Лукаш
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
31
Рейхерт
Ян
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
15
Маркес
Иван
43
Jannik
Hofmann
6
Флик
Флориан
14
Голлер
Беньямин
17
Кастроп
Йенс
8
Думан
Тайлан
36
Шлаймер
Лукас
7
Лохкемпер
Феликс
Гамбург
4-3-3
Нюрнберг
4-1-4-1

История личных встреч

Гамбург
Нюрнберг

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

22 матча

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

40.9%
59.1%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
0:2
Б2
3:0
Б2
0:2
Б2
2:1
К
1:1
Б2
2:2
Б2
5:2
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
0:4
К
1:0
Б
2:1
Б
0:5
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
4:0
Б
0:4
Б
0:0

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

2.4
1.83

Среднее время на гол

37
49

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.67
0.8

Среднее время на гол

135
112

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

1.45
1.36

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
66

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 22 (2) 0.65
Бенеш Ласло 13 (3) 0.38
Мухайм Миро 5 0.15
Джатта Бейкери 5 0.15
Жан-Люк Домпе 3 0.09
Ферай Иммануэль 3 0.09
Рейс Людовит 3 0.09
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.06
Мефферт Йонас 2 0.06
Пореба Лукаш 2 0.06
Шонлау Себастьян 1 0.03
Хайер Моритц 1 0.03
Хаджикадунич Деннис 1 0.03
Рамос Гильерме 1 0.03
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Сухонен Ансси 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узун Кан 16 (3) 0.47
Шлаймер Лукас 5 0.15
Окунуки Кандзи 3 0.09
Кастроп Йенс 3 0.09
Гиамера Ян 2 (1) 0.06
Хандверкер Тим 2 (1) 0.06
Андерссон Себастьян 2 0.06
Лохкемпер Феликс 2 0.06
Голлер Беньямин 2 0.06
Хаяси Даити 2 0.06
Маркес Иван 2 0.06
Флик Флориан 1 0.03
Браун Натаниэль 0 0
Векессер Эрик 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Jannik Hofmann 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 10 0
Хайер Моритц 7 1
Мухайм Миро 7 1
Хаджикадунич Деннис 7 1
Рамос Гильерме 5 2
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Рейс Людовит 4 0
Ферай Иммануэль 4 0
Жан-Люк Домпе 3 0
Ван дер Бремпт Игнасе 3 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Амброзиус Стефан 2 0
Пореба Лукаш 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Tim Walter 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 11 2
Хорн Яннес 9 0
Маркес Иван 7 1
Гиамера Ян 7 0
Флик Флориан 6 0
Хунгбо Джозеф 4 1
Узун Кан 5 0
Матения Кристиан 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Ельч Финн 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Валентини Энрико 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Векессер Эрик 2 0
Думан Тайлан 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Филь Кристиан 1 0
Андерссон Себастьян 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Jannik Hofmann 1 0

Результаты матчей

Гамбург
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
6% (1)
29% (5)
Нюрнберг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

9
12
Гамбург
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Нюрнберг
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
18

Упущенные победы

25
19
Гамбург
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (16)
38% (13)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
21% (7)
38% (13)
Нюрнберг
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
24% (8)
50% (17)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

17
21

Упущенные победы

34
31

Голы по времени матча

Забито

37
22
20 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
3
8%
3
14%
1-15
8
22%
2
9%
16-30
9
24%
7
32%
31-45
7
19%
2
9%
46-60
2
5%
4
18%
61-75
8
22%
4
18%
76-90

Пропущено

18
37
10 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
4
22%
4
11%
1-15
3
17%
7
19%
16-30
3
17%
6
16%
31-45
2
11%
6
16%
46-60
3
17%
4
11%
61-75
3
17%
10
27%
76-90

Забито

29
20
8 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
3
10%
1
5%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
2
7%
4
20%
31-45
4
14%
6
30%
46-60
8
28%
4
20%
61-75
9
31%
3
15%
76-90

Пропущено

24
28
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
6
25%
4
14%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
2
8%
10
36%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
6
25%
6
21%
76-90

Забито

66
42
28 В 1-м тайме 19
38 Во 2-м тайме 23
22 Забивали первыми 12
3 Не забивали 9
6
9%
4
10%
1-15
11
17%
4
10%
16-30
11
17%
11
26%
31-45
11
17%
8
19%
46-60
10
15%
8
19%
61-75
17
26%
7
17%
76-90

Пропущено

42
65
22 В 1-м тайме 33
20 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 22
22 Не пропускали 28
10
24%
8
12%
1-15
7
17%
9
14%
16-30
5
12%
16
25%
31-45
6
14%
9
14%
46-60
5
12%
7
11%
61-75
9
21%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1
Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2
Нюрнберг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2
Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2

Результаты матчей

Гамбург
Нюрнберг

Точный счет

1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

2:2
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

2:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 38%
1
10 раз 29%
3
5 раз 15%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
11
6
11
6
1.5
7
10
6
11
2.5
3
14
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
3
10
7
1.5
5
12
2
15
2.5
3
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
3
0.5
Больше Меньше
25
9
21
13
1.5
12
22
8
26
2.5
6
28
3
31
3.5
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 34 20 9 5 62 - 36 69
2.
Хольштайн Киль
 34 21 5 8 65 - 39 68
3.
Фортуна
 34 18 9 7 72 - 40 63
4.
Гамбург
 34 17 7 10 64 - 44 58
5.
Карлсруэ
 34 15 10 9 68 - 48 55
6.
Ганновер 96
 34 13 13 8 59 - 44 52
7.
Гройтер Фюрт
 34 14 8 12 50 - 49 50
8.
Падерборн
 33 14 7 12 54 - 54 49
9.
Герта
 34 13 9 12 69 - 59 48
10.
Шальке 04
 34 12 7 15 53 - 60 43
11.
Эльвeрсберг
 34 12 7 15 49 - 63 43
12.
Нюрнберг
 34 11 7 16 43 - 64 40
13.
Кайзерслаутерн
 34 11 6 17 59 - 64 39
14.
Айнтрахт Бр
 34 11 5 18 37 - 53 38
15.
Магдебург
 34 9 11 14 46 - 54 38
16.
Веен Висбаден
 34 8 8 18 36 - 50 32
17.
Ганза
 33 9 4 20 30 - 57 31
18.
Оснабрюк
 34 6 10 18 31 - 69 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 17 11 5 1 35 - 15 38
2.
Гамбург
 17 12 0 5 36 - 19 36
3.
Гройтер Фюрт
 17 10 4 3 33 - 20 34
4.
Фортуна
 17 10 3 4 32 - 21 33
5.
Карлсруэ
 17 9 5 3 40 - 23 32
6.
Шальке 04
 17 9 4 4 31 - 21 31
7.
Герта
 17 8 6 3 43 - 22 30
8.
Ганновер 96
 17 8 6 3 35 - 20 30
9.
Хольштайн Киль
 17 9 2 6 33 - 26 29
10.
Кайзерслаутерн
 17 8 2 7 36 - 31 26
11.
Падерборн
 17 7 4 6 26 - 25 25
12.
Айнтрахт Бр
 17 7 4 6 21 - 21 25
13.
Магдебург
 17 6 6 5 27 - 23 24
14.
Эльвeрсберг
 17 6 4 7 23 - 28 22
15.
Нюрнберг
 17 6 4 7 21 - 27 22
16.
Ганза
 16 6 2 8 20 - 27 20
17.
Веен Висбаден
 17 4 5 8 18 - 25 17
18.
Оснабрюк
 17 4 5 8 15 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 17 12 3 2 32 - 13 39
2.
Санкт-Паули
 17 9 4 4 27 - 21 31
3.
Фортуна
 17 8 6 3 40 - 19 30
4.
Падерборн
 16 7 3 6 28 - 29 24
5.
Карлсруэ
 17 6 5 6 28 - 25 23
6.
Гамбург
 17 5 7 5 28 - 25 22
7.
Ганновер 96
 17 5 7 5 24 - 24 22
8.
Эльвeрсберг
 17 6 3 8 26 - 35 21
9.
Герта
 17 5 3 9 26 - 37 18
10.
Нюрнберг
 17 5 3 9 22 - 37 18
11.
Гройтер Фюрт
 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 17 4 3 10 18 - 25 15
13.
Магдебург
 17 3 5 9 19 - 31 14
14.
Айнтрахт Бр
 17 4 1 12 16 - 32 13
15.
Кайзерслаутерн
 17 3 4 10 23 - 33 13
16.
Шальке 04
 17 3 3 11 22 - 39 12
17.
Ганза
 17 3 2 12 10 - 30 11
18.
Оснабрюк
 17 2 5 10 16 - 41 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 22 (6)
Гамбург Глацель Роберт 22 (5)
Герта Табакович Харис 22 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 17 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 8
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Весь список
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