Тур: 34. Стадион: Фолькспаркштадион. Зрители: 55800
0'
1:0
6' ГолГлацель Роберт
1:1
16' ГолШлаймер Лукас
2:1
22' ГолПореба Лукаш
3:1
28' ГолГлацель Роберт
51' Желтая карточкаПореба Лукаш
73' Желтая карточкаМухайм Миро
80' Желтая карточкаФлик Флориан
4:1
90' ПенальтиГлацель Роберт
90'+7
Ход матча
6'
1:0
16'
1:1
22'
2:1
28'
3:1
51'
73'
80'
90'
4:1
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 14
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
566 Количество передач 412
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рааб
Матео
14
Рейс
Людовит
28
Мухайм
Миро
31
Рейхерт
Ян
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
15
Маркес
Иван
17
Кастроп
Йенс
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
14 Рейс ЛюдовитЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
-
31 Рейхерт ЯнВратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
44 Ельч ФиннЗащитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Филь Кристиан
История личных встреч
Гамбург
Нюрнберг
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
22 матча
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
40.9%
59.1%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
2.4
1.83
Среднее время на гол
37
49
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.67
0.8
Среднее время на гол
135
112
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.45
1.36
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
66
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|22 (2)
|0.65
|Бенеш Ласло
|13 (3)
|0.38
|Мухайм Миро
|5
|0.15
|Джатта Бейкери
|5
|0.15
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.09
|Ферай Иммануэль
|3
|0.09
|Рейс Людовит
|3
|0.09
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0.06
|Мефферт Йонас
|2
|0.06
|Пореба Лукаш
|2
|0.06
|Шонлау Себастьян
|1
|0.03
|Хайер Моритц
|1
|0.03
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.03
|Рамос Гильерме
|1
|0.03
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Сухонен Ансси
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узун Кан
|16 (3)
|0.47
|Шлаймер Лукас
|5
|0.15
|Окунуки Кандзи
|3
|0.09
|Кастроп Йенс
|3
|0.09
|Гиамера Ян
|2 (1)
|0.06
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.06
|Андерссон Себастьян
|2
|0.06
|Лохкемпер Феликс
|2
|0.06
|Голлер Беньямин
|2
|0.06
|Хаяси Даити
|2
|0.06
|Маркес Иван
|2
|0.06
|Флик Флориан
|1
|0.03
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
|Jannik Hofmann
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|10
|0
|Хайер Моритц
|7
|1
|Мухайм Миро
|7
|1
|Хаджикадунич Деннис
|7
|1
|Рамос Гильерме
|5
|2
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Бенеш Ласло
|4
|1
|Рейс Людовит
|4
|0
|Ферай Иммануэль
|4
|0
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|3
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Пореба Лукаш
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|11
|2
|Хорн Яннес
|9
|0
|Маркес Иван
|7
|1
|Гиамера Ян
|7
|0
|Флик Флориан
|6
|0
|Хунгбо Джозеф
|4
|1
|Узун Кан
|5
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Окунуки Кандзи
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Ельч Финн
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Валентини Энрико
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Андерссон Себастьян
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
|Jannik Hofmann
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
6% (1)
29% (5)
Нюрнберг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
9
12
Гамбург
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Нюрнберг
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
18
Упущенные победы
25
19
Гамбург
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (16)
38% (13)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
21% (7)
38% (13)
Нюрнберг
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
24% (8)
50% (17)
Сухие победы
10
9
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
17
21
Упущенные победы
34
31
Голы по времени матча
Забито
37
22
20 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
3
8%
3
14%
1-15
8
22%
2
9%
16-30
9
24%
7
32%
31-45
7
19%
2
9%
46-60
2
5%
4
18%
61-75
8
22%
4
18%
76-90
Пропущено
18
37
10 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
4
22%
4
11%
1-15
3
17%
7
19%
16-30
3
17%
6
16%
31-45
2
11%
6
16%
46-60
3
17%
4
11%
61-75
3
17%
10
27%
76-90
Забито
29
20
8 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
3
10%
1
5%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
2
7%
4
20%
31-45
4
14%
6
30%
46-60
8
28%
4
20%
61-75
9
31%
3
15%
76-90
Пропущено
24
28
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
6
25%
4
14%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
2
8%
10
36%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
6
25%
6
21%
76-90
Забито
66
42
28 В 1-м тайме 19
38 Во 2-м тайме 23
22 Забивали первыми 12
3 Не забивали 9
6
9%
4
10%
1-15
11
17%
4
10%
16-30
11
17%
11
26%
31-45
11
17%
8
19%
46-60
10
15%
8
19%
61-75
17
26%
7
17%
76-90
Пропущено
42
65
22 В 1-м тайме 33
20 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 22
22 Не пропускали 28
10
24%
8
12%
1-15
7
17%
9
14%
16-30
5
12%
16
25%
31-45
6
14%
9
14%
46-60
5
12%
7
11%
61-75
9
21%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1
Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2
Нюрнберг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2
Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2
Результаты матчей
Гамбург
Нюрнберг
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Точный счет
2:2
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
2:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 38%
1
10 раз 29%
3
5 раз 15%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
116
116
710
611
314
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
143
107
512
215
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
313
Больше Меньше
259
2113
1222
826
628
331
133
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|22 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|22 (5)
|Герта
|Табакович Харис
|22 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|17 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 8
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8