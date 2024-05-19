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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Оснабрюк
2:1
Конец матча
Герта
0'
0:1
5' Гол
Дардаи Палко
1:1
44' Гол
Виманн Никлас
54' Желтая карточка
Резе Фабиан
63' Желтая карточка
Кенни Джонджо
70' Желтая карточка
Рельке Тони
75' Желтая карточка
Гехтер Линус
2:1
76' Гол
Макридис Хараламбос
87' Желтая карточка
Теше Роберт
90'+5
22
Кюн
Филипп
5
Айдини
Басхким
25
Виманн
Никлас
4
Гьямфи
Максвелл
3
Florian
Kleinhansl
26
Dave
Gnaase
8
Теше
Роберт
32
Jannes
Wulff
18
Кель
Ларс
7
Ниманн
Ноэль
21
Лобингер
Лекс-Тигер
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
20
Кемпф
Марк-Оливер
19
Дуджак
Джереми
31
Дордой
Мартон
8
Хуссейн
Билаль
22
Marten
Winkler
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
Оснабрюк
4-2-3-1
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Оснабрюк
Герта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Б2
0:0
ТМС
3:2
Б2
4:0
Б2
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
225

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 10 (1) 0.29
Конте Кристиан 4 0.12
Dave Gnaase 4 (1) 0.12
Кюизанс Микаэль 3 (3) 0.09
Макридис Хараламбос 2 0.06
Теше Роберт 1 0.03
Florian Kleinhansl 1 0.03
Вридт Квази 1 0.03
Диаките Умар 1 0.03
Lukas Kunze 1 0.03
Виманн Никлас 1 0.03
Гьямфи Максвелл 1 0.03
Кель Ларс 1 (1) 0.03
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Айдини Басхким 0 0
Кюн Филипп 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 22 (4) 0.65
Резе Фабиан 9 (3) 0.26
Нидерлехнер Флориан 7 0.21
Дардаи Палко 6 0.18
Marten Winkler 5 0.15
Превляк Смаил 4 0.12
Кемпф Марк-Оливер 4 0.12
Кенни Джонджо 3 0.09
Шерхант Дерри 2 0.06
Маза Ибрагим 1 0.03
Бухалакис Андреас 1 0.03
Дуджак Джереми 1 0.03
Хуссейн Билаль 1 0.03
Баркок Аймен 1 0.03
Гехтер Линус 1 0.03
Клеменс Паскаль 1 0.03
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dave Gnaase 14 0
Кюизанс Микаэль 8 2
Айдини Басхким 6 1
Florian Kleinhansl 7 0
Гьямфи Максвелл 5 1
Виманн Никлас 2 2
Теше Роберт 5 0
Ферхук Йон 3 0
Вридт Квази 3 0
Диаките Умар 3 0
Андруцос Танасис 3 0
Конте Кристиан 3 0
Jannes Wulff 3 0
Lukas Kunze 2 0
Ниманн Ноэль 2 0
Кюн Филипп 2 0
Уве Кошинат 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Тальхаммер Максимилиан 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 4 2
Кенни Джонджо 7 0
Marten Winkler 7 0
Зефёйк Дейовайсио 5 0
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Дордой Мартон 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Дардаи Палко 3 0
Табакович Харис 2 0
Резе Фабиан 2 0
Баркок Аймен 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Гехтер Линус 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Рельке Тони 1 0
Маза Ибрагим 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Герта
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

8
14
Оснабрюк
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Герта
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

34
5

Упущенные победы

8
42
Оснабрюк
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Герта
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
21% (7)
55% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

35
12

Упущенные победы

16
56

Голы по времени матча

Забито

13
26
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
25 Не забивали 21
2
15%
2
8%
1-15
3
23%
6
23%
16-30
2
15%
5
19%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
2
15%
3
12%
61-75
3
23%
5
19%
76-90

Пропущено

27
34
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
7
26%
2
6%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
5
19%
5
15%
31-45
3
11%
10
29%
29%
46-60
6
22%
4
12%
61-75
6
22%
7
21%
76-90

Забито

17
44
7 В 1-м тайме 26
10 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
6%
6
14%
1-15
1
6%
7
16%
16-30
5
29%
29%
13
30%
30%
31-45
2
12%
7
16%
46-60
2
12%
8
18%
61-75
6
35%
3
7%
76-90

Пропущено

40
21
16 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
4
10%
3
14%
1-15
4
10%
3
14%
16-30
8
20%
3
14%
31-45
8
20%
5
24%
46-60
9
23%
1
5%
61-75
7
18%
6
29%
76-90

Забито

30
70
14 В 1-м тайме 39
16 Во 2-м тайме 31
7 Забивали первыми 17
12 Не забивали 6
3
10%
8
11%
1-15
4
13%
13
19%
16-30
7
23%
18
26%
31-45
3
10%
12
17%
46-60
4
13%
11
16%
61-75
9
30%
8
11%
76-90

Пропущено

67
55
28 В 1-м тайме 22
39 Во 2-м тайме 33
23 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 28
11
16%
5
9%
1-15
4
6%
9
16%
16-30
13
19%
8
15%
31-45
11
16%
15
27%
46-60
15
22%
5
9%
61-75
13
19%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3
Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Эспелькамп - Оснабрюк 1:5 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2
Герта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2
Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0

Результаты матчей

Оснабрюк
Герта

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

4:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
3:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
2
9 раз 27%
3
7 раз 21%
0
6 раз 18%
1
6 раз 18%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
15
2
5
11
1.5
12
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
4
4
13
1.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
27
6
9
24
1.5
21
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 34 20 9 5 62 - 36 69
2.
Хольштайн Киль
 34 21 5 8 65 - 39 68
3.
Фортуна
 34 18 9 7 72 - 40 63
4.
Гамбург
 34 17 7 10 64 - 44 58
5.
Карлсруэ
 34 15 10 9 68 - 48 55
6.
Ганновер 96
 34 13 13 8 59 - 44 52
7.
Гройтер Фюрт
 34 14 8 12 50 - 49 50
8.
Падерборн
 33 14 7 12 54 - 54 49
9.
Герта
 34 13 9 12 69 - 59 48
10.
Шальке 04
 34 12 7 15 53 - 60 43
11.
Эльвeрсберг
 34 12 7 15 49 - 63 43
12.
Нюрнберг
 34 11 7 16 43 - 64 40
13.
Кайзерслаутерн
 34 11 6 17 59 - 64 39
14.
Айнтрахт Бр
 34 11 5 18 37 - 53 38
15.
Магдебург
 34 9 11 14 46 - 54 38
16.
Веен Висбаден
 34 8 8 18 36 - 50 32
17.
Ганза
 33 9 4 20 30 - 57 31
18.
Оснабрюк
 34 6 10 18 31 - 69 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 17 11 5 1 35 - 15 38
2.
Гамбург
 17 12 0 5 36 - 19 36
3.
Гройтер Фюрт
 17 10 4 3 33 - 20 34
4.
Фортуна
 17 10 3 4 32 - 21 33
5.
Карлсруэ
 17 9 5 3 40 - 23 32
6.
Шальке 04
 17 9 4 4 31 - 21 31
7.
Герта
 17 8 6 3 43 - 22 30
8.
Ганновер 96
 17 8 6 3 35 - 20 30
9.
Хольштайн Киль
 17 9 2 6 33 - 26 29
10.
Кайзерслаутерн
 17 8 2 7 36 - 31 26
11.
Падерборн
 17 7 4 6 26 - 25 25
12.
Айнтрахт Бр
 17 7 4 6 21 - 21 25
13.
Магдебург
 17 6 6 5 27 - 23 24
14.
Эльвeрсберг
 17 6 4 7 23 - 28 22
15.
Нюрнберг
 17 6 4 7 21 - 27 22
16.
Ганза
 16 6 2 8 20 - 27 20
17.
Веен Висбаден
 17 4 5 8 18 - 25 17
18.
Оснабрюк
 17 4 5 8 15 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 17 12 3 2 32 - 13 39
2.
Санкт-Паули
 17 9 4 4 27 - 21 31
3.
Фортуна
 17 8 6 3 40 - 19 30
4.
Падерборн
 16 7 3 6 28 - 29 24
5.
Карлсруэ
 17 6 5 6 28 - 25 23
6.
Гамбург
 17 5 7 5 28 - 25 22
7.
Ганновер 96
 17 5 7 5 24 - 24 22
8.
Эльвeрсберг
 17 6 3 8 26 - 35 21
9.
Герта
 17 5 3 9 26 - 37 18
10.
Нюрнберг
 17 5 3 9 22 - 37 18
11.
Гройтер Фюрт
 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 17 4 3 10 18 - 25 15
13.
Магдебург
 17 3 5 9 19 - 31 14
14.
Айнтрахт Бр
 17 4 1 12 16 - 32 13
15.
Кайзерслаутерн
 17 3 4 10 23 - 33 13
16.
Шальке 04
 17 3 3 11 22 - 39 12
17.
Ганза
 17 3 2 12 10 - 30 11
18.
Оснабрюк
 17 2 5 10 16 - 41 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 22 (6)
Гамбург Глацель Роберт 22 (5)
Герта Табакович Харис 22 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 17 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 8
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Весь список
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      Дордой Мартон уходит с поля. Пекарик Петер выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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