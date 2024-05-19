Тур: 34. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke.
0'
0:1
5' ГолДардаи Палко
1:1
44' ГолВиманн Никлас
54' Желтая карточкаРезе Фабиан
63' Желтая карточкаКенни Джонджо
70' Желтая карточкаРельке Тони
75' Желтая карточкаГехтер Линус
2:1
76' ГолМакридис Хараламбос
87' Желтая карточкаТеше Роберт
90'+5
Ход матча
5'
0:1
44'
54'
63'
70'
75'
76'
87'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
436 Количество передач 524
-
47 Владение мячом, % 53
22
Кюн
Филипп
26
Dave
Gnaase
32
Jannes
Wulff
18
Кель
Ларс
12
Эрнст
Тьярк
44
Гехтер
Линус
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Jannes WulffПолузащитник
-
18 Кель ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вридт КвазиНападающий
-
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Спринт ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Рельке ТониНападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
История личных встреч
Оснабрюк
Герта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
225
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|10 (1)
|0.29
|Конте Кристиан
|4
|0.12
|Dave Gnaase
|4 (1)
|0.12
|Кюизанс Микаэль
|3 (3)
|0.09
|Макридис Хараламбос
|2
|0.06
|Теше Роберт
|1
|0.03
|Florian Kleinhansl
|1
|0.03
|Вридт Квази
|1
|0.03
|Диаките Умар
|1
|0.03
|Lukas Kunze
|1
|0.03
|Виманн Никлас
|1
|0.03
|Гьямфи Максвелл
|1
|0.03
|Кель Ларс
|1 (1)
|0.03
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
|Айдини Басхким
|0
|0
|Кюн Филипп
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|22 (4)
|0.65
|Резе Фабиан
|9 (3)
|0.26
|Нидерлехнер Флориан
|7
|0.21
|Дардаи Палко
|6
|0.18
|Marten Winkler
|5
|0.15
|Превляк Смаил
|4
|0.12
|Кемпф Марк-Оливер
|4
|0.12
|Кенни Джонджо
|3
|0.09
|Шерхант Дерри
|2
|0.06
|Маза Ибрагим
|1
|0.03
|Бухалакис Андреас
|1
|0.03
|Дуджак Джереми
|1
|0.03
|Хуссейн Билаль
|1
|0.03
|Баркок Аймен
|1
|0.03
|Гехтер Линус
|1
|0.03
|Клеменс Паскаль
|1
|0.03
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dave Gnaase
|14
|0
|Кюизанс Микаэль
|8
|2
|Айдини Басхким
|6
|1
|Florian Kleinhansl
|7
|0
|Гьямфи Максвелл
|5
|1
|Виманн Никлас
|2
|2
|Теше Роберт
|5
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Диаките Умар
|3
|0
|Андруцос Танасис
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Jannes Wulff
|3
|0
|Lukas Kunze
|2
|0
|Ниманн Ноэль
|2
|0
|Кюн Филипп
|2
|0
|Уве Кошинат
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|4
|2
|Кенни Джонджо
|7
|0
|Marten Winkler
|7
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|5
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Дардаи Палко
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Резе Фабиан
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Гехтер Линус
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
|Рельке Тони
|1
|0
|Маза Ибрагим
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Герта
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
8
14
Оснабрюк
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Герта
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
34
5
Упущенные победы
8
42
Оснабрюк
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Герта
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
21% (7)
55% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
35
12
Упущенные победы
16
56
Голы по времени матча
Забито
13
26
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
25 Не забивали 21
2
15%
2
8%
1-15
3
23%
6
23%
16-30
2
15%
5
19%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
2
15%
3
12%
61-75
3
23%
5
19%
76-90
Пропущено
27
34
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
7
26%
2
6%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
5
19%
5
15%
31-45
3
11%
10
29%
29%
46-60
6
22%
4
12%
61-75
6
22%
7
21%
76-90
Забито
17
44
7 В 1-м тайме 26
10 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
6%
6
14%
1-15
1
6%
7
16%
16-30
5
29%
29%
13
30%
30%
31-45
2
12%
7
16%
46-60
2
12%
8
18%
61-75
6
35%
3
7%
76-90
Пропущено
40
21
16 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
4
10%
3
14%
1-15
4
10%
3
14%
16-30
8
20%
3
14%
31-45
8
20%
5
24%
46-60
9
23%
1
5%
61-75
7
18%
6
29%
76-90
Забито
30
70
14 В 1-м тайме 39
16 Во 2-м тайме 31
7 Забивали первыми 17
12 Не забивали 6
3
10%
8
11%
1-15
4
13%
13
19%
16-30
7
23%
18
26%
31-45
3
10%
12
17%
46-60
4
13%
11
16%
61-75
9
30%
8
11%
76-90
Пропущено
67
55
28 В 1-м тайме 22
39 Во 2-м тайме 33
23 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 28
11
16%
5
9%
1-15
4
6%
9
16%
16-30
13
19%
8
15%
31-45
11
16%
15
27%
46-60
15
22%
5
9%
61-75
13
19%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3
Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Эспелькамп - Оснабрюк 1:5 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2
Герта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2
Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0
Результаты матчей
Оснабрюк
Герта
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
4:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
3:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
2
9 раз 27%
3
7 раз 21%
0
6 раз 18%
1
6 раз 18%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
152
511
125
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
124
413
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
276
924
2112
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|22 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|22 (5)
|Герта
|Табакович Харис
|22 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|17 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 8
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8