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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Гройтер Фюрт
2:0
Конец матча
Шальке 04
0'
14' Желтая карточка
Keke Topp
26' Желтая карточка
Темпельман Лино
34' Желтая карточка
Ласм Бриан
54' Желтая карточка
Yusuf Kabadayi
55' Желтая карточка
Ван дер Слоот Стивен
1:0
67' Гол
Хргота Бранимир
2:0
82' Гол
Лемперте Тим
90'+6

Ход матча

14'
 
Keke Topp
26'
 
Темпельман Лино
34'
 
Ласм Бриан
54'
 
Yusuf Kabadayi
55'
 
Ван дер Слоот Стивен
64'
 
Зегуйн Пауль
Темпельман Лино
64'
 
Идризи Бленди
Yusuf Kabadayi
67'
Хргота Бранимир
1:0
69'
Philipp Mueller
Зиб Арминдо
 
69'
Хаддади Уссама
Консбрух Джомейн
 
79'
 
Jimmy Kaparos
Сиссе Ибраима
80'
Петков Лукас
Србени Деннис
 
82'
Лемперте Тим
(Петков Лукас)
2:0
90'
 
Taylan Bulut
Ван дер Слоот Стивен
90'
Грин Джулиан
Петков Лукас
 
90'
Шаффран Леон
Урбиг Йонас
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 5 Офсайды 5
  • 5 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 419 Количество передач 397
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
18
Майерхёфер
Марко
23
Юнг
Гидеон
17
Гисельман
Нико
2
Аста
Симон
19
Лемперте
Тим
22
Вагнер
Роберт
14
Консбрух
Джомейн
10
Хргота
Бранимир
7
Србени
Деннис
30
Зиб
Арминдо
32
Мюллер
Мариус
51
Ван
дер
Слоот
Стивен
22
Сиссе
Ибраима
II
41
Матричани
Хеннинг
29
Мор
Тобиас
6
Шалленберг
Рон
10
Темпельман
Лино
17
Yusuf
Kabadayi
19
Караман
Кенан
11
Ласм
Бриан
42
Keke
Topp
Гройтер Фюрт
3-4-2-1
Шальке 04
4-1-2-1-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Шальке 04

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
2:2
Б
1:2
Б
0:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиб Арминдо 12 0.35
Хргота Бранимир 11 0.32
Лемперте Тим 6 0.18
Грин Джулиан 4 (2) 0.12
Вагнер Роберт 4 0.12
Михальски Дамян 3 0.09
Абиама Диксон 3 0.09
Аста Симон 2 0.06
Србени Деннис 1 0.03
Юнг Гидеон 1 0.03
Консбрух Джомейн 1 0.03
Петков Лукас 1 0.03
Хаддади Уссама 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 13 (2) 0.38
Теродде Симон 5 (1) 0.15
Keke Topp 5 0.15
Ласм Бриан 4 0.12
Yusuf Kabadayi 4 0.12
Зегуйн Пауль 3 0.09
Полтер Себастьян 3 (1) 0.09
Форсан Эудраого 3 0.09
Оуведжан Томас 2 0.06
Каминьски Марцин 2 0.06
Мёркин Дерри 1 0.03
Идризи Бленди 1 0.03
Мор Тобиас 1 0.03
Темпельман Лино 1 0.03
Латца Данни 1 0.03
Дрекслер Доминик 1 0.03
Калаш Томаш 1 0.03
Чурлинов Дарко 1 0.03
Шалленберг Рон 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 9 0
Дитц Максимилиан 7 0
Грин Джулиан 4 1
Вагнер Роберт 4 1
Аста Симон 5 0
Александр Цорнигер 3 1
Хргота Бранимир 4 0
Михальски Дамян 4 0
Майерхёфер Марко 3 0
Петков Лукас 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Урбиг Йонас 3 0
Србени Деннис 2 0
Хаддади Уссама 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Лемперте Тим 2 0
Абиама Диксон 2 0
Гисельман Нико 1 0
Philipp Mueller 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Oualid Mhamdi 1 0
Denis Pfaffenrot 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёркин Дерри 7 1
Зегуйн Пауль 8 0
Шалленберг Рон 6 1
Караман Кенан 4 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Yusuf Kabadayi 5 0
Keke Topp 4 0
Сиссе Ибраима II 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Оуведжан Томас 3 0
Чурлинов Дарко 3 0
Мор Тобиас 2 0
Ласм Бриан 2 0
Идризи Бленди 2 0
Ван дер Слоот Стивен 2 0
Темпельман Лино 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Герертс Карел 1 0
Теродде Симон 1 0
Латца Данни 1 0
Калаш Томаш 1 0
Мюллер Мариус 1 0
Соппи Брэндон 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Шальке 04
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

8
16
Гройтер Фюрт
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Шальке 04
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

13
28
Гройтер Фюрт
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
45% (15)
12% (4)
Шальке 04
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
27% (9)
24% (8)
48% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
33% (11)
45% (15)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

29
9

Упущенные победы

21
44

Голы по времени матча

Забито

30
24
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
7%
3
13%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
6
20%
2
8%
31-45
8
27%
4
17%
46-60
8
27%
7
29%
29%
61-75
4
13%
4
17%
76-90

Пропущено

21
35
12 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
4
19%
4
11%
1-15
5
24%
8
23%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
2
10%
8
23%
46-60
3
14%
4
11%
61-75
4
19%
6
17%
76-90

Забито

17
30
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
2
12%
1
3%
1-15
3
18%
3
10%
16-30
5
29%
29%
7
23%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
1
6%
8
27%
61-75
3
18%
7
23%
76-90

Пропущено

29
22
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
10%
2
9%
1-15
6
21%
4
18%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
1
3%
5
23%
46-60
7
24%
3
14%
61-75
6
21%
5
23%
76-90

Забито

47
54
20 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
4
9%
4
7%
1-15
5
11%
7
13%
16-30
11
23%
9
17%
31-45
11
23%
8
15%
46-60
9
19%
15
28%
61-75
7
15%
11
20%
76-90

Пропущено

50
57
27 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 31
18 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 25
7
14%
6
11%
1-15
11
22%
12
21%
16-30
9
18%
8
14%
31-45
3
6%
13
23%
46-60
10
20%
7
12%
61-75
10
20%
11
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1
Шальке 04
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1
Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Шальке 04

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
5:3
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
7 раз 21%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
3
8
8
1.5
9
8
4
12
2.5
6
11
3
13
3.5
2
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
4
4
13
1.5
6
10
1
16
2.5
3
13
1
16
3.5
1
15
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
26
7
12
21
1.5
15
18
5
28
2.5
9
24
4
29
3.5
3
30
2
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 34 20 9 5 62 - 36 69
2.
Хольштайн Киль
 34 21 5 8 65 - 39 68
3.
Фортуна
 34 18 9 7 72 - 40 63
4.
Гамбург
 34 17 7 10 64 - 44 58
5.
Карлсруэ
 34 15 10 9 68 - 48 55
6.
Ганновер 96
 34 13 13 8 59 - 44 52
7.
Гройтер Фюрт
 34 14 8 12 50 - 49 50
8.
Падерборн
 33 14 7 12 54 - 54 49
9.
Герта
 34 13 9 12 69 - 59 48
10.
Шальке 04
 34 12 7 15 53 - 60 43
11.
Эльвeрсберг
 34 12 7 15 49 - 63 43
12.
Нюрнберг
 34 11 7 16 43 - 64 40
13.
Кайзерслаутерн
 34 11 6 17 59 - 64 39
14.
Айнтрахт Бр
 34 11 5 18 37 - 53 38
15.
Магдебург
 34 9 11 14 46 - 54 38
16.
Веен Висбаден
 34 8 8 18 36 - 50 32
17.
Ганза
 33 9 4 20 30 - 57 31
18.
Оснабрюк
 34 6 10 18 31 - 69 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 17 11 5 1 35 - 15 38
2.
Гамбург
 17 12 0 5 36 - 19 36
3.
Гройтер Фюрт
 17 10 4 3 33 - 20 34
4.
Фортуна
 17 10 3 4 32 - 21 33
5.
Карлсруэ
 17 9 5 3 40 - 23 32
6.
Шальке 04
 17 9 4 4 31 - 21 31
7.
Герта
 17 8 6 3 43 - 22 30
8.
Ганновер 96
 17 8 6 3 35 - 20 30
9.
Хольштайн Киль
 17 9 2 6 33 - 26 29
10.
Кайзерслаутерн
 17 8 2 7 36 - 31 26
11.
Падерборн
 17 7 4 6 26 - 25 25
12.
Айнтрахт Бр
 17 7 4 6 21 - 21 25
13.
Магдебург
 17 6 6 5 27 - 23 24
14.
Эльвeрсберг
 17 6 4 7 23 - 28 22
15.
Нюрнберг
 17 6 4 7 21 - 27 22
16.
Ганза
 16 6 2 8 20 - 27 20
17.
Веен Висбаден
 17 4 5 8 18 - 25 17
18.
Оснабрюк
 17 4 5 8 15 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 17 12 3 2 32 - 13 39
2.
Санкт-Паули
 17 9 4 4 27 - 21 31
3.
Фортуна
 17 8 6 3 40 - 19 30
4.
Падерборн
 16 7 3 6 28 - 29 24
5.
Карлсруэ
 17 6 5 6 28 - 25 23
6.
Гамбург
 17 5 7 5 28 - 25 22
7.
Ганновер 96
 17 5 7 5 24 - 24 22
8.
Эльвeрсберг
 17 6 3 8 26 - 35 21
9.
Герта
 17 5 3 9 26 - 37 18
10.
Нюрнберг
 17 5 3 9 22 - 37 18
11.
Гройтер Фюрт
 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 17 4 3 10 18 - 25 15
13.
Магдебург
 17 3 5 9 19 - 31 14
14.
Айнтрахт Бр
 17 4 1 12 16 - 32 13
15.
Кайзерслаутерн
 17 3 4 10 23 - 33 13
16.
Шальке 04
 17 3 3 11 22 - 39 12
17.
Ганза
 17 3 2 12 10 - 30 11
18.
Оснабрюк
 17 2 5 10 16 - 41 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 22 (6)
Гамбург Глацель Роберт 22 (5)
Герта Табакович Харис 22 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 17 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 8
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Ласм Бриан получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Темпельман Лино получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Кеке Топп получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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