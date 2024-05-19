Тур: 34. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
2:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаKeke Topp
26' Желтая карточкаТемпельман Лино
34' Желтая карточкаЛасм Бриан
54' Желтая карточкаYusuf Kabadayi
55' Желтая карточкаВан дер Слоот Стивен
1:0
67' ГолХргота Бранимир
2:0
82' ГолЛемперте Тим
90'+6
Ход матча
14'
26'
34'
54'
67'
1:0
82'
2:0
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
5 Офсайды 5
-
5 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
419 Количество передач 397
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
19
Лемперте
Тим
30
Зиб
Арминдо
29
Мор
Тобиас
11
Ласм
Бриан
42
Keke
Topp
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Лемперте ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
-
16 Петков ЛукасНападающий
-
-
20 Leander Popp
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мор ТобиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
42 Keke ToppНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
40 Taylan Bulut
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Шальке 04
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиб Арминдо
|12
|0.35
|Хргота Бранимир
|11
|0.32
|Лемперте Тим
|6
|0.18
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.12
|Вагнер Роберт
|4
|0.12
|Михальски Дамян
|3
|0.09
|Абиама Диксон
|3
|0.09
|Аста Симон
|2
|0.06
|Србени Деннис
|1
|0.03
|Юнг Гидеон
|1
|0.03
|Консбрух Джомейн
|1
|0.03
|Петков Лукас
|1
|0.03
|Хаддади Уссама
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|13 (2)
|0.38
|Теродде Симон
|5 (1)
|0.15
|Keke Topp
|5
|0.15
|Ласм Бриан
|4
|0.12
|Yusuf Kabadayi
|4
|0.12
|Зегуйн Пауль
|3
|0.09
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.09
|Форсан Эудраого
|3
|0.09
|Оуведжан Томас
|2
|0.06
|Каминьски Марцин
|2
|0.06
|Мёркин Дерри
|1
|0.03
|Идризи Бленди
|1
|0.03
|Мор Тобиас
|1
|0.03
|Темпельман Лино
|1
|0.03
|Латца Данни
|1
|0.03
|Дрекслер Доминик
|1
|0.03
|Калаш Томаш
|1
|0.03
|Чурлинов Дарко
|1
|0.03
|Шалленберг Рон
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|9
|0
|Дитц Максимилиан
|7
|0
|Грин Джулиан
|4
|1
|Вагнер Роберт
|4
|1
|Аста Симон
|5
|0
|Александр Цорнигер
|3
|1
|Хргота Бранимир
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Майерхёфер Марко
|3
|0
|Петков Лукас
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Урбиг Йонас
|3
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Хаддади Уссама
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Philipp Mueller
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Oualid Mhamdi
|1
|0
|Denis Pfaffenrot
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёркин Дерри
|7
|1
|Зегуйн Пауль
|8
|0
|Шалленберг Рон
|6
|1
|Караман Кенан
|4
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Yusuf Kabadayi
|5
|0
|Keke Topp
|4
|0
|Сиссе Ибраима II
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Оуведжан Томас
|3
|0
|Чурлинов Дарко
|3
|0
|Мор Тобиас
|2
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Ван дер Слоот Стивен
|2
|0
|Темпельман Лино
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Теродде Симон
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Мюллер Мариус
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Шальке 04
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
8
16
Гройтер Фюрт
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Шальке 04
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
13
28
Гройтер Фюрт
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
45% (15)
12% (4)
Шальке 04
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
27% (9)
24% (8)
48% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
33% (11)
45% (15)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
29
9
Упущенные победы
21
44
Голы по времени матча
Забито
30
24
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
7%
3
13%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
6
20%
2
8%
31-45
8
27%
4
17%
46-60
8
27%
7
29%
29%
61-75
4
13%
4
17%
76-90
Пропущено
21
35
12 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
4
19%
4
11%
1-15
5
24%
8
23%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
2
10%
8
23%
46-60
3
14%
4
11%
61-75
4
19%
6
17%
76-90
Забито
17
30
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
2
12%
1
3%
1-15
3
18%
3
10%
16-30
5
29%
29%
7
23%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
1
6%
8
27%
61-75
3
18%
7
23%
76-90
Пропущено
29
22
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
10%
2
9%
1-15
6
21%
4
18%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
1
3%
5
23%
46-60
7
24%
3
14%
61-75
6
21%
5
23%
76-90
Забито
47
54
20 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
4
9%
4
7%
1-15
5
11%
7
13%
16-30
11
23%
9
17%
31-45
11
23%
8
15%
46-60
9
19%
15
28%
61-75
7
15%
11
20%
76-90
Пропущено
50
57
27 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 31
18 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 25
7
14%
6
11%
1-15
11
22%
12
21%
16-30
9
18%
8
14%
31-45
3
6%
13
23%
46-60
10
20%
7
12%
61-75
10
20%
11
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1
Шальке 04
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1
Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Шальке 04
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
5:3
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
7 раз 21%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
143
88
98
412
611
313
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
124
413
610
116
313
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
267
1221
1518
528
924
429
330
231
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|22 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|22 (5)
|Герта
|Табакович Харис
|22 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|17 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 8
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8