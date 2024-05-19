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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Фортуна
3:2
Конец матча
Магдебург
0'
1:0
6' Гол
Цолис Христос
2:0
20' Гол
Цолис Христос
26' Желтая карточка
Танака Ао
2:1
31' Гол
Тейшейра Брайан
32' Желтая карточка
Зоботка Марсель
2:2
47' Гол
Кремпицки Коннор
82' Желтая карточка
Куарши Джошуа
85' Желтая карточка
Бокхорн Эберт
3:2
88' Гол
Цолис Христос
90' Желтая карточка
Клаус Феликс
90' Желтая карточка
Атик Бариш
90'+6
1
Немчикски
Карол
2
Учино
Такаси
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
18
Нимиц
Йона
4
Танака
Ао
31
Зоботка
Марсель
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
22
Дафернер
Кристоф
1
Райманн
Доминик
3
Хоти
Анди
25
Гнака
Силас
21
Tobias
Mueller
15
Эбер
Даниэль
13
Кремпицки
Коннор
29
Конде
Амара
7
Бокхорн
Эберт
10
Сека
Джейсон
8
Тейшейра
Брайан
23
Атик
Бариш
Фортуна
4-5-1
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Фортуна
Магдебург

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
2:3
К
1:2
Б2
3:2
Б2
1:2
РЛС
0:2

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
2.33

Среднее время на гол

60
38

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.4
2.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
40

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 22 (5) 0.65
Вермейж Винсент 12 (1) 0.35
Танака Ао 7 0.21
Клаус Феликс 6 0.18
Йоханнессон Исак-Бергманн 4 0.12
Аппелькамп Синта 3 0.09
Нимиц Йона 3 0.09
Энгельхардт Янник 3 0.09
Де Вейс Йорди 2 0.06
Мустафа Сулиман 2 0.06
Циммерман Маттиас 1 0.03
Ястржембски Деннис 1 0.03
Ийоха Эммануэль 1 0.03
Сиберт Джамиль 1 0.03
Гинчек Даниэль 1 0.03
Хоффманн Андре 1 0.03
Учино Такаси 1 0.03
Николя Гавори 0 0
Зоботка Марсель 0 0
Дафернер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 6 0.18
Эль-Ханкури Мохамед 5 (3) 0.15
Атик Бариш 4 0.12
Гнака Силас 4 0.12
Кремпицки Коннор 4 0.12
Кастаньос Люк 4 0.12
Бокхорн Эберт 3 0.09
Арслан Ахмет 2 0.06
Ито Тацуя 2 0.06
Эбер Даниэль 2 0.06
Тейшейра Брайан 2 (1) 0.06
Сека Джейсон 1 0.03
Конде Амара 1 0.03
Белль-Белль Леон 1 0.03
Амаечи Ксавьер 1 0.03
Tobias Mueller 1 0.03
Югоне Жан 1 0.03
Emir Kuhinja 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.03
Нолленбергер Александер 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 9 0
Клаус Феликс 5 0
Де Вейс Йорди 5 0
Ийоха Эммануэль 5 0
Цолис Христос 5 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 5 0
Сиберт Джамиль 5 0
Вермейж Винсент 4 0
Циммерман Маттиас 2 1
Учино Такаси 3 0
Николя Гавори 3 0
Зоботка Марсель 3 0
Танака Ао 3 0
Куарши Джошуа 3 0
Хоффманн Андре 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Обердорф Тим 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Бокхорн Эберт 7 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Эльфадли Даниэль 3 2
Tobias Mueller 6 0
Эль-Ханкури Мохамед 6 0
Белль-Белль Леон 6 0
Шулер Лука 3 1
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Конде Амара 4 0
Сека Джейсон 4 0
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Лоуренс Джеймс 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Тейшейра Брайан 1 0
Кристиан Титц 1 0

Результаты матчей

Фортуна
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Магдебург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

6
9
Фортуна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
Магдебург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

37
23
Фортуна
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
21% (7)
39% (13)
Магдебург
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

43
32

Голы по времени матча

Забито

29
17
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 24
3
10%
1
6%
1-15
6
21%
6
35%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
8
28%
3
18%
46-60
5
17%
3
18%
61-75
3
10%
3
18%
76-90

Пропущено

19
28
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
21%
5
18%
1-15
5
26%
3
11%
16-30
2
11%
5
18%
31-45
5
26%
7
25%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
1
5%
3
11%
76-90

Забито

40
28
16 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
6
15%
2
7%
1-15
2
5%
5
18%
16-30
8
20%
7
25%
31-45
7
18%
4
14%
46-60
9
23%
4
14%
61-75
8
20%
6
21%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
5%
3
14%
1-15
4
21%
4
18%
16-30
5
26%
4
18%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
3
16%
5
23%
76-90

Забито

69
45
29 В 1-м тайме 22
40 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 15
4 Не забивали 10
9
13%
3
7%
1-15
8
12%
11
24%
16-30
12
17%
8
18%
31-45
15
22%
7
16%
46-60
14
20%
7
16%
61-75
11
16%
9
20%
76-90

Пропущено

38
50
21 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
5
13%
8
16%
1-15
9
24%
7
14%
16-30
7
18%
9
18%
31-45
9
24%
10
20%
46-60
4
11%
8
16%
61-75
4
11%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0
Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2
Магдебург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2
Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2

Результаты матчей

Фортуна
Магдебург

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:5
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:5
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
1
12 раз 36%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
3
7
9
1.5
6
11
4
12
2.5
3
14
2
14
3.5
2
15
1
15
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
9
7
12
5
1.5
5
11
8
9
2.5
2
14
4
13
3.5
1
15
2
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
23
10
19
14
1.5
11
22
12
21
2.5
5
28
6
27
3.5
3
30
3
30
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 34 20 9 5 62 - 36 69
2.
Хольштайн Киль
 34 21 5 8 65 - 39 68
3.
Фортуна
 34 18 9 7 72 - 40 63
4.
Гамбург
 34 17 7 10 64 - 44 58
5.
Карлсруэ
 34 15 10 9 68 - 48 55
6.
Ганновер 96
 34 13 13 8 59 - 44 52
7.
Гройтер Фюрт
 34 14 8 12 50 - 49 50
8.
Падерборн
 33 14 7 12 54 - 54 49
9.
Герта
 34 13 9 12 69 - 59 48
10.
Шальке 04
 34 12 7 15 53 - 60 43
11.
Эльвeрсберг
 34 12 7 15 49 - 63 43
12.
Нюрнберг
 34 11 7 16 43 - 64 40
13.
Кайзерслаутерн
 34 11 6 17 59 - 64 39
14.
Айнтрахт Бр
 34 11 5 18 37 - 53 38
15.
Магдебург
 34 9 11 14 46 - 54 38
16.
Веен Висбаден
 34 8 8 18 36 - 50 32
17.
Ганза
 33 9 4 20 30 - 57 31
18.
Оснабрюк
 34 6 10 18 31 - 69 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 17 11 5 1 35 - 15 38
2.
Гамбург
 17 12 0 5 36 - 19 36
3.
Гройтер Фюрт
 17 10 4 3 33 - 20 34
4.
Фортуна
 17 10 3 4 32 - 21 33
5.
Карлсруэ
 17 9 5 3 40 - 23 32
6.
Шальке 04
 17 9 4 4 31 - 21 31
7.
Герта
 17 8 6 3 43 - 22 30
8.
Ганновер 96
 17 8 6 3 35 - 20 30
9.
Хольштайн Киль
 17 9 2 6 33 - 26 29
10.
Кайзерслаутерн
 17 8 2 7 36 - 31 26
11.
Падерборн
 17 7 4 6 26 - 25 25
12.
Айнтрахт Бр
 17 7 4 6 21 - 21 25
13.
Магдебург
 17 6 6 5 27 - 23 24
14.
Эльвeрсберг
 17 6 4 7 23 - 28 22
15.
Нюрнберг
 17 6 4 7 21 - 27 22
16.
Ганза
 16 6 2 8 20 - 27 20
17.
Веен Висбаден
 17 4 5 8 18 - 25 17
18.
Оснабрюк
 17 4 5 8 15 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 17 12 3 2 32 - 13 39
2.
Санкт-Паули
 17 9 4 4 27 - 21 31
3.
Фортуна
 17 8 6 3 40 - 19 30
4.
Падерборн
 16 7 3 6 28 - 29 24
5.
Карлсруэ
 17 6 5 6 28 - 25 23
6.
Гамбург
 17 5 7 5 28 - 25 22
7.
Ганновер 96
 17 5 7 5 24 - 24 22
8.
Эльвeрсберг
 17 6 3 8 26 - 35 21
9.
Герта
 17 5 3 9 26 - 37 18
10.
Нюрнберг
 17 5 3 9 22 - 37 18
11.
Гройтер Фюрт
 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 17 4 3 10 18 - 25 15
13.
Магдебург
 17 3 5 9 19 - 31 14
14.
Айнтрахт Бр
 17 4 1 12 16 - 32 13
15.
Кайзерслаутерн
 17 3 4 10 23 - 33 13
16.
Шальке 04
 17 3 3 11 22 - 39 12
17.
Ганза
 17 3 2 12 10 - 30 11
18.
Оснабрюк
 17 2 5 10 16 - 41 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 22 (6)
Гамбург Глацель Роберт 22 (5)
Герта Табакович Харис 22 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 17 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 8
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Весь список
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