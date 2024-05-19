Тур: 34. Стадион: Эсприт-Арена.
0'
1:0
6' ГолЦолис Христос
2:0
20' ГолЦолис Христос
26' Желтая карточкаТанака Ао
2:1
31' ГолТейшейра Брайан
32' Желтая карточкаЗоботка Марсель
2:2
47' ГолКремпицки Коннор
82' Желтая карточкаКуарши Джошуа
85' Желтая карточкаБокхорн Эберт
3:2
88' ГолЦолис Христос
90' Желтая карточкаКлаус Феликс
90' Желтая карточкаАтик Бариш
90'+6
Ход матча
6'
1:0
20'
2:0
26'
31'
32'
47'
2:2
82'
85'
88'
3:2
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 8
-
7 Угловые 11
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
380 Количество передач 583
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.85 Победит «Фортуна»
-
18
Нимиц
Йона
25
Гнака
Силас
15
Эбер
Даниэль
29
Конде
Амара
10
Сека
Джейсон
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 King Manu
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сека ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
18 Emir Kuhinja
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Фортуна
Магдебург
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
2.33
Среднее время на гол
60
38
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.4
2.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
40
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|22 (5)
|0.65
|Вермейж Винсент
|12 (1)
|0.35
|Танака Ао
|7
|0.21
|Клаус Феликс
|6
|0.18
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|0.12
|Аппелькамп Синта
|3
|0.09
|Нимиц Йона
|3
|0.09
|Энгельхардт Янник
|3
|0.09
|Де Вейс Йорди
|2
|0.06
|Мустафа Сулиман
|2
|0.06
|Циммерман Маттиас
|1
|0.03
|Ястржембски Деннис
|1
|0.03
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.03
|Сиберт Джамиль
|1
|0.03
|Гинчек Даниэль
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Учино Такаси
|1
|0.03
|Николя Гавори
|0
|0
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Дафернер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|6
|0.18
|Эль-Ханкури Мохамед
|5 (3)
|0.15
|Атик Бариш
|4
|0.12
|Гнака Силас
|4
|0.12
|Кремпицки Коннор
|4
|0.12
|Кастаньос Люк
|4
|0.12
|Бокхорн Эберт
|3
|0.09
|Арслан Ахмет
|2
|0.06
|Ито Тацуя
|2
|0.06
|Эбер Даниэль
|2
|0.06
|Тейшейра Брайан
|2 (1)
|0.06
|Сека Джейсон
|1
|0.03
|Конде Амара
|1
|0.03
|Белль-Белль Леон
|1
|0.03
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.03
|Tobias Mueller
|1
|0.03
|Югоне Жан
|1
|0.03
|Emir Kuhinja
|1
|0.03
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.03
|Нолленбергер Александер
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|9
|0
|Клаус Феликс
|5
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|0
|Ийоха Эммануэль
|5
|0
|Цолис Христос
|5
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|5
|0
|Сиберт Джамиль
|5
|0
|Вермейж Винсент
|4
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|1
|Учино Такаси
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Зоботка Марсель
|3
|0
|Танака Ао
|3
|0
|Куарши Джошуа
|3
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Бокхорн Эберт
|7
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Югоне Жан
|5
|1
|Эльфадли Даниэль
|3
|2
|Tobias Mueller
|6
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|6
|0
|Белль-Белль Леон
|6
|0
|Шулер Лука
|3
|1
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Конде Амара
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Магдебург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
6
9
Фортуна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
Магдебург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
37
23
Фортуна
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
21% (7)
39% (13)
Магдебург
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
43
32
Голы по времени матча
Забито
29
17
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 24
3
10%
1
6%
1-15
6
21%
6
35%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
8
28%
3
18%
46-60
5
17%
3
18%
61-75
3
10%
3
18%
76-90
Пропущено
19
28
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
21%
5
18%
1-15
5
26%
3
11%
16-30
2
11%
5
18%
31-45
5
26%
7
25%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
1
5%
3
11%
76-90
Забито
40
28
16 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
6
15%
2
7%
1-15
2
5%
5
18%
16-30
8
20%
7
25%
31-45
7
18%
4
14%
46-60
9
23%
4
14%
61-75
8
20%
6
21%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
5%
3
14%
1-15
4
21%
4
18%
16-30
5
26%
4
18%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
3
16%
5
23%
76-90
Забито
69
45
29 В 1-м тайме 22
40 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 15
4 Не забивали 10
9
13%
3
7%
1-15
8
12%
11
24%
16-30
12
17%
8
18%
31-45
15
22%
7
16%
46-60
14
20%
7
16%
61-75
11
16%
9
20%
76-90
Пропущено
38
50
21 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
5
13%
8
16%
1-15
9
24%
7
14%
16-30
7
18%
9
18%
31-45
9
24%
10
20%
46-60
4
11%
8
16%
61-75
4
11%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0
Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2
Магдебург
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2
Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2
Результаты матчей
Фортуна
Магдебург
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
0:5
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:5
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
1
12 раз 36%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
143
79
611
412
314
214
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
97
125
511
89
214
413
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
2310
1914
1122
1221
528
627
330
330
132
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|22 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|22 (5)
|Герта
|Табакович Харис
|22 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|17 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 8
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8