Тур: 34. Стадион: Ostseestadion.
Ход матча
46'
48'
1:0
72'
1:1
83'
87'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 8
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
17
Давид
Йонас
26
Бахманн
Яник
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
- Нападающий
-
10 Костонс КунНападающий
-
29 Ilyas AnsahНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Martin Ens
-
45 Marco Pledl
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганза
Падерборн
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.86
1.71
Среднее время на гол
48
52
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|4 (1)
|0.12
|Переа Хуан
|4
|0.12
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.09
|Россбах Дамиан
|2
|0.06
|Фролинг Нильс
|2
|0.06
|Dennis Dressel
|2
|0.06
|Найдхарт Нико
|2
|0.06
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.06
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Шумахер Кевин
|1
|0.03
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.03
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.03
|Сингх Сарприт
|1
|0.03
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.03
|Brumado Junior
|1
|0.03
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гримальди Адриано
|9
|0.26
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.21
|Обермайр Рафаэль
|5 (1)
|0.15
|Бильбия Филип
|5
|0.15
|Платте Феликс
|4
|0.12
|Костонс Кун
|4
|0.12
|Sirlord Conteh
|3
|0.09
|Клаас Себастьян
|3
|0.09
|Кинсомби Давид
|3 (2)
|0.09
|Муслиу Визар
|3
|0.09
|Mattes Hansen
|2
|0.06
|Лайпертц Роберт
|1
|0.03
|Аарон Зентер
|1
|0.03
|Ilyas Ansah
|1
|0.03
|Kai Klefisch
|1
|0.03
|Niclas Nadj
|1
|0.03
|Хеуэр Яннис
|1
|0.03
|Крузе Макс
|0
|0
|Marcel Hoffmeier
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|11
|0
|Ингельссон Сванте
|9
|0
|Прёгер Кай
|5
|0
|Василиадис Себастиан
|5
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Кольке Маркус
|3
|1
|Хюсинг Оливер
|3
|1
|Брумадо Жуниор
|3
|1
|Стафилидис Костас
|4
|0
|Найдхарт Нико
|4
|0
|Шумахер Кевин
|4
|0
|Давид Йонас
|4
|0
|Переа Хуан
|4
|0
|Штраус Джон-Патрик
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Сингх Сарприт
|1
|1
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Ланг Яннис
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|6
|1
|Гримальди Адриано
|5
|1
|Бильбия Филип
|4
|1
|Обермайр Рафаэль
|5
|0
|Муслиу Визар
|3
|1
|Клаас Себастьян
|4
|0
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Кинсомби Давид
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Marcel Hoffmeier
|3
|0
|Ilyas Ansah
|3
|0
|Martin Ens
|1
|1
|Sirlord Conteh
|2
|0
|Костонс Кун
|2
|0
|Бувинк Пелле
|2
|0
|Laurin Curda
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Calvin Brackelmann
|1
|0
|Marco Pledl
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Падерборн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
10
Ганза
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Падерборн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
24
15
Упущенные победы
6
21
Ганза
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
24% (8)
24% (8)
Падерборн
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
27
20
Упущенные победы
13
31
Голы по времени матча
Забито
18
26
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
1
6%
4
15%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
4
22%
3
12%
31-45
3
17%
4
15%
46-60
3
17%
5
19%
61-75
5
28%
5
19%
76-90
Пропущено
26
28
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
8%
5
18%
1-15
5
19%
2
7%
16-30
6
23%
9
32%
31-45
5
19%
7
25%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
6
23%
3
11%
76-90
Забито
11
26
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
25 Не забивали 19
1
9%
2
8%
1-15
2
18%
4
15%
16-30
4
36%
3
12%
31-45
1
9%
6
23%
46-60
1
9%
6
23%
61-75
2
18%
5
19%
76-90
Пропущено
29
25
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
14%
1
4%
1-15
6
21%
4
16%
16-30
5
17%
4
16%
31-45
6
21%
7
28%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
6
21%
8
32%
76-90
Забито
29
52
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 16
14 Не забивали 5
2
7%
6
12%
1-15
4
14%
9
17%
16-30
8
28%
6
12%
31-45
4
14%
10
19%
46-60
4
14%
11
21%
61-75
7
24%
10
19%
76-90
Пропущено
55
53
28 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 26
6
11%
6
11%
1-15
11
20%
6
11%
16-30
11
20%
13
25%
31-45
11
20%
14
26%
46-60
4
7%
3
6%
61-75
12
22%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шальке 04 - Ганза 2:1 Ганза - Карлсруэ 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Магдебург 0:2
Герта - Ганза 4:0 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1
Падерборн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2
Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0
Результаты матчей
Ганза
Падерборн
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
6 раз 18%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 42%
1
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ганза
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
143
610
710
115
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
142
314
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1914
Больше Меньше
285
924
1617
132
726
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|22 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|22 (5)
|Герта
|Табакович Харис
|22 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|17 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 8
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8