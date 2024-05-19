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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Ганза
 
Прерван
Падерборн

Ход матча

41'
 
Хеуэр Яннис
Кинсомби Давид
46'
Переа Хуан
Рейн Симон
 
48'
Фролинг Нильс
1:0
59'
 
Гримальди Адриано
Ilyas Ansah
59'
 
Sirlord Conteh
Calvin Brackelmann
64'
Василиадис Себастиан
Фролинг Нильс
 
69'
 
Лайпертц Роберт
Бильбия Филип
71'
 
Платте Феликс
Клаас Себастьян
72'
1:1
Платте Феликс
(Лайпертц Роберт)
80'
Штраус Джон-Патрик
Шумахер Кевин
 
80'
Гудьонсен Свейнн
Бахманн Яник
 
83'
 
Муслиу Визар
85'
Хюсинг Оливер
Давид Йонас
 
87'
Василиадис Себастиан
 
87'
1:2
Гримальди Адриано
(Аарон Зентер)

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Падерборн
4.10
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5.10
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3.59
Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
17
Давид
Йонас
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
6
Dennis
Dressel
8
Рейн
Симон
13
Шумахер
Кевин
26
Бахманн
Яник
14
Ингельссон
Сванте
10
Фролинг
Нильс
1
Бувинк
Пелле
33
Marcel
Hoffmeier
16
Муслиу
Визар
4
Calvin
Brackelmann
8
Кинсомби
Давид
27
Kai
Klefisch
26
Клаас
Себастьян
32
Аарон
Зентер
7
Бильбия
Филип
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
Ганза
4-2-3-1
Падерборн
3-4-3

История личных встреч

Ганза
Падерборн

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

Б2
3:0
Б2
3:0
Б2
0:3
Б2
0:0
Б2
1:1
Б3
2:3
Б3
2:1
Б3
1:1
Б3
0:3
Б2
2:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:2
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.86
1.71

Среднее время на гол

48
52

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 4 (1) 0.12
Переа Хуан 4 0.12
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.09
Россбах Дамиан 2 0.06
Фролинг Нильс 2 0.06
Dennis Dressel 2 0.06
Найдхарт Нико 2 0.06
Ван дер Верфф Яспер 2 0.06
Ингельссон Сванте 1 0.03
Шумахер Кевин 1 0.03
Штраус Джон-Патрик 1 0.03
Гудьонсен Свейнн 1 0.03
Сингх Сарприт 1 0.03
Кинсомби Кристиан 1 0.03
Brumado Junior 1 0.03
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Стафилидис Костас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Рейн Симон 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гримальди Адриано 9 0.26
Муслия Флоран 7 (1) 0.21
Обермайр Рафаэль 5 (1) 0.15
Бильбия Филип 5 0.15
Платте Феликс 4 0.12
Костонс Кун 4 0.12
Sirlord Conteh 3 0.09
Клаас Себастьян 3 0.09
Кинсомби Давид 3 (2) 0.09
Муслиу Визар 3 0.09
Mattes Hansen 2 0.06
Лайпертц Роберт 1 0.03
Аарон Зентер 1 0.03
Ilyas Ansah 1 0.03
Kai Klefisch 1 0.03
Niclas Nadj 1 0.03
Хеуэр Яннис 1 0.03
Крузе Макс 0 0
Marcel Hoffmeier 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 11 0
Ингельссон Сванте 9 0
Прёгер Кай 5 0
Василиадис Себастиан 5 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Хюсинг Оливер 3 1
Брумадо Жуниор 3 1
Стафилидис Костас 4 0
Найдхарт Нико 4 0
Шумахер Кевин 4 0
Давид Йонас 4 0
Переа Хуан 4 0
Штраус Джон-Патрик 3 0
Dennis Dressel 3 0
Сингх Сарприт 1 1
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Ланг Яннис 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 6 1
Гримальди Адриано 5 1
Бильбия Филип 4 1
Обермайр Рафаэль 5 0
Муслиу Визар 3 1
Клаас Себастьян 4 0
Хеуэр Яннис 4 0
Кинсомби Давид 3 0
Муслия Флоран 3 0
Marcel Hoffmeier 3 0
Ilyas Ansah 3 0
Martin Ens 1 1
Sirlord Conteh 2 0
Костонс Кун 2 0
Бувинк Пелле 2 0
Laurin Curda 2 0
Mattes Hansen 2 0
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Calvin Brackelmann 1 0
Marco Pledl 1 0

Результаты матчей

Ганза
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Падерборн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
10
Ганза
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Падерборн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

24
15

Упущенные победы

6
21
Ганза
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
24% (8)
24% (8)
Падерборн
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

27
20

Упущенные победы

13
31

Голы по времени матча

Забито

18
26
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
1
6%
4
15%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
4
22%
3
12%
31-45
3
17%
4
15%
46-60
3
17%
5
19%
61-75
5
28%
5
19%
76-90

Пропущено

26
28
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
8%
5
18%
1-15
5
19%
2
7%
16-30
6
23%
9
32%
31-45
5
19%
7
25%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
6
23%
3
11%
76-90

Забито

11
26
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
25 Не забивали 19
1
9%
2
8%
1-15
2
18%
4
15%
16-30
4
36%
3
12%
31-45
1
9%
6
23%
46-60
1
9%
6
23%
61-75
2
18%
5
19%
76-90

Пропущено

29
25
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
14%
1
4%
1-15
6
21%
4
16%
16-30
5
17%
4
16%
31-45
6
21%
7
28%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
6
21%
8
32%
76-90

Забито

29
52
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 16
14 Не забивали 5
2
7%
6
12%
1-15
4
14%
9
17%
16-30
8
28%
6
12%
31-45
4
14%
10
19%
46-60
4
14%
11
21%
61-75
7
24%
10
19%
76-90

Пропущено

55
53
28 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 26
6
11%
6
11%
1-15
11
20%
6
11%
16-30
11
20%
13
25%
31-45
11
20%
14
26%
46-60
4
7%
3
6%
61-75
12
22%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шальке 04 - Ганза 2:1 Ганза - Карлсруэ 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганза - Магдебург 0:2
Герта - Ганза 4:0 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1
Падерборн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2
Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0

Результаты матчей

Ганза
Падерборн

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
6 раз 18%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 42%
1
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ганза
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
3
6
10
1.5
7
10
1
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
14
2
3
14
1.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
14
0.5
Больше Меньше
28
5
9
24
1.5
16
17
1
32
2.5
7
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 34 20 9 5 62 - 36 69
2.
Хольштайн Киль
 34 21 5 8 65 - 39 68
3.
Фортуна
 34 18 9 7 72 - 40 63
4.
Гамбург
 34 17 7 10 64 - 44 58
5.
Карлсруэ
 34 15 10 9 68 - 48 55
6.
Ганновер 96
 34 13 13 8 59 - 44 52
7.
Гройтер Фюрт
 34 14 8 12 50 - 49 50
8.
Падерборн
 33 14 7 12 54 - 54 49
9.
Герта
 34 13 9 12 69 - 59 48
10.
Шальке 04
 34 12 7 15 53 - 60 43
11.
Эльвeрсберг
 34 12 7 15 49 - 63 43
12.
Нюрнберг
 34 11 7 16 43 - 64 40
13.
Кайзерслаутерн
 34 11 6 17 59 - 64 39
14.
Айнтрахт Бр
 34 11 5 18 37 - 53 38
15.
Магдебург
 34 9 11 14 46 - 54 38
16.
Веен Висбаден
 34 8 8 18 36 - 50 32
17.
Ганза
 33 9 4 20 30 - 57 31
18.
Оснабрюк
 34 6 10 18 31 - 69 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 17 11 5 1 35 - 15 38
2.
Гамбург
 17 12 0 5 36 - 19 36
3.
Гройтер Фюрт
 17 10 4 3 33 - 20 34
4.
Фортуна
 17 10 3 4 32 - 21 33
5.
Карлсруэ
 17 9 5 3 40 - 23 32
6.
Шальке 04
 17 9 4 4 31 - 21 31
7.
Герта
 17 8 6 3 43 - 22 30
8.
Ганновер 96
 17 8 6 3 35 - 20 30
9.
Хольштайн Киль
 17 9 2 6 33 - 26 29
10.
Кайзерслаутерн
 17 8 2 7 36 - 31 26
11.
Падерборн
 17 7 4 6 26 - 25 25
12.
Айнтрахт Бр
 17 7 4 6 21 - 21 25
13.
Магдебург
 17 6 6 5 27 - 23 24
14.
Эльвeрсберг
 17 6 4 7 23 - 28 22
15.
Нюрнберг
 17 6 4 7 21 - 27 22
16.
Ганза
 16 6 2 8 20 - 27 20
17.
Веен Висбаден
 17 4 5 8 18 - 25 17
18.
Оснабрюк
 17 4 5 8 15 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 17 12 3 2 32 - 13 39
2.
Санкт-Паули
 17 9 4 4 27 - 21 31
3.
Фортуна
 17 8 6 3 40 - 19 30
4.
Падерборн
 16 7 3 6 28 - 29 24
5.
Карлсруэ
 17 6 5 6 28 - 25 23
6.
Гамбург
 17 5 7 5 28 - 25 22
7.
Ганновер 96
 17 5 7 5 24 - 24 22
8.
Эльвeрсберг
 17 6 3 8 26 - 35 21
9.
Герта
 17 5 3 9 26 - 37 18
10.
Нюрнберг
 17 5 3 9 22 - 37 18
11.
Гройтер Фюрт
 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 17 4 3 10 18 - 25 15
13.
Магдебург
 17 3 5 9 19 - 31 14
14.
Айнтрахт Бр
 17 4 1 12 16 - 32 13
15.
Кайзерслаутерн
 17 3 4 10 23 - 33 13
16.
Шальке 04
 17 3 3 11 22 - 39 12
17.
Ганза
 17 3 2 12 10 - 30 11
18.
Оснабрюк
 17 2 5 10 16 - 41 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 22 (6)
Гамбург Глацель Роберт 22 (5)
Герта Табакович Харис 22 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 17 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 8
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
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      Кинсомби Давид уходит с поля. Хеуэр Яннис выходит вместо него
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