  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 48000
Кайзерслаутерн
5:0
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
12' Желтая карточка
Маркс Ян-Хендрик
1:0
36' Гол
Риттер Марлон
2:0
48' Гол
Риттер Марлон
3:0
53' Гол
Ганслик Даниэль
56' Желтая карточка
Николау Яннис
57' Красная карточка
Туре Альмами
58' Желтая карточка
Риттер Марлон
4:0
69' Гол
Риттер Марлон
5:0
77' Гол
Опоку Аарон
90'+5
18
Краль
Юлиан
6
Туре
Альмами
5
Краус
Кевин
II
2
Томяк
Борис
15
Пухач
Тымотеуш
26
Калоч
Филип
20
Рашль
Тобиас
27
Ронштадт
Франк
7
Риттер
Марлон
11
Редондо
Кенни
19
Ганслик
Даниэль
1
Хофманн
Роб-Торбен
29
Hasan
Kurucay
33
Гризбек
Себастьян
4
Николау
Яннис
26
Маркс
Ян-Хендрик
12
Финнделл
Хампус
44
Johan
Gomez
19
Донкор
Антон
24
Сиди
Алассан
9
Филипп
Райан
17
Амин
Юссеф
Кайзерслаутерн
4-2-3-1
Айнтрахт Бр
3-4-3

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Айнтрахт Бр

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б3
1:1
Б3
0:0
Б3
2:0
Б3
0:3
Б3
0:0
Б3
1:4
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
К
0:1

Голы

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

0.56
1.18

Среднее время на гол

162
76

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

0.8
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

112
85

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 16 0.47
Риттер Марлон 10 0.29
Томяк Борис 4 (2) 0.12
Ганслик Даниэль 4 0.12
Тачи Ричмонд 3 0.09
Опоку Аарон 3 0.09
Редондо Кенни 2 0.06
Бойд Терренс 2 0.06
Эльведи Ян 2 0.06
Калоч Филип 2 0.06
Краус Кевин II 2 (1) 0.06
Пухач Тымотеуш 1 0.03
Циммер Жан 1 0.03
Рашль Тобиас 1 0.03
Туре Альмами 1 0.03
Симакала Ба-Муака 1 0.03
Стожилкович Филип 1 0.03
Нихус Юлиан 1 0.03
Цолински Бен 0 0
Клемент Филипп 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 8 0.24
Кауфманн Фабио 6 0.18
Hasan Kurucay 4 (3) 0.12
Бисакшич Эрмин 4 0.12
Хельгасон Торир 3 0.09
Уджа Энтони 3 0.09
Johan Gomez 3 0.09
Донкор Антон 2 0.06
Крюгер Флориан 2 0.06
Краусе Робин 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Риттмюллер Марвин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Риттер Марлон 7 0
Пухач Тымотеуш 6 0
Нихус Юлиан 6 0
Циммер Жан 5 0
Калоч Филип 5 0
Редондо Кенни 4 0
Эльведи Ян 4 0
Рашль Тобиас 4 0
Сольдо Никола 4 0
Абиама Диксон 3 0
Туре Альмами 1 1
Бойд Терренс 2 0
Цолински Бен 2 0
Краус Кевин II 2 0
Краль Юлиан 2 0
Фридхельм Фанкел 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Хёршер Филипп 1 0
Опоку Аарон 1 0
Ганслик Даниэль 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 8 2
Краусе Робин 8 1
Hasan Kurucay 5 2
Кауфманн Фабио 8 0
Бисакшич Эрмин 6 0
Иванов Роберт 6 0
Johan Gomez 4 0
Декарли Сауло 3 0
Донкор Антон 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Маркс Ян-Хендрик 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Хофманн Роб-Торбен 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Даниэль Шернинг 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Айнтрахт Бр
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

8
6
Кайзерслаутерн
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
12% (2)
24% (4)
Айнтрахт Бр
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

28
14

Упущенные победы

13
20
Кайзерслаутерн
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
12% (4)
38% (13)
Айнтрахт Бр
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (7)
29% (10)
50% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
24% (8)
38% (13)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
14

Волевые победы

37
17

Упущенные победы

21
26

Голы по времени матча

Забито

36
16
17 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
20 Не забивали 26
5
14%
3
19%
1-15
10
28%
0
0%
16-30
2
6%
2
13%
31-45
5
14%
6
38%
46-60
6
17%
1
6%
61-75
8
22%
4
25%
76-90

Пропущено

31
32
7 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 16
1
3%
2
6%
1-15
4
13%
7
22%
16-30
2
6%
10
31%
31-45
9
29%
29%
3
9%
46-60
9
29%
29%
7
22%
61-75
6
19%
3
9%
76-90

Забито

21
22
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
3
14%
5
23%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
8
38%
3
14%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
3
14%
5
23%
76-90

Пропущено

35
20
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 10
2
6%
4
20%
1-15
6
17%
2
10%
16-30
7
20%
4
20%
31-45
7
20%
2
10%
46-60
10
29%
3
15%
61-75
3
9%
5
25%
76-90

Забито

57
38
31 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 12
6 Не забивали 14
8
14%
8
21%
1-15
13
23%
4
11%
16-30
10
18%
5
13%
31-45
7
12%
7
18%
46-60
8
14%
5
13%
61-75
11
19%
9
24%
76-90

Пропущено

66
52
22 В 1-м тайме 29
44 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 21
32 Не пропускали 26
3
5%
6
12%
1-15
10
15%
9
17%
16-30
9
14%
14
27%
31-45
16
24%
5
10%
46-60
19
29%
10
19%
61-75
9
14%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Айнтрахт Бр

Точный счет

3:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
0
9 раз 53%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
4:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 44%
3
9 раз 26%
0
5 раз 15%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
14 раз 41%
1
10 раз 29%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
5
9
8
1.5
5
12
9
8
2.5
2
15
3
14
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
8
9
5
12
1.5
5
12
3
14
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
5
0.5
Больше Меньше
20
14
14
20
1.5
10
24
12
22
2.5
5
29
3
31
3.5
1
33
1
33
4.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 34 20 9 5 62 - 36 69
2.
Хольштайн Киль
 34 21 5 8 65 - 39 68
3.
Фортуна
 34 18 9 7 72 - 40 63
4.
Гамбург
 34 17 7 10 64 - 44 58
5.
Карлсруэ
 34 15 10 9 68 - 48 55
6.
Ганновер 96
 34 13 13 8 59 - 44 52
7.
Гройтер Фюрт
 34 14 8 12 50 - 49 50
8.
Падерборн
 33 14 7 12 54 - 54 49
9.
Герта
 34 13 9 12 69 - 59 48
10.
Шальке 04
 34 12 7 15 53 - 60 43
11.
Эльвeрсберг
 34 12 7 15 49 - 63 43
12.
Нюрнберг
 34 11 7 16 43 - 64 40
13.
Кайзерслаутерн
 34 11 6 17 59 - 64 39
14.
Айнтрахт Бр
 34 11 5 18 37 - 53 38
15.
Магдебург
 34 9 11 14 46 - 54 38
16.
Веен Висбаден
 34 8 8 18 36 - 50 32
17.
Ганза
 33 9 4 20 30 - 57 31
18.
Оснабрюк
 34 6 10 18 31 - 69 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 17 11 5 1 35 - 15 38
2.
Гамбург
 17 12 0 5 36 - 19 36
3.
Гройтер Фюрт
 17 10 4 3 33 - 20 34
4.
Фортуна
 17 10 3 4 32 - 21 33
5.
Карлсруэ
 17 9 5 3 40 - 23 32
6.
Шальке 04
 17 9 4 4 31 - 21 31
7.
Герта
 17 8 6 3 43 - 22 30
8.
Ганновер 96
 17 8 6 3 35 - 20 30
9.
Хольштайн Киль
 17 9 2 6 33 - 26 29
10.
Кайзерслаутерн
 17 8 2 7 36 - 31 26
11.
Падерборн
 17 7 4 6 26 - 25 25
12.
Айнтрахт Бр
 17 7 4 6 21 - 21 25
13.
Магдебург
 17 6 6 5 27 - 23 24
14.
Эльвeрсберг
 17 6 4 7 23 - 28 22
15.
Нюрнберг
 17 6 4 7 21 - 27 22
16.
Ганза
 16 6 2 8 20 - 27 20
17.
Веен Висбаден
 17 4 5 8 18 - 25 17
18.
Оснабрюк
 17 4 5 8 15 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 17 12 3 2 32 - 13 39
2.
Санкт-Паули
 17 9 4 4 27 - 21 31
3.
Фортуна
 17 8 6 3 40 - 19 30
4.
Падерборн
 16 7 3 6 28 - 29 24
5.
Карлсруэ
 17 6 5 6 28 - 25 23
6.
Гамбург
 17 5 7 5 28 - 25 22
7.
Ганновер 96
 17 5 7 5 24 - 24 22
8.
Эльвeрсберг
 17 6 3 8 26 - 35 21
9.
Герта
 17 5 3 9 26 - 37 18
10.
Нюрнберг
 17 5 3 9 22 - 37 18
11.
Гройтер Фюрт
 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 17 4 3 10 18 - 25 15
13.
Магдебург
 17 3 5 9 19 - 31 14
14.
Айнтрахт Бр
 17 4 1 12 16 - 32 13
15.
Кайзерслаутерн
 17 3 4 10 23 - 33 13
16.
Шальке 04
 17 3 3 11 22 - 39 12
17.
Ганза
 17 3 2 12 10 - 30 11
18.
Оснабрюк
 17 2 5 10 16 - 41 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 22 (6)
Гамбург Глацель Роберт 22 (5)
Герта Табакович Харис 22 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 17 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 8
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Туре Альмами сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Риттер Марлон бьет в цель!
    • 12'
      Маркс Ян-Хендрик получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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