Тур: 34. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион. Зрители: 48000
5:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаМаркс Ян-Хендрик
1:0
36' ГолРиттер Марлон
2:0
48' ГолРиттер Марлон
3:0
53' ГолГанслик Даниэль
56' Желтая карточкаНиколау Яннис
57' Красная карточкаТуре Альмами
58' Желтая карточкаРиттер Марлон
4:0
69' ГолРиттер Марлон
5:0
77' ГолОпоку Аарон
90'+5
Ход матча
12'
36'
1:0
48'
2:0
53'
3:0
56'
57'
58'
69'
4:0
77'
5:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
438 Количество передач 427
-
52 Владение мячом, % 48
18
Краль
Юлиан
26
Калоч
Филип
20
Рашль
Тобиас
44
Johan
Gomez
19
Донкор
Антон
24
Сиди
Алассан
17
Амин
Юссеф
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
-
34 Shawn Blum
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
-
19 Донкор АнтонПолузащитник
-
24 Сиди АлассанНападающий
- Нападающий
-
17 Амин ЮссефНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
34 Джастин Дуда
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Айнтрахт Бр
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
0.56
1.18
Среднее время на гол
162
76
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
0.8
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
112
85
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|16
|0.47
|Риттер Марлон
|10
|0.29
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.12
|Ганслик Даниэль
|4
|0.12
|Тачи Ричмонд
|3
|0.09
|Опоку Аарон
|3
|0.09
|Редондо Кенни
|2
|0.06
|Бойд Терренс
|2
|0.06
|Эльведи Ян
|2
|0.06
|Калоч Филип
|2
|0.06
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.06
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.03
|Циммер Жан
|1
|0.03
|Рашль Тобиас
|1
|0.03
|Туре Альмами
|1
|0.03
|Симакала Ба-Муака
|1
|0.03
|Стожилкович Филип
|1
|0.03
|Нихус Юлиан
|1
|0.03
|Цолински Бен
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|8
|0.24
|Кауфманн Фабио
|6
|0.18
|Hasan Kurucay
|4 (3)
|0.12
|Бисакшич Эрмин
|4
|0.12
|Хельгасон Торир
|3
|0.09
|Уджа Энтони
|3
|0.09
|Johan Gomez
|3
|0.09
|Донкор Антон
|2
|0.06
|Крюгер Флориан
|2
|0.06
|Краусе Робин
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|2
|Риттер Марлон
|7
|0
|Пухач Тымотеуш
|6
|0
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Циммер Жан
|5
|0
|Калоч Филип
|5
|0
|Редондо Кенни
|4
|0
|Эльведи Ян
|4
|0
|Рашль Тобиас
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Туре Альмами
|1
|1
|Бойд Терренс
|2
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Фридхельм Фанкел
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Хёршер Филипп
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Ганслик Даниэль
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|8
|2
|Краусе Робин
|8
|1
|Hasan Kurucay
|5
|2
|Кауфманн Фабио
|8
|0
|Бисакшич Эрмин
|6
|0
|Иванов Роберт
|6
|0
|Johan Gomez
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Донкор Антон
|3
|0
|Тауэр Никлас
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Маркс Ян-Хендрик
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
|Даниэль Шернинг
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Айнтрахт Бр
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
8
6
Кайзерслаутерн
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
12% (2)
24% (4)
Айнтрахт Бр
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
28
14
Упущенные победы
13
20
Кайзерслаутерн
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
12% (4)
38% (13)
Айнтрахт Бр
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (7)
29% (10)
50% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
24% (8)
38% (13)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
14
Волевые победы
37
17
Упущенные победы
21
26
Голы по времени матча
Забито
36
16
17 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
20 Не забивали 26
5
14%
3
19%
1-15
10
28%
0
0%
16-30
2
6%
2
13%
31-45
5
14%
6
38%
46-60
6
17%
1
6%
61-75
8
22%
4
25%
76-90
Пропущено
31
32
7 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 16
1
3%
2
6%
1-15
4
13%
7
22%
16-30
2
6%
10
31%
31-45
9
29%
29%
3
9%
46-60
9
29%
29%
7
22%
61-75
6
19%
3
9%
76-90
Забито
21
22
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
3
14%
5
23%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
8
38%
3
14%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
3
14%
5
23%
76-90
Пропущено
35
20
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 10
2
6%
4
20%
1-15
6
17%
2
10%
16-30
7
20%
4
20%
31-45
7
20%
2
10%
46-60
10
29%
3
15%
61-75
3
9%
5
25%
76-90
Забито
57
38
31 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 12
6 Не забивали 14
8
14%
8
21%
1-15
13
23%
4
11%
16-30
10
18%
5
13%
31-45
7
12%
7
18%
46-60
8
14%
5
13%
61-75
11
19%
9
24%
76-90
Пропущено
66
52
22 В 1-м тайме 29
44 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 21
32 Не пропускали 26
3
5%
6
12%
1-15
10
15%
9
17%
16-30
9
14%
14
27%
31-45
16
24%
5
10%
46-60
19
29%
10
19%
61-75
9
14%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Айнтрахт Бр
Точный счет
3:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
0
9 раз 53%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
4:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 44%
3
9 раз 26%
0
5 раз 15%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
14 раз 41%
1
10 раз 29%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
125
98
512
98
215
314
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
89
512
512
314
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
2014
1420
1024
1222
529
331
133
133
133
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|22 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|22 (5)
|Герта
|Табакович Харис
|22 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|17 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 8
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8