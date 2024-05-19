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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 15000
Веен Висбаден
1:2
Конец матча
Санкт-Паули
0'
4' Желтая карточка
Гоппел Теймен
1:0
10' Гол
Ковачевич Франко
1:1
51' Гол
Альберс Андреас
56' Красная карточка
Нильс Дёринг
1:2
82' Гол
Синани Данел
83' Желтая карточка
Синани Данел
90' Желтая карточка
Бухальфа Карло
90'+7
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
11
Беннеттс
Кинан
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
14
Ковачевич
Франко
25
Аграфиотис
Николас
18
Пртайин
Иван
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
36
Кемляйн
Алеша
21
Рицка
Ларс
24
Меткалф
Коннор
11
Эггештайн
Йоханнес
17
Афолайян
Оладапо
Веен Висбаден
3-4-1-2
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Веен Висбаден
Санкт-Паули

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
5:3
ТМК
5:2
Б2
3:1
К
3:2
Б2
3:1
Б2
2:0
Б2
1:3
Б2
1:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2.4
2.25

Среднее время на гол

37
40

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2.67
1.56

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

33
57

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 13 (2) 0.38
Ковачевич Франко 4 0.12
Hyun-ju Lee 4 0.12
Гоппел Теймен 3 0.09
Айдэйл Джон 3 (1) 0.09
Вукотич Александар 2 0.06
Хессер Робин 1 0.03
Гюнтер Лассе 1 0.03
Бэтцнер Ник 1 0.03
Фроэзе Кианз 1 0.03
Райнталер Макс 1 0.03
Чатич Амар 1 0.03
Аграфиотис Николас 1 0.03
Фехнер Джино 0 0
Якобсен Бьярке 0 0
Карстенс Флориан 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 17 (3) 0.5
Эггештайн Йоханнес 9 0.26
Афолайян Оладапо 9 0.26
Саад Элиас 7 0.21
Ирвайн Джексон 6 0.18
Меткалф Коннор 3 0.09
Салиакас Манолис 2 0.06
Рицка Ларс 2 0.06
Смит Эрик 1 0.03
Аменийдо Этьенн 1 0.03
Треу Филипп 1 0.03
Альберс Андреас 1 0.03
Синани Данел 1 0.03
Бухальфа Карло 1 0.03
Кемляйн Алеша 0 0
Бэнкс Скотт 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 10 1
Анга-Лётшер Мартин 7 1
Матисен Маркус 8 0
Фехнер Джино 7 0
Пртайин Иван 6 0
Hyun-ju Lee 2 2
Карстенс Флориан 5 0
Гоппел Теймен 4 0
Чатич Амар 2 1
Мокенхаупт Саша 3 0
Фроэзе Кианз 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Якобсен Бьярке 1 1
Штритцель Флориан 2 0
Хессер Робин 2 0
Беннеттс Кинан 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Нильс Дёринг 0 1
Таффертсхофер Эммануэль 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Йонжич Антонио 1 0
Markus Kauczinski 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 8 0
Салиакас Манолис 6 1
Саад Элиас 6 1
Смит Эрик 7 0
Меткалф Коннор 6 0
Валь Хауке 3 1
Афолайян Оладапо 4 0
Джигала Адам 3 0
Метс Кароль 1 1
Эггештайн Йоханнес 2 0
Синани Данел 2 0
Fabian Huerzeler 2 0
Рицка Ларс 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Бухальфа Карло 1 0
Треу Филипп 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Санкт-Паули
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

11
6
Веен Висбаден
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)
Санкт-Паули
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

13
31
Веен Висбаден
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
21% (7)
41% (14)
Санкт-Паули
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
35% (12)
44% (15)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

22
14

Упущенные победы

24
37

Голы по времени матча

Забито

18
27
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
2
11%
3
11%
1-15
5
28%
6
22%
16-30
1
6%
6
22%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
5
28%
4
15%
61-75
3
17%
3
11%
76-90

Пропущено

25
21
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
1
4%
4
19%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
6
24%
1
5%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
7
28%
9
43%
76-90

Забито

18
34
6 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 13
23 Не забивали 20
2
11%
5
15%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
2
11%
7
21%
31-45
3
17%
7
21%
46-60
3
17%
4
12%
61-75
6
33%
8
24%
76-90

Пропущено

25
16
8 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
4
16%
3
19%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
8
32%
6
38%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
6
24%
4
25%
76-90

Забито

36
61
14 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 22
10 Не забивали 6
4
11%
8
13%
1-15
7
19%
9
15%
16-30
3
8%
13
21%
31-45
5
14%
12
20%
46-60
8
22%
8
13%
61-75
9
25%
11
18%
76-90

Пропущено

50
37
17 В 1-м тайме 11
33 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 8
29 Не пропускали 24
2
4%
4
11%
1-15
7
14%
3
8%
16-30
8
16%
4
11%
31-45
14
28%
7
19%
46-60
6
12%
6
16%
61-75
13
26%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1
Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2
Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1

Результаты матчей

Веен Висбаден
Санкт-Паули

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
5
2 раза 12%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 47%
0
10 раз 29%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
2
13 раз 38%
1
7 раз 21%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
11
6
2
15
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
10
7
2
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
28
6
8
26
1.5
21
13
4
30
2.5
8
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 34 20 9 5 62 - 36 69
2.
Хольштайн Киль
 34 21 5 8 65 - 39 68
3.
Фортуна
 34 18 9 7 72 - 40 63
4.
Гамбург
 34 17 7 10 64 - 44 58
5.
Карлсруэ
 34 15 10 9 68 - 48 55
6.
Ганновер 96
 34 13 13 8 59 - 44 52
7.
Гройтер Фюрт
 34 14 8 12 50 - 49 50
8.
Падерборн
 33 14 7 12 54 - 54 49
9.
Герта
 34 13 9 12 69 - 59 48
10.
Шальке 04
 34 12 7 15 53 - 60 43
11.
Эльвeрсберг
 34 12 7 15 49 - 63 43
12.
Нюрнберг
 34 11 7 16 43 - 64 40
13.
Кайзерслаутерн
 34 11 6 17 59 - 64 39
14.
Айнтрахт Бр
 34 11 5 18 37 - 53 38
15.
Магдебург
 34 9 11 14 46 - 54 38
16.
Веен Висбаден
 34 8 8 18 36 - 50 32
17.
Ганза
 33 9 4 20 30 - 57 31
18.
Оснабрюк
 34 6 10 18 31 - 69 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 17 11 5 1 35 - 15 38
2.
Гамбург
 17 12 0 5 36 - 19 36
3.
Гройтер Фюрт
 17 10 4 3 33 - 20 34
4.
Фортуна
 17 10 3 4 32 - 21 33
5.
Карлсруэ
 17 9 5 3 40 - 23 32
6.
Шальке 04
 17 9 4 4 31 - 21 31
7.
Герта
 17 8 6 3 43 - 22 30
8.
Ганновер 96
 17 8 6 3 35 - 20 30
9.
Хольштайн Киль
 17 9 2 6 33 - 26 29
10.
Кайзерслаутерн
 17 8 2 7 36 - 31 26
11.
Падерборн
 17 7 4 6 26 - 25 25
12.
Айнтрахт Бр
 17 7 4 6 21 - 21 25
13.
Магдебург
 17 6 6 5 27 - 23 24
14.
Эльвeрсберг
 17 6 4 7 23 - 28 22
15.
Нюрнберг
 17 6 4 7 21 - 27 22
16.
Ганза
 16 6 2 8 20 - 27 20
17.
Веен Висбаден
 17 4 5 8 18 - 25 17
18.
Оснабрюк
 17 4 5 8 15 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 17 12 3 2 32 - 13 39
2.
Санкт-Паули
 17 9 4 4 27 - 21 31
3.
Фортуна
 17 8 6 3 40 - 19 30
4.
Падерборн
 16 7 3 6 28 - 29 24
5.
Карлсруэ
 17 6 5 6 28 - 25 23
6.
Гамбург
 17 5 7 5 28 - 25 22
7.
Ганновер 96
 17 5 7 5 24 - 24 22
8.
Эльвeрсберг
 17 6 3 8 26 - 35 21
9.
Герта
 17 5 3 9 26 - 37 18
10.
Нюрнберг
 17 5 3 9 22 - 37 18
11.
Гройтер Фюрт
 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 17 4 3 10 18 - 25 15
13.
Магдебург
 17 3 5 9 19 - 31 14
14.
Айнтрахт Бр
 17 4 1 12 16 - 32 13
15.
Кайзерслаутерн
 17 3 4 10 23 - 33 13
16.
Шальке 04
 17 3 3 11 22 - 39 12
17.
Ганза
 17 3 2 12 10 - 30 11
18.
Оснабрюк
 17 2 5 10 16 - 41 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 22 (6)
Гамбург Глацель Роберт 22 (5)
Герта Табакович Харис 22 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 17 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 8
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 10'
      Г О О О О Л - Ковачевич Франко бьет в цель!
    • 4'
      Гоппел Теймен получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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