Тур: 34. Стадион: Брита-Арена. Зрители: 15000
1:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаГоппел Теймен
1:0
10' ГолКовачевич Франко
1:1
51' ГолАльберс Андреас
56' Красная карточкаНильс Дёринг
1:2
82' ГолСинани Данел
83' Желтая карточкаСинани Данел
90' Желтая карточкаБухальфа Карло
90'+7
Ход матча
10'
1:0
51'
56'
82'
1:2
83'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 12
-
6 Удары в створ 10
-
8 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
350 Количество передач 607
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
18
Пртайин
Иван
21
Рицка
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Чатич АмарЗащитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Защитник
-
33 Айдэйл ДжонПолузащитник
-
30 Фроэзе КианзПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju Lee
-
Главный тренер: Нильс Дёринг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
32 Шеллер ТьяркПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
- Нападающий
-
18 Бэнкс СкоттНападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
История личных встреч
Веен Висбаден
Санкт-Паули
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2.4
2.25
Среднее время на гол
37
40
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
2.67
1.56
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
33
57
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|13 (2)
|0.38
|Ковачевич Франко
|4
|0.12
|Hyun-ju Lee
|4
|0.12
|Гоппел Теймен
|3
|0.09
|Айдэйл Джон
|3 (1)
|0.09
|Вукотич Александар
|2
|0.06
|Хессер Робин
|1
|0.03
|Гюнтер Лассе
|1
|0.03
|Бэтцнер Ник
|1
|0.03
|Фроэзе Кианз
|1
|0.03
|Райнталер Макс
|1
|0.03
|Чатич Амар
|1
|0.03
|Аграфиотис Николас
|1
|0.03
|Фехнер Джино
|0
|0
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|17 (3)
|0.5
|Эггештайн Йоханнес
|9
|0.26
|Афолайян Оладапо
|9
|0.26
|Саад Элиас
|7
|0.21
|Ирвайн Джексон
|6
|0.18
|Меткалф Коннор
|3
|0.09
|Салиакас Манолис
|2
|0.06
|Рицка Ларс
|2
|0.06
|Смит Эрик
|1
|0.03
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|Треу Филипп
|1
|0.03
|Альберс Андреас
|1
|0.03
|Синани Данел
|1
|0.03
|Бухальфа Карло
|1
|0.03
|Кемляйн Алеша
|0
|0
|Бэнкс Скотт
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|10
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|7
|1
|Матисен Маркус
|8
|0
|Фехнер Джино
|7
|0
|Пртайин Иван
|6
|0
|Hyun-ju Lee
|2
|2
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Гоппел Теймен
|4
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Мокенхаупт Саша
|3
|0
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Хессер Робин
|2
|0
|Беннеттс Кинан
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Нильс Дёринг
|0
|1
|Таффертсхофер Эммануэль
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Йонжич Антонио
|1
|0
|Markus Kauczinski
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|6
|1
|Саад Элиас
|6
|1
|Смит Эрик
|7
|0
|Меткалф Коннор
|6
|0
|Валь Хауке
|3
|1
|Афолайян Оладапо
|4
|0
|Джигала Адам
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Эггештайн Йоханнес
|2
|0
|Синани Данел
|2
|0
|Fabian Huerzeler
|2
|0
|Рицка Ларс
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Бухальфа Карло
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Санкт-Паули
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
11
6
Веен Висбаден
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)
Санкт-Паули
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
13
31
Веен Висбаден
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
21% (7)
41% (14)
Санкт-Паули
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
35% (12)
44% (15)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
22
14
Упущенные победы
24
37
Голы по времени матча
Забито
18
27
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
2
11%
3
11%
1-15
5
28%
6
22%
16-30
1
6%
6
22%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
5
28%
4
15%
61-75
3
17%
3
11%
76-90
Пропущено
25
21
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
1
4%
4
19%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
6
24%
1
5%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
7
28%
9
43%
76-90
Забито
18
34
6 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 13
23 Не забивали 20
2
11%
5
15%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
2
11%
7
21%
31-45
3
17%
7
21%
46-60
3
17%
4
12%
61-75
6
33%
8
24%
76-90
Пропущено
25
16
8 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
4
16%
3
19%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
8
32%
6
38%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
6
24%
4
25%
76-90
Забито
36
61
14 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 22
10 Не забивали 6
4
11%
8
13%
1-15
7
19%
9
15%
16-30
3
8%
13
21%
31-45
5
14%
12
20%
46-60
8
22%
8
13%
61-75
9
25%
11
18%
76-90
Пропущено
50
37
17 В 1-м тайме 11
33 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 8
29 Не пропускали 24
2
4%
4
11%
1-15
7
14%
3
8%
16-30
8
16%
4
11%
31-45
14
28%
7
19%
46-60
6
12%
6
16%
61-75
13
26%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1
Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2
Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1
Результаты матчей
Веен Висбаден
Санкт-Паули
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
5
2 раза 12%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 47%
0
10 раз 29%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
2
13 раз 38%
1
7 раз 21%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
314
116
215
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
143
512
107
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
286
826
2113
430
826
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|22 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|22 (5)
|Герта
|Табакович Харис
|22 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|17 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 8
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8