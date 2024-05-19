Тур: 38. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Бонд Даррен
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
26
Ричардс
Крис
20
Уортон
Адам
10
Эзе
Эберечи
25
Ольсен
Робин
12
Динь
Люка
19
Диаби
Мусса
24
Дуран
Джон
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Озо ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннПолузащитник
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Госи ДжоВратарь
-
29 Хейден КейнЗащитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
69 Манро ФинлиПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Янг КаданПолузащитник
- Нападающий
-
55 Lander Emery
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Астон Вилла
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.63
0.44
Среднее время на гол
55
202
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1.13
Среднее время на гол
57
80
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.59
0.76
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
117
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|13 (2)
|0.35
|Олисе Майкл
|10 (1)
|0.27
|Эзе Эберечи
|9 (1)
|0.24
|Эдуар Одсонн
|7
|0.19
|Айю Джордан
|4
|0.11
|Андерсен Йоаким
|2
|0.05
|Митчелл Тайрик
|2
|0.05
|Шлупп Джеффри
|2
|0.05
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|Ричардс Крис
|1
|0.03
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Уортон Адам
|0
|0
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Франса Матеус
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|19
|0.51
|Бэйли Леон
|10
|0.27
|Соарес Дуглас
|9 (4)
|0.24
|Диаби Мусса
|6
|0.16
|Макгинн Джон
|6
|0.16
|Дуран Джон
|5
|0.14
|Роджерс Морган
|3
|0.08
|Тилеманс Юри
|2
|0.05
|Кэш Мэтти
|2
|0.05
|Морено Алекс
|2
|0.05
|Дзаньоло Николо
|2
|0.05
|Торрес Пау II
|2
|0.05
|Динь Люка
|1
|0.03
|Рамси Джакоб
|1
|0.03
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Конса Эзри
|1
|0.03
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Чамберс Калум
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|8
|1
|Хефферсон Лерма
|8
|0
|Хьюз Уилл
|6
|0
|Андерсен Йоаким
|6
|0
|Митчелл Тайрик
|6
|0
|Ахамада Науиру
|3
|1
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Эдуар Одсонн
|4
|0
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Матета Жан-Филипп
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Ричардс Крис
|3
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Уортон Адам
|2
|0
|Oliver Glasner
|1
|0
|Джонстон Сэм
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Франса Матеус
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|11
|0
|Макгинн Джон
|8
|1
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Дзаньоло Николо
|7
|0
|Динь Люка
|6
|0
|Бэйли Леон
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Дуран Джон
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|4
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Роджерс Морган
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Унаи Эмери
|2
|0
|Чамберс Калум
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Астон Вилла
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
10
9
Кристал Пэлас
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Астон Вилла
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
15
44
Кристал Пэлас
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (12)
51% (19)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
24% (9)
38% (14)
Астон Вилла
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
32% (12)
46% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
32% (12)
43% (16)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
30
14
Упущенные победы
25
53
Голы по времени матча
Забито
33
29
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
6
18%
3
10%
1-15
4
12%
11
38%
16-30
4
12%
2
7%
31-45
6
18%
3
10%
46-60
6
18%
3
10%
61-75
7
21%
7
24%
76-90
Пропущено
25
27
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
4
16%
5
19%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
1
4%
2
7%
31-45
4
16%
7
26%
46-60
4
16%
6
22%
61-75
9
36%
4
15%
76-90
Забито
21
47
8 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
2
10%
5
11%
1-15
4
19%
7
15%
16-30
2
10%
7
15%
31-45
4
19%
6
13%
46-60
4
19%
9
19%
61-75
5
24%
13
28%
76-90
Пропущено
31
29
11 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
5
16%
1
3%
1-15
2
6%
5
17%
16-30
4
13%
4
14%
31-45
3
10%
8
28%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
13
42%
5
17%
76-90
Забито
54
76
22 В 1-м тайме 35
32 Во 2-м тайме 41
20 Забивали первыми 18
6 Не забивали 4
8
15%
8
11%
1-15
8
15%
18
24%
16-30
6
11%
9
12%
31-45
10
19%
9
12%
46-60
10
19%
12
16%
61-75
12
22%
20
26%
76-90
Пропущено
56
56
19 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 36
15 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 29
9
16%
6
11%
1-15
5
9%
8
14%
16-30
5
9%
6
11%
31-45
7
13%
15
27%
46-60
8
14%
12
21%
61-75
22
39%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0
Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4
Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Точный счет
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
7 раз 37%
1
5 раз 26%
4
3 раза 16%
2
2 раза 11%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
13 раз 68%
0
3 раза 16%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
3:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 49%
0
7 раз 19%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 27%
3
9 раз 24%
2
8 раз 22%
0
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
181
99
136
612
118
216
415
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
144
316
99
118
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
325
1225
2215
730
1423
235
532
136
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|93 - 33
|88
|2.
|Заявка
|37
|27
|5
|5
|89 - 28
|86
|3.
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|84 - 41
|79
|4.
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|76 - 56
|68
|5.
|0:0 Заявка
|38
|19
|7
|12
|71 - 61
|64
|6.
|0:0 Заявка
|38
|17
|10
|11
|75 - 62
|61
|7.
|0:0 Заявка
|38
|17
|7
|14
|81 - 60
|58
|8.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|55 - 58
|57
|9.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10.
|0:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|54 - 66
|49
|11.
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|55 - 60
|48
|12.
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|14.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16.
|0:0 Заявка
|38
|10
|10
|18
|54 - 61
|40
|17.
|0:0 Заявка
|38
|8
|10
|20
|47 - 66
|30
|18.
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|51 - 82
|26
|19.
|0:0 Заявка
|38
|5
|10
|23
|40 - 76
|25
|20.
|0:0 Заявка
|38
|3
|8
|27
|35 - 101
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|48 - 28
|40
|6.
|0:0 Заявка
|19
|13
|0
|6
|38 - 27
|39
|7.
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|42 - 25
|35
|8.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 28
|33
|9.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 25
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|14.
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|16.
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 30
|23
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|18.
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 30
|16
|19.
|0:0 Заявка
|19
|2
|5
|12
|18 - 41
|11
|20.
|0:0 Заявка
|19
|2
|5
|12
|19 - 54
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|45 - 18
|44
|2.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|43 - 13
|42
|3.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 24
|34
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|33 - 37
|26
|6.
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|33 - 34
|25
|7.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|8.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|9.
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 37
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|12.
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|32 - 38
|18
|13.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|14.
|0:0 Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|16.
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|17.
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|20 - 36
|14
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|0:0 Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
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- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|27 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|22 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (13)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла
Исход игры
Кристал Пэлас
44.2% (50)
Ничья
21.2% (24)
Астон Вилла
34.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
65.09% (69)
Меньше
34.91% (37)
Обе команды забьют
Да
84.91% (90)
Нет
15.09% (16)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
27.4% (31)
2:1 Кристал Пэлас
21.2% (24)
1:1 Ничья
18.6% (21)
1:0 Кристал Пэлас
10.6% (12)
3:1 Кристал Пэлас
4.4% (5)
3:2 Кристал Пэлас
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:1 Астон Вилла
1.8% (2)
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