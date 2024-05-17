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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Кристал Пэлас
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 48
Кристал Пэлас 35.4% (17)
X 22.9% (11)
Астон Вилла 41.7% (20)
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Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Астон Вилла
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Кристал Пэлас
Астон Вилла

История личных встреч

Кристал Пэлас
Астон Вилла

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:1
К
2:2

Голы

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.63
0.44

Среднее время на гол

55
202

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1.13

Среднее время на гол

57
80

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.59
0.76

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
117

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 13 (2) 0.35
Олисе Майкл 10 (1) 0.27
Эзе Эберечи 9 (1) 0.24
Эдуар Одсонн 7 0.19
Айю Джордан 4 0.11
Андерсен Йоаким 2 0.05
Митчелл Тайрик 2 0.05
Шлупп Джеффри 2 0.05
Хефферсон Лерма 1 0.03
Ричардс Крис 1 0.03
Муньос Даниэль 0 0
Уортон Адам 0 0
Уорд Джоэл 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Гехи Марк 0 0
Франса Матеус 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 19 0.51
Бэйли Леон 10 0.27
Соарес Дуглас 9 (4) 0.24
Диаби Мусса 6 0.16
Макгинн Джон 6 0.16
Дуран Джон 5 0.14
Роджерс Морган 3 0.08
Тилеманс Юри 2 0.05
Кэш Мэтти 2 0.05
Морено Алекс 2 0.05
Дзаньоло Николо 2 0.05
Торрес Пау II 2 0.05
Динь Люка 1 0.03
Рамси Джакоб 1 0.03
Дендонкер Леандер 1 0.03
Конса Эзри 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Чамберс Калум 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 8 1
Хефферсон Лерма 8 0
Хьюз Уилл 6 0
Андерсен Йоаким 6 0
Митчелл Тайрик 6 0
Ахамада Науиру 3 1
Уорд Джоэл 4 0
Эдуар Одсонн 4 0
Муньос Даниэль 4 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Ричардс Крис 3 0
Хендерсон Дин 2 0
Гехи Марк 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Уортон Адам 2 0
Oliver Glasner 1 0
Джонстон Сэм 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Франса Матеус 1 0
Озо Дэвид 1 0
Рой Ходжсон 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 11 0
Макгинн Джон 8 1
Камара Бубакар I 7 1
Кэш Мэтти 8 0
Дзаньоло Николо 7 0
Динь Люка 6 0
Бэйли Леон 5 0
Конса Эзри 5 0
Дуран Джон 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Карлос Диего Сантос 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Роджерс Морган 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Морено Алекс 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Унаи Эмери 2 0
Чамберс Калум 1 0
Диаби Мусса 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Астон Вилла
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

10
9
Кристал Пэлас
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Астон Вилла
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

15
44
Кристал Пэлас
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (12)
51% (19)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
24% (9)
38% (14)
Астон Вилла
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
32% (12)
46% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
32% (12)
43% (16)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

30
14

Упущенные победы

25
53

Голы по времени матча

Забито

33
29
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
6
18%
3
10%
1-15
4
12%
11
38%
16-30
4
12%
2
7%
31-45
6
18%
3
10%
46-60
6
18%
3
10%
61-75
7
21%
7
24%
76-90

Пропущено

25
27
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
4
16%
5
19%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
1
4%
2
7%
31-45
4
16%
7
26%
46-60
4
16%
6
22%
61-75
9
36%
4
15%
76-90

Забито

21
47
8 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
2
10%
5
11%
1-15
4
19%
7
15%
16-30
2
10%
7
15%
31-45
4
19%
6
13%
46-60
4
19%
9
19%
61-75
5
24%
13
28%
76-90

Пропущено

31
29
11 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
5
16%
1
3%
1-15
2
6%
5
17%
16-30
4
13%
4
14%
31-45
3
10%
8
28%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
13
42%
5
17%
76-90

Забито

54
76
22 В 1-м тайме 35
32 Во 2-м тайме 41
20 Забивали первыми 18
6 Не забивали 4
8
15%
8
11%
1-15
8
15%
18
24%
16-30
6
11%
9
12%
31-45
10
19%
9
12%
46-60
10
19%
12
16%
61-75
12
22%
20
26%
76-90

Пропущено

56
56
19 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 36
15 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 29
9
16%
6
11%
1-15
5
9%
8
14%
16-30
5
9%
6
11%
31-45
7
13%
15
27%
46-60
8
14%
12
21%
61-75
22
39%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0
Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4
Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Астон Вилла

Точный счет

0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
7 раз 37%
1
5 раз 26%
4
3 раза 16%
2
2 раза 11%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
13 раз 68%
0
3 раза 16%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
3:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 49%
0
7 раз 19%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 27%
3
9 раз 24%
2
8 раз 22%
0
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
18
1
9
9
1.5
13
6
6
12
2.5
11
8
2
16
3.5
4
15
1
17
4.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
14
4
3
16
1.5
9
9
1
18
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
7
0.5
Больше Меньше
32
5
12
25
1.5
22
15
7
30
2.5
14
23
2
35
3.5
5
32
1
36
4.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 37 27 7 3 93 - 33 88
2.
Арсенал
 Заявка 37 27 5 5 89 - 28 86
3.
Ливерпуль
 Заявка 37 23 10 4 84 - 41 79
4.
Астон Вилла
 Заявка 37 20 8 9 76 - 56 68
5.
Тоттенхэм
 Заявка 37 19 6 12 71 - 61 63
6.
Челси
 Заявка 37 17 9 11 75 - 62 60
7.
Ньюкасл
 Заявка 37 17 6 14 81 - 60 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 37 17 6 14 55 - 58 57
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
11.
Брайтон
 Заявка 37 12 12 13 55 - 60 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 8 9 20 47 - 66 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 13 0 6 38 - 27 39
7.
Челси
 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 3 6 31 - 28 33
9.
Брайтон
 Заявка 18 8 6 4 30 - 25 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 14 2 3 45 - 18 44
2.
Арсенал
 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Челси
 Заявка 19 7 5 7 33 - 37 26
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
7.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
8.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 18 5 2 11 32 - 38 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 27 (5)
Челси Палмер Коул 22 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Ньюкасл Гордон Энтони 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 5 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 48
    Кристал Пэлас 35.4% (17)
    X 22.9% (11)
    Астон Вилла 41.7% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Астон Вилла
    1.90
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    4.50
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    4.35
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Астон Вилла

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    36.7% (18)
    Ничья
    22.4% (11)
    Астон Вилла
    40.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    82.98% (39)
    Нет
    17.02% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    28.6% (14)
    1:1 Ничья
    16.3% (8)
    2:1 Кристал Пэлас
    14.3% (7)
    1:0 Кристал Пэлас
    8.2% (4)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    3:1 Кристал Пэлас
    6.1% (3)
    0:1 Астон Вилла
    4.1% (2)
    3:2 Кристал Пэлас
    4.1% (2)
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