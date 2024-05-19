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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 34'
Вест Хэм
0'
1:0
2' Гол
Фоден Фил
2:0
18' Гол
Фоден Фил

Ход матча

2'
Фоден Фил
(Силва Бернарду)
1:0
18'
Фоден Фил
(Доку Жереми)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 84 Владение мячом, % 16

Владение мячом

Прогнозы 141
Манчестер Сити 90.8% (128)
X 7.1% (10)
Вест Хэм 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Сити
Ничья
Вест Хэм
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Ортега
Штефан
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
25
Аканджи
Мануэль
24
Гвардиол
Йошко
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
17
Де
Брёйне
Кевин
11
Доку
Жереми
9
Холанн
Эрлинг
23
Ареола
Альфонс
15
Мавропанос
Константинос
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Аарон
5
Цоуфал
Владимир
7
Уорд-Праус
Джеймс
28
Соучек
Томаш
33
Эмерсон
Палмиери
14
Кудус
Мохаммед
9
Антонио
Майкл
10
Пакета
Лукас
Манчестер Сити
4-1-4-1
Вест Хэм
3-4-3

История личных встреч

Манчестер Сити
Вест Хэм

28 матчей

96.4%
3.6%
27 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
25%
24 победы 7 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 1 победа

38 матчей

71.1%
18.4%
10.5%
27 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
20 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

63.2%
34.2%
2.6%
24 победы 13 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:4
К
0:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:3
КЛ
6:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
0:0

Голы

Всего голов

42
46

Голов в среднем за матч

2.33
2.3

Среднее время на гол

38
39

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.65
0.61

Среднее время на гол

138
147

Всего голов

55
57

Голов в среднем за матч

1.45
1.5

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

62
60

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 27 (7) 0.71
Фоден Фил 19 0.5
Альварес Хулиан 11 (2) 0.29
Родри Эрнандес 7 0.18
Силва Бернарду 6 0.16
Де Брёйне Кевин 4 0.11
Гвардиол Йошко 4 0.11
Доку Жереми 3 0.08
Грилиш Джек 3 0.08
Аке Натан 2 0.05
Аканджи Мануэль 2 0.05
Льюис Рико 2 0.05
Бобб Оскар 1 0.03
Ковачич Матео 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 16 0.42
Уорд-Праус Джеймс 7 (2) 0.18
Кудус Мохаммед 7 0.18
Соучек Томаш 7 0.18
Антонио Майкл 6 0.16
Пакета Лукас 4 (2) 0.11
Зума Курт 3 0.08
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Альварес Эдсон 1 0.03
Ингс Дэнни 1 0.03
Корне Максвелл 1 0.03
Агер Наиф 1 0.03
Мавропанос Константинос 1 0.03
Эрти Джордж 1 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 8 1
Силва Бернарду 8 0
Грилиш Джек 6 0
Эдерсон Мораес 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 4 0
Доку Жереми 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Фоден Фил 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Холанн Эрлинг 1 0
Льюис Рико 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 10 0
Пакета Лукас 10 0
Альварес Эдсон 10 0
Цоуфал Владимир 6 1
Соучек Томаш 7 0
Антонио Майкл 6 0
Кудус Мохаммед 6 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Зума Курт 3 0
Керер Тило 2 0
Мавропанос Константинос 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Дэвид Мойес 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Джонсон Бен 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
72% (13)
17% (3)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Вест Хэм
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

6
13
Манчестер Сити
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
16% (3)
68% (13)
Вест Хэм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

44
32
Манчестер Сити
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
49% (18)
27% (10)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
19% (7)
46% (17)
Вест Хэм
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (10)
30% (11)
43% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
19% (7)
43% (16)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

12
19

Упущенные победы

50
45

Голы по времени матча

Забито

46
28
21 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
6
13%
1
4%
1-15
6
13%
6
21%
16-30
9
20%
4
14%
31-45
5
11%
7
25%
46-60
8
17%
4
14%
61-75
12
26%
6
21%
76-90

Пропущено

17
43
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 25
4 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 17
4
24%
5
12%
1-15
1
6%
6
14%
16-30
2
12%
7
16%
31-45
1
6%
7
16%
46-60
3
18%
3
7%
61-75
6
35%
15
35%
76-90

Забито

46
33
16 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
20 Не забивали 22
4
9%
6
18%
1-15
7
15%
4
12%
16-30
5
11%
5
15%
31-45
9
20%
3
9%
46-60
12
26%
8
24%
61-75
9
20%
7
21%
76-90

Пропущено

17
26
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
1
6%
6
23%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
5
29%
29%
5
19%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
3
18%
5
19%
61-75
4
24%
4
15%
76-90

Забито

92
61
37 В 1-м тайме 26
55 Во 2-м тайме 35
25 Забивали первыми 16
3 Не забивали 8
10
11%
7
11%
1-15
13
14%
10
16%
16-30
14
15%
9
15%
31-45
14
15%
10
16%
46-60
20
22%
12
20%
61-75
21
23%
13
21%
76-90

Пропущено

34
69
16 В 1-м тайме 30
18 Во 2-м тайме 39
11 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 32
5
15%
11
16%
1-15
4
12%
7
10%
16-30
7
21%
12
17%
31-45
2
6%
12
17%
46-60
6
18%
8
12%
61-75
10
29%
29%
19
28%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2
Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2
Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Вест Хэм

Точный счет

2:0
3 раза 17%
5:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:3
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:2
4 раза 22%
1:3
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
4 раза 21%
1
3 раза 16%
0
2 раза 11%
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Точный счет

1:0
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
5:1
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:4
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 24%
3
9 раз 24%
1
7 раз 19%
4
5 раз 14%
0
3 раза 8%
5
3 раза 8%
6
1 раз 3%
2
13 раз 35%
0
8 раз 22%
1
8 раз 22%
3
7 раз 19%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
4
13
5
1.5
10
9
8
10
2.5
5
14
5
13
3.5
1
18
4
14
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
14
4
14
5
1.5
11
7
10
9
2.5
3
15
4
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
3
0.5
Больше Меньше
29
8
27
10
1.5
21
16
18
19
2.5
8
29
9
28
3.5
1
36
4
33
4.5
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 38 28 7 3 95 - 33 91
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 38 27 6 5 89 - 28 87
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 38 24 10 4 85 - 41 82
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 38 20 8 10 76 - 57 68
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 38 20 6 12 72 - 61 66
6.
Челси
 1:0 Заявка 38 18 9 11 76 - 62 63
7.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 38 18 6 14 82 - 60 60
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 38 17 7 14 55 - 58 58
9.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 38 14 10 14 59 - 73 52
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 38 13 10 15 53 - 58 49
11.
Брайтон
 0:0 Заявка 38 12 13 13 55 - 60 49
12.
Борнмут
 0:1 Заявка 38 13 9 16 54 - 67 48
13.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 38 13 7 18 50 - 64 46
14.
Фулхэм
 0:0 Заявка 38 12 9 17 51 - 59 45
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 38 13 10 15 39 - 49 41
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 38 10 9 19 54 - 62 39
17.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 38 9 9 20 49 - 66 32
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 38 6 9 23 51 - 82 27
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 38 5 9 24 40 - 78 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 38 3 7 28 35 - 102 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 19 15 3 1 48 - 17 48
2.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 5 0 50 - 15 47
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 14 3 2 46 - 15 45
4.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 13 0 6 38 - 27 39
7.
Челси
 1:0 Заявка 19 11 4 4 43 - 25 37
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 10 3 6 31 - 28 33
9.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 8 4 7 33 - 26 28
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
14.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
15.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 7 7 27 - 31 22
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 4 5 10 26 - 33 17
18.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 2 4 13 18 - 43 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 2 4 13 19 - 55 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 2 3 45 - 18 44
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 8 4 7 28 - 29 28
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 7 6 6 34 - 34 27
6.
Челси
 1:0 Заявка 19 7 5 7 33 - 37 26
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
8.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 2 10 28 - 45 23
9.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 6 3 10 26 - 38 21
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 6 2 11 33 - 38 20
12.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
13.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
14.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 4 4 11 22 - 36 16
16.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 3 7 9 20 - 35 16
17.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 5 6 8 17 - 31 13
19.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 27 (5)
Челси Палмер Коул 22 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Ньюкасл Гордон Энтони 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Наконец-то "молотки" получили возможность подержать мяч у себя под контролем. Что правда, это происходит только у собственной штрафной площади.
  • Травма, повреждение
    35'
    Доку получил повреждение в единоборстве с Цоуфалом. Выбивая мяч, чех попал мячом в голову сопернику, так что Жереми оказался в нокдауне.
  • Офсайд
    34'
    Проникающий вертикальный пас прошёл на Холанна, который оказался с глазу на глаз с Ареола, но не пробил французского вратаря. Эрлингу сильно расстраиваться не стоит, так как судьи зафиксировали у него положение "вне игры".
  • 33'
    Очень много остроты у ворот "Вест Хэма". Совершенно не пахнет даже каким-то намёком на камбек в этой встрече. Здесь, скорее, всё идёт к крупной победе хозяев.
  • Опасный момент
    32'
    Доку с левого фланга выполнил короткий пас в штрафную площадку на де Брёйне, который решил пробить по воротам с левой ноги, но один из защитников "молотобойцев" успел поставить блокшот.
  • Угловой
    31'
    После подачи очередного углового с правого фланга, Гвардиол сумел пробить в борьбе головой, но получилось намного выше перекладины.
  • Опасный момент
    30'
    ОПАСНО! Де Брёйне от левого угла штрафной площади здорово пробил из-под соперника в дальний верхний угол, но Ареола в броске кончиками пальцев сумел потащить мяч на угловой.
  • Опасный момент
    29'
    Аканджи метров с 30 решил пробить по воротам гостей, но получилось недостаточно мощно, так что Ареола сумел поймать мяч намертво в этой ситуации. Счёт по ударам по воротам стал 10:0 в пользу "горожан".
  • 28'
    83 на 17 - такова на данный момент статистика матча по владению мячом в процентном соотношении. Никакого сопротивления со стороны "Вест Хэма" мы не видим.
  • Опасный момент
    27'
    Фоден решил замахнуться на хет-трик при помощи дальнего плотного удара, но Ареола всё прекрасно видел, поэтому сумел справиться с данной угрозой.
  • Опасный момент
    26'
    ОПАСНО! Прошёл заброс на Диаша на левый край штрафной площади, тот в падении с лёту прострелил вдоль ворот на Холанна, перед которым были полупустые ворота, но норвежский голеадор умудрился промахнуться по мячу .
  • Угловой
    25'
    Фоден с правого фланга выполнил подачу углового на ближнюю штангу, но там борьбу в воздухе удалось выиграть лондонским защитникам.
  • Опасный момент
    24'
    Доку вошёл на левый край штрафной площади гостей, после чего пробивал на исполнение из-под защитника, но мяч всё же задел ногу оппонента и ушёл на угловой.
  • 23'
    "Арсенал", кстати, в параллельно матче пока что не может сломить сопротивление "Эвертона". Но там футболисты, возможно, уже знают счёт в этой встрече, поэтому мотивация уже не та.
  • 22'
    В пешем темпе "Ман Сити" сейчас пасуется поперёк поля в центральной зоне, не встречая никакого прессинга со стороны оппонентов.
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    • 21'
      Похоже, за чемпионский трофей в этот день мы напряжённой борьбы в АПЛ не увидим. Но всё же не будет забегать вперёд, всякое случается в футболе, так что будем просто смотреть.
    • 2 гола - дубль!
      20'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Фил Фоден!!!
      Активный Доку с левого фланга покатил мяч в штрафную площадку на Фодена, который в касание, несильно, но точно, пробил под дальнюю штангу, оформив свой дубль.
    • Опасный момент
      19'
      Заброс на правый край штрафной площади прошёл на Доку, который качнул вражеского защитника и сильно пробил в ближний угол, но Ареола не дрогнул. В новое атаке Родри пробил с носка с десяти метров, но промахнулся.
    • Угловой
      18'
      Накоротке разыграли угловой на правом фланге "горожане", но опасного продолжения не последовало. Едва грубо не обрезались хозяева, однако обошлось.
    • Опасный момент
      17'
      ОПАСНО! Доку с левого фланга на дриблинге ворвался в штрафную площадь соперника, после чего плотно пробил под перекладину, но Ареола сумел среагировать и парировал мяч на угловой.
    • 16'
      Первую свою атаку в этом матче провели лондонцы правым краем, откуда Цоуфал выполнил навес в штрафную площадку, но Диаш спокойно разрядил обстановку выбиванием мяча в центральную зону.
    • 15'
      Отметим, что "Вест Хэм" с турнирной точки зрения вообще никак не мотивирован в турнирном плане. При любых раскладах он останется на итоговом 9-м месте в таблице АПЛ.
    • 14'
      Болельщики на "Этихад Стэдиум" вовсю веселятся. Вряд ли здесь кто-то сомневается в своих любимцах, которые на данную минуту отрываются от "Арсенала" на целых 4 очка.
    • 13'
      Бернарду Силва протащил мяч вперёд по правому флангу, после чего пытался выполнить изящный пас в штрафную площадку, но получилось всё-таки не слишком хорошо.
    • Опасный момент
      12'
      Штрафной удар на месте левого вингера заработали хозяева поля. Де Брёйне снова решил нанести прямой удар по воротам, но Ареола опять-таки уверенно парировал мяч кулаками.
    • 11'
      Пока что тотальное территориальное преимущество на стороне "Манчестер Сити". Футболистам "Вест Хэма" удаётся владеть мячом считанные секунды.
    • Опасный момент
      10'
      Де Брёйне с дальней дистанции плотно пробил по воротам гостей, но получилось почти по центру, так что Ареола достаточно уверенно кулаками парировал мяч в поле.
    • 9'
      Лондонцы впервые в этот день сумели пересекли центральную линию поля с мячом, но не более того - приблизиться к воротам Ортеги на ударную дистанцию не получилось.
    • 8'
      Левым флангом новую атаку провели "небесно-голубые", откуда последовала прострельная передача в центр штрафной площади, но там внимательно отыграл Зума, который просто выбил мяч в аут.
    • 7'
      В последние 9 раз, когда судьба чемпионского титула в Премьер-лиге решалась в последнем туре, всякий раз триумфатором становилась та команда, которая лидировала после 37-го тура. Данная тенденция в этом году может продолжиться.
    • 6'
      Кстати, если "Манчестер Сити" сегодня победит, то установит новый рекорд, став чемпионом АПЛ в четвёртый раз подряд. Ранее ни одному клубу не удавалось побеждать в этом турнире более трёх раз кряду.
    • 5'
      Хосеп Гвардиола не успокаивается у кромки поля, продолжая подбадривать своих подопечных, требуя от них сохранение максимальной концентрации внимания.
    • 4'
      Нельзя винить Ареола в пропущенном мяче, уж очень классным оказался удар Фодена. Должны были накрывать его опорные полузащитники "молотобойцев".
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Фил Фоден!!!
      А вот и первый гол в исполнении команды Хосепа Гвардиолы в первой же акцентированной атаке! Силва с правого фланга отдал немного в центр на Фодена, который с левой ноги метров с 22 идеально пробил в дальнюю "девятку".
    • 2'
      На две минуты позже здесь раздался стартовый свисток, но, вполне возможно, что во втором тайме всё будет синхронизировано с матчем "Арсенал" - "Эвертон". Хотя если "Ман Сити", например, забьёт здесь 2-3 безответных гола, то вряд ли это кому-то уже будет интересно.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 22.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм

    Исход игры
    Манчестер Сити
    90.8% (128)
    Ничья
    7.1% (10)
    Вест Хэм
    2.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.97% (73)
    Меньше
    33.03% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    45.87% (50)
    Нет
    54.13% (59)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    22.7% (32)
    3:1 Манчестер Сити
    17% (24)
    3:0 Манчестер Сити
    14.2% (20)
    2:1 Манчестер Сити
    9.9% (14)
    4:1 Манчестер Сити
    4.3% (6)
    4:0 Манчестер Сити
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
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    Манчестер Сити
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