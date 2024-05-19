Тур: 38. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Брукс Джон
2:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
2'
1:0
18'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
84 Владение мячом, % 16
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
47
Фоден
Фил
11
Доку
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
52 Бобб ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пакета ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Эрти ДжорджПолузащитник
-
42 Кейси КэланПолузащитник
-
45 Дивин МубамаПолузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Манчестер Сити
Вест Хэм
28 матчей
96.4%
3.6%
27 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
25%
24 победы 7 ничьих 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 1 победа
38 матчей
71.1%
18.4%
10.5%
27 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
52.6%
31.6%
15.8%
20 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
63.2%
34.2%
2.6%
24 победы 13 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
42
46
Голов в среднем за матч
2.33
2.3
Среднее время на гол
38
39
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.65
0.61
Среднее время на гол
138
147
Всего голов
55
57
Голов в среднем за матч
1.45
1.5
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
62
60
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|27 (7)
|0.71
|Фоден Фил
|19
|0.5
|Альварес Хулиан
|11 (2)
|0.29
|Родри Эрнандес
|7
|0.18
|Силва Бернарду
|6
|0.16
|Де Брёйне Кевин
|4
|0.11
|Гвардиол Йошко
|4
|0.11
|Доку Жереми
|3
|0.08
|Грилиш Джек
|3
|0.08
|Аке Натан
|2
|0.05
|Аканджи Мануэль
|2
|0.05
|Льюис Рико
|2
|0.05
|Бобб Оскар
|1
|0.03
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|16
|0.42
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (2)
|0.18
|Кудус Мохаммед
|7
|0.18
|Соучек Томаш
|7
|0.18
|Антонио Майкл
|6
|0.16
|Пакета Лукас
|4 (2)
|0.11
|Зума Курт
|3
|0.08
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Альварес Эдсон
|1
|0.03
|Ингс Дэнни
|1
|0.03
|Корне Максвелл
|1
|0.03
|Агер Наиф
|1
|0.03
|Мавропанос Константинос
|1
|0.03
|Эрти Джордж
|1
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|8
|1
|Силва Бернарду
|8
|0
|Грилиш Джек
|6
|0
|Эдерсон Мораес
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Ковачич Матео
|4
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Гвардиол Йошко
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Фоден Фил
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|10
|0
|Пакета Лукас
|10
|0
|Альварес Эдсон
|10
|0
|Цоуфал Владимир
|6
|1
|Соучек Томаш
|7
|0
|Антонио Майкл
|6
|0
|Кудус Мохаммед
|6
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Агер Наиф
|2
|1
|Зума Курт
|3
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Мавропанос Константинос
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Дэвид Мойес
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ареола Альфонс
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
72% (13)
17% (3)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Вест Хэм
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
6
13
Манчестер Сити
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
16% (3)
68% (13)
Вест Хэм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
44
32
Манчестер Сити
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
49% (18)
27% (10)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
19% (7)
46% (17)
Вест Хэм
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (10)
30% (11)
43% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
19% (7)
43% (16)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
12
19
Упущенные победы
50
45
Голы по времени матча
Забито
46
28
21 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
6
13%
1
4%
1-15
6
13%
6
21%
16-30
9
20%
4
14%
31-45
5
11%
7
25%
46-60
8
17%
4
14%
61-75
12
26%
6
21%
76-90
Пропущено
17
43
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 25
4 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 17
4
24%
5
12%
1-15
1
6%
6
14%
16-30
2
12%
7
16%
31-45
1
6%
7
16%
46-60
3
18%
3
7%
61-75
6
35%
15
35%
76-90
Забито
46
33
16 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
20 Не забивали 22
4
9%
6
18%
1-15
7
15%
4
12%
16-30
5
11%
5
15%
31-45
9
20%
3
9%
46-60
12
26%
8
24%
61-75
9
20%
7
21%
76-90
Пропущено
17
26
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
1
6%
6
23%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
5
29%
29%
5
19%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
3
18%
5
19%
61-75
4
24%
4
15%
76-90
Забито
92
61
37 В 1-м тайме 26
55 Во 2-м тайме 35
25 Забивали первыми 16
3 Не забивали 8
10
11%
7
11%
1-15
13
14%
10
16%
16-30
14
15%
9
15%
31-45
14
15%
10
16%
46-60
20
22%
12
20%
61-75
21
23%
13
21%
76-90
Пропущено
34
69
16 В 1-м тайме 30
18 Во 2-м тайме 39
11 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 32
5
15%
11
16%
1-15
4
12%
7
10%
16-30
7
21%
12
17%
31-45
2
6%
12
17%
46-60
6
18%
8
12%
61-75
10
29%
29%
19
28%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2
Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2
Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1
Результаты матчей
Манчестер Сити
Вест Хэм
Точный счет
2:0
3 раза 17%
5:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:3
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:2
4 раза 22%
1:3
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
4 раза 21%
1
3 раза 16%
0
2 раза 11%
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
5:1
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:4
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 24%
3
9 раз 24%
1
7 раз 19%
4
5 раз 14%
0
3 раза 8%
5
3 раза 8%
6
1 раз 3%
2
13 раз 35%
0
8 раз 22%
1
8 раз 22%
3
7 раз 19%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
154
135
109
810
514
513
118
414
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
144
145
117
109
315
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
343
Больше Меньше
298
2710
2116
1819
829
928
136
433
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|38
|28
|7
|3
|95 - 33
|91
|2.
|0:0 Заявка
|38
|27
|6
|5
|89 - 28
|87
|3.
|1:0 Заявка
|38
|24
|10
|4
|85 - 41
|82
|4.
|0:1 Заявка
|38
|20
|8
|10
|76 - 57
|68
|5.
|1:0 Заявка
|38
|20
|6
|12
|72 - 61
|66
|6.
|1:0 Заявка
|38
|18
|9
|11
|76 - 62
|63
|7.
|1:0 Заявка
|38
|18
|6
|14
|82 - 60
|60
|8.
|0:0 Заявка
|38
|17
|7
|14
|55 - 58
|58
|9.
|0:2 Заявка
|38
|14
|10
|14
|59 - 73
|52
|10.
|1:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|53 - 58
|49
|11.
|0:0 Заявка
|38
|12
|13
|13
|55 - 60
|49
|12.
|0:1 Заявка
|38
|13
|9
|16
|54 - 67
|48
|13.
|0:1 Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 64
|46
|14.
|0:0 Заявка
|38
|12
|9
|17
|51 - 59
|45
|15.
|0:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|39 - 49
|41
|16.
|0:1 Заявка
|38
|10
|9
|19
|54 - 62
|39
|17.
|2:0 Заявка
|38
|9
|9
|20
|49 - 66
|32
|18.
|0:0 Заявка
|38
|6
|9
|23
|51 - 82
|27
|19.
|0:2 Заявка
|38
|5
|9
|24
|40 - 78
|24
|20.
|0:1 Заявка
|38
|3
|7
|28
|35 - 102
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|19
|15
|3
|1
|48 - 17
|48
|2.
|2:0 Заявка
|19
|14
|5
|0
|50 - 15
|47
|3.
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 15
|45
|4.
|1:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|0:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|48 - 28
|40
|6.
|1:0 Заявка
|19
|13
|0
|6
|38 - 27
|39
|7.
|1:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|43 - 25
|37
|8.
|0:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 28
|33
|9.
|0:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 25
|31
|10.
|0:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|0:2 Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|33 - 26
|28
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|14.
|0:1 Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|15.
|0:1 Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|16.
|0:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|27 - 31
|22
|17.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|26 - 33
|17
|18.
|2:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 30
|16
|19.
|0:2 Заявка
|19
|2
|4
|13
|18 - 43
|10
|20.
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 55
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|14
|2
|3
|45 - 18
|44
|2.
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|43 - 13
|42
|3.
|1:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 24
|34
|4.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|28 - 29
|28
|5.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|34 - 34
|27
|6.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|33 - 37
|26
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|8.
|0:2 Заявка
|19
|7
|2
|10
|28 - 45
|23
|9.
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 38
|21
|10.
|1:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|1:0 Заявка
|19
|6
|2
|11
|33 - 38
|20
|12.
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|14.
|0:1 Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|2:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|22 - 36
|16
|16.
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 35
|16
|17.
|0:2 Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|18.
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 31
|13
|19.
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|0:1 Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|27 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|22 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (13)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм
Исход игры
Манчестер Сити
90.8% (128)
Ничья
7.1% (10)
Вест Хэм
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
66.97% (73)
Меньше
33.03% (36)
Обе команды забьют
Да
45.87% (50)
Нет
54.13% (59)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
22.7% (32)
3:1 Манчестер Сити
17% (24)
3:0 Манчестер Сити
14.2% (20)
2:1 Манчестер Сити
9.9% (14)
4:1 Манчестер Сити
4.3% (6)
4:0 Манчестер Сити
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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