ОПАСНО! Де Брёйне от левого угла штрафной площади здорово пробил из-под соперника в дальний верхний угол, но Ареола в броске кончиками пальцев сумел потащить мяч на угловой.

После подачи очередного углового с правого фланга, Гвардиол сумел пробить в борьбе головой, но получилось намного выше перекладины.

Доку с левого фланга выполнил короткий пас в штрафную площадку на де Брёйне, который решил пробить по воротам с левой ноги, но один из защитников "молотобойцев" успел поставить блокшот.

Очень много остроты у ворот "Вест Хэма". Совершенно не пахнет даже каким-то намёком на камбек в этой встрече. Здесь, скорее, всё идёт к крупной победе хозяев.

Проникающий вертикальный пас прошёл на Холанна, который оказался с глазу на глаз с Ареола, но не пробил французского вратаря. Эрлингу сильно расстраиваться не стоит, так как судьи зафиксировали у него положение "вне игры".

Доку получил повреждение в единоборстве с Цоуфалом. Выбивая мяч, чех попал мячом в голову сопернику, так что Жереми оказался в нокдауне.

Наконец-то "молотки" получили возможность подержать мяч у себя под контролем. Что правда, это происходит только у собственной штрафной площади.

В пешем темпе "Ман Сити" сейчас пасуется поперёк поля в центральной зоне, не встречая никакого прессинга со стороны оппонентов.

"Арсенал", кстати, в параллельно матче пока что не может сломить сопротивление "Эвертона". Но там футболисты, возможно, уже знают счёт в этой встрече, поэтому мотивация уже не та.

Доку вошёл на левый край штрафной площади гостей, после чего пробивал на исполнение из-под защитника, но мяч всё же задел ногу оппонента и ушёл на угловой.

Фоден с правого фланга выполнил подачу углового на ближнюю штангу, но там борьбу в воздухе удалось выиграть лондонским защитникам.

ОПАСНО! Прошёл заброс на Диаша на левый край штрафной площади, тот в падении с лёту прострелил вдоль ворот на Холанна, перед которым были полупустые ворота, но норвежский голеадор умудрился промахнуться по мячу .

Фоден решил замахнуться на хет-трик при помощи дальнего плотного удара, но Ареола всё прекрасно видел, поэтому сумел справиться с данной угрозой.

83 на 17 - такова на данный момент статистика матча по владению мячом в процентном соотношении. Никакого сопротивления со стороны "Вест Хэма" мы не видим.

Аканджи метров с 30 решил пробить по воротам гостей, но получилось недостаточно мощно, так что Ареола сумел поймать мяч намертво в этой ситуации. Счёт по ударам по воротам стал 10:0 в пользу "горожан".

Штрафной удар на месте левого вингера заработали хозяева поля. Де Брёйне снова решил нанести прямой удар по воротам, но Ареола опять-таки уверенно парировал мяч кулаками.

Бернарду Силва протащил мяч вперёд по правому флангу, после чего пытался выполнить изящный пас в штрафную площадку, но получилось всё-таки не слишком хорошо.

Болельщики на "Этихад Стэдиум" вовсю веселятся. Вряд ли здесь кто-то сомневается в своих любимцах, которые на данную минуту отрываются от "Арсенала" на целых 4 очка.

Отметим, что "Вест Хэм" с турнирной точки зрения вообще никак не мотивирован в турнирном плане. При любых раскладах он останется на итоговом 9-м месте в таблице АПЛ.

Первую свою атаку в этом матче провели лондонцы правым краем, откуда Цоуфал выполнил навес в штрафную площадку, но Диаш спокойно разрядил обстановку выбиванием мяча в центральную зону.

ОПАСНО! Доку с левого фланга на дриблинге ворвался в штрафную площадь соперника, после чего плотно пробил под перекладину, но Ареола сумел среагировать и парировал мяч на угловой.

Накоротке разыграли угловой на правом фланге "горожане", но опасного продолжения не последовало. Едва грубо не обрезались хозяева, однако обошлось.

Заброс на правый край штрафной площади прошёл на Доку, который качнул вражеского защитника и сильно пробил в ближний угол, но Ареола не дрогнул. В новое атаке Родри пробил с носка с десяти метров, но промахнулся.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Фил Фоден!!! Активный Доку с левого фланга покатил мяч в штрафную площадку на Фодена, который в касание, несильно, но точно, пробил под дальнюю штангу, оформив свой дубль.

Похоже, за чемпионский трофей в этот день мы напряжённой борьбы в АПЛ не увидим. Но всё же не будет забегать вперёд, всякое случается в футболе, так что будем просто смотреть.

11' Пока что тотальное территориальное преимущество на стороне "Манчестер Сити". Футболистам "Вест Хэма" удаётся владеть мячом считанные секунды.

10' Де Брёйне с дальней дистанции плотно пробил по воротам гостей, но получилось почти по центру, так что Ареола достаточно уверенно кулаками парировал мяч в поле.

9' Лондонцы впервые в этот день сумели пересекли центральную линию поля с мячом, но не более того - приблизиться к воротам Ортеги на ударную дистанцию не получилось.

8' Левым флангом новую атаку провели "небесно-голубые", откуда последовала прострельная передача в центр штрафной площади, но там внимательно отыграл Зума, который просто выбил мяч в аут.

7' В последние 9 раз, когда судьба чемпионского титула в Премьер-лиге решалась в последнем туре, всякий раз триумфатором становилась та команда, которая лидировала после 37-го тура. Данная тенденция в этом году может продолжиться.

6' Кстати, если "Манчестер Сити" сегодня победит, то установит новый рекорд, став чемпионом АПЛ в четвёртый раз подряд. Ранее ни одному клубу не удавалось побеждать в этом турнире более трёх раз кряду.

5' Хосеп Гвардиола не успокаивается у кромки поля, продолжая подбадривать своих подопечных, требуя от них сохранение максимальной концентрации внимания.

4' Нельзя винить Ареола в пропущенном мяче, уж очень классным оказался удар Фодена. Должны были накрывать его опорные полузащитники "молотобойцев".

3' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Фил Фоден!!!

А вот и первый гол в исполнении команды Хосепа Гвардиолы в первой же акцентированной атаке! Силва с правого фланга отдал немного в центр на Фодена, который с левой ноги метров с 22 идеально пробил в дальнюю "девятку".

2' На две минуты позже здесь раздался стартовый свисток, но, вполне возможно, что во втором тайме всё будет синхронизировано с матчем "Арсенал" - "Эвертон". Хотя если "Ман Сити", например, забьёт здесь 2-3 безответных гола, то вряд ли это кому-то уже будет интересно.