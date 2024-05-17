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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Манчестер Сити
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 53
Манчестер Сити 90.6% (48)
X 5.7% (3)
Вест Хэм 3.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Вест Хэм
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Манчестер Сити
Вест Хэм

История личных встреч

Манчестер Сити
Вест Хэм

28 матчей

96.4%
3.6%
27 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
25%
24 победы 7 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 1 победа

38 матчей

71.1%
18.4%
10.5%
27 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
20 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

63.2%
34.2%
2.6%
24 победы 13 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:4
К
0:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:3
КЛ
6:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
0:0

Голы

Всего голов

42
46

Голов в среднем за матч

2.33
2.3

Среднее время на гол

38
39

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.65
0.61

Среднее время на гол

138
147

Всего голов

55
57

Голов в среднем за матч

1.45
1.5

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

62
60

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 27 (7) 0.73
Фоден Фил 17 0.46
Альварес Хулиан 11 (2) 0.3
Родри Эрнандес 7 0.19
Силва Бернарду 6 0.16
Де Брёйне Кевин 4 0.11
Гвардиол Йошко 4 0.11
Доку Жереми 3 0.08
Грилиш Джек 3 0.08
Аке Натан 2 0.05
Аканджи Мануэль 2 0.05
Льюис Рико 2 0.05
Бобб Оскар 1 0.03
Ковачич Матео 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 16 0.43
Уорд-Праус Джеймс 7 (2) 0.19
Кудус Мохаммед 7 0.19
Соучек Томаш 7 0.19
Антонио Майкл 6 0.16
Пакета Лукас 4 (2) 0.11
Зума Курт 3 0.08
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Альварес Эдсон 1 0.03
Ингс Дэнни 1 0.03
Корне Максвелл 1 0.03
Агер Наиф 1 0.03
Мавропанос Константинос 1 0.03
Эрти Джордж 1 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 8 1
Силва Бернарду 8 0
Грилиш Джек 6 0
Эдерсон Мораес 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 4 0
Доку Жереми 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Фоден Фил 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Холанн Эрлинг 1 0
Льюис Рико 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 10 0
Пакета Лукас 10 0
Альварес Эдсон 10 0
Цоуфал Владимир 6 1
Соучек Томаш 7 0
Антонио Майкл 6 0
Кудус Мохаммед 6 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Зума Курт 3 0
Керер Тило 2 0
Мавропанос Константинос 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Дэвид Мойес 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Джонсон Бен 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
72% (13)
17% (3)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Вест Хэм
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

6
13
Манчестер Сити
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
16% (3)
68% (13)
Вест Хэм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

44
32
Манчестер Сити
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
49% (18)
27% (10)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
19% (7)
46% (17)
Вест Хэм
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
27% (10)
30% (11)
43% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
19% (7)
43% (16)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

12
19

Упущенные победы

50
45

Голы по времени матча

Забито

46
28
21 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
6
13%
1
4%
1-15
6
13%
6
21%
16-30
9
20%
4
14%
31-45
5
11%
7
25%
46-60
8
17%
4
14%
61-75
12
26%
6
21%
76-90

Пропущено

17
43
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 25
4 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 17
4
24%
5
12%
1-15
1
6%
6
14%
16-30
2
12%
7
16%
31-45
1
6%
7
16%
46-60
3
18%
3
7%
61-75
6
35%
15
35%
76-90

Забито

46
33
16 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
20 Не забивали 22
4
9%
6
18%
1-15
7
15%
4
12%
16-30
5
11%
5
15%
31-45
9
20%
3
9%
46-60
12
26%
8
24%
61-75
9
20%
7
21%
76-90

Пропущено

17
26
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
1
6%
6
23%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
5
29%
29%
5
19%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
3
18%
5
19%
61-75
4
24%
4
15%
76-90

Забито

92
61
37 В 1-м тайме 26
55 Во 2-м тайме 35
25 Забивали первыми 16
3 Не забивали 8
10
11%
7
11%
1-15
13
14%
10
16%
16-30
14
15%
9
15%
31-45
14
15%
10
16%
46-60
20
22%
12
20%
61-75
21
23%
13
21%
76-90

Пропущено

34
69
16 В 1-м тайме 30
18 Во 2-м тайме 39
11 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 32
5
15%
11
16%
1-15
4
12%
7
10%
16-30
7
21%
12
17%
31-45
2
6%
12
17%
46-60
6
18%
8
12%
61-75
10
29%
29%
19
28%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2
Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2
Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Вест Хэм

Точный счет

2:0
3 раза 17%
5:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:3
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:2
4 раза 22%
1:3
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
4 раза 21%
1
3 раза 16%
0
2 раза 11%
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Точный счет

1:0
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
5:1
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
0:4
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 24%
3
9 раз 24%
1
7 раз 19%
4
5 раз 14%
0
3 раза 8%
5
3 раза 8%
6
1 раз 3%
2
13 раз 35%
0
8 раз 22%
1
8 раз 22%
3
7 раз 19%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
4
13
5
1.5
10
9
8
10
2.5
5
14
5
13
3.5
1
18
4
14
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
14
4
14
5
1.5
11
7
10
9
2.5
3
15
4
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
3
0.5
Больше Меньше
29
8
27
10
1.5
21
16
18
19
2.5
8
29
9
28
3.5
1
36
4
33
4.5
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 37 27 7 3 93 - 33 88
2.
Арсенал
 Заявка 37 27 5 5 89 - 28 86
3.
Ливерпуль
 Заявка 37 23 10 4 84 - 41 79
4.
Астон Вилла
 Заявка 37 20 8 9 76 - 56 68
5.
Тоттенхэм
 Заявка 37 19 6 12 71 - 61 63
6.
Челси
 Заявка 37 17 9 11 75 - 62 60
7.
Ньюкасл
 Заявка 37 17 6 14 81 - 60 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 37 17 6 14 55 - 58 57
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
11.
Брайтон
 Заявка 37 12 12 13 55 - 60 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 8 9 20 47 - 66 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 13 0 6 38 - 27 39
7.
Челси
 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 3 6 31 - 28 33
9.
Брайтон
 Заявка 18 8 6 4 30 - 25 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 14 2 3 45 - 18 44
2.
Арсенал
 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Челси
 Заявка 19 7 5 7 33 - 37 26
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
7.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
8.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 18 5 2 11 32 - 38 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 27 (5)
Челси Палмер Коул 22 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Ньюкасл Гордон Энтони 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 5 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 53
    Манчестер Сити 90.6% (48)
    X 5.7% (3)
    Вест Хэм 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Вест Хэм
    12.50
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    13.11
    21.00
    Реклама, betcity.ru
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вест Хэм

    Исход игры
    Манчестер Сити
    90.6% (48)
    Ничья
    5.7% (3)
    Вест Хэм
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.27% (31)
    Меньше
    36.73% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (21)
    Нет
    57.14% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    34% (18)
    3:1 Манчестер Сити
    24.5% (13)
    3:0 Манчестер Сити
    15.1% (8)
    2:1 Манчестер Сити
    11.3% (6)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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    Манчестер Сити
    Вест Хэм
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