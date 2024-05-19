Тур: 37. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Гонсалес Пабло
0:1
Перерыв
Ход матча
26'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
251 Количество передач 217
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
12
Лино
Сэмуел
12
Аресо
Хесус
22
Мохика
Хоан
34
Муньос
Икер
14
Гарсия
Рубен
15
Пенья
Рубен
23
Гарсия
Рауль
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Марко МореноЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пенья РубенПолузащитник
-
23 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико М
Осасуна
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
10.5%
5.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
24 матча
75%
8.3%
16.7%
18 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
16 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
2
1.85
Среднее время на гол
45
48
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
0.92
0.64
Среднее время на гол
97
141
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.42
1.29
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
63
69
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|16 (4)
|0.43
|Мората Альваро
|14
|0.38
|Корреа Анхель
|9 (1)
|0.24
|Льоренте Маркос
|6
|0.16
|Депай Мемфис
|5
|0.14
|Рикельме Родриго
|3
|0.08
|Де Пауль Родриго
|3
|0.08
|Лино Сэмуел
|3
|0.08
|Молина Науэль
|2
|0.05
|Витсель Аксель
|2
|0.05
|Ньигес Сауль
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|16 (3)
|0.43
|Гарсия Рауль
|5
|0.14
|Муньос Икер
|4
|0.11
|Гарсия Рубен
|3
|0.08
|Гомес Мойсес
|3
|0.08
|Арнаис Хосе
|2
|0.05
|Аресо Хесус
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Ибаньес Пабло
|1
|0.03
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.03
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|Видаль Начо
|1
|0.03
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|9
|0
|Ньигес Сауль
|8
|0
|Савич Стефан
|5
|1
|Де Пауль Родриго
|6
|0
|Молина Науэль
|4
|1
|Витсель Аксель
|5
|0
|Коке Хорхе
|5
|0
|Гризманн Антуан
|5
|0
|Хименес Хосе
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Барриос Пабло
|5
|0
|Мората Альваро
|3
|1
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|Корреа Анхель
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Вермирен Артур
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|8
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Гарсия Давид III
|6
|0
|Унаи Гарсия
|4
|1
|Торро Лукас
|5
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|2
|Гарсия Рауль
|4
|0
|Будимир Анте
|4
|0
|Эррандо Хорхе
|4
|0
|Монкайола Хон
|2
|1
|Ибаньес Пабло
|3
|0
|Гомес Мойсес
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Аресо Хесус
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Муньос Икер
|3
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Арнаис Хосе
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
94.1%
5.9%
16 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
6% (1)
28% (5)
Осасуна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
3
12
Атлетико М
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Осасуна
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
17
20
Упущенные победы
22
13
Атлетико М
75%
25%
24 победы 8 поражений
Первый тайм
47% (17)
31% (11)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
22% (8)
31% (11)
Осасуна
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
36% (13)
36% (13)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
31% (11)
36% (13)
Сухие победы
11
9
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
31
21
Упущенные победы
25
25
Голы по времени матча
Забито
39
22
19 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
19 Не забивали 22
3
8%
3
14%
1-15
6
15%
3
14%
16-30
10
26%
3
14%
31-45
7
18%
5
23%
46-60
6
15%
3
14%
61-75
7
18%
5
23%
76-90
Пропущено
20
29
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
15%
3
10%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
4
20%
2
7%
31-45
2
10%
7
24%
46-60
5
25%
5
17%
61-75
4
20%
9
31%
76-90
Забито
26
18
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 24
5
19%
5
28%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
7
27%
6
33%
76-90
Пропущено
21
25
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
19%
2
8%
1-15
5
24%
7
28%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
7
28%
61-75
2
10%
5
20%
76-90
Забито
65
40
31 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 17
8 Не забивали 10
8
12%
8
20%
1-15
10
15%
5
13%
16-30
13
20%
4
10%
31-45
11
17%
7
18%
46-60
9
14%
5
13%
61-75
14
22%
11
28%
76-90
Пропущено
41
54
20 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
7
17%
5
9%
1-15
7
17%
10
19%
16-30
6
15%
6
11%
31-45
6
15%
7
13%
46-60
9
22%
12
22%
61-75
6
15%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1
Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1
Осасуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1
Результаты матчей
Атлетико М
Осасуна
Точный счет
2:1
5 раз 28%
3:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
7
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:3
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 28%
2
9 раз 25%
0
8 раз 22%
1
7 раз 19%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
14 раз 39%
0
10 раз 28%
2
10 раз 28%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
126
144
513
810
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
144
711
711
414
117
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
2610
2115
1224
1224
234
234
234
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|37
|30
|6
|1
|87 - 23
|96
|2.
|1:0 Заявка
|37
|25
|7
|5
|75 - 43
|82
|3.
|1:0 Заявка
|37
|24
|6
|7
|76 - 45
|78
|4.
|0:1 Заявка
|37
|23
|4
|10
|67 - 40
|73
|5.
|2:0 Заявка
|37
|18
|11
|8
|60 - 37
|65
|6.
|2:0 Заявка
|37
|16
|12
|9
|51 - 37
|60
|7.
|0:2 Заявка
|37
|14
|14
|9
|48 - 45
|56
|8.
|1:4 Заявка
|37
|14
|9
|14
|61 - 64
|51
|9.
|0:1 Заявка
|37
|13
|9
|15
|37 - 41
|48
|10.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11.
|1:0 Заявка
|37
|12
|8
|17
|41 - 54
|44
|12.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|13.
|0:2 Заявка
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14.
|0:0 Заявка
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|15.
|0:0 Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 54
|38
|16.
|0:1 Заявка
|37
|8
|14
|15
|29 - 45
|38
|17.
|1:1 Заявка
|37
|7
|16
|14
|30 - 42
|37
|18.
|0:0 Заявка
|37
|6
|15
|16
|25 - 49
|33
|19.
|0:0 Заявка
|37
|4
|10
|23
|37 - 70
|22
|20.
|1:1 Заявка
|37
|2
|12
|23
|36 - 73
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|0:1 Заявка
|19
|16
|1
|2
|41 - 19
|49
|3.
|1:0 Заявка
|19
|15
|1
|3
|41 - 21
|46
|4.
|1:0 Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|5.
|2:0 Заявка
|19
|12
|6
|1
|42 - 18
|42
|6.
|0:2 Заявка
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|2:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 18
|30
|9.
|0:1 Заявка
|19
|8
|6
|5
|19 - 12
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|11.
|1:1 Заявка
|19
|6
|8
|5
|16 - 15
|26
|12.
|1:4 Заявка
|19
|7
|4
|8
|33 - 32
|25
|13.
|0:0 Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|14.
|0:2 Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|15.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|16.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|17.
|1:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|0:1 Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|23 - 30
|19
|20.
|1:1 Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|19
|14
|4
|1
|39 - 14
|46
|2.
|1:0 Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|1:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 25
|34
|4.
|2:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 19
|30
|5.
|1:4 Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|0:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|2:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|0:2 Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|1:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 29
|22
|10.
|0:1 Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|11.
|0:2 Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|12.
|0:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 20
|18
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|14.
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|23 - 33
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|1:1 Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|1:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|20 - 38
|10
|19.
|0:0 Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|0:0 Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
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|Алькарас Рубен
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|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М 0:1 Осасуна
Исход игры
Атлетико М
99.1% (113)
Ничья
0.9% (1)
Осасуна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.11% (35)
Меньше
67.89% (74)
Обе команды забьют
Да
25.69% (28)
Нет
74.31% (81)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
53.5% (61)
2:1 Атлетико М
20.2% (23)
1:0 Атлетико М
10.5% (12)
3:0 Атлетико М
7% (8)
3:1 Атлетико М
2.6% (3)
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