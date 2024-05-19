Корреа от углового флага навесил к воротам, где гости снова выбили мяч за пределы поля.

Следующая подача Корреа от углового флага остановлена свистком арбитра, зафиксировавшим фол со стороны атакующей команды.

Льоренте справа получил пас от Аспиликуэты и сразу прострелил к ближней штанге, где Гризманн в касание пробил рядом со стойкой.

Корреа по центру убежал к воротам, но его настиг Эррандо, и смог чисто отобрать мяч у Анхеля.

Орос с двадцати трёх метров пробил в правую штангу.

Аресо справа навесил к дальней штанге, где все игроки пролетели мимо мяча.

Гризманн с Корреа слева выскочили к воротам. решающий удар Антуана пришёлся точно в выскочившего навстречу Эрреру.

Муньос у центрального круга ударил по ногам Де Пауля.

Габриэль в центре поля попал локтем по голове Раулю Гарсии и получил жёлтую карточку.

Корреа от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

Лино сленва смело пошёл на обострение вошёл в штрафну площадь и с четырнадцати метров пробил немного выше перекладины.

Эррандо у центрального круга подтолкнул в спину Корреа.

Льоренте справа прошёл вперёд и не смог удачно исполнить подачу к воротам. Мяч улетел за линию поля.

Аресо справа с линии штрафной площади несильно пробил точно в руки Облаку.

К середине тайма темп матча и вовсе упал. Команды неспешно продвигаются вперёд, очень редко смещаясь в центр с флангов.

Лино на фланге ударил по ногам Рубена Гарсию.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! РАУЛЬ ГАРСИЯ!!! Рубен Гарсия справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке. МЯч вынесен на Катену, который сразу сделал скидку к воротам. Рауль Гарсия сыграл на опережение и ногой переправил мяч в сетку.

Коке слева навесил к дальней штанге, где Льоренте не смог выиграть борьбу вверху.

Замена в составе "Осасуны": вместо Рубена Гарсии на поле вышел Аймар Орос.

21' Аресо справа пронёсся вперёд, но его прострел получился точно в руки Облаку.

20' Навес Гризманна слева к воротам заблокировал Ибаньес.

18' Корреа оказался в офсайде.

17' Хозяева покатали мяч на своей половине поля, сбивая темп матча. Длинный заброс налево на Лино не прошёл.

16' Пенья забрался в офсайд.

15' "Осасуна" активно провела стартовый отрезок матча, но постепенно столичная команда начала подольше задерживать мяч у себя.

14' Лино слева прострелит на Де Пауля, который с пятнадцати метров в касание пробил выше ворот.

12' Очередной угловой удар исполнили гости. Мяч был направлен к дальней штанге, где до него на выходе Облак не добрался. Рикошеты оказались на стороне столичной команды.

11' Ибаньес от углового флага навесил к ближней штанге, где Пенье не удалось выиграть борьбу вверху у Гризманна. Мяч выбит от ворот.

10' Прострел Рауля Гарсии справа к воротам прервал Габриэль, отправивший мяч за пределы поля.

8' Корреа убежал к чужим воротам, но на линии штрафной площади нарушил правила в борьбе с соперником.

7' Ибаньес от углового флага навесил к ближней штанге. Катена сделал скидку на Муньоса, после удара которого мяч отскочил обратно к Аленхандро. Защитник "Осасуны" головой пробил выше ворот.

6' Аресо по правому флангу прошёл вперёд и заработал угловой удар.

5' Гости исполнили угловой удар. Мадридская команды выбила мяч из штрафной площади.

4' Лино на левом фланге забрался в офсайд.

2' "Атлетико" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Осасуна" - в зелёной форме.