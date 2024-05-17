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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Атлетико М
 
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Атлетико М 100% (45)
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История личных встреч

Атлетико М
Осасуна

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
10.5%
5.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

24 матча

75%
8.3%
16.7%
18 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
16 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
0:5
ЛЛ
2:0
П
3:0
П
0:3
П
3:0
П
2:1
П
0:2
П
3:1
П
0:1
П
0:0
П
2:3
П
3:0
П
1:0
П
3:0
П
2:4
П
0:0
ПД
3:1

Голы

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

2
1.85

Среднее время на гол

45
48

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

0.92
0.64

Среднее время на гол

97
141

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.42
1.29

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

63
69

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 16 (4) 0.44
Мората Альваро 14 0.39
Корреа Анхель 9 (1) 0.25
Льоренте Маркос 6 0.17
Депай Мемфис 5 0.14
Рикельме Родриго 3 0.08
Де Пауль Родриго 3 0.08
Лино Сэмуел 3 0.08
Молина Науэль 2 0.06
Витсель Аксель 2 0.06
Ньигес Сауль 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Барриос Пабло 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 16 (3) 0.44
Гарсия Рауль 4 0.11
Муньос Икер 4 0.11
Гарсия Рубен 3 0.08
Гомес Мойсес 3 0.08
Арнаис Хосе 2 0.06
Аресо Хесус 1 0.03
Монкайола Хон 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Ибаньес Пабло 1 0.03
Орос Аймар 1 (1) 0.03
Унаи Гарсия 1 0.03
Видаль Начо 1 0.03
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Эррандо Хорхе 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 9 0
Ньигес Сауль 8 0
Савич Стефан 5 1
Де Пауль Родриго 6 0
Молина Науэль 4 1
Витсель Аксель 5 0
Коке Хорхе 5 0
Гризманн Антуан 5 0
Хименес Хосе 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Барриос Пабло 5 0
Мората Альваро 3 1
Аспиликуэта Сесар 4 0
Корреа Анхель 3 0
Диего Симеоне 3 0
Депай Мемфис 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Галан Хави 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Вермирен Артур 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 8 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 6 0
Унаи Гарсия 4 1
Торро Лукас 5 0
Аррасате Ягоба 1 2
Гарсия Рауль 4 0
Будимир Анте 4 0
Эррандо Хорхе 4 0
Монкайола Хон 2 1
Ибаньес Пабло 3 0
Гомес Мойсес 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Аресо Хесус 3 0
Орос Аймар 3 0
Муньос Икер 3 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Арнаис Хосе 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Мохика Хоан 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
94.1%
5.9%
16 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
6% (1)
28% (5)
Осасуна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

3
12
Атлетико М
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Осасуна
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

17
20

Упущенные победы

22
13
Атлетико М
75%
25%
24 победы 8 поражений
Первый тайм
47% (17)
31% (11)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
22% (8)
31% (11)
Осасуна
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
36% (13)
36% (13)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
31% (11)
36% (13)

Сухие победы

11
9

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

31
21

Упущенные победы

25
25

Голы по времени матча

Забито

39
22
19 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
19 Не забивали 22
3
8%
3
14%
1-15
6
15%
3
14%
16-30
10
26%
3
14%
31-45
7
18%
5
23%
46-60
6
15%
3
14%
61-75
7
18%
5
23%
76-90

Пропущено

20
29
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
15%
3
10%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
4
20%
2
7%
31-45
2
10%
7
24%
46-60
5
25%
5
17%
61-75
4
20%
9
31%
76-90

Забито

26
18
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 24
5
19%
5
28%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
7
27%
6
33%
76-90

Пропущено

21
25
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
19%
2
8%
1-15
5
24%
7
28%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
7
28%
61-75
2
10%
5
20%
76-90

Забито

65
40
31 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 17
8 Не забивали 10
8
12%
8
20%
1-15
10
15%
5
13%
16-30
13
20%
4
10%
31-45
11
17%
7
18%
46-60
9
14%
5
13%
61-75
14
22%
11
28%
76-90

Пропущено

41
54
20 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
7
17%
5
9%
1-15
7
17%
10
19%
16-30
6
15%
6
11%
31-45
6
15%
7
13%
46-60
9
22%
12
22%
61-75
6
15%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1
Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1
Осасуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1

Результаты матчей

Атлетико М
Осасуна

Точный счет

2:1
5 раз 28%
3:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
7
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:3
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 28%
2
9 раз 25%
0
8 раз 22%
1
7 раз 19%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
14 раз 39%
0
10 раз 28%
2
10 раз 28%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
12
6
14
4
1.5
5
13
8
10
2.5
1
17
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
7
11
4
14
2.5
1
17
1
17
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
8
0.5
Больше Меньше
26
10
21
15
1.5
12
24
12
24
2.5
2
34
2
34
3.5
2
34
4.5
1
35
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 36 29 6 1 83 - 22 93
2.
Барселона
 Заявка 36 24 7 5 74 - 43 79
3.
Жирона
 Заявка 36 23 6 7 75 - 45 75
4.
Атлетико М
 Заявка 36 23 4 9 67 - 39 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 36 17 11 8 58 - 37 62
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 36 15 12 9 49 - 37 57
7.
Бетис
 Заявка 36 14 14 8 48 - 43 56
8.
Вильярреал
 Заявка 36 14 9 13 60 - 60 51
9.
Валенсия
 Заявка 36 13 9 14 37 - 40 48
10.
Хетафе
 Заявка 36 10 13 13 41 - 51 43
11.
Алавес
 Заявка 36 11 9 16 34 - 45 42
12.
Осасуна
 Заявка 36 11 8 17 40 - 54 41
13.
Севилья
 Заявка 36 10 11 15 47 - 50 41
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 36 10 8 18 32 - 46 38
15.
Райо Вальекано
 Заявка 36 8 14 14 29 - 44 38
16.
Сельта
 Заявка 36 9 10 17 42 - 54 37
17.
Мальорка
 Заявка 36 7 15 14 29 - 41 36
18.
Кадис
 Заявка 36 6 14 16 25 - 49 32
19.
Гранада
 Заявка 36 4 9 23 37 - 70 21
20.
Альмерия
 Заявка 36 2 11 23 35 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
3.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
4.
Барселона
 Заявка 18 14 1 3 40 - 21 43
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 18 9 7 2 27 - 17 34
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
8.
Валенсия
 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
9.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
10.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
15.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
16.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 7 6 5 23 - 19 27
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 18 2 3 13 19 - 37 9
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 7 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 45
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    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Осасуна
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Осасуна

    Исход игры
    Атлетико М
    100% (45)
    Ничья
    0% (0)
    Осасуна
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.55% (13)
    Меньше
    70.45% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    22.73% (10)
    Нет
    77.27% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    55.6% (25)
    2:1 Атлетико М
    22.2% (10)
    1:0 Атлетико М
    13.3% (6)
    3:0 Атлетико М
    6.7% (3)
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