Тур: 37. Стадион: Цивитас Метрополитано.
Позже
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Главный тренер: Симеоне Диего
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Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Атлетико М
Осасуна
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
10.5%
5.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
24 матча
75%
8.3%
16.7%
18 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
16 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
2
1.85
Среднее время на гол
45
48
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
0.92
0.64
Среднее время на гол
97
141
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.42
1.29
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
63
69
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|16 (4)
|0.44
|Мората Альваро
|14
|0.39
|Корреа Анхель
|9 (1)
|0.25
|Льоренте Маркос
|6
|0.17
|Депай Мемфис
|5
|0.14
|Рикельме Родриго
|3
|0.08
|Де Пауль Родриго
|3
|0.08
|Лино Сэмуел
|3
|0.08
|Молина Науэль
|2
|0.06
|Витсель Аксель
|2
|0.06
|Ньигес Сауль
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|16 (3)
|0.44
|Гарсия Рауль
|4
|0.11
|Муньос Икер
|4
|0.11
|Гарсия Рубен
|3
|0.08
|Гомес Мойсес
|3
|0.08
|Арнаис Хосе
|2
|0.06
|Аресо Хесус
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Ибаньес Пабло
|1
|0.03
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.03
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|Видаль Начо
|1
|0.03
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|9
|0
|Ньигес Сауль
|8
|0
|Савич Стефан
|5
|1
|Де Пауль Родриго
|6
|0
|Молина Науэль
|4
|1
|Витсель Аксель
|5
|0
|Коке Хорхе
|5
|0
|Гризманн Антуан
|5
|0
|Хименес Хосе
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Барриос Пабло
|5
|0
|Мората Альваро
|3
|1
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|Корреа Анхель
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Вермирен Артур
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|8
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Гарсия Давид III
|6
|0
|Унаи Гарсия
|4
|1
|Торро Лукас
|5
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|2
|Гарсия Рауль
|4
|0
|Будимир Анте
|4
|0
|Эррандо Хорхе
|4
|0
|Монкайола Хон
|2
|1
|Ибаньес Пабло
|3
|0
|Гомес Мойсес
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Аресо Хесус
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Муньос Икер
|3
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Арнаис Хосе
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
94.1%
5.9%
16 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
6% (1)
28% (5)
Осасуна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
3
12
Атлетико М
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Осасуна
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
17
20
Упущенные победы
22
13
Атлетико М
75%
25%
24 победы 8 поражений
Первый тайм
47% (17)
31% (11)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
22% (8)
31% (11)
Осасуна
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
36% (13)
36% (13)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
31% (11)
36% (13)
Сухие победы
11
9
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
31
21
Упущенные победы
25
25
Голы по времени матча
Забито
39
22
19 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
19 Не забивали 22
3
8%
3
14%
1-15
6
15%
3
14%
16-30
10
26%
3
14%
31-45
7
18%
5
23%
46-60
6
15%
3
14%
61-75
7
18%
5
23%
76-90
Пропущено
20
29
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
15%
3
10%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
4
20%
2
7%
31-45
2
10%
7
24%
46-60
5
25%
5
17%
61-75
4
20%
9
31%
76-90
Забито
26
18
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 24
5
19%
5
28%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
7
27%
6
33%
76-90
Пропущено
21
25
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
19%
2
8%
1-15
5
24%
7
28%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
7
28%
61-75
2
10%
5
20%
76-90
Забито
65
40
31 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 17
8 Не забивали 10
8
12%
8
20%
1-15
10
15%
5
13%
16-30
13
20%
4
10%
31-45
11
17%
7
18%
46-60
9
14%
5
13%
61-75
14
22%
11
28%
76-90
Пропущено
41
54
20 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
7
17%
5
9%
1-15
7
17%
10
19%
16-30
6
15%
6
11%
31-45
6
15%
7
13%
46-60
9
22%
12
22%
61-75
6
15%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1
Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1
Осасуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1
Результаты матчей
Атлетико М
Осасуна
Точный счет
2:1
5 раз 28%
3:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
7
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:3
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 28%
2
9 раз 25%
0
8 раз 22%
1
7 раз 19%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
14 раз 39%
0
10 раз 28%
2
10 раз 28%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
126
144
513
810
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
144
711
711
414
117
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
2610
2115
1224
1224
234
234
234
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|83 - 22
|93
|2.
|Заявка
|36
|24
|7
|5
|74 - 43
|79
|3.
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|75 - 45
|75
|4.
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|67 - 39
|73
|5.
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|58 - 37
|62
|6.
|Заявка
|36
|15
|12
|9
|49 - 37
|57
|7.
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|48 - 43
|56
|8.
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|60 - 60
|51
|9.
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|37 - 40
|48
|10.
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|41 - 51
|43
|11.
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|34 - 45
|42
|12.
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|40 - 54
|41
|13.
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 50
|41
|14.
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|32 - 46
|38
|15.
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|29 - 44
|38
|16.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|42 - 54
|37
|17.
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|29 - 41
|36
|18.
|Заявка
|36
|6
|14
|16
|25 - 49
|32
|19.
|Заявка
|36
|4
|9
|23
|37 - 70
|21
|20.
|Заявка
|36
|2
|11
|23
|35 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|41 - 18
|49
|3.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|4.
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|40 - 21
|43
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|27 - 17
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 18
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|19 - 11
|30
|9.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|16.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|17.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|20.
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 19
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 31
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 37
|9
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|16 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогнозы на матч Атлетико М - Осасуна
Исход игры
Атлетико М
100% (45)
Ничья
0% (0)
Осасуна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
29.55% (13)
Меньше
70.45% (31)
Обе команды забьют
Да
22.73% (10)
Нет
77.27% (34)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
55.6% (25)
2:1 Атлетико М
22.2% (10)
1:0 Атлетико М
13.3% (6)
3:0 Атлетико М
6.7% (3)
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