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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Кадис
0:0
Первый тайм: 9'
Лас-Пальмас
0'
1' Желтая карточка
Рохер Марти

Ход матча

1'
Рохер Марти
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 109
Кадис 72.5% (79)
X 19.3% (21)
Лас-Пальмас 8.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кадис
Ничья
Лас-Пальмас
1.93
4.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
2
Сальдуа
Хосеба
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
15
Эрнандес
Хави
V
27
Наварро
Роберто
17
Эскаланте
Гонсало
4
Алькарас
Рубен
7
Собрино
Рубен
21
Рохер
Марти
16
Рамос
Кристофер
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
2
Парк
Марвин
5
Муньос
Хави
20
Родригес
Кирьян
12
Луаодис
Энзо
10
Молейро
Альберто
9
Рамирес
Сандро
Кадис
4-4-2
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Кадис
Лас-Пальмас

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:1
ТМК
0:2
С
1:2
С
2:0
С
0:3
С
4:1
ТМК
0:1
С
1:1
С
0:0
КК
2:1
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1.33

Среднее время на гол

102
67

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
0.75

Среднее время на гол

77
120

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.14
Мачис Дарвин 4 (1) 0.11
Хуанми Мигель 3 0.08
Алькарас Рубен 3 (2) 0.08
Рохер Марти 2 0.06
Эскаланте Гонсало 1 0.03
Эрнандес Хави V 1 0.03
Гвардиола Серхи 1 0.03
Наварро Роберто 1 0.03
Эрнандес Луис 1 0.03
Сан Эметерио Феде 1 0.03
Пирес Лукас 1 0.03
Алехо Иван 0 0
Собрино Рубен 0 0
Чуст Виктор 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.17
Молейро Альберто 3 0.08
Мунир Эль-Хаддади 3 0.08
Кардона Марк 3 (1) 0.08
Муньос Хави 2 0.06
Виера Хонатан 2 (2) 0.06
Суарес Алехандро 2 0.06
Пехиньо Франсиско 2 0.06
Херцог Хуанма 2 0.06
Рамирес Сандро 1 0.03
Кардона Серхи 1 0.03
Каба Сори 1 0.03
Бенито Рамирес 1 0.03
Эррера Кристиан 1 0.03
Араухо Хулиан 1 0.03
Коко Сауль 1 0.03
Парк Марвин 0 0
Луаодис Энзо 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 17 0
Алькарас Рубен 14 0
Хименес Фали 11 0
Собрино Рубен 8 1
Эрнандес Хави V 8 0
Пирес Лукас 6 0
Чуст Виктор 3 1
Эрнандес Луис 4 0
Рамос Кристофер 4 0
Эскаланте Гонсало 2 1
Хуанми Мигель 3 0
Алекс Фернандес 3 0
Рохер Марти 3 0
Сальдуа Хосеба 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Серхи 9 0
Родригес Кирьян 8 0
Коко Сауль 6 1
Суарес Алехандро 7 0
Мармол Мика 5 1
Муньос Хави 6 0
Перроне Максимо 6 0
Араухо Хулиан 5 0
Парк Марвин 5 0
Вальес Альваро 2 1
Кардона Марк 3 0
Луаодис Энзо 3 0
Рамирес Сандро 2 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Молейро Альберто 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Гарсия Пимьента 1 0

Результаты матчей

Кадис
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Лас-Пальмас
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
7
Кадис
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Лас-Пальмас
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

6
18
Кадис
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (11)
47% (17)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
31% (11)
22% (8)
Лас-Пальмас
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
39% (14)

Сухие победы

13
7

Сухие поражения

5
14

Волевые победы

26
13

Упущенные победы

13
25

Голы по времени матча

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
26 Не забивали 27
2
13%
1
7%
1-15
6
40%
1
7%
16-30
1
7%
5
36%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
1
7%
2
14%
76-90

Пропущено

20
26
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
6
30%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
10%
6
23%
31-45
6
30%
3
12%
46-60
3
15%
6
23%
61-75
3
15%
5
19%
76-90

Забито

9
21
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
28 Не забивали 23
2
22%
3
14%
1-15
2
22%
3
14%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
44%
6
29%
76-90

Пропущено

30
17
9 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
3
10%
1
6%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
2
7%
2
12%
31-45
5
17%
4
24%
46-60
8
27%
3
18%
61-75
8
27%
6
35%
76-90

Забито

24
35
14 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 17
18 Не забивали 14
4
17%
4
11%
1-15
8
33%
4
11%
16-30
2
8%
6
17%
31-45
3
13%
7
20%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
5
21%
8
23%
76-90

Пропущено

50
43
17 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 29
9
18%
4
9%
1-15
4
8%
4
9%
16-30
4
8%
8
19%
31-45
11
22%
7
16%
46-60
11
22%
9
21%
61-75
11
22%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Севилья - Кадис 0:1 Кадис - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Кадис - Мальорка 1:1
Жирона - Кадис 4:1 Кадис - Барселона 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2
Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2

Результаты матчей

Кадис
Лас-Пальмас

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:0
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
7 раз 39%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
2:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 47%
1
14 раз 39%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
0
16 раз 44%
1
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Кадис
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
6
4
14
1.5
6
12
1
17
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
8
10
1
17
1.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
17
0.5
Больше Меньше
20
16
5
31
1.5
10
26
1
35
2.5
2
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 37 29 7 1 83 - 22 94
2.
Барселона
 1:0 Заявка 37 25 7 5 75 - 43 82
3.
Жирона
 0:0 Заявка 37 23 7 7 75 - 45 76
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 37 23 5 9 67 - 39 74
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 37 17 12 8 58 - 37 63
6.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 37 16 12 9 50 - 37 60
7.
Бетис
 0:1 Заявка 37 14 14 9 48 - 44 56
8.
Вильярреал
 0:0 Заявка 37 14 10 13 60 - 60 52
9.
Валенсия
 0:0 Заявка 37 13 10 14 37 - 40 49
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
12.
Осасуна
 0:0 Заявка 37 11 9 17 40 - 54 42
13.
Севилья
 0:0 Заявка 37 10 12 15 47 - 50 42
14.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
15.
Сельта
 0:0 Заявка 37 9 11 17 42 - 54 38
16.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 37 8 14 15 29 - 45 38
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 37 7 16 14 29 - 41 37
18.
Кадис
 0:0 Заявка 37 6 15 16 25 - 49 33
19.
Гранада
 0:0 Заявка 37 4 10 23 37 - 70 22
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 37 2 12 23 35 - 72 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 19 16 2 1 41 - 18 50
3.
Барселона
 1:0 Заявка 19 15 1 3 41 - 21 46
4.
Жирона
 0:0 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 19 11 7 1 40 - 18 40
6.
Бетис
 0:1 Заявка 19 9 7 3 27 - 18 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 19 8 7 4 19 - 11 31
9.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 0:0 Заявка 19 7 5 7 32 - 28 26
12.
Мальорка
 0:0 Заявка 19 6 8 5 15 - 14 26
13.
Кадис
 0:0 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 0:0 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 0:0 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 0:0 Заявка 19 4 7 8 23 - 30 19
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 19 13 5 1 35 - 13 44
2.
Барселона
 1:0 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 0:0 Заявка 19 9 5 5 29 - 25 32
4.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
5.
Вильярреал
 0:0 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 0:0 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 0:1 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 0:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 29 20
10.
Севилья
 0:0 Заявка 19 4 7 8 21 - 25 19
11.
Валенсия
 0:0 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
12.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 19 4 6 9 11 - 20 18
13.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
14.
Сельта
 0:0 Заявка 19 3 6 10 23 - 33 15
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 0:0 Заявка 19 2 4 13 19 - 37 10
19.
Кадис
 0:0 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 0:0 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Лас-Пальмас пытается что-то создать.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Эскаланте Гонсало из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Мармол Мика
    • 2'
      Коко Сауль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 1'
      Рохер Марти задерживает мяч рукой
    • 1'
      Рохер Марти получает желтую карточку за игру рукой
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Кадис начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Кадис.
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    Прогнозы 109
    Кадис 72.5% (79)
    X 19.3% (21)
    Лас-Пальмас 8.3% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Лас-Пальмас
    1.93
    4.70
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    5.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:0 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Кадис
    72.5% (79)
    Ничья
    19.3% (21)
    Лас-Пальмас
    8.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.17% (28)
    Меньше
    73.83% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    42.06% (45)
    Нет
    57.94% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Кадис
    46.8% (51)
    2:1 Кадис
    19.3% (21)
    1:1 Ничья
    15.6% (17)
    1:2 Лас-Пальмас
    6.4% (7)
    2:0 Кадис
    4.6% (5)
    0:0 Ничья
    3.7% (4)
    0:1 Лас-Пальмас
    1.8% (2)
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