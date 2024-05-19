Тур: 37. Стадион: Нуэво Мирандилья. Зрители: 18950 Главный судья: Сото Сесар
0:0
Конец матча
0'
38' Undefined phrase: football_event_Эрнандес Хави
45' Желтая карточкаРамос Кристофер
46' Желтая карточкаЭрнандес Хави
74' Красная карточкаЧуст Виктор
82' Желтая карточкаОкампо Брайан
83' Желтая карточкаКардона Марк
90'+9
Ход матча
38'
45'
46'
74'
82'
83'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
442 Количество передач 476
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Рохер
Марти
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
12
Луаодис
Энзо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
-
25 Макси ГомесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Лас-Пальмас
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
1.33
Среднее время на гол
102
67
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
0.75
Среднее время на гол
77
120
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.14
|Мачис Дарвин
|4 (1)
|0.11
|Хуанми Мигель
|3
|0.08
|Алькарас Рубен
|3 (2)
|0.08
|Рохер Марти
|2
|0.05
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|Эрнандес Хави V
|1
|0.03
|Гвардиола Серхи
|1
|0.03
|Наварро Роберто
|1
|0.03
|Эрнандес Луис
|1
|0.03
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.03
|Пирес Лукас
|1
|0.03
|Алехо Иван
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Чуст Виктор
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|6
|0.16
|Молейро Альберто
|3
|0.08
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.08
|Кардона Марк
|3 (1)
|0.08
|Муньос Хави
|2
|0.05
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.05
|Суарес Алехандро
|2
|0.05
|Пехиньо Франсиско
|2
|0.05
|Херцог Хуанма
|2
|0.05
|Рамирес Сандро
|1
|0.03
|Кардона Серхи
|1
|0.03
|Каба Сори
|1
|0.03
|Бенито Рамирес
|1
|0.03
|Эррера Кристиан
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|1
|0.03
|Коко Сауль
|1
|0.03
|Парк Марвин
|0
|0
|Луаодис Энзо
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|17
|0
|Алькарас Рубен
|14
|0
|Хименес Фали
|11
|0
|Собрино Рубен
|8
|1
|Эрнандес Хави V
|9
|0
|Чуст Виктор
|3
|2
|Пирес Лукас
|6
|0
|Рамос Кристофер
|5
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Эскаланте Гонсало
|2
|1
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Алекс Фернандес
|3
|0
|Рохер Марти
|3
|0
|Сальдуа Хосеба
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Карселен Исаак
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Серхи
|9
|0
|Родригес Кирьян
|8
|0
|Коко Сауль
|6
|1
|Суарес Алехандро
|7
|0
|Мармол Мика
|5
|1
|Муньос Хави
|6
|0
|Перроне Максимо
|6
|0
|Араухо Хулиан
|5
|0
|Парк Марвин
|5
|0
|Кардона Марк
|4
|0
|Вальес Альваро
|2
|1
|Луаодис Энзо
|3
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Аарон Эскандель
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Молейро Альберто
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
|Гарсия Пимьента
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Лас-Пальмас
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
7
Кадис
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Лас-Пальмас
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
6
18
Кадис
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (11)
49% (18)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
32% (12)
22% (8)
Лас-Пальмас
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
32% (12)
38% (14)
Сухие победы
13
7
Сухие поражения
5
14
Волевые победы
26
13
Упущенные победы
13
25
Голы по времени матча
Забито
15
14
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
27 Не забивали 28
2
13%
1
7%
1-15
6
40%
1
7%
16-30
1
7%
5
36%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
1
7%
2
14%
76-90
Пропущено
20
26
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
6
30%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
10%
6
23%
31-45
6
30%
3
12%
46-60
3
15%
6
23%
61-75
3
15%
5
19%
76-90
Забито
9
21
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
29 Не забивали 24
2
22%
3
14%
1-15
2
22%
3
14%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
44%
6
29%
76-90
Пропущено
30
17
9 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
3
10%
1
6%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
2
7%
2
12%
31-45
5
17%
4
24%
46-60
8
27%
3
18%
61-75
8
27%
6
35%
76-90
Забито
24
35
14 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 17
19 Не забивали 15
4
17%
4
11%
1-15
8
33%
4
11%
16-30
2
8%
6
17%
31-45
3
13%
7
20%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
5
21%
8
23%
76-90
Пропущено
50
43
17 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 29
9
18%
4
9%
1-15
4
8%
4
9%
16-30
4
8%
8
19%
31-45
11
22%
7
16%
46-60
11
22%
9
21%
61-75
11
22%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Севилья - Кадис 0:1 Кадис - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Кадис - Мальорка 1:1
Жирона - Кадис 4:1 Кадис - Барселона 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2
Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2
Результаты матчей
Кадис
Лас-Пальмас
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:0
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
7 раз 37%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
0
11 раз 58%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
2:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
18 раз 49%
1
14 раз 38%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
0
17 раз 46%
1
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Кадис
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
126
415
612
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
811
117
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1918
Больше Меньше
2017
532
1027
136
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|7
|1
|87 - 26
|94
|2.
|Заявка
|37
|25
|7
|5
|77 - 43
|82
|3.
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 46
|78
|4.
|Заявка
|37
|23
|4
|10
|68 - 43
|73
|5.
|Заявка
|37
|18
|11
|8
|60 - 37
|65
|6.
|Заявка
|37
|16
|12
|9
|51 - 37
|60
|7.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|48 - 45
|56
|8.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|64 - 64
|52
|9.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|38 - 43
|48
|10.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|44 - 55
|44
|12.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|44 - 55
|40
|15.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|16.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|29 - 47
|38
|17.
|Заявка
|37
|7
|16
|14
|31 - 43
|37
|18.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|25 - 49
|33
|19.
|Заявка
|37
|4
|9
|24
|38 - 72
|21
|20.
|Заявка
|37
|2
|12
|23
|37 - 74
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 22
|49
|3.
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|43 - 21
|46
|4.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|5.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|42 - 18
|42
|6.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 18
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|20 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|36 - 32
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|17 - 16
|26
|13.
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|17.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|39 - 17
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 19
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 30
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|11.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 22
|18
|13.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 34
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|21 - 39
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
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|Вильярреал
|Сорлот Александр
|23 (6)
|Жирона
|Довбик Артём
|21 (7)
|Реал Мадрид
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|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|18 (8)
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|Гризманн Антуан
|16 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 0:0 Лас-Пальмас
Исход игры
Кадис
72.5% (79)
Ничья
19.3% (21)
Лас-Пальмас
8.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
26.17% (28)
Меньше
73.83% (79)
Обе команды забьют
Да
42.06% (45)
Нет
57.94% (62)
Популярный счёт
1:0 Кадис
46.8% (51)
2:1 Кадис
19.3% (21)
1:1 Ничья
15.6% (17)
1:2 Лас-Пальмас
6.4% (7)
2:0 Кадис
4.6% (5)
0:0 Ничья
3.7% (4)
0:1 Лас-Пальмас
1.8% (2)
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