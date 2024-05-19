  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Зрители: 18950 Главный судья: Сото Сесар
Кадис
0:0
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
38' Undefined phrase: football_event_
Эрнандес Хави
45' Желтая карточка
Рамос Кристофер
46' Желтая карточка
Эрнандес Хави
74' Красная карточка
Чуст Виктор
82' Желтая карточка
Окампо Брайан
83' Желтая карточка
Кардона Марк
90'+9

Ход матча

38'
Эрнандес Хави
 
45'
Рамос Кристофер
 
46'
Эрнандес Хави
 
55'
Хуанми Мигель
Рохер Марти
 
55'
Гвардиола Серхи
Собрино Рубен
 
67'
Окампо Брайан
Наварро Роберто
 
68'
 
Суарес Алехандро
Рамирес Сандро
68'
 
Кардона Марк
Араухо Хулиан
73'
 
Кампанья Хосе
Луаодис Энзо
74'
Чуст Виктор
 
82'
Окампо Брайан
 
83'
 
Кардона Марк
84'
 
Перроне Максимо
Парк Марвин
84'
 
Мунир Эль-Хаддади
Молейро Альберто
85'
Макси Гомес
Рамос Кристофер
 
85'
Карселен Исаак
Сальдуа Хосеба
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 442 Количество передач 476
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 109
Кадис 72.5% (79)
X 19.3% (21)
Лас-Пальмас 8.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
2
Сальдуа
Хосеба
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
15
Эрнандес
Хави
V
27
Наварро
Роберто
17
Эскаланте
Гонсало
4
Алькарас
Рубен
7
Собрино
Рубен
21
Рохер
Марти
16
Рамос
Кристофер
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
2
Парк
Марвин
5
Муньос
Хави
20
Родригес
Кирьян
12
Луаодис
Энзо
10
Молейро
Альберто
9
Рамирес
Сандро
Кадис
4-4-2
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Кадис
Лас-Пальмас

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:1
ТМК
0:2
С
1:2
С
2:0
С
0:3
С
4:1
ТМК
0:1
С
1:1
С
0:0
КК
2:1
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1.33

Среднее время на гол

102
67

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
0.75

Среднее время на гол

77
120

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.14
Мачис Дарвин 4 (1) 0.11
Хуанми Мигель 3 0.08
Алькарас Рубен 3 (2) 0.08
Рохер Марти 2 0.05
Эскаланте Гонсало 1 0.03
Эрнандес Хави V 1 0.03
Гвардиола Серхи 1 0.03
Наварро Роберто 1 0.03
Эрнандес Луис 1 0.03
Сан Эметерио Феде 1 0.03
Пирес Лукас 1 0.03
Алехо Иван 0 0
Собрино Рубен 0 0
Чуст Виктор 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.16
Молейро Альберто 3 0.08
Мунир Эль-Хаддади 3 0.08
Кардона Марк 3 (1) 0.08
Муньос Хави 2 0.05
Виера Хонатан 2 (2) 0.05
Суарес Алехандро 2 0.05
Пехиньо Франсиско 2 0.05
Херцог Хуанма 2 0.05
Рамирес Сандро 1 0.03
Кардона Серхи 1 0.03
Каба Сори 1 0.03
Бенито Рамирес 1 0.03
Эррера Кристиан 1 0.03
Араухо Хулиан 1 0.03
Коко Сауль 1 0.03
Парк Марвин 0 0
Луаодис Энзо 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 17 0
Алькарас Рубен 14 0
Хименес Фали 11 0
Собрино Рубен 8 1
Эрнандес Хави V 9 0
Чуст Виктор 3 2
Пирес Лукас 6 0
Рамос Кристофер 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Эскаланте Гонсало 2 1
Хуанми Мигель 3 0
Алекс Фернандес 3 0
Рохер Марти 3 0
Сальдуа Хосеба 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Окампо Брайан 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Серхи 9 0
Родригес Кирьян 8 0
Коко Сауль 6 1
Суарес Алехандро 7 0
Мармол Мика 5 1
Муньос Хави 6 0
Перроне Максимо 6 0
Араухо Хулиан 5 0
Парк Марвин 5 0
Кардона Марк 4 0
Вальес Альваро 2 1
Луаодис Энзо 3 0
Рамирес Сандро 2 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Молейро Альберто 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Гарсия Пимьента 1 0

Результаты матчей

Кадис
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Лас-Пальмас
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
7
Кадис
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Лас-Пальмас
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

6
18
Кадис
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (11)
49% (18)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
32% (12)
22% (8)
Лас-Пальмас
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
32% (12)
38% (14)

Сухие победы

13
7

Сухие поражения

5
14

Волевые победы

26
13

Упущенные победы

13
25

Голы по времени матча

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
27 Не забивали 28
2
13%
1
7%
1-15
6
40%
1
7%
16-30
1
7%
5
36%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
1
7%
2
14%
76-90

Пропущено

20
26
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
6
30%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
10%
6
23%
31-45
6
30%
3
12%
46-60
3
15%
6
23%
61-75
3
15%
5
19%
76-90

Забито

9
21
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
29 Не забивали 24
2
22%
3
14%
1-15
2
22%
3
14%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
44%
6
29%
76-90

Пропущено

30
17
9 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
3
10%
1
6%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
2
7%
2
12%
31-45
5
17%
4
24%
46-60
8
27%
3
18%
61-75
8
27%
6
35%
76-90

Забито

24
35
14 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 17
19 Не забивали 15
4
17%
4
11%
1-15
8
33%
4
11%
16-30
2
8%
6
17%
31-45
3
13%
7
20%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
5
21%
8
23%
76-90

Пропущено

50
43
17 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 29
9
18%
4
9%
1-15
4
8%
4
9%
16-30
4
8%
8
19%
31-45
11
22%
7
16%
46-60
11
22%
9
21%
61-75
11
22%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Севилья - Кадис 0:1 Кадис - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Кадис - Мальорка 1:1
Жирона - Кадис 4:1 Кадис - Барселона 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2
Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2

Результаты матчей

Кадис
Лас-Пальмас

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:0
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
7 раз 37%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
0
11 раз 58%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
2:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
18 раз 49%
1
14 раз 38%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
0
17 раз 46%
1
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Кадис
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
12
6
4
15
1.5
6
12
1
18
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
8
11
1
17
1.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
18
0.5
Больше Меньше
20
17
5
32
1.5
10
27
1
36
2.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 37 29 7 1 87 - 26 94
2.
Барселона
 Заявка 37 25 7 5 77 - 43 82
3.
Жирона
 Заявка 37 24 6 7 78 - 46 78
4.
Атлетико М
 Заявка 37 23 4 10 68 - 43 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 37 18 11 8 60 - 37 65
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 16 12 9 51 - 37 60
7.
Бетис
 Заявка 37 14 14 9 48 - 45 56
8.
Вильярреал
 Заявка 37 14 10 13 64 - 64 52
9.
Валенсия
 Заявка 37 13 9 15 38 - 43 48
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Осасуна
 Заявка 37 12 8 17 44 - 55 44
12.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
13.
Севилья
 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 44 - 55 40
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
16.
Райо Вальекано
 Заявка 37 8 14 15 29 - 47 38
17.
Мальорка
 Заявка 37 7 16 14 31 - 43 37
18.
Кадис
 Заявка 37 6 15 16 25 - 49 33
19.
Гранада
 Заявка 37 4 9 24 38 - 72 21
20.
Альмерия
 Заявка 37 2 12 23 37 - 74 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 19 16 1 2 42 - 22 49
3.
Барселона
 Заявка 19 15 1 3 43 - 21 46
4.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
9.
Валенсия
 Заявка 19 8 6 5 20 - 14 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 Заявка 19 7 5 7 36 - 32 26
12.
Мальорка
 Заявка 19 6 8 5 17 - 16 26
13.
Кадис
 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 39 - 17 44
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 26 - 30 22
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 6 9 11 - 22 18
13.
Сельта
 Заявка 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 19 2 4 13 21 - 39 10
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Вильярреал Сорлот Александр 23 (6)
Жирона Довбик Артём 21 (7)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18950 болельщиков
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18950 болельщиков
  • 99'
    Контроль мяча: Кадис: 49%, Лас-Пальмас: 51%.
  • 98'
    Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Карселен Исаак ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Лас-Пальмас пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Кадис 72.5% (79)
    X 19.3% (21)
    Лас-Пальмас 8.3% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кадис 0:0 Лас-Пальмас онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:0 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Кадис
    72.5% (79)
    Ничья
    19.3% (21)
    Лас-Пальмас
    8.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.17% (28)
    Меньше
    73.83% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    42.06% (45)
    Нет
    57.94% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Кадис
    46.8% (51)
    2:1 Кадис
    19.3% (21)
    1:1 Ничья
    15.6% (17)
    1:2 Лас-Пальмас
    6.4% (7)
    2:0 Кадис
    4.6% (5)
    0:0 Ничья
    3.7% (4)
    0:1 Лас-Пальмас
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный