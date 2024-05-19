Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

91' Хорошую попытку сделал Хуанми Мигель . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Алькарас Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Хорошую попытку сделал Алькарас Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Окампо Брайан не смог попасть в створ ударом издали

86' Удар от ворот произведет Кадис

86' Суарес Алехандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Кардона Марк совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Окампо Брайан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

80' Окампо Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Матч возобновлен

76' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Кадис

75' Кардона Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

72' Окампо Брайан из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

64' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

63' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

59' Удар от ворот произведет Кадис

59' Кампанья Хосе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Кампанья Хосе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Молейро Альберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Кадис

49' Рамирес Сандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Матч возобновлен

47' Рамирес Сандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Эрнандес Хави V совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение