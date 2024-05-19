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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Брентфорд
0:2
Первый тайм: 38'
Ньюкасл
0'
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Тони Айвен
0:1
21' Гол
Барнс Харви
28' Желтая карточка
Жоэлинтон
0:2
37' Гол
Мёрфи Джейкоб

Ход матча

3'
Тони Айвен
 
21'
0:1
Барнс Харви
(Гимараэс Бруно)
28'
 
Жоэлинтон
37'
0:2
Мёрфи Джейкоб
(Исак Александр)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 111
Брентфорд 6.3% (7)
X 19.8% (22)
Ньюкасл 73.9% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брентфорд
Ничья
Ньюкасл
5.71
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
30
Расмуссен
Мадс
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Пиннок
Итан
12
Регилон
Серхио
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
22
Поуп
Ник
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
15
Барнс
Харви
Брентфорд
4-3-3
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Брентфорд
Ньюкасл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
КЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
3:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.88
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висса Йоан 11 0.29
Мбеумо Брайан 9 (3) 0.24
Мопе Нил 6 0.16
Тони Айвен 4 0.11
Йенсен Матиас 3 0.08
Льюис-Поттер Кин 3 0.08
Норгор Кристиан 2 0.05
Айер Кристоффер 2 0.05
Шаде Кевин 2 0.05
Ми Бен 2 0.05
Пиннок Итан 2 0.05
Расмуссен Мадс 1 0.03
Ониика Фрэнк 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Коллинз Натан 1 0.03
Йоргенсен Матиас Занка 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Регилон Серхио 0 0
Янельт Витали 0 0
Дамсгор Миккель 0 0
Флеккен Марк 0 0
Генри Рико 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 20 (5) 0.53
Гордон Энтони 11 (1) 0.29
Уилсон Каллум 9 (2) 0.24
Гимараэс Бруно 6 0.16
Лонгстафф Шон 6 0.16
Барнс Харви 5 0.13
Шёр Фабиан 4 0.11
Альмирон Мигель 3 0.08
Мёрфи Джейкоб 2 0.05
Бёрн Дэн 2 0.05
Ботман Свен 2 0.05
Жоэлинтон 2 0.05
Триппьер Киран 1 0.03
Майли Льюис 1 0.03
Ритчи Мэтт 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Холл Льюис 1 0.03
Тонали Сандро 1 0.03
Уиллок Джо 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Янельт Витали 8 0
Ониика Фрэнк 8 0
Мопе Нил 7 0
Айер Кристоффер 6 0
Висса Йоан 6 0
Регилон Серхио 4 1
Годдос Саман 5 0
Хикки Аарон 5 0
Йоргенсен Матиас Занка 4 0
Тони Айвен 4 0
Йенсен Матиас 4 0
Флеккен Марк 3 0
Ми Бен 1 1
Дамсгор Миккель 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Коллинз Натан 2 0
Ярмолюк Егор 2 0
Генри Рико 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Баптист Шендон 1 0
Томас Франк 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 11 1
Гимараэс Бруно 8 0
Лонгстафф Шон 7 0
Жоэлинтон 6 0
Триппьер Киран 5 0
Шёр Фабиан 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Уилсон Каллум 3 0
Барнс Харви 3 0
Андерсон Эллиот 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Холл Льюис 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Исак Александр 1 0
Уайт Джо 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Эдди Хау 1 0
Майли Льюис 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Ньюкасл
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
53% (10)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
16% (3)
63% (12)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

13
14
Брентфорд
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Ньюкасл
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

25
8

Упущенные победы

18
44
Брентфорд
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
22% (8)
35% (13)
Ньюкасл
25.8%
74.2%
8 побед 23 поражения
Первый тайм
14% (5)
46% (17)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
22% (8)
57% (21)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
13

Волевые победы

32
13

Упущенные победы

31
58

Голы по времени матча

Забито

25
32
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 24
2
8%
1
3%
1-15
7
28%
4
13%
16-30
2
8%
9
28%
31-45
4
16%
5
16%
46-60
5
20%
5
16%
61-75
5
20%
8
25%
76-90

Пропущено

32
38
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
5
16%
2
5%
1-15
4
13%
5
13%
16-30
4
13%
5
13%
31-45
3
9%
7
18%
46-60
6
19%
8
21%
61-75
10
31%
11
29%
76-90

Забито

27
48
10 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 15
23 Не забивали 18
3
11%
8
17%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
4
15%
7
15%
31-45
3
11%
7
15%
46-60
6
22%
9
19%
61-75
8
30%
30%
11
23%
76-90

Пропущено

31
23
10 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 11
4
13%
2
9%
1-15
1
3%
5
22%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
7
23%
5
22%
46-60
8
26%
4
17%
61-75
6
19%
4
17%
76-90

Забито

52
80
21 В 1-м тайме 35
31 Во 2-м тайме 45
17 Забивали первыми 22
8 Не забивали 5
5
10%
9
11%
1-15
10
19%
10
13%
16-30
6
12%
16
20%
31-45
7
13%
12
15%
46-60
11
21%
14
18%
61-75
13
25%
19
24%
76-90

Пропущено

63
61
23 В 1-м тайме 22
40 Во 2-м тайме 39
18 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 27
9
14%
4
7%
1-15
5
8%
10
16%
16-30
9
14%
8
13%
31-45
10
16%
12
20%
46-60
14
22%
12
20%
61-75
16
25%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5
Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1
Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3

Результаты матчей

Брентфорд
Ньюкасл

Точный счет

2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
7 раз 37%
4
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
8
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
2:2
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
5:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
0:8
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 35%
2
9 раз 24%
0
8 раз 22%
3
6 раз 16%
5
1 раз 3%
1
11 раз 30%
2
8 раз 22%
4
6 раз 16%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
5
2 раза 5%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
8
10
1.5
12
7
4
14
2.5
9
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
13
5
8
11
1.5
9
9
3
16
2.5
4
14
1
18
3.5
2
16
1
18
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
8
0.5
Больше Меньше
32
5
16
21
1.5
21
16
7
30
2.5
13
24
1
36
3.5
9
28
1
36
4.5
3
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 38 28 7 3 95 - 33 91
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 38 27 6 5 89 - 28 87
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 38 24 10 4 85 - 41 82
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 38 20 8 10 76 - 57 68
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 38 20 6 12 72 - 61 66
6.
Челси
 1:0 Заявка 38 18 9 11 76 - 62 63
7.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 38 18 6 14 82 - 60 60
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 38 17 7 14 55 - 58 58
9.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 38 14 10 14 59 - 73 52
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 38 13 10 15 53 - 58 49
11.
Брайтон
 0:0 Заявка 38 12 13 13 55 - 60 49
12.
Борнмут
 0:1 Заявка 38 13 9 16 54 - 67 48
13.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 38 13 7 18 50 - 64 46
14.
Фулхэм
 0:0 Заявка 38 12 9 17 51 - 59 45
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 38 13 10 15 39 - 49 41
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 38 10 9 19 54 - 62 39
17.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 38 9 9 20 49 - 66 32
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 38 6 9 23 51 - 82 27
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 38 5 9 24 40 - 78 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 38 3 7 28 35 - 102 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 19 15 3 1 48 - 17 48
2.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 5 0 50 - 15 47
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 14 3 2 46 - 15 45
4.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 13 0 6 38 - 27 39
7.
Челси
 1:0 Заявка 19 11 4 4 43 - 25 37
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 10 3 6 31 - 28 33
9.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 8 4 7 33 - 26 28
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
14.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
15.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 7 7 27 - 31 22
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 4 5 10 26 - 33 17
18.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 2 4 13 18 - 43 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 2 4 13 19 - 55 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 2 3 45 - 18 44
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 8 4 7 28 - 29 28
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 7 6 6 34 - 34 27
6.
Челси
 1:0 Заявка 19 7 5 7 33 - 37 26
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
8.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 2 10 28 - 45 23
9.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 6 3 10 26 - 38 21
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 6 2 11 33 - 38 20
12.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
13.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
14.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 4 4 11 22 - 36 16
16.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 3 7 9 20 - 35 16
17.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 5 6 8 17 - 31 13
19.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 27 (5)
Челси Палмер Коул 22 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Ньюкасл Гордон Энтони 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Весь список
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    Прогнозы 111
    Брентфорд 6.3% (7)
    X 19.8% (22)
    Ньюкасл 73.9% (82)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Ньюкасл
    5.71
    4.80
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    2.91
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 0:2 Ньюкасл

    Исход игры
    Брентфорд
    6.3% (7)
    Ничья
    20.5% (23)
    Ньюкасл
    73.2% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.03% (76)
    Меньше
    28.97% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    85.98% (92)
    Нет
    14.02% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    53.6% (60)
    1:1 Ничья
    14.3% (16)
    0:1 Ньюкасл
    8% (9)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    2:3 Ньюкасл
    3.6% (4)
    1:3 Ньюкасл
    2.7% (3)
    1:0 Брентфорд
    2.7% (3)
    2:1 Брентфорд
    2.7% (3)
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