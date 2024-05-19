Тур: 38. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Зрители: 17124 Главный судья: Хупер Саймон
0'
3' Undefined phrase: football_event_Тони Айвен
0:1
21' ГолБарнс Харви
28' Желтая карточкаЖоэлинтон
0:2
36' ГолМёрфи Джейкоб
0:3
38' ГолИсак Александр
44' Желтая карточкаТони Айвен
45' Желтая карточкаЙенсен Матиас
1:3
48' ГолЯнельт Витали
51' Желтая карточкаВисса Йоан
53' Желтая карточкаБёрн Дэн
66' Желтая карточкаКрафт Эмиль
2:3
70' ГолВисса Йоан
76' Undefined phrase: football_event_Мбеумо Брайан
2:4
77' ГолГимараэс Бруно
90' Желтая карточкаМопе Нил
90' Желтая карточкаПоуп Ник
90'+9
Ход матча
3'
21'
0:1
28'
36'
0:2
38'
0:3
44'
45'
48'
1:3
51'
53'
66'
70'
2:3
76'
77'
2:4
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
443 Количество передач 393
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.40 ТБ(2,5) голов
-
17.00 Точный счёт 2:3
-
1.65 Тотал больше 3 голов
-
1.45 Обе забьют – да
-
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
22
Поуп
Ник
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
15
Барнс
Харви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Барнс ХарвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Мерфи АлексЗащитник
- Полузащитник
-
40 Уайт ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ритчи МэттНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Брентфорд
Ньюкасл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Среднее время на гол
120
72
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.88
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
48
65
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Висса Йоан
|12
|0.32
|Мбеумо Брайан
|9 (3)
|0.24
|Мопе Нил
|6
|0.16
|Тони Айвен
|4
|0.11
|Йенсен Матиас
|3
|0.08
|Льюис-Поттер Кин
|3
|0.08
|Норгор Кристиан
|2
|0.05
|Айер Кристоффер
|2
|0.05
|Шаде Кевин
|2
|0.05
|Ми Бен
|2
|0.05
|Пиннок Итан
|2
|0.05
|Янельт Витали
|1
|0.03
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Ониика Фрэнк
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Коллинз Натан
|1
|0.03
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Регилон Серхио
|0
|0
|Дамсгор Миккель
|0
|0
|Флеккен Марк
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|21 (5)
|0.55
|Гордон Энтони
|11 (1)
|0.29
|Уилсон Каллум
|9 (2)
|0.24
|Гимараэс Бруно
|7
|0.18
|Лонгстафф Шон
|6
|0.16
|Барнс Харви
|5
|0.13
|Шёр Фабиан
|4
|0.11
|Мёрфи Джейкоб
|3
|0.08
|Альмирон Мигель
|3
|0.08
|Бёрн Дэн
|2
|0.05
|Ботман Свен
|2
|0.05
|Жоэлинтон
|2
|0.05
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Майли Льюис
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Холл Льюис
|1
|0.03
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|Уиллок Джо
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Мопе Нил
|8
|0
|Янельт Витали
|8
|0
|Ониика Фрэнк
|8
|0
|Висса Йоан
|7
|0
|Айер Кристоффер
|6
|0
|Регилон Серхио
|4
|1
|Тони Айвен
|5
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Йенсен Матиас
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|4
|0
|Флеккен Марк
|3
|0
|Ми Бен
|1
|1
|Дамсгор Миккель
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ярмолюк Егор
|2
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|11
|1
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Лонгстафф Шон
|7
|0
|Жоэлинтон
|6
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Шёр Фабиан
|5
|0
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Уилсон Каллум
|3
|0
|Барнс Харви
|3
|0
|Андерсон Эллиот
|3
|0
|Крафт Эмиль
|2
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Холл Льюис
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Поуп Ник
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Уайт Джо
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Эдди Хау
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Ньюкасл
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
53% (10)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
16% (3)
63% (12)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
15
14
Брентфорд
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Ньюкасл
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
25
8
Упущенные победы
18
44
Брентфорд
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (9)
50% (19)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (17)
21% (8)
34% (13)
Ньюкасл
28.1%
71.9%
9 побед 23 поражения
Первый тайм
16% (6)
45% (17)
39% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
21% (8)
58% (22)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
13
Волевые победы
32
15
Упущенные победы
33
58
Голы по времени матча
Забито
27
36
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 24
2
7%
1
3%
1-15
7
26%
5
14%
16-30
2
7%
11
31%
31-45
5
19%
5
14%
46-60
6
22%
5
14%
61-75
5
19%
9
25%
76-90
Пропущено
36
40
16 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
5
14%
2
5%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
6
17%
5
13%
31-45
3
8%
8
20%
46-60
6
17%
9
23%
61-75
11
31%
11
28%
76-90
Забито
27
48
10 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 15
24 Не забивали 19
3
11%
8
17%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
4
15%
7
15%
31-45
3
11%
7
15%
46-60
6
22%
9
19%
61-75
8
30%
30%
11
23%
76-90
Пропущено
31
23
10 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 11
4
13%
2
9%
1-15
1
3%
5
22%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
7
23%
5
22%
46-60
8
26%
4
17%
61-75
6
19%
4
17%
76-90
Забито
54
84
21 В 1-м тайме 38
33 Во 2-м тайме 46
17 Забивали первыми 23
8 Не забивали 5
5
9%
9
11%
1-15
10
19%
11
13%
16-30
6
11%
18
21%
31-45
8
15%
12
14%
46-60
12
22%
14
17%
61-75
13
24%
20
24%
76-90
Пропущено
67
63
26 В 1-м тайме 22
41 Во 2-м тайме 41
19 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 28
9
13%
4
6%
1-15
6
9%
10
16%
16-30
11
16%
8
13%
31-45
10
15%
13
21%
46-60
14
21%
13
21%
61-75
17
25%
15
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5
Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1
Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3
Результаты матчей
Брентфорд
Ньюкасл
Точный счет
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
7 раз 37%
4
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:8
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
8
1 раз 5%
Точный счет
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 13%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
5:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 34%
2
10 раз 26%
0
8 раз 21%
3
6 раз 16%
5
1 раз 3%
1
11 раз 29%
2
8 раз 21%
4
7 раз 18%
0
5 раз 13%
3
4 раза 11%
5
2 раза 5%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
910
127
415
910
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
145
811
109
316
514
118
316
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
308
Больше Меньше
335
1721
2216
731
1424
137
1028
137
335
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|28
|7
|3
|96 - 34
|91
|2.
|Заявка
|38
|28
|5
|5
|91 - 29
|89
|3.
|Заявка
|38
|24
|10
|4
|86 - 41
|82
|4.
|Заявка
|38
|20
|8
|10
|76 - 61
|68
|5.
|Заявка
|38
|20
|6
|12
|74 - 61
|66
|6.
|Заявка
|38
|18
|9
|11
|77 - 63
|63
|7.
|Заявка
|38
|18
|6
|14
|85 - 62
|60
|8.
|Заявка
|38
|18
|6
|14
|57 - 58
|60
|9.
|Заявка
|38
|14
|10
|14
|60 - 74
|52
|10.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|57 - 58
|49
|11.
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|55 - 68
|48
|12.
|Заявка
|38
|12
|12
|14
|55 - 62
|48
|13.
|Заявка
|38
|13
|8
|17
|55 - 61
|47
|14.
|Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 65
|46
|15.
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|40 - 51
|40
|16.
|Заявка
|38
|10
|9
|19
|56 - 65
|39
|17.
|Заявка
|38
|9
|9
|20
|49 - 67
|32
|18.
|Заявка
|38
|6
|8
|24
|53 - 86
|26
|19.
|Заявка
|38
|5
|9
|24
|41 - 78
|24
|20.
|Заявка
|38
|3
|7
|28
|35 - 104
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|49 - 17
|48
|2.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|48 - 16
|47
|3.
|Заявка
|19
|14
|5
|0
|51 - 16
|47
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|48 - 28
|40
|6.
|Заявка
|19
|13
|0
|6
|38 - 27
|39
|7.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|44 - 26
|37
|8.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 28
|33
|9.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|30 - 27
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|37 - 26
|28
|13.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|14.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|16.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|29 - 34
|22
|17.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 30
|16
|18.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|28 - 37
|16
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 43
|10
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|45 - 18
|44
|2.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|43 - 13
|42
|3.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 24
|34
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|28 - 33
|28
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|36 - 34
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|33 - 37
|26
|8.
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|29 - 46
|23
|9.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|27 - 39
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|36 - 40
|20
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 35
|19
|13.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|14.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 37
|18
|15.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|16.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|22 - 37
|16
|17.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|18.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 33
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|27 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|22 (11)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|21 (2)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (13)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 11