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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Гранада
0:0
Первый тайм: 8'
Сельта
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 108
Гранада 14.8% (16)
X 38% (41)
Сельта 47.2% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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13
Марк
Мартинес
2
Мендес
Бруно
II
4
Рубио
Мигель
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
19
Пельистри
Факундо
20
Руис
Серхио
6
Онгла
Мартин
23
Гумбау
Херард
26
Sergio
Rodelas
7
Бое
Лукас
25
Гуаита
Висенте
22
Манкильо
Хави
2
Старфельт
Карл
16
Жаилсон
Маркес
3
Мингеса
Оскар
5
Тапия
Ренато
30
Сотело
Хьюго
14
Де
ла
Торре
Лука
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
33
Альварес
Уго
Гранада
4-4-2
Сельта
3-4-3

История личных встреч

Гранада
Сельта

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

9.5%
57.1%
33.4%
2 победы 12 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
П
0:3
П
3:1
П
2:1
П
0:2
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
1:1
П
2:1
П
2:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.7
0.73

Среднее время на гол

128
123

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1.1

Среднее время на гол

66
81

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.05
0.9

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

85
99

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 11 (4) 0.3
Бое Лукас 6 0.16
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.16
Санчес Рикард 3 0.08
Омородион Сэмюэль 3 0.08
Пельистри Факундо 2 0.05
Вильяр Гонсало 1 0.03
Микель Игнаси 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
Рубио Мигель 1 0.03
Корбяну Теодор 1 0.03
Руис Серхио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Мауасса Фет 0 0
Юзвяк Камиль 0 0
Sergio Rodelas 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 12 0.32
Аспас Яго 8 (2) 0.22
Дувикас Анастасиос 6 0.16
Сведберг Виллиот 5 0.14
Бамба Джонатан 2 0.05
Мингеса Оскар 2 0.05
Де ла Торре Лука 1 0.03
Альварес Уго 1 0.03
Перес Карлес 1 0.03
Нуньес Унай 1 0.03
Старфельт Карл 1 0.03
Альенде Тадео 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Родригес Дамиан 0 0
Манкильо Хави 0 0
Серви Франко 0 0
Жаилсон Маркес 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 12 0
Бое Лукас 8 1
Вильяр Гонсало 7 0
Руис Серхио 7 0
Санчес Рикард 6 0
Микель Игнаси 5 0
Рубио Мигель 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Нева Карлос 4 0
Пуэртас Антонио 2 1
Баталья Аугусто 3 0
Мендес Бруно II 3 0
Узуни Мюрто 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пёнтковски Камиль 1 1
Alexander Medina 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Кальехон Хосе 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Аресо Матиас 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 6 1
Тапия Ренато 4 1
Де ла Торре Лука 3 1
Старфельт Карл 4 0
Нуньес Унай 4 0
Мингеса Оскар 4 0
Манкильо Хави 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Васкес Кевин 3 0
Перес Карлес 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Серви Франко 2 0
Ристич Михайло 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Дувикас Анастасиос 2 0
Дотор Карлос 2 0
Домингес Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Альварес Уго 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Альенде Тадео 1 0
Родригес Дамиан 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Гранада
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сельта
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
17
Гранада
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (12)
33% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Сельта
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

32
11

Упущенные победы

6
17
Гранада
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (18)
33% (12)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
31% (11)
25% (9)
Сельта
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
28% (10)
42% (15)

Сухие победы

13
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

34
14

Упущенные победы

18
34

Голы по времени матча

Забито

22
25
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
3
14%
2
8%
1-15
5
23%
5
20%
16-30
5
23%
2
8%
31-45
2
9%
3
12%
46-60
5
23%
4
16%
61-75
2
9%
9
36%
76-90

Пропущено

31
31
16 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
3
10%
1
3%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
8
26%
6
19%
31-45
6
19%
6
19%
46-60
2
6%
2
6%
61-75
7
23%
13
42%
76-90

Забито

14
18
2 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
29 Не забивали 26
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
4
29%
4
22%
61-75
7
50%
3
17%
76-90

Пропущено

40
22
22 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 9
17 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 15
6
15%
5
23%
1-15
6
15%
5
23%
16-30
10
25%
3
14%
31-45
7
18%
0
0%
46-60
4
10%
5
23%
61-75
7
18%
4
18%
76-90

Забито

36
43
15 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
4
11%
2
5%
1-15
5
14%
10
23%
16-30
6
17%
6
14%
31-45
3
8%
5
12%
46-60
9
25%
8
19%
61-75
9
25%
12
28%
76-90

Пропущено

71
53
38 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 30
28 Пропускали первыми 23
33 Не пропускали 30
9
13%
6
11%
1-15
11
15%
8
15%
16-30
18
25%
9
17%
31-45
13
18%
6
11%
46-60
6
8%
7
13%
61-75
14
20%
17
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Райо Вальекано - Гранада 2:1 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Севилья - Гранада 3:0 Гранада - Осасуна 3:0
Атлетик Б - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:0 Гранада - Валенсия 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0
Сельта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0
Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4

Результаты матчей

Гранада
Сельта

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 33%
2:0
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
3:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
2:0
5 раз 14%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 42%
1
10 раз 28%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%
0
13 раз 36%
1
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гранада
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
7
8
10
1.5
5
13
2
16
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
12
6
3
15
1.5
8
10
3
15
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
15
0.5
Больше Меньше
23
13
11
25
1.5
13
23
5
31
2.5
5
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 37 29 7 1 83 - 22 94
2.
Барселона
 1:0 Заявка 37 25 7 5 75 - 43 82
3.
Жирона
 0:0 Заявка 37 23 7 7 75 - 45 76
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 37 23 5 9 67 - 39 74
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 37 17 12 8 58 - 37 63
6.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 37 16 12 9 50 - 37 60
7.
Бетис
 0:1 Заявка 37 14 14 9 48 - 44 56
8.
Вильярреал
 0:0 Заявка 37 14 10 13 60 - 60 52
9.
Валенсия
 0:0 Заявка 37 13 10 14 37 - 40 49
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
12.
Осасуна
 0:0 Заявка 37 11 9 17 40 - 54 42
13.
Севилья
 0:0 Заявка 37 10 12 15 47 - 50 42
14.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
15.
Сельта
 0:0 Заявка 37 9 11 17 42 - 54 38
16.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 37 8 14 15 29 - 45 38
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 37 7 16 14 29 - 41 37
18.
Кадис
 0:0 Заявка 37 6 15 16 25 - 49 33
19.
Гранада
 0:0 Заявка 37 4 10 23 37 - 70 22
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 37 2 12 23 35 - 72 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 19 16 2 1 41 - 18 50
3.
Барселона
 1:0 Заявка 19 15 1 3 41 - 21 46
4.
Жирона
 0:0 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 19 11 7 1 40 - 18 40
6.
Бетис
 0:1 Заявка 19 9 7 3 27 - 18 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 19 8 7 4 19 - 11 31
9.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 0:0 Заявка 19 7 5 7 32 - 28 26
12.
Мальорка
 0:0 Заявка 19 6 8 5 15 - 14 26
13.
Кадис
 0:0 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 0:0 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 0:0 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 0:0 Заявка 19 4 7 8 23 - 30 19
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 19 13 5 1 35 - 13 44
2.
Барселона
 1:0 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 0:0 Заявка 19 9 5 5 29 - 25 32
4.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
5.
Вильярреал
 0:0 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 0:0 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 0:1 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 0:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 29 20
10.
Севилья
 0:0 Заявка 19 4 7 8 21 - 25 19
11.
Валенсия
 0:0 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
12.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 19 4 6 9 11 - 20 18
13.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
14.
Сельта
 0:0 Заявка 19 3 6 10 23 - 33 15
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 0:0 Заявка 19 2 4 13 19 - 37 10
19.
Кадис
 0:0 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 0:0 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 9'
    Сельта контролирует мяч.
  • 8'
    Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 8'
    Жаилсон Маркес ослабляет давление, выбив мяч.
  • 8'
    Гуаита Висенте из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 8'
    Старфельт Карл из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 8'
    Гумбау Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Сельта контролирует мяч.
    • 4'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 4'
      Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 3'
      Пельистри Факундо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 2'
      Бое Лукас из команды Гранада в офсайде
    • 2'
      Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Гуаита Висенте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Марк Мартинес взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сельта начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Сельта.
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    Прогнозы 108
    Гранада 14.8% (16)
    X 38% (41)
    Сельта 47.2% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Сельта
    4.02
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    4.05
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    2.12
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 0:0 Сельта

    Исход игры
    Гранада
    14.8% (16)
    Ничья
    38% (41)
    Сельта
    47.2% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.93% (47)
    Меньше
    56.07% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    79.44% (85)
    Нет
    20.56% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (38)
    1:2 Сельта
    34.3% (37)
    0:1 Сельта
    7.4% (8)
    2:1 Гранада
    6.5% (7)
    1:0 Гранада
    6.5% (7)
    0:2 Сельта
    4.6% (5)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
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