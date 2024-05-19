Тур: 37. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Главный судья: Альберола Хавьер
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
30
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
33
Альварес
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сандоваль Хосе Рамон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
-
33 Альварес УгоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гранада
Сельта
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
9.5%
57.1%
33.4%
2 победы 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.7
0.73
Среднее время на гол
128
123
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1.1
Среднее время на гол
66
81
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.05
0.9
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
85
99
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|11 (4)
|0.3
|Бое Лукас
|6
|0.16
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.16
|Санчес Рикард
|3
|0.08
|Омородион Сэмюэль
|3
|0.08
|Пельистри Факундо
|2
|0.05
|Вильяр Гонсало
|1
|0.03
|Микель Игнаси
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|Рубио Мигель
|1
|0.03
|Корбяну Теодор
|1
|0.03
|Руис Серхио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Мауасса Фет
|0
|0
|Юзвяк Камиль
|0
|0
|Sergio Rodelas
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|12
|0.32
|Аспас Яго
|8 (2)
|0.22
|Дувикас Анастасиос
|6
|0.16
|Сведберг Виллиот
|5
|0.14
|Бамба Джонатан
|2
|0.05
|Мингеса Оскар
|2
|0.05
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|Альварес Уго
|1
|0.03
|Перес Карлес
|1
|0.03
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|Старфельт Карл
|1
|0.03
|Альенде Тадео
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Родригес Дамиан
|0
|0
|Манкильо Хави
|0
|0
|Серви Франко
|0
|0
|Жаилсон Маркес
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|12
|0
|Бое Лукас
|8
|1
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|Руис Серхио
|7
|0
|Санчес Рикард
|6
|0
|Микель Игнаси
|5
|0
|Рубио Мигель
|5
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Нева Карлос
|4
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|1
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Мендес Бруно II
|3
|0
|Узуни Мюрто
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|1
|Alexander Medina
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Кальехон Хосе
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|6
|1
|Тапия Ренато
|4
|1
|Де ла Торре Лука
|3
|1
|Старфельт Карл
|4
|0
|Нуньес Унай
|4
|0
|Мингеса Оскар
|4
|0
|Манкильо Хави
|3
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Васкес Кевин
|3
|0
|Перес Карлес
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Серви Франко
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Дувикас Анастасиос
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Домингес Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Альварес Уго
|1
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Альенде Тадео
|1
|0
|Родригес Дамиан
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сельта
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
17
Гранада
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (12)
33% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Сельта
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
32
11
Упущенные победы
6
17
Гранада
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (18)
33% (12)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
31% (11)
25% (9)
Сельта
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
28% (10)
42% (15)
Сухие победы
13
7
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
34
14
Упущенные победы
18
34
Голы по времени матча
Забито
22
25
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
3
14%
2
8%
1-15
5
23%
5
20%
16-30
5
23%
2
8%
31-45
2
9%
3
12%
46-60
5
23%
4
16%
61-75
2
9%
9
36%
76-90
Пропущено
31
31
16 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
3
10%
1
3%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
8
26%
6
19%
31-45
6
19%
6
19%
46-60
2
6%
2
6%
61-75
7
23%
13
42%
76-90
Забито
14
18
2 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
29 Не забивали 26
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
4
29%
4
22%
61-75
7
50%
3
17%
76-90
Пропущено
40
22
22 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 9
17 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 15
6
15%
5
23%
1-15
6
15%
5
23%
16-30
10
25%
3
14%
31-45
7
18%
0
0%
46-60
4
10%
5
23%
61-75
7
18%
4
18%
76-90
Забито
36
43
15 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
4
11%
2
5%
1-15
5
14%
10
23%
16-30
6
17%
6
14%
31-45
3
8%
5
12%
46-60
9
25%
8
19%
61-75
9
25%
12
28%
76-90
Пропущено
71
53
38 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 30
28 Пропускали первыми 23
33 Не пропускали 30
9
13%
6
11%
1-15
11
15%
8
15%
16-30
18
25%
9
17%
31-45
13
18%
6
11%
46-60
6
8%
7
13%
61-75
14
20%
17
32%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Райо Вальекано - Гранада 2:1 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Севилья - Гранада 3:0 Гранада - Осасуна 3:0
Атлетик Б - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:0 Гранада - Валенсия 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0
Сельта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0
Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4
Результаты матчей
Гранада
Сельта
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 33%
2:0
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
3:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
2:0
5 раз 14%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 42%
1
10 раз 28%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%
0
13 раз 36%
1
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гранада
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
117
810
513
216
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
126
315
810
315
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2115
Больше Меньше
2313
1125
1323
531
531
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|37
|29
|7
|1
|83 - 22
|94
|2.
|1:0 Заявка
|37
|25
|7
|5
|75 - 43
|82
|3.
|0:0 Заявка
|37
|23
|7
|7
|75 - 45
|76
|4.
|0:0 Заявка
|37
|23
|5
|9
|67 - 39
|74
|5.
|0:0 Заявка
|37
|17
|12
|8
|58 - 37
|63
|6.
|1:0 Заявка
|37
|16
|12
|9
|50 - 37
|60
|7.
|0:1 Заявка
|37
|14
|14
|9
|48 - 44
|56
|8.
|0:0 Заявка
|37
|14
|10
|13
|60 - 60
|52
|9.
|0:0 Заявка
|37
|13
|10
|14
|37 - 40
|49
|10.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|12.
|0:0 Заявка
|37
|11
|9
|17
|40 - 54
|42
|13.
|0:0 Заявка
|37
|10
|12
|15
|47 - 50
|42
|14.
|0:0 Заявка
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|15.
|0:0 Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 54
|38
|16.
|0:1 Заявка
|37
|8
|14
|15
|29 - 45
|38
|17.
|0:0 Заявка
|37
|7
|16
|14
|29 - 41
|37
|18.
|0:0 Заявка
|37
|6
|15
|16
|25 - 49
|33
|19.
|0:0 Заявка
|37
|4
|10
|23
|37 - 70
|22
|20.
|0:0 Заявка
|37
|2
|12
|23
|35 - 72
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|0:0 Заявка
|19
|16
|2
|1
|41 - 18
|50
|3.
|1:0 Заявка
|19
|15
|1
|3
|41 - 21
|46
|4.
|0:0 Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|5.
|0:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|40 - 18
|40
|6.
|0:1 Заявка
|19
|9
|7
|3
|27 - 18
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|0:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|19 - 11
|31
|9.
|1:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 18
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|11.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 28
|26
|12.
|0:0 Заявка
|19
|6
|8
|5
|15 - 14
|26
|13.
|0:0 Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|14.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|15.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|16.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|17.
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|0:1 Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|23 - 30
|19
|20.
|0:0 Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|13
|5
|1
|35 - 13
|44
|2.
|1:0 Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|29 - 25
|32
|4.
|1:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|0:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|0:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 29
|20
|10.
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 25
|19
|11.
|0:0 Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|12.
|0:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 20
|18
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|14.
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|23 - 33
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|0:0 Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 37
|10
|19.
|0:0 Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|0:0 Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|16 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Сельта
Исход игры
Гранада
14.8% (16)
Ничья
38% (41)
Сельта
47.2% (51)
Тотал 2.5
Больше
43.93% (47)
Меньше
56.07% (60)
Обе команды забьют
Да
79.44% (85)
Нет
20.56% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (38)
1:2 Сельта
34.3% (37)
0:1 Сельта
7.4% (8)
2:1 Гранада
6.5% (7)
1:0 Гранада
6.5% (7)
0:2 Сельта
4.6% (5)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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