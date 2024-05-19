Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Оооо... вот это был удар! Пельистри Факундо должен был забить с этой позиции.

87' Хорошую попытку сделал Пельистри Факундо . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Забив гол, Гранада сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

86' Г О О О О О Л - Мендес Бруно II из команды Гранада легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

85' Рубио Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Мелендо Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Сельта

81' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Оооо... вот это был удар! Бамба Джонатан должен был забить с этой позиции.

80' Матч возобновлен

79' Сотело Хьюго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Руис Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Марк Мартинес взял и забрал мяч на выходе

74' Матч возобновлен

74' Торренте Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Торренте Рауль получил желтую карточку от судьи

71' Удар от ворот произведет Гранада

68' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Сотело Хьюго получил желтую карточку от судьи

63' Г О О О О Л - Бамба Джонатан забивает с правой ноги!

63' Ларсен Йорген из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Команда Сельта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

61' Сотело Хьюго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Гранада

57' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Гранада

55' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

54' Марк Мартинес взял и забрал мяч на выходе

52' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Гранада

52' Аспас Яго не смог попасть в створ ударом издали

51' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Сельта

50' Гумбау Херард не смог попасть в створ ударом издали

50' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Сельта