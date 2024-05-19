Тур: 37. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Зрители: 11473 Главный судья: Альберола Хавьер
0'
0:1
61' ГолЛарсен Йорген
0:2
63' ГолБамба Джонатан
66' Желтая карточкаМендес Бруно
68' Желтая карточкаСотело Хьюго
72' Желтая карточкаТорренте Рауль
1:2
86' ГолМендес Бруно
1:2
90' Не забитый пенальтиПуэртас Антонио
90'+10
Ход матча
61'
0:1
63'
0:2
66'
68'
72'
86'
1:2
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
10 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
410 Количество передач 447
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
33
Альварес
Уго
30
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сандоваль Хосе Рамон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Альварес УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гранада
Сельта
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
9.5%
57.1%
33.4%
2 победы 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.7
0.73
Среднее время на гол
128
123
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1.1
Среднее время на гол
66
81
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.05
0.9
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
85
99
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|11 (4)
|0.3
|Бое Лукас
|6
|0.16
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.16
|Санчес Рикард
|3
|0.08
|Омородион Сэмюэль
|3
|0.08
|Пельистри Факундо
|2
|0.05
|Мендес Бруно II
|2
|0.05
|Вильяр Гонсало
|1
|0.03
|Микель Игнаси
|1
|0.03
|Рубио Мигель
|1
|0.03
|Корбяну Теодор
|1
|0.03
|Руис Серхио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Мауасса Фет
|0
|0
|Юзвяк Камиль
|0
|0
|Sergio Rodelas
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|13
|0.35
|Аспас Яго
|8 (2)
|0.22
|Дувикас Анастасиос
|6
|0.16
|Сведберг Виллиот
|5
|0.14
|Бамба Джонатан
|3
|0.08
|Мингеса Оскар
|2
|0.05
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|Альварес Уго
|1
|0.03
|Перес Карлес
|1
|0.03
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|Старфельт Карл
|1
|0.03
|Альенде Тадео
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Родригес Дамиан
|0
|0
|Манкильо Хави
|0
|0
|Серви Франко
|0
|0
|Жаилсон Маркес
|0
|0
|Сотело Хьюго
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|12
|0
|Бое Лукас
|8
|1
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|Руис Серхио
|7
|0
|Санчес Рикард
|6
|0
|Микель Игнаси
|5
|0
|Рубио Мигель
|5
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Мендес Бруно II
|4
|0
|Нева Карлос
|4
|0
|Торренте Рауль
|4
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|1
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Узуни Мюрто
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|1
|Alexander Medina
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Кальехон Хосе
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|6
|1
|Тапия Ренато
|4
|1
|Де ла Торре Лука
|3
|1
|Старфельт Карл
|4
|0
|Нуньес Унай
|4
|0
|Мингеса Оскар
|4
|0
|Манкильо Хави
|3
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Васкес Кевин
|3
|0
|Перес Карлес
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Серви Франко
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Дувикас Анастасиос
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Домингес Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Альварес Уго
|1
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|0
|Сотело Хьюго
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Альенде Тадео
|1
|0
|Родригес Дамиан
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Сельта
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
13
17
Гранада
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (12)
33% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Сельта
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
32
11
Упущенные победы
6
17
Гранада
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
49% (18)
35% (13)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
30% (11)
27% (10)
Сельта
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)
Сухие победы
13
7
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
34
15
Упущенные победы
19
34
Голы по времени матча
Забито
23
27
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
3
13%
2
7%
1-15
5
22%
5
19%
16-30
5
22%
2
7%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
5
22%
6
22%
61-75
3
13%
9
33%
76-90
Пропущено
33
32
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
3
9%
1
3%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
8
24%
6
19%
31-45
6
18%
6
19%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
7
21%
14
44%
76-90
Забито
14
18
2 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
30 Не забивали 27
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
4
29%
4
22%
61-75
7
50%
3
17%
76-90
Пропущено
40
22
22 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 9
17 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 15
6
15%
5
23%
1-15
6
15%
5
23%
16-30
10
25%
3
14%
31-45
7
18%
0
0%
46-60
4
10%
5
23%
61-75
7
18%
4
18%
76-90
Забито
37
45
15 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 11
17 Не забивали 13
4
11%
2
4%
1-15
5
14%
10
22%
16-30
6
16%
6
13%
31-45
3
8%
5
11%
46-60
9
24%
10
22%
61-75
10
27%
12
27%
76-90
Пропущено
73
54
38 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 31
29 Пропускали первыми 23
34 Не пропускали 31
9
12%
6
11%
1-15
11
15%
8
15%
16-30
18
25%
9
17%
31-45
13
18%
6
11%
46-60
8
11%
7
13%
61-75
14
19%
18
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Райо Вальекано - Гранада 2:1 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Севилья - Гранада 3:0 Гранада - Осасуна 3:0
Атлетик Б - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:0 Гранада - Валенсия 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0
Сельта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0
Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4
Результаты матчей
Гранада
Сельта
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 33%
2:0
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
3:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
Точный счет
1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
2:0
5 раз 14%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
5:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 41%
1
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
5 раз 14%
0
13 раз 35%
1
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гранада
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
117
811
513
217
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
136
315
910
315
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2215
Больше Меньше
2413
1126
1423
532
532
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|7
|1
|87 - 26
|94
|2.
|Заявка
|37
|25
|7
|5
|77 - 43
|82
|3.
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 46
|78
|4.
|Заявка
|37
|23
|4
|10
|68 - 43
|73
|5.
|Заявка
|37
|18
|11
|8
|60 - 37
|65
|6.
|Заявка
|37
|16
|12
|9
|51 - 37
|60
|7.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|48 - 45
|56
|8.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|64 - 64
|52
|9.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|38 - 43
|48
|10.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|44 - 55
|44
|12.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|44 - 55
|40
|15.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|16.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|29 - 47
|38
|17.
|Заявка
|37
|7
|16
|14
|31 - 43
|37
|18.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|25 - 49
|33
|19.
|Заявка
|37
|4
|9
|24
|38 - 72
|21
|20.
|Заявка
|37
|2
|12
|23
|37 - 74
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 22
|49
|3.
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|43 - 21
|46
|4.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|5.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|42 - 18
|42
|6.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 18
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|20 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|36 - 32
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|17 - 16
|26
|13.
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|17.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|39 - 17
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 19
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 30
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|11.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 22
|18
|13.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 34
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|21 - 39
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
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|Вильярреал
|Сорлот Александр
|23 (6)
|Жирона
|Довбик Артём
|21 (7)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|18 (8)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|16 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада 1:2 Сельта
Исход игры
Гранада
14.8% (16)
Ничья
38% (41)
Сельта
47.2% (51)
Тотал 2.5
Больше
43.93% (47)
Меньше
56.07% (60)
Обе команды забьют
Да
79.44% (85)
Нет
20.56% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (38)
1:2 Сельта
34.3% (37)
0:1 Сельта
7.4% (8)
2:1 Гранада
6.5% (7)
1:0 Гранада
6.5% (7)
0:2 Сельта
4.6% (5)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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