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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Зрители: 11473 Главный судья: Альберола Хавьер
Гранада
1:2
Конец матча
Сельта
0'
0:1
61' Гол
Ларсен Йорген
0:2
63' Гол
Бамба Джонатан
66' Желтая карточка
Мендес Бруно
68' Желтая карточка
Сотело Хьюго
72' Желтая карточка
Торренте Рауль
1:2
86' Гол
Мендес Бруно
1:2
90' Не забитый пенальти
Пуэртас Антонио
90'+10

Ход матча

46'
 
Пейнадо Франсиско
Тапия Ренато
46'
 
Бамба Джонатан
Де ла Торре Лука
60'
Вильяр Гонсало
Sergio Rodelas
 
61'
0:1
Ларсен Йорген
(Сотело Хьюго)
63'
0:2
Бамба Джонатан
(Ларсен Йорген)
65'
 
Дувикас Анастасиос
Ларсен Йорген
66'
Мендес Бруно
 
68'
 
Сотело Хьюго
72'
Торренте Рауль
 
74'
Мелендо Оскар
Онгла Мартин
 
74'
Пёнтковски Камиль
Торренте Рауль
 
79'
 
Нуньес Унай
Сотело Хьюго
85'
 
Домингес Карлос
Старфельт Карл
86'
Мендес Бруно
1:2
89'
Санчес Рикард
Мендес Бруно
 
90'
Пуэртас Антонио
Пельистри Факундо
 
90'
Пуэртас Антонио
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 410 Количество передач 447
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 108
Гранада 14.8% (16)
X 38% (41)
Сельта 47.2% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Марк
Мартинес
2
Мендес
Бруно
II
4
Рубио
Мигель
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
6
Онгла
Мартин
23
Гумбау
Херард
19
Пельистри
Факундо
7
Бое
Лукас
26
Sergio
Rodelas
25
Гуаита
Висенте
22
Манкильо
Хави
2
Старфельт
Карл
16
Жаилсон
Маркес
33
Альварес
Уго
5
Тапия
Ренато
30
Сотело
Хьюго
14
Де
ла
Торре
Лука
3
Мингеса
Оскар
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
Гранада
4-3-3
Сельта
3-5-2

История личных встреч

Гранада
Сельта

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

9.5%
57.1%
33.4%
2 победы 12 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
П
0:3
П
3:1
П
2:1
П
0:2
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
1:1
П
2:1
П
2:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.7
0.73

Среднее время на гол

128
123

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1.1

Среднее время на гол

66
81

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.05
0.9

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

85
99

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 11 (4) 0.3
Бое Лукас 6 0.16
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.16
Санчес Рикард 3 0.08
Омородион Сэмюэль 3 0.08
Пельистри Факундо 2 0.05
Мендес Бруно II 2 0.05
Вильяр Гонсало 1 0.03
Микель Игнаси 1 0.03
Рубио Мигель 1 0.03
Корбяну Теодор 1 0.03
Руис Серхио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Мауасса Фет 0 0
Юзвяк Камиль 0 0
Sergio Rodelas 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 13 0.35
Аспас Яго 8 (2) 0.22
Дувикас Анастасиос 6 0.16
Сведберг Виллиот 5 0.14
Бамба Джонатан 3 0.08
Мингеса Оскар 2 0.05
Де ла Торре Лука 1 0.03
Альварес Уго 1 0.03
Перес Карлес 1 0.03
Нуньес Унай 1 0.03
Старфельт Карл 1 0.03
Альенде Тадео 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Родригес Дамиан 0 0
Манкильо Хави 0 0
Серви Франко 0 0
Жаилсон Маркес 0 0
Сотело Хьюго 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 12 0
Бое Лукас 8 1
Вильяр Гонсало 7 0
Руис Серхио 7 0
Санчес Рикард 6 0
Микель Игнаси 5 0
Рубио Мигель 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Мендес Бруно II 4 0
Нева Карлос 4 0
Торренте Рауль 4 0
Пуэртас Антонио 2 1
Баталья Аугусто 3 0
Узуни Мюрто 3 0
Пако Лопес 3 0
Пёнтковски Камиль 1 1
Alexander Medina 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Кальехон Хосе 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Аресо Матиас 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 6 1
Тапия Ренато 4 1
Де ла Торре Лука 3 1
Старфельт Карл 4 0
Нуньес Унай 4 0
Мингеса Оскар 4 0
Манкильо Хави 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Васкес Кевин 3 0
Перес Карлес 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Серви Франко 2 0
Ристич Михайло 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Дувикас Анастасиос 2 0
Дотор Карлос 2 0
Домингес Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Альварес Уго 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Сотело Хьюго 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Альенде Тадео 1 0
Родригес Дамиан 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Гранада
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Сельта
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

13
17
Гранада
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (12)
33% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Сельта
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

32
11

Упущенные победы

6
17
Гранада
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
49% (18)
35% (13)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
30% (11)
27% (10)
Сельта
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)

Сухие победы

13
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

34
15

Упущенные победы

19
34

Голы по времени матча

Забито

23
27
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
3
13%
2
7%
1-15
5
22%
5
19%
16-30
5
22%
2
7%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
5
22%
6
22%
61-75
3
13%
9
33%
76-90

Пропущено

33
32
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
3
9%
1
3%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
8
24%
6
19%
31-45
6
18%
6
19%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
7
21%
14
44%
76-90

Забито

14
18
2 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
30 Не забивали 27
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
4
29%
4
22%
61-75
7
50%
3
17%
76-90

Пропущено

40
22
22 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 9
17 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 15
6
15%
5
23%
1-15
6
15%
5
23%
16-30
10
25%
3
14%
31-45
7
18%
0
0%
46-60
4
10%
5
23%
61-75
7
18%
4
18%
76-90

Забито

37
45
15 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 11
17 Не забивали 13
4
11%
2
4%
1-15
5
14%
10
22%
16-30
6
16%
6
13%
31-45
3
8%
5
11%
46-60
9
24%
10
22%
61-75
10
27%
12
27%
76-90

Пропущено

73
54
38 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 31
29 Пропускали первыми 23
34 Не пропускали 31
9
12%
6
11%
1-15
11
15%
8
15%
16-30
18
25%
9
17%
31-45
13
18%
6
11%
46-60
8
11%
7
13%
61-75
14
19%
18
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Райо Вальекано - Гранада 2:1 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Севилья - Гранада 3:0 Гранада - Осасуна 3:0
Атлетик Б - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:0 Гранада - Валенсия 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0
Сельта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0
Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4

Результаты матчей

Гранада
Сельта

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 33%
2:0
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
3:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%

Точный счет

1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
2:0
5 раз 14%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
5:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 41%
1
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
5 раз 14%
0
13 раз 35%
1
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гранада
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
11
7
8
11
1.5
5
13
2
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
13
6
3
15
1.5
9
10
3
15
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
15
0.5
Больше Меньше
24
13
11
26
1.5
14
23
5
32
2.5
5
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 37 29 7 1 87 - 26 94
2.
Барселона
 Заявка 37 25 7 5 77 - 43 82
3.
Жирона
 Заявка 37 24 6 7 78 - 46 78
4.
Атлетико М
 Заявка 37 23 4 10 68 - 43 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 37 18 11 8 60 - 37 65
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 16 12 9 51 - 37 60
7.
Бетис
 Заявка 37 14 14 9 48 - 45 56
8.
Вильярреал
 Заявка 37 14 10 13 64 - 64 52
9.
Валенсия
 Заявка 37 13 9 15 38 - 43 48
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Осасуна
 Заявка 37 12 8 17 44 - 55 44
12.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
13.
Севилья
 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 44 - 55 40
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
16.
Райо Вальекано
 Заявка 37 8 14 15 29 - 47 38
17.
Мальорка
 Заявка 37 7 16 14 31 - 43 37
18.
Кадис
 Заявка 37 6 15 16 25 - 49 33
19.
Гранада
 Заявка 37 4 9 24 38 - 72 21
20.
Альмерия
 Заявка 37 2 12 23 37 - 74 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 19 16 1 2 42 - 22 49
3.
Барселона
 Заявка 19 15 1 3 43 - 21 46
4.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
9.
Валенсия
 Заявка 19 8 6 5 20 - 14 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 Заявка 19 7 5 7 36 - 32 26
12.
Мальорка
 Заявка 19 6 8 5 17 - 16 26
13.
Кадис
 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 39 - 17 44
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 26 - 30 22
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 6 9 11 - 22 18
13.
Сельта
 Заявка 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 19 2 4 13 21 - 39 10
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Вильярреал Сорлот Александр 23 (6)
Жирона Довбик Артём 21 (7)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11473 болельщиков
  • 100'
    Сельта заслуженно побеждает в отличном матче
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Гранада: 49%, Сельта: 51%.
  • 99'
    Жаилсон Маркес из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Манкильо Хави из команды Сельта заходит слишком далеко, он валит Бое Лукас.
  • 99'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Гранада пытается что-то создать.
    • 92'
      Гумбау Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 91'
      Домингес Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Тактическая замена. Пельистри Факундо уходит с поля и его заменяет Пуэртас Антонио
    • 89'
      Тактическая замена. Мендес Бруно II уходит с поля и его заменяет Рикар Санчес
    • 89'
      Гранада пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Гранада 14.8% (16)
    X 38% (41)
    Сельта 47.2% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Гранада 1:2 Сельта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 1:2 Сельта

    Исход игры
    Гранада
    14.8% (16)
    Ничья
    38% (41)
    Сельта
    47.2% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.93% (47)
    Меньше
    56.07% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    79.44% (85)
    Нет
    20.56% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (38)
    1:2 Сельта
    34.3% (37)
    0:1 Сельта
    7.4% (8)
    2:1 Гранада
    6.5% (7)
    1:0 Гранада
    6.5% (7)
    0:2 Сельта
    4.6% (5)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
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