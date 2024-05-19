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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Челси
1:0
Первый тайм: 37'
Борнмут
0'
1:0
17' Гол
Кайседо Мойсес
27' Желтая карточка
Семеньо Антуан
28' Желтая карточка
Кукурелья Марк
30' Желтая карточка
Керкез Милош

Ход матча

17'
Кайседо Мойсес
1:0
27'
 
Семеньо Антуан
28'
Кукурелья Марк
 
30'
 
Керкез Милош

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 116
Челси 97.4% (113)
X 1.7% (2)
Борнмут 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Челси
Ничья
Борнмут
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Петрович
Джордже
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
5
Бадьяшиль
Бенуа
3
Кукурелья
Марк
25
Кайседо
Мойсес
23
Галлахер
Конор
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
7
Стерлинг
Рахим
15
Джексон
Николас
1
Нето
Мурара
37
Ааронс
Макс
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
4
Кук
Льюис
10
Кристи
Райан
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
16
Тавернер
Маркус
26
Унал
Энес
Челси
4-2-3-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Челси
Борнмут

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ТМК
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
КЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.88

Среднее время на гол

72
48

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.31

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
68

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 22 (9) 0.58
Джексон Николас 14 0.37
Стерлинг Рахим 7 0.18
Галлахер Конор 5 0.13
Мудрик Михаил 5 0.13
Мадуэке Нони 5 (1) 0.13
Фернандес Энцо 3 (1) 0.08
Силва Тьяго 3 0.08
Нкунку Кристофер 3 0.08
Дисаси Аксель 2 0.05
Кайседо Мойсес 1 0.03
Чуквуэмека Карни 1 0.03
Колвилл Леви 1 0.03
Чалоба Трево 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Гилкрист Алфи 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 20 (2) 0.53
Семеньо Антуан 8 0.21
Клюйверт Джастин 7 0.18
Сенеси Маркос 4 0.11
Тавернер Маркус 3 0.08
Унал Энес 2 0.05
Биллинг Филип 2 0.05
Синистерра Луис 2 0.05
Уттара Данго 1 0.03
Брукс Дэвид 1 0.03
Скотт Алекс 1 0.03
Мур Киффер 1 0.03
Забарный Илья 1 0.03
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Смит Адам 0 0
Келли Ллойд 0 0
Мефам Крис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 12 0
Кукурелья Марк 10 0
Джексон Николас 10 0
Галлахер Конор 8 1
Гюсто Мало 6 1
Стерлинг Рахим 7 0
Палмер Коул 7 0
Фернандес Энцо 7 0
Дисаси Аксель 6 0
Чилуэлл Бен 5 0
Мудрик Михаил 5 0
Джеймс Рис II 1 2
Силва Тьяго 4 0
Маурисио Почеттино 3 0
Санчес Роберт 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Чалоба Трево 1 0
Матсен Ян 1 0
Гилкрист Алфи 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 12 0
Семеньо Антуан 7 0
Кук Льюис 5 1
Смит Адам 6 0
Кристи Райан 6 0
Керкез Милош 4 1
Нето Мурара 5 0
Клюйверт Джастин 5 0
Забарный Илья 5 0
Биллинг Филип 3 1
Ираола Андони 3 0
Скотт Алекс 3 0
Соланке Доминик 3 0
Тавернер Маркус 3 0
Уттара Данго 3 0
Келли Ллойд 2 0
Мефам Крис 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Унал Энес 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Челси
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Борнмут
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

12
13
Челси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Борнмут
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

22
15

Упущенные победы

28
24
Челси
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (12)
51% (19)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
22% (8)
30% (11)
Борнмут
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
27% (10)
46% (17)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

30
18

Упущенные победы

40
37

Голы по времени матча

Забито

43
27
23 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
6
14%
5
19%
1-15
10
23%
3
11%
16-30
7
16%
4
15%
31-45
4
9%
6
22%
46-60
7
16%
4
15%
61-75
9
21%
5
19%
76-90

Пропущено

24
36
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
0
0%
4
11%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
6
25%
7
19%
31-45
4
17%
6
17%
46-60
3
13%
7
19%
61-75
8
33%
10
28%
76-90

Забито

33
26
14 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 23
4
12%
3
12%
1-15
4
12%
3
12%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
2
6%
4
15%
46-60
8
24%
6
23%
61-75
9
27%
8
31%
76-90

Пропущено

37
29
13 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
5
14%
2
7%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
7
19%
4
14%
46-60
7
19%
4
14%
61-75
10
27%
9
31%
76-90

Забито

76
53
37 В 1-м тайме 20
39 Во 2-м тайме 33
21 Забивали первыми 20
6 Не забивали 7
10
13%
8
15%
1-15
14
18%
6
11%
16-30
13
17%
6
11%
31-45
6
8%
10
19%
46-60
15
20%
10
19%
61-75
18
24%
13
25%
76-90

Пропущено

61
65
22 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 40
15 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 28
5
8%
6
9%
1-15
7
11%
7
11%
16-30
10
16%
12
18%
31-45
11
18%
10
15%
46-60
10
16%
11
17%
61-75
18
30%
30%
19
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0
Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4
Борнмут
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1
Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4

Результаты матчей

Челси
Борнмут

Точный счет

0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 16%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:2
3 раза 16%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:1
5 раз 28%
2:2
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%

Точный счет

2:2
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:4
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 30%
1
8 раз 22%
0
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Челси
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
5
13
5
1.5
9
10
7
11
2.5
3
16
4
14
3.5
1
18
2
16
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
16
2
10
9
1.5
7
11
5
14
2.5
3
15
2
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
6
0.5
Больше Меньше
30
7
23
14
1.5
16
21
12
25
2.5
6
31
6
31
3.5
1
36
2
35
4.5
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 38 28 7 3 95 - 33 91
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 38 27 6 5 89 - 28 87
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 38 24 10 4 85 - 41 82
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 38 20 8 10 76 - 57 68
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 38 20 6 12 72 - 61 66
6.
Челси
 1:0 Заявка 38 18 9 11 76 - 62 63
7.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 38 18 6 14 82 - 60 60
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 38 17 7 14 55 - 58 58
9.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 38 14 10 14 59 - 73 52
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 38 13 10 15 53 - 58 49
11.
Брайтон
 0:0 Заявка 38 12 13 13 55 - 60 49
12.
Борнмут
 0:1 Заявка 38 13 9 16 54 - 67 48
13.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 38 13 7 18 50 - 64 46
14.
Фулхэм
 0:0 Заявка 38 12 9 17 51 - 59 45
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 38 13 10 15 39 - 49 41
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 38 10 9 19 54 - 62 39
17.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 38 9 9 20 49 - 66 32
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 38 6 9 23 51 - 82 27
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 38 5 9 24 40 - 78 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 38 3 7 28 35 - 102 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 19 15 3 1 48 - 17 48
2.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 5 0 50 - 15 47
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 14 3 2 46 - 15 45
4.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 13 0 6 38 - 27 39
7.
Челси
 1:0 Заявка 19 11 4 4 43 - 25 37
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 10 3 6 31 - 28 33
9.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 8 4 7 33 - 26 28
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
14.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
15.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 7 7 27 - 31 22
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 4 5 10 26 - 33 17
18.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 2 4 13 18 - 43 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 2 4 13 19 - 55 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 2 3 45 - 18 44
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 8 4 7 28 - 29 28
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 7 6 6 34 - 34 27
6.
Челси
 1:0 Заявка 19 7 5 7 33 - 37 26
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
8.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 2 10 28 - 45 23
9.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 6 3 10 26 - 38 21
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 6 2 11 33 - 38 20
12.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
13.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
14.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 4 4 11 22 - 36 16
16.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 3 7 9 20 - 35 16
17.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 5 6 8 17 - 31 13
19.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 27 (5)
Челси Палмер Коул 22 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Ньюкасл Гордон Энтони 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Стерлингу по ноге сейчас досталось. Рефери определил нарушение правил. Фол имел место быть, как и очередная остановка в нашем матче. 
  • 33'
    Территориально, конечно, своего соперника переигрывает пока что "Челси". Ну, в этом никто и не сомневался. "Челси" все-таки фаворит встречи. 
  • Опасный момент
    32'
    ОГО! Стерлинг хотел сейчас трюк партнера выполнить. В стиле Кайседо он перебрасывал ворот, но с менее внушительной дистанции. Снаряд выше цели улетел. 
  • Желтая карточка
    30'
    Керкез получает карточку желтого цвета. Требовал он от рефери назначения пенальти, картинно падая на газон. Судья видел все. Карточка!
  • Желтая карточка
    29'
    И желтая карточка для Кукурельи. Получает он "горчичник" в свой пассив за споры с рефери, с игроком соперника. Слишком много потасовок у нас сейчас. 
  • Желтая карточка
    28'
    Семеньо получает карточку желтого цвета сейчас. Было нарушение правил, стоит признать. Кукурелья в этом игровом эпизоде пострадал. 
  • 26'
    Оба наставники у кромки поля сейчас стоят. Каждому из них хочется, чтобы из клуб был впереди. Но "синие" пока играют более уверенно на поле. 
  • Угловой
    25'
    Нет, рефери не стал назначать угловой. Вернее, передумал. Боковой подсказал, что от игрока "Челси" снаряд за пределы поля ушел. 
  • 24'
    Кайседо вошел в штрафную соперника, прострелил сферу в центр штрафной, но попал в ногу защитнику. Должен быть угловой. 
  • 22'
    Середина первого тайма у нас идет. Моментов пока в матче маловато, что "синие" впереди. Забили они быстрый по меркам матчей мяч. 
  • 21'
    Сегодня прекрасно заполнена местная футбольная арена. В ярко-синие краски облачились фанаты команды хозяев, которые гонят свой клуб вперед.
  • 19'
    На выходе сейчас Петрович не лучшим образом сыграл. Повезло, что защитники подстраховали и сферу вынесли за пределы поля. 
  • Угловой
    18'
    Забил "Челси", и теперь будет пытаться забить еще. Пока же первая более и менее опасная атака гостей приводит к тому, что они угловой зарабатывают. 
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАЙСЕДО! 1:0!
    Невероятно! Вышел сейчас кипер "синих" далеко из ворот. В итоге дважды он в подкате удачно сыграл. Но мяч на Кайседо пришел, и тот почти с центра поля забросил сферу в ворота!
  • Угловой
    15'
    Угловой игроки "Челси" сейчас заработали, но подача с правого края не была слишком опасной. Соперники отбились и выбили сферу в центр поля. 
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    • 14'
      Галлахер разгонял атаку своей команды. С линии штрафной пробивал по воротам соперника игрок, но направил сферу по позиции кипера.
    • 13'
      Еще одна подача на Стерлинга, тот в центре штрафной мяч принимает и во время контакта с соперником оказывается на газоне. Пенальти судья не назначает. 
    • 11'
      Стерлинг на Джексона передачу отдавал. Тот пытался убежать к воротам соперника, но так удара и не произвел. Сферу у него отобрали соперники. 
    • Фол, нарушение
      10'
      10 минут провели на поле соперники. Кукурелья получил сейчас толчок в спину. Показал защитник "Челси", что ему досталось. С запозданием рефери фиксирует фол. 
    • 8'
      "Манчестер Сити" уже забил гол в ворота "Вест Хэма". В режиме Live именно клуб Гвардиолы оказывается на первой строчке. "Арсенал" Артеты пока второй.
    • 7'
      "Челси" все-таки активнее пока играет. Команда неплохо комбинирует, в то время, как соперник даже выйти в атаку не может.
    • 6'
      Пока как-то осторожно "вишни" начинают. Все чаще в обороне они оказываются. Хозяева действуют в этом плане очень активно и мяч сопернику не отдают.
    • Травма, повреждение
      5'
      Небольшое повреждение получает сейчас Стерлинг. С огромным трудом Рахим сейчас поднимается. Впрочем, встречу ему продолжить удастся. 
    • 3'
      Палмер!" Стерлинг классную передачу на партнера отдал Нанес игрок выстрел в дальний угол, и мяч просвистел рядом со стойкой.
    • 2'
      Футболисты "Челси" вышли на газон в синих цветах, а игроки "Борнмута" предстали в форме мятного цвета. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч в Лондоне стартовал! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • 37'
      Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Челси пытается что-то создать.
    • 36'
      Чалоба Трево ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Борнмут начинает контратаку
    • 36'
      Забарный Илья ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Челси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Контроль мяча: Челси: 66%, Борнмут: 34%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 34'
      Семеньо Антуан из команды Борнмут наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 34'
      Борнмут пытается что-то создать.
    • 33'
      Петрович Джордже взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Борнмут пытается что-то создать.
    • 32'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 31'
      Стерлинг Рахим из команды Челси попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 31'
      Кол Палмер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Керкез Милош получает желтую карточку за нырок
    • 30'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Керкез Милош нырнул в штрафной. Спорно!
    • 30'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Контроль мяча: Челси: 72%, Борнмут: 28%.
    • 30'
      Кайседо Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Сенеси Маркос выиграл воздушное противоборство у Джексон Николас.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Кукурелья Марк получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Семеньо Антуан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 27'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Кайседо Мойсес успешно блокирует удар.
    • 27'
      Кристи Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Бадьяшиль Бенуа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Кукурелья Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Клюйверт Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Силва Тьяго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Бадьяшиль Бенуа из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Челси: 72%, Борнмут: 28%.
    • 25'
      Бадьяшиль Бенуа из команды Челси опасно и грубо сыграл. Кристи Райан пострадал.
    • 24'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Унал Энес нанес удар головой, но Джордже Петрович спокойно отбил мяч.
    • 24'
      Унал Энес выиграл воздушное противоборство у Силва Тьяго.
    • 24'
      Керкез Милош из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Борнмут начинает контратаку
    • 23'
      Кристи Райан из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Конор Галлахер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Забарный Илья ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Бадьяшиль Бенуа из команды Челси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Конор Галлахер из команды Челси разыграл угловой с левого угла.
    • 21'
      Забарный Илья ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Челси начинает контратаку
    • 21'
      Кукурелья Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Конор Галлахер выиграл воздушное противоборство у Кук Льюис.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 20'
      Контроль мяча: Челси: 72%, Борнмут: 28%.
    • 20'
      Клюйверт Джастин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 20'
      Петрович Джордже из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Кукурелья Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Этот гол претендует на звание "Гола года"!
    • 18'
      Нето Мурара плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 17'
      Г О О О О Л - Кайседо Мойсес из команды Челси правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 17'
      Нето Мурара ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Челси начинает контратаку
    • 17'
      Семеньо Антуан выиграл воздушное противоборство у Кукурелья Марк.
    • 16'
      Унал Энес выиграл воздушное противоборство у Бадьяшиль Бенуа.
    • 16'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Кук Льюис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Кристи Райан из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Кол Палмер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Забарный Илья из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Челси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Челси: 74%, Борнмут: 26%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 14'
      Конор Галлахер не смог попасть в створ ударом издали
    • 14'
      Челси начинает контратаку
    • 14'
      Кайседо Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Тавернер Маркус из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Сенеси Маркос из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Джексон Николас
    • 12'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Семеньо Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Забарный Илья из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Кристи Райан из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Кукурелья Марк
    • 10'
      Контроль мяча: Челси: 73%, Борнмут: 27%.
    • 9'
      Бадьяшиль Бенуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Нето Мурара из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Челси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 8'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Хорошую попытку сделал Семеньо Антуан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 8'
      Унал Энес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Бадьяшиль Бенуа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Кайседо Мойсес из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Кукурелья Марк из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Ааронс Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Челси: 80%, Борнмут: 20%.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Ааронс Макс из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Стерлинг Рахим
    • 4'
      Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 3'
      Кол Палмер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Стерлинг Рахим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Челси пытается что-то создать.
    • 2'
      Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Хорошую попытку сделал Джексон Николас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Стерлинг Рахим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Челси начинает контратаку
    • 2'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Забарный Илья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Челси начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.2% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 1:0 Борнмут

    Исход игры
    Челси
    97.4% (114)
    Ничья
    1.7% (2)
    Борнмут
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (62)
    Меньше
    42.59% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    56.48% (61)
    Нет
    43.52% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    34.2% (40)
    2:0 Челси
    30.8% (36)
    3:1 Челси
    14.5% (17)
    1:0 Челси
    6.8% (8)
    3:0 Челси
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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