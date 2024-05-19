Оба наставники у кромки поля сейчас стоят. Каждому из них хочется, чтобы из клуб был впереди. Но "синие" пока играют более уверенно на поле.

Семеньо получает карточку желтого цвета сейчас. Было нарушение правил, стоит признать. Кукурелья в этом игровом эпизоде пострадал.

И желтая карточка для Кукурельи. Получает он "горчичник" в свой пассив за споры с рефери, с игроком соперника. Слишком много потасовок у нас сейчас.

Керкез получает карточку желтого цвета. Требовал он от рефери назначения пенальти, картинно падая на газон. Судья видел все. Карточка!

ОГО! Стерлинг хотел сейчас трюк партнера выполнить. В стиле Кайседо он перебрасывал ворот, но с менее внушительной дистанции. Снаряд выше цели улетел.

Территориально, конечно, своего соперника переигрывает пока что "Челси". Ну, в этом никто и не сомневался. "Челси" все-таки фаворит встречи.

Стерлингу по ноге сейчас досталось. Рефери определил нарушение правил. Фол имел место быть, как и очередная остановка в нашем матче.

Угловой игроки "Челси" сейчас заработали, но подача с правого края не была слишком опасной. Соперники отбились и выбили сферу в центр поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАЙСЕДО! 1:0! Невероятно! Вышел сейчас кипер "синих" далеко из ворот. В итоге дважды он в подкате удачно сыграл. Но мяч на Кайседо пришел, и тот почти с центра поля забросил сферу в ворота!

Забил "Челси", и теперь будет пытаться забить еще. Пока же первая более и менее опасная атака гостей приводит к тому, что они угловой зарабатывают.

На выходе сейчас Петрович не лучшим образом сыграл. Повезло, что защитники подстраховали и сферу вынесли за пределы поля.

Сегодня прекрасно заполнена местная футбольная арена. В ярко-синие краски облачились фанаты команды хозяев, которые гонят свой клуб вперед.

Середина первого тайма у нас идет. Моментов пока в матче маловато, что "синие" впереди. Забили они быстрый по меркам матчей мяч.

Кайседо вошел в штрафную соперника, прострелил сферу в центр штрафной, но попал в ногу защитнику. Должен быть угловой.

Нет, рефери не стал назначать угловой. Вернее, передумал. Боковой подсказал, что от игрока "Челси" снаряд за пределы поля ушел.

14' Галлахер разгонял атаку своей команды. С линии штрафной пробивал по воротам соперника игрок, но направил сферу по позиции кипера.

13' Еще одна подача на Стерлинга, тот в центре штрафной мяч принимает и во время контакта с соперником оказывается на газоне. Пенальти судья не назначает.

11' Стерлинг на Джексона передачу отдавал. Тот пытался убежать к воротам соперника, но так удара и не произвел. Сферу у него отобрали соперники.

10' 10 минут провели на поле соперники. Кукурелья получил сейчас толчок в спину. Показал защитник "Челси", что ему досталось. С запозданием рефери фиксирует фол.

8' "Манчестер Сити" уже забил гол в ворота "Вест Хэма". В режиме Live именно клуб Гвардиолы оказывается на первой строчке. "Арсенал" Артеты пока второй.

7' "Челси" все-таки активнее пока играет. Команда неплохо комбинирует, в то время, как соперник даже выйти в атаку не может.

6' Пока как-то осторожно "вишни" начинают. Все чаще в обороне они оказываются. Хозяева действуют в этом плане очень активно и мяч сопернику не отдают.

5' Небольшое повреждение получает сейчас Стерлинг. С огромным трудом Рахим сейчас поднимается. Впрочем, встречу ему продолжить удастся.

3' Палмер!" Стерлинг классную передачу на партнера отдал Нанес игрок выстрел в дальний угол, и мяч просвистел рядом со стойкой.