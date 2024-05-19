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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Matt Donohue
Лутон Таун
0:0
Первый тайм: 37'
Фулхэм
0'
22' Желтая карточка
Рид Харрисон
34' Желтая карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо

Ход матча

17'
Джонсон Джо
Менги Теден
 
22'
 
Рид Харрисон
34'
Самби Локонга Альберт-Мбойо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 109
Лутон Таун 22.9% (25)
X 44% (48)
Фулхэм 33% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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24
Камински
Томас
27
Хасиока
Даики
15
Менги
Теден
2
Ошо
Гэбриэл
7
Огбене
Чидози
45
Доти
Алфи
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
18
Кларк
Джордан
9
Моррис
Карлтон
14
Чон
Тахит
11
Адебайо
Элайджа
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
13
Рим
Тим
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
8
Уилсон
Гарри
22
Айуоби
Алекс
11
Траоре
Адама
7
Хименес
Рауль
Лутон Таун
3-4-2-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Лутон Таун
Фулхэм

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
Ч
7:0
Ч
1:1
Ч
3:3
Ч
3:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

3.67
2

Среднее время на гол

24
45

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

3
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

30
75

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 11 0.29
Моррис Карлтон 10 (4) 0.26
Баркли Росс 5 0.13
Огбене Чидози 4 0.11
Чон Тахит 4 0.11
Берри Люк 2 0.05
Браун Джейкоб 2 0.05
Ошо Гэбриэл 2 0.05
Доти Алфи 1 0.03
Таунсенд Андрос 1 0.03
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0.03
Локьер Том 1 0.03
Кларк Джордан 1 0.03
Вудроу Коули 1 0.03
Андерсен Мадс 1 0.03
Менги Теден 1 0.03
Бурк Рис 0 0
Каборе Исса 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго Мунис 9 0.24
Рид Бобби 6 0.16
Айуоби Алекс 5 0.13
Хименес Рауль 5 0.13
Виллиан Боргес 4 (2) 0.11
Пальинья Жоау 4 0.11
Перейра Андреас 3 0.08
Уилсон Гарри 3 0.08
Адарабиойо Олуватосин 2 0.05
Винисиус Карлос 2 0.05
Кэрни Том 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Рим Тим 1 0.03
Тете Кенни 1 0.03
Лукич Саша 1 0.03
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каборе Исса 7 0
Баркли Росс 6 0
Накамба Марвелус 5 0
Бурк Рис 5 0
Доти Алфи 5 0
Локьер Том 4 0
Чон Тахит 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Камински Томас 3 0
Кларк Джордан 3 0
Моррис Карлтон 3 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Менги Теден 3 0
Вудроу Коули 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Берри Люк 1 0
Оньединма Фред 1 0
Раддок Пелли 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Огбене Чидози 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 13 0
Угелумба Кэлвин 5 1
Уилсон Гарри 6 0
Рид Харрисон 6 0
Перейра Андреас 6 0
Робинсон Энтони 5 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Диоп Исса 3 1
Рид Бобби 4 0
Лено Бернд 3 0
Кастань Тимоти 3 0
Лукич Саша 3 0
Кэрни Том 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Адарабиойо Олуватосин 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Траоре Адама 1 0
Родак Марек 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Фулхэм
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

17
18
Лутон Таун
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
Фулхэм
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

34
18

Упущенные победы

11
29
Лутон Таун
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (11)
30% (11)
41% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
41% (15)
14% (5)
Фулхэм
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (7)
49% (18)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
27% (10)
43% (16)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

36
19

Упущенные победы

28
47

Голы по времени матча

Забито

26
23
8 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 25
3
12%
2
9%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
5
19%
7
30%
61-75
9
35%
6
26%
76-90

Пропущено

33
32
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
3
9%
1
3%
1-15
5
15%
2
6%
16-30
8
24%
8
25%
31-45
4
12%
5
16%
46-60
7
21%
9
28%
61-75
6
18%
7
22%
76-90

Забито

25
31
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 25
5
20%
2
6%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
5
20%
7
23%
31-45
2
8%
8
26%
46-60
2
8%
5
16%
61-75
8
32%
5
16%
76-90

Пропущено

47
24
10 В 1-м тайме 8
37 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 13
2
4%
2
8%
1-15
4
9%
4
17%
16-30
4
9%
2
8%
31-45
10
21%
5
21%
46-60
13
28%
5
21%
61-75
14
30%
30%
6
25%
76-90

Забито

51
54
21 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 16
4 Не забивали 13
8
16%
4
7%
1-15
5
10%
9
17%
16-30
8
16%
9
17%
31-45
6
12%
9
17%
46-60
7
14%
12
22%
61-75
17
33%
11
20%
76-90

Пропущено

80
56
26 В 1-м тайме 19
54 Во 2-м тайме 37
25 Пропускали первыми 18
35 Не пропускали 27
5
6%
3
5%
1-15
9
11%
6
11%
16-30
12
15%
10
18%
31-45
14
18%
10
18%
46-60
20
25%
14
25%
61-75
20
25%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Брентфорд 1:5
Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2
Фулхэм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3
Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1

Результаты матчей

Лутон Таун
Фулхэм

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 37%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
5
2 раза 11%
2
1 раз 5%

Точный счет

3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
4:1
2 раза 5%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:0
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
5:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
21 раз 57%
2
6 раз 16%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
0
13 раз 35%
1
10 раз 27%
3
7 раз 19%
2
5 раз 14%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
12
7
6
12
1.5
8
11
2
16
2.5
7
12
1
17
3.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
12
6
5
14
1.5
6
12
3
16
2.5
2
16
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
5
0.5
Больше Меньше
24
13
11
26
1.5
14
23
5
32
2.5
9
28
2
35
3.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 38 28 7 3 95 - 33 91
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 38 27 6 5 89 - 28 87
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 38 24 10 4 85 - 41 82
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 38 20 8 10 76 - 57 68
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 38 20 6 12 72 - 61 66
6.
Челси
 1:0 Заявка 38 18 9 11 76 - 62 63
7.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 38 18 6 14 82 - 60 60
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 38 17 7 14 55 - 58 58
9.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 38 14 10 14 59 - 73 52
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 38 13 10 15 53 - 58 49
11.
Брайтон
 0:0 Заявка 38 12 13 13 55 - 60 49
12.
Борнмут
 0:1 Заявка 38 13 9 16 54 - 67 48
13.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 38 13 7 18 50 - 64 46
14.
Фулхэм
 0:0 Заявка 38 12 9 17 51 - 59 45
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 38 13 10 15 39 - 49 41
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 38 10 9 19 54 - 62 39
17.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 38 9 9 20 49 - 66 32
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 38 6 9 23 51 - 82 27
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 38 5 9 24 40 - 78 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 38 3 7 28 35 - 102 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 19 15 3 1 48 - 17 48
2.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 5 0 50 - 15 47
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 14 3 2 46 - 15 45
4.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 13 0 6 38 - 27 39
7.
Челси
 1:0 Заявка 19 11 4 4 43 - 25 37
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 10 3 6 31 - 28 33
9.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 8 4 7 33 - 26 28
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
14.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
15.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 7 7 27 - 31 22
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 4 5 10 26 - 33 17
18.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 2 4 13 18 - 43 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 2 4 13 19 - 55 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 2 3 45 - 18 44
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 8 4 7 28 - 29 28
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 7 6 6 34 - 34 27
6.
Челси
 1:0 Заявка 19 7 5 7 33 - 37 26
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
8.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 2 10 28 - 45 23
9.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 6 3 10 26 - 38 21
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 6 2 11 33 - 38 20
12.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
13.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
14.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 4 4 11 22 - 36 16
16.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 3 7 9 20 - 35 16
17.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 5 6 8 17 - 31 13
19.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 27 (5)
Челси Палмер Коул 22 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Ньюкасл Гордон Энтони 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kenilworth Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 109
    Лутон Таун 22.9% (25)
    X 44% (48)
    Фулхэм 33% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лутон Таун
    Ничья
    Фулхэм
    3.65
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    4.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лутон Таун 0:0 Фулхэм

    Исход игры
    Лутон Таун
    23.6% (26)
    Ничья
    43.6% (48)
    Фулхэм
    32.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.23% (49)
    Меньше
    53.77% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    86.79% (92)
    Нет
    13.21% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (44)
    1:2 Фулхэм
    20.9% (23)
    2:1 Лутон Таун
    14.5% (16)
    1:0 Лутон Таун
    5.5% (6)
    0:1 Фулхэм
    4.5% (5)
    1:3 Фулхэм
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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