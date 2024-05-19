Тур: 38. Стадион: Кенилуорт Роуд. Главный судья: Matt Donohue
0:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Менги
Теден
45
Доти
Алфи
14
Чон
Тахит
17
Лено
Бернд
13
Рим
Тим
22
Айуоби
Алекс
11
Траоре
Адама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крул ТимВратарь
-
38 Джонсон ДжоЗащитник
-
17 Раддок ПеллиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лутон Таун
Фулхэм
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
3.67
2
Среднее время на гол
24
45
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
3
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
30
75
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|11
|0.29
|Моррис Карлтон
|10 (4)
|0.26
|Баркли Росс
|5
|0.13
|Огбене Чидози
|4
|0.11
|Чон Тахит
|4
|0.11
|Берри Люк
|2
|0.05
|Браун Джейкоб
|2
|0.05
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.05
|Доти Алфи
|1
|0.03
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0.03
|Локьер Том
|1
|0.03
|Кларк Джордан
|1
|0.03
|Вудроу Коули
|1
|0.03
|Андерсен Мадс
|1
|0.03
|Менги Теден
|1
|0.03
|Бурк Рис
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родриго Мунис
|9
|0.24
|Рид Бобби
|6
|0.16
|Айуоби Алекс
|5
|0.13
|Хименес Рауль
|5
|0.13
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.11
|Пальинья Жоау
|4
|0.11
|Перейра Андреас
|3
|0.08
|Уилсон Гарри
|3
|0.08
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0.05
|Винисиус Карлос
|2
|0.05
|Кэрни Том
|1
|0.03
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Тете Кенни
|1
|0.03
|Лукич Саша
|1
|0.03
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.03
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каборе Исса
|7
|0
|Баркли Росс
|6
|0
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Бурк Рис
|5
|0
|Доти Алфи
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Чон Тахит
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Кларк Джордан
|3
|0
|Моррис Карлтон
|3
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|3
|0
|Ошо Гэбриэл
|3
|0
|Менги Теден
|3
|0
|Вудроу Коули
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Берри Люк
|1
|0
|Оньединма Фред
|1
|0
|Раддок Пелли
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|13
|0
|Угелумба Кэлвин
|5
|1
|Уилсон Гарри
|6
|0
|Рид Харрисон
|6
|0
|Перейра Андреас
|6
|0
|Робинсон Энтони
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Диоп Исса
|3
|1
|Рид Бобби
|4
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Кастань Тимоти
|3
|0
|Лукич Саша
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Фулхэм
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
17
18
Лутон Таун
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
Фулхэм
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
34
18
Упущенные победы
11
29
Лутон Таун
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (11)
30% (11)
41% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
41% (15)
14% (5)
Фулхэм
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (7)
49% (18)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
27% (10)
43% (16)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
36
19
Упущенные победы
28
47
Голы по времени матча
Забито
26
23
8 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 25
3
12%
2
9%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
5
19%
7
30%
61-75
9
35%
6
26%
76-90
Пропущено
33
32
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
3
9%
1
3%
1-15
5
15%
2
6%
16-30
8
24%
8
25%
31-45
4
12%
5
16%
46-60
7
21%
9
28%
61-75
6
18%
7
22%
76-90
Забито
25
31
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 25
5
20%
2
6%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
5
20%
7
23%
31-45
2
8%
8
26%
46-60
2
8%
5
16%
61-75
8
32%
5
16%
76-90
Пропущено
47
24
10 В 1-м тайме 8
37 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 13
2
4%
2
8%
1-15
4
9%
4
17%
16-30
4
9%
2
8%
31-45
10
21%
5
21%
46-60
13
28%
5
21%
61-75
14
30%
30%
6
25%
76-90
Забито
51
54
21 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 16
4 Не забивали 13
8
16%
4
7%
1-15
5
10%
9
17%
16-30
8
16%
9
17%
31-45
6
12%
9
17%
46-60
7
14%
12
22%
61-75
17
33%
11
20%
76-90
Пропущено
80
56
26 В 1-м тайме 19
54 Во 2-м тайме 37
25 Пропускали первыми 18
35 Не пропускали 27
5
6%
3
5%
1-15
9
11%
6
11%
16-30
12
15%
10
18%
31-45
14
18%
10
18%
46-60
20
25%
14
25%
61-75
20
25%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Брентфорд 1:5
Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2
Фулхэм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3
Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1
Результаты матчей
Лутон Таун
Фулхэм
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 37%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
5
2 раза 11%
2
1 раз 5%
Точный счет
3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
4:1
2 раза 5%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:0
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
5:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
21 раз 57%
2
6 раз 16%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
0
13 раз 35%
1
10 раз 27%
3
7 раз 19%
2
5 раз 14%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
127
612
811
216
712
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
126
514
612
316
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
325
Больше Меньше
2413
1126
1423
532
928
235
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|38
|28
|7
|3
|95 - 33
|91
|2.
|0:0 Заявка
|38
|27
|6
|5
|89 - 28
|87
|3.
|1:0 Заявка
|38
|24
|10
|4
|85 - 41
|82
|4.
|0:1 Заявка
|38
|20
|8
|10
|76 - 57
|68
|5.
|1:0 Заявка
|38
|20
|6
|12
|72 - 61
|66
|6.
|1:0 Заявка
|38
|18
|9
|11
|76 - 62
|63
|7.
|1:0 Заявка
|38
|18
|6
|14
|82 - 60
|60
|8.
|0:0 Заявка
|38
|17
|7
|14
|55 - 58
|58
|9.
|0:2 Заявка
|38
|14
|10
|14
|59 - 73
|52
|10.
|1:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|53 - 58
|49
|11.
|0:0 Заявка
|38
|12
|13
|13
|55 - 60
|49
|12.
|0:1 Заявка
|38
|13
|9
|16
|54 - 67
|48
|13.
|0:1 Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 64
|46
|14.
|0:0 Заявка
|38
|12
|9
|17
|51 - 59
|45
|15.
|0:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|39 - 49
|41
|16.
|0:1 Заявка
|38
|10
|9
|19
|54 - 62
|39
|17.
|2:0 Заявка
|38
|9
|9
|20
|49 - 66
|32
|18.
|0:0 Заявка
|38
|6
|9
|23
|51 - 82
|27
|19.
|0:2 Заявка
|38
|5
|9
|24
|40 - 78
|24
|20.
|0:1 Заявка
|38
|3
|7
|28
|35 - 102
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|19
|15
|3
|1
|48 - 17
|48
|2.
|2:0 Заявка
|19
|14
|5
|0
|50 - 15
|47
|3.
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 15
|45
|4.
|1:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|0:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|48 - 28
|40
|6.
|1:0 Заявка
|19
|13
|0
|6
|38 - 27
|39
|7.
|1:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|43 - 25
|37
|8.
|0:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 28
|33
|9.
|0:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 25
|31
|10.
|0:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|0:2 Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|33 - 26
|28
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|14.
|0:1 Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|15.
|0:1 Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|16.
|0:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|27 - 31
|22
|17.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|26 - 33
|17
|18.
|2:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 30
|16
|19.
|0:2 Заявка
|19
|2
|4
|13
|18 - 43
|10
|20.
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 55
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|14
|2
|3
|45 - 18
|44
|2.
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|43 - 13
|42
|3.
|1:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 24
|34
|4.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|28 - 29
|28
|5.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|34 - 34
|27
|6.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|33 - 37
|26
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|8.
|0:2 Заявка
|19
|7
|2
|10
|28 - 45
|23
|9.
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 38
|21
|10.
|1:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|1:0 Заявка
|19
|6
|2
|11
|33 - 38
|20
|12.
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|14.
|0:1 Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|2:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|22 - 36
|16
|16.
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 35
|16
|17.
|0:2 Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|18.
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 31
|13
|19.
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|0:1 Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
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|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|27 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|22 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (13)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лутон Таун 0:0 Фулхэм
Исход игры
Лутон Таун
23.6% (26)
Ничья
43.6% (48)
Фулхэм
32.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
46.23% (49)
Меньше
53.77% (57)
Обе команды забьют
Да
86.79% (92)
Нет
13.21% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (44)
1:2 Фулхэм
20.9% (23)
2:1 Лутон Таун
14.5% (16)
1:0 Лутон Таун
5.5% (6)
0:1 Фулхэм
4.5% (5)
1:3 Фулхэм
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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