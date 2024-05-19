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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Зрители: 12027 Главный судья: Matt Donohue
Лутон Таун
2:4
Конец матча
Фулхэм
0'
22' Желтая карточка
Рид Харрисон
34' Желтая карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо
0:1
43' Гол
Траоре Адама
1:1
45' Пенальти
Моррис Карлтон
1:2
45' Гол
Хименес Рауль
48' Желтая карточка
Кларк Джордан
1:3
49' Гол
Хименес Рауль
54' Желтая карточка
Робинсон Энтони
2:3
55' Гол
Доти Алфи
59' Желтая карточка
Доти Алфи
2:4
68' Гол
Уилсон Гарри
73' Желтая карточка
Моррис Карлтон
73' Желтая карточка
Траоре Адама
75' Желтая карточка
Джонсон Джо
88' Желтая карточка
Кэрни Том
90'+7

Ход матча

17'
Джонсон Джо
Менги Теден
 
22'
 
Рид Харрисон
34'
Самби Локонга Альберт-Мбойо
 
43'
0:1
Траоре Адама
(Уилсон Гарри)
45'
Моррис Карлтон
1:1
45'
1:2
Хименес Рауль
(Уилсон Гарри)
48'
Кларк Джордан
 
49'
1:3
Хименес Рауль
(Рид Харрисон)
54'
 
Робинсон Энтони
55'
Доти Алфи
2:3
59'
Доти Алфи
 
68'
2:4
Уилсон Гарри
(Траоре Адама)
70'
Раддок Пелли
Кларк Джордан
 
73'
Моррис Карлтон
 
73'
 
Траоре Адама
75'
 
Кэрни Том
Рид Харрисон
75'
Джонсон Джо
 
76'
Вудроу Коули
Адебайо Элайджа
 
76'
Ши Джеймс
Камински Томас
 
76'
Таунсенд Андрос
Огбене Чидози
 
78'
 
Балло-Туре Фоде
Робинсон Энтони
79'
 
Рид Бобби
Траоре Адама
88'
 
Кэрни Том
90'
 
Кастань Тимоти
Пальинья Жоау
90'
 
Родриго Мунис
Хименес Рауль

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 4
  • 8 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 20
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 291 Количество передач 454
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Лутон Таун 23.6% (26)
X 43.6% (48)
Фулхэм 32.7% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Камински
Томас
27
Хасиока
Даики
15
Менги
Теден
2
Ошо
Гэбриэл
7
Огбене
Чидози
45
Доти
Алфи
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
18
Кларк
Джордан
9
Моррис
Карлтон
14
Чон
Тахит
11
Адебайо
Элайджа
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
13
Рим
Тим
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
8
Уилсон
Гарри
22
Айуоби
Алекс
11
Траоре
Адама
7
Хименес
Рауль
Лутон Таун
3-4-2-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Лутон Таун
Фулхэм

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
Ч
7:0
Ч
1:1
Ч
3:3
Ч
3:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

3.67
2

Среднее время на гол

24
45

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

3
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

30
75

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 11 (5) 0.29
Адебайо Элайджа 11 0.29
Баркли Росс 5 0.13
Огбене Чидози 4 0.11
Чон Тахит 4 0.11
Доти Алфи 2 0.05
Берри Люк 2 0.05
Браун Джейкоб 2 0.05
Ошо Гэбриэл 2 0.05
Таунсенд Андрос 1 0.03
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0.03
Локьер Том 1 0.03
Кларк Джордан 1 0.03
Вудроу Коули 1 0.03
Андерсен Мадс 1 0.03
Менги Теден 1 0.03
Бурк Рис 0 0
Каборе Исса 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго Мунис 9 0.24
Хименес Рауль 7 0.18
Рид Бобби 6 0.16
Айуоби Алекс 5 0.13
Уилсон Гарри 4 0.11
Виллиан Боргес 4 (2) 0.11
Пальинья Жоау 4 0.11
Перейра Андреас 3 0.08
Траоре Адама 2 0.05
Адарабиойо Олуватосин 2 0.05
Винисиус Карлос 2 0.05
Кэрни Том 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Рим Тим 1 0.03
Тете Кенни 1 0.03
Лукич Саша 1 0.03
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каборе Исса 7 0
Баркли Росс 6 0
Доти Алфи 6 0
Накамба Марвелус 5 0
Бурк Рис 5 0
Локьер Том 4 0
Кларк Джордан 4 0
Моррис Карлтон 4 0
Чон Тахит 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Камински Томас 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Менги Теден 3 0
Вудроу Коули 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Берри Люк 1 0
Оньединма Фред 1 0
Раддок Пелли 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Огбене Чидози 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Джонсон Джо 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 13 0
Угелумба Кэлвин 5 1
Уилсон Гарри 6 0
Рид Харрисон 6 0
Перейра Андреас 6 0
Робинсон Энтони 6 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Диоп Исса 3 1
Рид Бобби 4 0
Кэрни Том 3 0
Лено Бернд 3 0
Кастань Тимоти 3 0
Лукич Саша 3 0
Траоре Адама 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Адарабиойо Олуватосин 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Родак Марек 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Фулхэм
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

19
18
Лутон Таун
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
Фулхэм
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

34
18

Упущенные победы

11
29
Лутон Таун
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (11)
29% (11)
42% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (17)
39% (15)
16% (6)
Фулхэм
40%
60%
12 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (8)
47% (18)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
26% (10)
42% (16)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

36
21

Упущенные победы

30
47

Голы по времени матча

Забито

28
27
9 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 25
3
11%
2
7%
1-15
2
7%
5
19%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
5
18%
2
7%
46-60
5
18%
8
30%
30%
61-75
9
32%
6
22%
76-90

Пропущено

37
34
18 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
3
8%
1
3%
1-15
5
14%
2
6%
16-30
10
27%
9
26%
31-45
5
14%
6
18%
46-60
8
22%
9
26%
61-75
6
16%
7
21%
76-90

Забито

25
31
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 26
5
20%
2
6%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
5
20%
7
23%
31-45
2
8%
8
26%
46-60
2
8%
5
16%
61-75
8
32%
5
16%
76-90

Пропущено

47
24
10 В 1-м тайме 8
37 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 13
2
4%
2
8%
1-15
4
9%
4
17%
16-30
4
9%
2
8%
31-45
10
21%
5
21%
46-60
13
28%
5
21%
61-75
14
30%
30%
6
25%
76-90

Забито

53
58
22 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 17
4 Не забивали 13
8
15%
4
7%
1-15
5
9%
9
16%
16-30
9
17%
11
19%
31-45
7
13%
10
17%
46-60
7
13%
13
22%
61-75
17
32%
11
19%
76-90

Пропущено

84
58
28 В 1-м тайме 20
56 Во 2-м тайме 38
26 Пропускали первыми 18
36 Не пропускали 28
5
6%
3
5%
1-15
9
11%
6
10%
16-30
14
17%
11
19%
31-45
15
18%
11
19%
46-60
21
25%
14
24%
61-75
20
24%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Брентфорд 1:5
Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2
Фулхэм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3
Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1

Результаты матчей

Лутон Таун
Фулхэм

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 58%
2
5 раз 26%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 37%
3
5 раз 26%
1
4 раза 21%
5
2 раза 11%
2
1 раз 5%

Точный счет

3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
1:2
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
4:1
2 раза 5%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
5:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
21 раз 55%
2
7 раз 18%
0
5 раз 13%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
0
13 раз 34%
1
10 раз 26%
3
7 раз 18%
2
5 раз 13%
5
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
12
7
7
12
1.5
8
11
2
17
2.5
7
12
1
18
3.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
6
5
14
1.5
7
12
3
16
2.5
3
16
1
18
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
5
0.5
Больше Меньше
25
13
12
26
1.5
15
23
5
33
2.5
10
28
2
36
3.5
3
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 38 28 7 3 96 - 34 91
2.
Арсенал
 Заявка 38 28 5 5 91 - 29 89
3.
Ливерпуль
 Заявка 38 24 10 4 86 - 41 82
4.
Астон Вилла
 Заявка 38 20 8 10 76 - 61 68
5.
Тоттенхэм
 Заявка 38 20 6 12 74 - 61 66
6.
Челси
 Заявка 38 18 9 11 77 - 63 63
7.
Ньюкасл
 Заявка 38 18 6 14 85 - 62 60
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 38 18 6 14 57 - 58 60
9.
Вест Хэм
 Заявка 38 14 10 14 60 - 74 52
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 38 13 10 15 57 - 58 49
11.
Борнмут
 Заявка 38 13 9 16 55 - 68 48
12.
Брайтон
 Заявка 38 12 12 14 55 - 62 48
13.
Фулхэм
 Заявка 38 13 8 17 55 - 61 47
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 38 13 7 18 50 - 65 46
15.
Эвертон
 Заявка 38 13 9 16 40 - 51 40
16.
Брентфорд
 Заявка 38 10 9 19 56 - 65 39
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 38 9 9 20 49 - 67 32
18.
Лутон Таун
 Заявка 38 6 8 24 53 - 86 26
19.
Бёрнли
 Заявка 38 5 9 24 41 - 78 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 38 3 7 28 35 - 104 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 19 15 3 1 49 - 17 48
2.
Арсенал
 Заявка 19 15 2 2 48 - 16 47
3.
Манчестер Сити
 Заявка 19 14 5 0 51 - 16 47
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 13 0 6 38 - 27 39
7.
Челси
 Заявка 19 11 4 4 44 - 26 37
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 3 6 31 - 28 33
9.
Брайтон
 Заявка 19 8 6 5 30 - 27 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 8 4 7 37 - 26 28
13.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
15.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
16.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 29 - 34 22
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 19 4 4 11 28 - 37 16
19.
Бёрнли
 Заявка 19 2 4 13 19 - 43 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 2 4 13 19 - 57 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 14 2 3 45 - 18 44
2.
Арсенал
 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 19 8 4 7 28 - 33 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 7 6 6 36 - 34 27
7.
Челси
 Заявка 19 7 5 7 33 - 37 26
8.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 2 10 29 - 46 23
9.
Борнмут
 Заявка 19 6 3 10 27 - 39 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Ньюкасл
 Заявка 19 6 2 11 36 - 40 20
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 5 4 10 24 - 35 19
13.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
14.
Фулхэм
 Заявка 19 4 6 9 24 - 37 18
15.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 4 4 11 22 - 37 16
17.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
18.
Эвертон
 Заявка 19 5 5 9 18 - 33 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 27 (5)
Челси Палмер Коул 22 (11)
Ньюкасл Исак Александр 21 (2)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Борнмут Сенеси Маркос 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Ньюкасл Гордон Энтони 1 11
Весь список
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    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
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    Контроль мяча: Лутон Таун: 40%, Фулхэм: 60%.
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12027 болельщиков
  • 97'
    Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    Раддок Пелли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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