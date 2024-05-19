Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

50' Команда Фулхэм играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Г О О О О Л - Хименес Рауль забивает с правой ноги!

48' Уилсон Гарри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Г О О О О О Л - Моррис Карлтон из команды Лутон Таун забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бернд Лено прыгнул не в ту сторону.

46' После проверки VAR судья не изменил решения - Лутон Таун пробьет пенальти!

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лутон Таун

45' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Команда Фулхэм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

44' Отличная индивидуальная работа от Траоре Адама , гол забит с изяществом.

43' Г О О О О Л - Траоре Адама из команды Фулхэм правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

43' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Уилсон Гарри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Удар от ворот произведет Фулхэм

43' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Камински Томас плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

43' Огбене Чидози выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Доти Алфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Фулхэм

40' Моррис Карлтон не смог попасть в створ ударом издали

40' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

35' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Самби Локонга Альберт-Мбойо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

34' Траоре Адама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Траоре Адама из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

32' Хорошую попытку сделал Адебайо Элайджа . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хорошую попытку сделал Огбене Чидози . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Удар от ворот произведет Фулхэм

27' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Адебайо Элайджа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Доти Алфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Доти Алфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Ошо Гэбриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Моррис Карлтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Айуоби Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Матч возобновлен

17' Теден Менги получил травму и заменен. Joe Johnson выходит на поле.

17' Ох, нехорошо это выглядит. Теден Менги получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Теден Менги на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

16' Хорошую попытку сделал Моррис Карлтон . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Ошо Гэбриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.