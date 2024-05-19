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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Атлетик Б
0:0
Первый тайм: 7'
Севилья
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 109
Атлетик Б 77.1% (84)
X 17.4% (19)
Севилья 5.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетик Б
Ничья
Севилья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
3
Вивиан
Даниэль
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
11
Уильямс
Нико
22
Гарсия
Рауль
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
2
Салас
Кике
16
Навас
Хесус
19
Акунья
Маркос
28
Буэно
Ману
42
Агум
Люсьен
5
Окампос
Лукас
11
Лукебакио
Доди
15
Эн-Несири
Юссеф
Атлетик Б
4-2-3-1
Севилья
5-3-2

История личных встреч

Атлетик Б
Севилья

17 матчей

100%
17 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
29.4%
15 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед

41 матч

41.5%
12.2%
46.3%
17 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

31.7%
36.6%
31.7%
13 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.6%
26.8%
36.6%
15 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ТМС
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
2:0
КК
0:1
П
2:0
КК
1:3
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
3:1
П
3:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:2
П
2:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
0:0
П
0:4
КК
3:0
П
1:2
КК
2:1
П
4:0
ПД
4:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.53
0.86

Среднее время на гол

58
104

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.05

Среднее время на гол

60
85

Всего голов

62
39

Голов в среднем за матч

1.51
0.95

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

59
94

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 14 0.39
Уильямс Иньяки 12 0.33
Беренгер Алекс 7 (1) 0.19
Уильямс Нико 4 0.11
Сансет Ойян 4 0.11
Юри Берчиче 3 0.08
Весга Микель 3 (2) 0.08
Вильялибре Асьер 2 0.06
Гомес Унаи 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Руис Иньиго 1 0.03
Муньяин Икер 1 0.03
Гарсия Дани 1 0.03
Паредес Айтор 1 0.03
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 15 (1) 0.42
Лукебакио Доди 5 0.14
Берналь Исаак Ромеро 4 0.11
Окампос Лукас 4 (1) 0.11
Рамос Серхио 3 0.08
Салас Кике 3 0.08
Ракитич Иван 2 0.06
Ламела Эрик 2 0.06
Мир Рафа 2 0.06
Сусо Хесус 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Акунья Маркос 1 0.03
Гудель Неманья 1 0.03
Соу Джибрил 1 0.03
Навас Хесус 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Торрес Оливер 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Айтор 7 1
Сансет Ойян 4 2
Уильямс Нико 5 1
Вивиан Даниэль 6 0
Де Маркос Оскар 5 0
Юри Берчиче 5 0
Руис Иньиго 5 0
Эррера Андер 4 0
Гарсия Дани 4 0
Уильямс Иньяки 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Беренгер Алекс 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Йерай Альварес 1 1
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Унай Симон 2 0
Гарсия Иманол 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Прадос Беньят 1 0
Гомес Унаи 1 0
Эрнесто Валверде 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаре Бубакари 10 0
Рамос Серхио 7 1
Окампос Лукас 8 0
Салас Кике 8 0
Навас Хесус 6 1
Гудель Неманья 7 0
Акунья Маркос 7 0
Сусо Хесус 5 1
Баде Луак 5 1
Ракитич Иван 6 0
Соу Джибрил 5 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Агум Люсьен 3 0
Ньянзу Танги 3 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Берналь Исаак Ромеро 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Буэно Ману 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

9
14
Атлетик Б
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Севилья
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

15
20
Атлетик Б
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
31% (11)
19% (7)
Севилья
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
28% (10)
33% (12)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

24
34

Голы по времени матча

Забито

40
22
18 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
5
13%
3
14%
1-15
5
13%
3
14%
16-30
8
20%
6
27%
31-45
5
13%
4
18%
46-60
9
23%
0
0%
61-75
8
20%
6
27%
76-90

Пропущено

18
24
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
6
25%
1-15
2
11%
6
25%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
4
22%
4
17%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
5
21%
76-90

Забито

20
25
14 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
3
15%
6
24%
1-15
7
35%
2
8%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
1
5%
7
28%
61-75
3
15%
5
20%
76-90

Пропущено

17
26
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
3
18%
1
4%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
7
41%
4
15%
61-75
3
18%
10
38%
76-90

Забито

60
47
32 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 17
9 Не забивали 9
8
13%
9
19%
1-15
12
20%
5
11%
16-30
12
20%
8
17%
31-45
7
12%
7
15%
46-60
10
17%
7
15%
61-75
11
18%
11
23%
76-90

Пропущено

35
50
11 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 27
5
14%
7
14%
1-15
3
9%
11
22%
16-30
3
9%
6
12%
31-45
7
20%
7
14%
46-60
11
31%
4
8%
61-75
6
17%
15
30%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1
Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0
Севилья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1
Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Севилья

Точный счет

2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:2
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 31%
0
9 раз 25%
1
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
1
14 раз 39%
0
9 раз 25%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
15
3
13
5
1.5
6
12
7
11
2.5
3
15
4
14
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
6
6
12
1.5
7
11
1
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
27
9
19
17
1.5
13
23
8
28
2.5
5
31
4
32
3.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 37 29 7 1 83 - 22 94
2.
Барселона
 1:0 Заявка 37 25 7 5 75 - 43 82
3.
Жирона
 0:0 Заявка 37 23 7 7 75 - 45 76
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 37 23 5 9 67 - 39 74
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 37 17 12 8 58 - 37 63
6.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 37 15 13 9 49 - 37 58
7.
Бетис
 0:0 Заявка 37 14 15 8 48 - 43 57
8.
Вильярреал
 0:0 Заявка 37 14 10 13 60 - 60 52
9.
Валенсия
 0:0 Заявка 37 13 10 14 37 - 40 49
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
12.
Осасуна
 0:0 Заявка 37 11 9 17 40 - 54 42
13.
Севилья
 0:0 Заявка 37 10 12 15 47 - 50 42
14.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
15.
Сельта
 0:0 Заявка 37 9 11 17 42 - 54 38
16.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 37 8 14 15 29 - 45 38
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 37 7 16 14 29 - 41 37
18.
Кадис
 0:0 Заявка 37 6 15 16 25 - 49 33
19.
Гранада
 0:0 Заявка 37 4 10 23 37 - 70 22
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 37 2 12 23 35 - 72 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 19 16 2 1 41 - 18 50
3.
Барселона
 1:0 Заявка 19 15 1 3 41 - 21 46
4.
Жирона
 0:0 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 19 11 7 1 40 - 18 40
6.
Бетис
 0:0 Заявка 19 9 8 2 27 - 17 35
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 19 8 7 4 19 - 11 31
9.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 0:0 Заявка 19 7 5 7 32 - 28 26
12.
Мальорка
 0:0 Заявка 19 6 8 5 15 - 14 26
13.
Кадис
 0:0 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 0:0 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 0:0 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 0:0 Заявка 19 4 7 8 23 - 30 19
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 19 13 5 1 35 - 13 44
2.
Барселона
 1:0 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 0:0 Заявка 19 9 5 5 29 - 25 32
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 19 7 7 5 23 - 19 28
5.
Вильярреал
 0:0 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 0:0 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 0:0 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 0:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 29 20
10.
Севилья
 0:0 Заявка 19 4 7 8 21 - 25 19
11.
Валенсия
 0:0 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
12.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 19 4 6 9 11 - 20 18
13.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
14.
Сельта
 0:0 Заявка 19 3 6 10 23 - 33 15
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 0:0 Заявка 19 2 4 13 19 - 37 10
19.
Кадис
 0:0 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 0:0 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Акунья Маркос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Атлетик Б начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
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    Прогнозы 109
    Атлетик Б 77.1% (84)
    X 17.4% (19)
    Севилья 5.5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Севилья
    1.62
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    5.70
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    6.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Севилья

    Исход игры
    Атлетик Б
    77.1% (84)
    Ничья
    17.4% (19)
    Севилья
    5.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.52% (74)
    Меньше
    31.48% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    79.63% (86)
    Нет
    20.37% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    55% (60)
    1:0 Атлетик Б
    14.7% (16)
    1:1 Ничья
    11% (12)
    2:2 Ничья
    5.5% (6)
    1:2 Севилья
    2.8% (3)
    2:0 Атлетик Б
    2.8% (3)
    3:2 Атлетик Б
    1.8% (2)
    3:1 Атлетик Б
    1.8% (2)
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