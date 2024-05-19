Тур: 37. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
10
Муньяин
Икер
11
Уильямс
Нико
22
Гарсия
Рауль
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
16
Навас
Хесус
28
Буэно
Ману
42
Агум
Люсьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
-
28 Буэно МануПолузащитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Велиз АлехоНападающий
-
12 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Атлетик Б
Севилья
17 матчей
100%
17 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
29.4%
15 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед
41 матч
41.5%
12.2%
46.3%
17 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
31.7%
36.6%
31.7%
13 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.6%
26.8%
36.6%
15 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.53
0.86
Среднее время на гол
58
104
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.05
Среднее время на гол
60
85
Всего голов
62
39
Голов в среднем за матч
1.51
0.95
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
59
94
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|14
|0.39
|Уильямс Иньяки
|12
|0.33
|Беренгер Алекс
|7 (1)
|0.19
|Уильямс Нико
|4
|0.11
|Сансет Ойян
|4
|0.11
|Юри Берчиче
|3
|0.08
|Весга Микель
|3 (2)
|0.08
|Вильялибре Асьер
|2
|0.06
|Гомес Унаи
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Руис Иньиго
|1
|0.03
|Муньяин Икер
|1
|0.03
|Гарсия Дани
|1
|0.03
|Паредес Айтор
|1
|0.03
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|15 (1)
|0.42
|Лукебакио Доди
|5
|0.14
|Берналь Исаак Ромеро
|4
|0.11
|Окампос Лукас
|4 (1)
|0.11
|Рамос Серхио
|3
|0.08
|Салас Кике
|3
|0.08
|Ракитич Иван
|2
|0.06
|Ламела Эрик
|2
|0.06
|Мир Рафа
|2
|0.06
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|Гудель Неманья
|1
|0.03
|Соу Джибрил
|1
|0.03
|Навас Хесус
|0
|0
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Айтор
|7
|1
|Сансет Ойян
|4
|2
|Уильямс Нико
|5
|1
|Вивиан Даниэль
|6
|0
|Де Маркос Оскар
|5
|0
|Юри Берчиче
|5
|0
|Руис Иньиго
|5
|0
|Эррера Андер
|4
|0
|Гарсия Дани
|4
|0
|Уильямс Иньяки
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|4
|0
|Беренгер Алекс
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Йерай Альварес
|1
|1
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Гарсия Иманол
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Прадос Беньят
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаре Бубакари
|10
|0
|Рамос Серхио
|7
|1
|Окампос Лукас
|8
|0
|Салас Кике
|8
|0
|Навас Хесус
|6
|1
|Гудель Неманья
|7
|0
|Акунья Маркос
|7
|0
|Сусо Хесус
|5
|1
|Баде Луак
|5
|1
|Ракитич Иван
|6
|0
|Соу Джибрил
|5
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Агум Люсьен
|3
|0
|Ньянзу Танги
|3
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|2
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
9
14
Атлетик Б
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Севилья
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
15
20
Атлетик Б
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
31% (11)
19% (7)
Севилья
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
28% (10)
33% (12)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
22
16
Упущенные победы
24
34
Голы по времени матча
Забито
40
22
18 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
5
13%
3
14%
1-15
5
13%
3
14%
16-30
8
20%
6
27%
31-45
5
13%
4
18%
46-60
9
23%
0
0%
61-75
8
20%
6
27%
76-90
Пропущено
18
24
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
6
25%
1-15
2
11%
6
25%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
4
22%
4
17%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
5
21%
76-90
Забито
20
25
14 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
3
15%
6
24%
1-15
7
35%
2
8%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
1
5%
7
28%
61-75
3
15%
5
20%
76-90
Пропущено
17
26
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
3
18%
1
4%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
7
41%
4
15%
61-75
3
18%
10
38%
76-90
Забито
60
47
32 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 17
9 Не забивали 9
8
13%
9
19%
1-15
12
20%
5
11%
16-30
12
20%
8
17%
31-45
7
12%
7
15%
46-60
10
17%
7
15%
61-75
11
18%
11
23%
76-90
Пропущено
35
50
11 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 27
5
14%
7
14%
1-15
3
9%
11
22%
16-30
3
9%
6
12%
31-45
7
20%
7
14%
46-60
11
31%
4
8%
61-75
6
17%
15
30%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1
Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0
Севилья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1
Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2
Результаты матчей
Атлетик Б
Севилья
Точный счет
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:2
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 31%
0
9 раз 25%
1
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
1
14 раз 39%
0
9 раз 25%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
153
135
612
711
315
414
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
126
612
711
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
279
1917
1323
828
531
432
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|37
|29
|7
|1
|83 - 22
|94
|2.
|1:0 Заявка
|37
|25
|7
|5
|75 - 43
|82
|3.
|0:0 Заявка
|37
|23
|7
|7
|75 - 45
|76
|4.
|0:0 Заявка
|37
|23
|5
|9
|67 - 39
|74
|5.
|0:0 Заявка
|37
|17
|12
|8
|58 - 37
|63
|6.
|0:0 Заявка
|37
|15
|13
|9
|49 - 37
|58
|7.
|0:0 Заявка
|37
|14
|15
|8
|48 - 43
|57
|8.
|0:0 Заявка
|37
|14
|10
|13
|60 - 60
|52
|9.
|0:0 Заявка
|37
|13
|10
|14
|37 - 40
|49
|10.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|12.
|0:0 Заявка
|37
|11
|9
|17
|40 - 54
|42
|13.
|0:0 Заявка
|37
|10
|12
|15
|47 - 50
|42
|14.
|0:0 Заявка
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|15.
|0:0 Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 54
|38
|16.
|0:1 Заявка
|37
|8
|14
|15
|29 - 45
|38
|17.
|0:0 Заявка
|37
|7
|16
|14
|29 - 41
|37
|18.
|0:0 Заявка
|37
|6
|15
|16
|25 - 49
|33
|19.
|0:0 Заявка
|37
|4
|10
|23
|37 - 70
|22
|20.
|0:0 Заявка
|37
|2
|12
|23
|35 - 72
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|0:0 Заявка
|19
|16
|2
|1
|41 - 18
|50
|3.
|1:0 Заявка
|19
|15
|1
|3
|41 - 21
|46
|4.
|0:0 Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|5.
|0:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|40 - 18
|40
|6.
|0:0 Заявка
|19
|9
|8
|2
|27 - 17
|35
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|0:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|19 - 11
|31
|9.
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 18
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|11.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 28
|26
|12.
|0:0 Заявка
|19
|6
|8
|5
|15 - 14
|26
|13.
|0:0 Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|14.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|15.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|16.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|17.
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|0:1 Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|23 - 30
|19
|20.
|0:0 Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|13
|5
|1
|35 - 13
|44
|2.
|1:0 Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|29 - 25
|32
|4.
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|23 - 19
|28
|5.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|0:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 29
|20
|10.
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 25
|19
|11.
|0:0 Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|12.
|0:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 20
|18
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|14.
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|23 - 33
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|0:0 Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 37
|10
|19.
|0:0 Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|0:0 Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
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|Жирона
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|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Севилья
Исход игры
Атлетик Б
77.1% (84)
Ничья
17.4% (19)
Севилья
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
68.52% (74)
Меньше
31.48% (34)
Обе команды забьют
Да
79.63% (86)
Нет
20.37% (22)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
55% (60)
1:0 Атлетик Б
14.7% (16)
1:1 Ничья
11% (12)
2:2 Ничья
5.5% (6)
1:2 Севилья
2.8% (3)
2:0 Атлетик Б
2.8% (3)
3:2 Атлетик Б
1.8% (2)
3:1 Атлетик Б
1.8% (2)
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