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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Зрители: 44717 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Атлетик Б
2:0
Конец матча
Севилья
0'
1:0
17' Гол
Гарсия Рауль
2:0
19' Гол
Муньяин Икер
37' Желтая карточка
Руис Иньиго
45' Желтая карточка
Салас Кике
90'+3

Ход матча

17'
Гарсия Рауль
(Де Маркос Оскар)
1:0
19'
Муньяин Икер
(Уильямс Нико)
2:0
37'
Руис Иньиго
 
45'
 
Хуанлу Санчес
Навас Хесус
45'
 
Салас Кике
46'
 
Педроса Адриа
Акунья Маркос
63'
Хаурегисар Микель
Муньяин Икер
 
75'
Беренгер Алекс
Уильямс Нико
 
75'
Эррера Андер
Руис Иньиго
 
82'
Вильялибре Асьер
Гарсия Рауль
 
82'
Олабарриета Айнгеру
Уильямс Иньяки
 
85'
 
Межбри Ханнибал
Буэно Ману
85'
 
Диас Мариано
Лукебакио Доди
90'
 
Велиз Алехо
Эн-Несири Юссеф

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 488 Количество передач 419
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 109
Атлетик Б 77.1% (84)
X 17.4% (19)
Севилья 5.5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
3
Вивиан
Даниэль
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
11
Уильямс
Нико
22
Гарсия
Рауль
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
2
Салас
Кике
16
Навас
Хесус
19
Акунья
Маркос
28
Буэно
Ману
42
Агум
Люсьен
5
Окампос
Лукас
11
Лукебакио
Доди
15
Эн-Несири
Юссеф
Атлетик Б
4-2-3-1
Севилья
5-3-2

История личных встреч

Атлетик Б
Севилья

17 матчей

100%
17 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
29.4%
15 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед

41 матч

41.5%
12.2%
46.3%
17 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

31.7%
36.6%
31.7%
13 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.6%
26.8%
36.6%
15 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ТМК
0:1
ТМС
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
2:0
КК
0:1
П
2:0
КК
1:3
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
3:1
П
3:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:2
П
2:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
0:0
П
0:4
КК
3:0
П
1:2
КК
2:1
П
4:0
ПД
4:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.53
0.86

Среднее время на гол

58
104

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.05

Среднее время на гол

60
85

Всего голов

62
39

Голов в среднем за матч

1.51
0.95

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

59
94

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 14 0.38
Уильямс Иньяки 12 0.32
Беренгер Алекс 7 (1) 0.19
Уильямс Нико 4 0.11
Сансет Ойян 4 0.11
Юри Берчиче 3 0.08
Весга Микель 3 (2) 0.08
Вильялибре Асьер 2 0.05
Гарсия Рауль 2 0.05
Муньяин Икер 2 0.05
Гомес Унаи 2 0.05
Де Маркос Оскар 1 0.03
Руис Иньиго 1 0.03
Гарсия Дани 1 0.03
Паредес Айтор 1 0.03
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 15 (1) 0.41
Лукебакио Доди 5 0.14
Берналь Исаак Ромеро 4 0.11
Окампос Лукас 4 (1) 0.11
Рамос Серхио 3 0.08
Салас Кике 3 0.08
Ракитич Иван 2 0.05
Ламела Эрик 2 0.05
Мир Рафа 2 0.05
Сусо Хесус 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Акунья Маркос 1 0.03
Гудель Неманья 1 0.03
Соу Джибрил 1 0.03
Навас Хесус 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Торрес Оливер 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Айтор 7 1
Сансет Ойян 4 2
Уильямс Нико 5 1
Руис Иньиго 6 0
Вивиан Даниэль 6 0
Де Маркос Оскар 5 0
Юри Берчиче 5 0
Эррера Андер 4 0
Гарсия Дани 4 0
Уильямс Иньяки 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Беренгер Алекс 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Йерай Альварес 1 1
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Унай Симон 2 0
Гарсия Иманол 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Прадос Беньят 1 0
Гомес Унаи 1 0
Эрнесто Валверде 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаре Бубакари 10 0
Салас Кике 9 0
Рамос Серхио 7 1
Окампос Лукас 8 0
Навас Хесус 6 1
Гудель Неманья 7 0
Акунья Маркос 7 0
Сусо Хесус 5 1
Баде Луак 5 1
Ракитич Иван 6 0
Соу Джибрил 5 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Агум Люсьен 3 0
Ньянзу Танги 3 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Берналь Исаак Ромеро 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Буэно Ману 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

9
14
Атлетик Б
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Севилья
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

15
20
Атлетик Б
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
32% (12)
19% (7)
Севилья
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

24
34

Голы по времени матча

Забито

42
22
20 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 8
20 Не забивали 24
5
12%
3
14%
1-15
7
17%
3
14%
16-30
8
19%
6
27%
31-45
5
12%
4
18%
46-60
9
21%
0
0%
61-75
8
19%
6
27%
76-90

Пропущено

18
26
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
11%
6
23%
1-15
2
11%
8
31%
16-30
3
17%
3
12%
31-45
4
22%
4
15%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
5
19%
76-90

Забито

20
25
14 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
26 Не забивали 23
3
15%
6
24%
1-15
7
35%
2
8%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
1
5%
7
28%
61-75
3
15%
5
20%
76-90

Пропущено

17
26
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
3
18%
1
4%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
7
41%
4
15%
61-75
3
18%
10
38%
76-90

Забито

62
47
34 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 17
9 Не забивали 10
8
13%
9
19%
1-15
14
23%
5
11%
16-30
12
19%
8
17%
31-45
7
11%
7
15%
46-60
10
16%
7
15%
61-75
11
18%
11
23%
76-90

Пропущено

35
52
11 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 28
5
14%
7
13%
1-15
3
9%
13
25%
16-30
3
9%
6
12%
31-45
7
20%
7
13%
46-60
11
31%
4
8%
61-75
6
17%
15
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1
Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0
Севилья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1
Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Севилья

Точный счет

2:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
4
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:2
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
1:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 32%
0
9 раз 24%
1
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
1
14 раз 38%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
15
3
14
5
1.5
6
12
7
12
2.5
3
15
4
15
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
7
6
12
1.5
7
12
1
17
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
27
10
20
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1.5
13
24
8
29
2.5
5
32
4
33
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 37 29 7 1 87 - 26 94
2.
Барселона
 Заявка 37 25 7 5 77 - 43 82
3.
Жирона
 Заявка 37 24 6 7 78 - 46 78
4.
Атлетико М
 Заявка 37 23 4 10 68 - 43 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 37 18 11 8 60 - 37 65
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 16 12 9 51 - 37 60
7.
Бетис
 Заявка 37 14 14 9 48 - 45 56
8.
Вильярреал
 Заявка 37 14 10 13 64 - 64 52
9.
Валенсия
 Заявка 37 13 9 15 38 - 43 48
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Осасуна
 Заявка 37 12 8 17 44 - 55 44
12.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
13.
Севилья
 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 44 - 55 40
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
16.
Райо Вальекано
 Заявка 37 8 14 15 29 - 47 38
17.
Мальорка
 Заявка 37 7 16 14 31 - 43 37
18.
Кадис
 Заявка 37 6 15 16 25 - 49 33
19.
Гранада
 Заявка 37 4 9 24 38 - 72 21
20.
Альмерия
 Заявка 37 2 12 23 37 - 74 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 19 16 1 2 42 - 22 49
3.
Барселона
 Заявка 19 15 1 3 43 - 21 46
4.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
9.
Валенсия
 Заявка 19 8 6 5 20 - 14 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 Заявка 19 7 5 7 36 - 32 26
12.
Мальорка
 Заявка 19 6 8 5 17 - 16 26
13.
Кадис
 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 39 - 17 44
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 26 - 30 22
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 6 9 11 - 22 18
13.
Сельта
 Заявка 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 19 2 4 13 21 - 39 10
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Вильярреал Сорлот Александр 23 (6)
Жирона Довбик Артём 21 (7)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Сегодняшная посещаемость составляет 44717 болельщиков
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Сегодняшная посещаемость составляет 44717 болельщиков
  • 93'
    Атлетик Б заслуженно побеждает в отличном матче
  • 93'
    Контроль мяча: Атлетик Б: 53%, Севилья: 47%.
  • 93'
    Йерай Альварес из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Атлетик Б пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Атлетик Б 77.1% (84)
    X 17.4% (19)
    Севилья 5.5% (6)
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