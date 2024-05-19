Тур: 37. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0:1
Первый тайм: 7'
Ход матча
5'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
28
Риад
Чади
4
Джонни
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
18
Траоре
Амари
17
Тирни
Киран
23
Браис
Мендес
25
Галан
Хави
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
-
4 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Галан ХавиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
-
21 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Реал Сосьедад
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
30 матчей
30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.27
1.47
Среднее время на гол
71
61
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Среднее время на гол
50
112
Всего голов
46
34
Голов в среднем за матч
1.53
1.13
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
58
79
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|10
|0.28
|Перес Айосе
|9
|0.25
|Иско Аларкон
|8 (2)
|0.22
|Форнальс Пабло
|3
|0.08
|Рока Марк
|2
|0.06
|Руибаль Айтор
|2
|0.06
|Гидо Родригес
|2
|0.06
|Диао Ассане
|2
|0.06
|Джонни
|1
|0.03
|Карвалью Вилльям
|1
|0.03
|Фекир Набиль
|1
|0.03
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Эззалзули Абде
|1
|0.03
|Алтимира Серхи
|1
|0.03
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Абнер
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (2)
|0.25
|Кубо Такефуса
|7
|0.19
|Браис Мендес
|4
|0.11
|Мерино Микель
|4
|0.11
|Барренечеа Андер
|4
|0.11
|Субименди Мартин
|4
|0.11
|Умар Садик
|3
|0.08
|Андре Силва
|3 (1)
|0.08
|Бекер Шеральдо
|2
|0.06
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.06
|Ле Норман Робен
|2
|0.06
|Захарян Арсен
|1
|0.03
|Пачеко Хон
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|10
|0
|Песселья Херман
|7
|0
|Миранда Хуан
|7
|0
|Гидо Родригес
|6
|0
|Папастатопулос Сократис
|5
|0
|Руибаль Айтор
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Авила Эсекьель
|3
|1
|Перес Айосе
|4
|0
|Силва Руи
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Джонни
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Форнальс Пабло
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Бартра Марк
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Риад Чади
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|13
|0
|Субельдия Игор
|11
|1
|Мерино Микель
|10
|0
|Пачеко Хон
|7
|0
|Траоре Амари
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Субименди Мартин
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Умар Садик
|4
|0
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|3
|0
|Туррьентес Беньят
|3
|0
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Арамбуру Джон
|2
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
10
9
Бетис
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Реал Сосьедад
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
15
23
Бетис
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
50% (18)
14% (5)
Реал Сосьедад
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
50% (18)
19% (7)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
25
32
Голы по времени матча
Забито
27
23
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
3
11%
3
13%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
19%
9
39%
31-45
7
26%
1
4%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
5
19%
7
30%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
6%
4
21%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
6
35%
4
21%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
4
24%
4
21%
76-90
Забито
22
24
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
6
27%
4
17%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
6
27%
4
17%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
2
9%
6
25%
61-75
3
14%
3
13%
76-90
Пропущено
25
20
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
6
24%
3
15%
16-30
6
24%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
7
28%
1
5%
61-75
6
24%
9
45%
76-90
Забито
49
47
25 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 23
23 Забивали первыми 15
6 Не забивали 9
9
18%
7
15%
1-15
5
10%
4
9%
16-30
11
22%
13
28%
31-45
10
20%
4
9%
46-60
6
12%
9
19%
61-75
8
16%
10
21%
76-90
Пропущено
42
39
20 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
1
2%
5
13%
1-15
7
17%
7
18%
16-30
12
29%
7
18%
31-45
3
7%
5
13%
46-60
9
21%
2
5%
61-75
10
24%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1
Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2
Результаты матчей
Бетис
Реал Сосьедад
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Точный счет
1:1
9 раз 25%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 42%
2
12 раз 33%
0
6 раз 17%
3
3 раза 8%
1
14 раз 39%
0
9 раз 25%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бетис
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
135
810
711
315
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
711
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
306
Больше Меньше
279
1521
1323
333
630
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|37
|29
|7
|1
|83 - 22
|94
|2.
|1:0 Заявка
|37
|25
|7
|5
|75 - 43
|82
|3.
|0:0 Заявка
|37
|23
|7
|7
|75 - 45
|76
|4.
|0:0 Заявка
|37
|23
|5
|9
|67 - 39
|74
|5.
|0:0 Заявка
|37
|17
|12
|8
|58 - 37
|63
|6.
|0:0 Заявка
|37
|15
|13
|9
|49 - 37
|58
|7.
|0:0 Заявка
|37
|14
|15
|8
|48 - 43
|57
|8.
|0:0 Заявка
|37
|14
|10
|13
|60 - 60
|52
|9.
|0:0 Заявка
|37
|13
|10
|14
|37 - 40
|49
|10.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|12.
|0:0 Заявка
|37
|11
|9
|17
|40 - 54
|42
|13.
|0:0 Заявка
|37
|10
|12
|15
|47 - 50
|42
|14.
|0:0 Заявка
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|15.
|0:0 Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 54
|38
|16.
|0:1 Заявка
|37
|8
|14
|15
|29 - 45
|38
|17.
|0:0 Заявка
|37
|7
|16
|14
|29 - 41
|37
|18.
|0:0 Заявка
|37
|6
|15
|16
|25 - 49
|33
|19.
|0:0 Заявка
|37
|4
|10
|23
|37 - 70
|22
|20.
|0:0 Заявка
|37
|2
|12
|23
|35 - 72
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|0:0 Заявка
|19
|16
|2
|1
|41 - 18
|50
|3.
|1:0 Заявка
|19
|15
|1
|3
|41 - 21
|46
|4.
|0:0 Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|5.
|0:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|40 - 18
|40
|6.
|0:0 Заявка
|19
|9
|8
|2
|27 - 17
|35
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|0:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|19 - 11
|31
|9.
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 18
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|11.
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 28
|26
|12.
|0:0 Заявка
|19
|6
|8
|5
|15 - 14
|26
|13.
|0:0 Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|14.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|15.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|16.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|17.
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|0:1 Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|23 - 30
|19
|20.
|0:0 Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|19
|13
|5
|1
|35 - 13
|44
|2.
|1:0 Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|29 - 25
|32
|4.
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|23 - 19
|28
|5.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|0:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 29
|20
|10.
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 25
|19
|11.
|0:0 Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|12.
|0:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 20
|18
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|14.
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|23 - 33
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|0:0 Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 37
|10
|19.
|0:0 Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|0:0 Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
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|Жирона
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|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 0:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Бетис
37.3% (41)
Ничья
50% (55)
Реал Сосьедад
12.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
39.81% (43)
Меньше
60.19% (65)
Обе команды забьют
Да
85.19% (92)
Нет
14.81% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.5% (49)
2:1 Бетис
22.7% (25)
1:0 Бетис
10.9% (12)
1:2 Реал Сосьедад
10% (11)
2:2 Ничья
3.6% (4)
2:0 Бетис
1.8% (2)
0:1 Реал Сосьедад
1.8% (2)
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