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  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Бетис
0:1
Первый тайм: 7'
Реал Сосьедад
0'
0:1
5' Гол
Браис Мендес

Ход матча

5'
0:1
Браис Мендес

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 110
Бетис 37.3% (41)
X 50% (55)
Реал Сосьедад 12.7% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Реал Сосьедад
3.50
3.05
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3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
19
Папастатопулос
Сократис
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
4
Джонни
14
Карвалью
Вилльям
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
17
Тирни
Киран
23
Браис
Мендес
22
Туррьентес
Беньят
8
Мерино
Микель
25
Галан
Хави
11
Бекер
Шеральдо
10
Оярсабаль
Микель
Бетис
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Реал Сосьедад

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

30 матчей

30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ТМК
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
КК
0:4
ЛЛ
4:0
КК
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:1
П
2:1
КК
2:2
КК
0:0
П
1:0
П
0:0
П
4:4
П
2:3
П
1:0
П
2:1
П
1:0
П
0:1
П
5:1
П
3:3
П
2:0
П
1:1
П
2:3
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.27
1.47

Среднее время на гол

71
61

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

46
34

Голов в среднем за матч

1.53
1.13

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

58
79

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 10 0.28
Перес Айосе 9 0.25
Иско Аларкон 8 (2) 0.22
Форнальс Пабло 3 0.08
Рока Марк 2 0.06
Руибаль Айтор 2 0.06
Гидо Родригес 2 0.06
Диао Ассане 2 0.06
Джонни 1 0.03
Карвалью Вилльям 1 0.03
Фекир Набиль 1 0.03
Миранда Хуан 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Эззалзули Абде 1 0.03
Алтимира Серхи 1 0.03
Энрике Луис IX 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Абнер 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (2) 0.25
Кубо Такефуса 7 0.19
Браис Мендес 4 0.11
Мерино Микель 4 0.11
Барренечеа Андер 4 0.11
Субименди Мартин 4 0.11
Умар Садик 3 0.08
Андре Силва 3 (1) 0.08
Бекер Шеральдо 2 0.06
Фернандес Карлос 2 (1) 0.06
Ле Норман Робен 2 0.06
Захарян Арсен 1 0.03
Пачеко Хон 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Галан Хави 0 0
Туррьентес Беньят 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 10 0
Песселья Херман 7 0
Миранда Хуан 7 0
Гидо Родригес 6 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Руибаль Айтор 5 0
Рока Марк 5 0
Авила Эсекьель 3 1
Перес Айосе 4 0
Силва Руи 4 0
Диао Ассане 4 0
Джонни 3 0
Абнер 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Луис Фелипе 1 0
Риад Чади 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 13 0
Субельдия Игор 11 1
Мерино Микель 10 0
Пачеко Хон 7 0
Траоре Амари 6 0
Браис Мендес 6 0
Субименди Мартин 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Умар Садик 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Оярсабаль Микель 3 0
Туррьентес Беньят 3 0
Ариц Элустондо 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Арамбуру Джон 2 0
Андре Силва 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Результаты матчей

Бетис
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

10
9
Бетис
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Реал Сосьедад
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

15
23
Бетис
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
50% (18)
14% (5)
Реал Сосьедад
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
50% (18)
19% (7)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

25
32

Голы по времени матча

Забито

27
23
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
3
11%
3
13%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
19%
9
39%
31-45
7
26%
1
4%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
5
19%
7
30%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
6%
4
21%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
6
35%
4
21%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
4
24%
4
21%
76-90

Забито

22
24
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
6
27%
4
17%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
6
27%
4
17%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
2
9%
6
25%
61-75
3
14%
3
13%
76-90

Пропущено

25
20
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
6
24%
3
15%
16-30
6
24%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
7
28%
1
5%
61-75
6
24%
9
45%
76-90

Забито

49
47
25 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 23
23 Забивали первыми 15
6 Не забивали 9
9
18%
7
15%
1-15
5
10%
4
9%
16-30
11
22%
13
28%
31-45
10
20%
4
9%
46-60
6
12%
9
19%
61-75
8
16%
10
21%
76-90

Пропущено

42
39
20 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
1
2%
5
13%
1-15
7
17%
7
18%
16-30
12
29%
7
18%
31-45
3
7%
5
13%
46-60
9
21%
2
5%
61-75
10
24%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1
Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2

Результаты матчей

Бетис
Реал Сосьедад

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Точный счет

1:1
9 раз 25%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
2
12 раз 33%
0
6 раз 17%
3
3 раза 8%
1
14 раз 39%
0
9 раз 25%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бетис
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
5
8
10
1.5
7
11
3
15
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
6
0.5
Больше Меньше
27
9
15
21
1.5
13
23
3
33
2.5
6
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 37 29 7 1 83 - 22 94
2.
Барселона
 1:0 Заявка 37 25 7 5 75 - 43 82
3.
Жирона
 0:0 Заявка 37 23 7 7 75 - 45 76
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 37 23 5 9 67 - 39 74
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 37 17 12 8 58 - 37 63
6.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 37 15 13 9 49 - 37 58
7.
Бетис
 0:0 Заявка 37 14 15 8 48 - 43 57
8.
Вильярреал
 0:0 Заявка 37 14 10 13 60 - 60 52
9.
Валенсия
 0:0 Заявка 37 13 10 14 37 - 40 49
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
12.
Осасуна
 0:0 Заявка 37 11 9 17 40 - 54 42
13.
Севилья
 0:0 Заявка 37 10 12 15 47 - 50 42
14.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
15.
Сельта
 0:0 Заявка 37 9 11 17 42 - 54 38
16.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 37 8 14 15 29 - 45 38
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 37 7 16 14 29 - 41 37
18.
Кадис
 0:0 Заявка 37 6 15 16 25 - 49 33
19.
Гранада
 0:0 Заявка 37 4 10 23 37 - 70 22
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 37 2 12 23 35 - 72 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 19 16 2 1 41 - 18 50
3.
Барселона
 1:0 Заявка 19 15 1 3 41 - 21 46
4.
Жирона
 0:0 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 19 11 7 1 40 - 18 40
6.
Бетис
 0:0 Заявка 19 9 8 2 27 - 17 35
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 19 8 7 4 19 - 11 31
9.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 0:0 Заявка 19 7 5 7 32 - 28 26
12.
Мальорка
 0:0 Заявка 19 6 8 5 15 - 14 26
13.
Кадис
 0:0 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 0:0 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 0:0 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 0:0 Заявка 19 4 7 8 23 - 30 19
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 19 13 5 1 35 - 13 44
2.
Барселона
 1:0 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 0:0 Заявка 19 9 5 5 29 - 25 32
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 19 7 7 5 23 - 19 28
5.
Вильярреал
 0:0 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 0:0 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 0:0 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 0:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 29 20
10.
Севилья
 0:0 Заявка 19 4 7 8 21 - 25 19
11.
Валенсия
 0:0 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
12.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 19 4 6 9 11 - 20 18
13.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
14.
Сельта
 0:0 Заявка 19 3 6 10 23 - 33 15
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 0:0 Заявка 19 2 4 13 19 - 37 10
19.
Кадис
 0:0 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 0:0 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • 3'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 2'
    Риад Чади из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 2'
    Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 2'
    Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Тирни Киран ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Галан Хави наказан за толчок Сабали Юссуф
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Бетис начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 110
    Бетис 37.3% (41)
    X 50% (55)
    Реал Сосьедад 12.7% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.50
    3.05
    Реклама, fon.bet
    3.10
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 0:1 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Бетис
    37.3% (41)
    Ничья
    50% (55)
    Реал Сосьедад
    12.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.81% (43)
    Меньше
    60.19% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    85.19% (92)
    Нет
    14.81% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.5% (49)
    2:1 Бетис
    22.7% (25)
    1:0 Бетис
    10.9% (12)
    1:2 Реал Сосьедад
    10% (11)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    2:0 Бетис
    1.8% (2)
    0:1 Реал Сосьедад
    1.8% (2)
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    Реал Сосьедад
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