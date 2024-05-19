Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Оласагасти Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Миранда Хуан получает желтую карточку за неспортивное поведение

81' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Бетис , будет отменен из-за фола.

81' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Бетис

80' Ремиро Алехандро плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

80' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

79' Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Бекер Шеральдо получил желтую карточку от судьи

78' Перес Айосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Арамбуру Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Перес Айосе нанес удар головой, но Алекс Ремиро спокойно отбил мяч.

74' Фекир Набиль из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Траоре Амари совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

73' Удар от ворот произведет Бетис

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Ариц Элустондо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Оласагасти Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Браис Мендес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

68' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

66' ОН ПРОМАЗАЛ - Эззалзули Абде пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

62' Перес Айосе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Миранда Хуан пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

62' Фекир Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

61' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Бетис

58' Сабали Юссуф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

55' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Бетис

53' Алтимира Серхи нанес удар головой, но Алекс Ремиро спокойно отбил мяч.

53' Фекир Набиль из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Матч возобновлен

52' Туррьентес Беньят совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Сегодняшная посещаемость составляет 58036 болельщиков

47' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника