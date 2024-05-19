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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Зрители: 58036 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Бетис
0:2
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
0:1
5' Гол
Браис Мендес
0:2
42' Гол
Мерино Микель
52' Желтая карточка
Туррьентес Беньят
58' Желтая карточка
Сабали Юссуф
0:2
66' Не забитый пенальти
Эззалзули Абде
74' Желтая карточка
Траоре Амари
78' Желтая карточка
Бекер Шеральдо
80' Undefined phrase: football_event_
Перес Айосе
83' Желтая карточка
Миранда Хуан
90' Желтая карточка
Фекир Набиль
90' Желтая карточка
Арамбуру Джон
90'+5

Ход матча

5'
0:1
Браис Мендес
42'
0:2
Мерино Микель
(Оярсабаль Микель)
46'
Родри Родриго
Карвалью Вилльям
 
46'
Алтимира Серхи
Форнальс Пабло
 
52'
 
Туррьентес Беньят
58'
Сабали Юссуф
 
59'
Эззалзули Абде
Виллиан Жозе
 
60'
Бельерин Эктор
Сабали Юссуф
 
66'
Эззалзули Абде
0:2
67'
 
Оласагасти Хон
Туррьентес Беньят
67'
 
Джон Мартин Висенте
Тирни Киран
74'
 
Траоре Амари
76'
 
Барренечеа Андер
Браис Мендес
76'
 
Арамбуру Джон
Траоре Амари
78'
 
Бекер Шеральдо
80'
Перес Айосе
 
81'
 
Захарян Арсен
Бекер Шеральдо
83'
Миранда Хуан
 
90'
Фекир Набиль
 
90'
 
Арамбуру Джон

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 627 Количество передач 304
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Бетис 37.3% (41)
X 50% (55)
Реал Сосьедад 12.7% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
19
Папастатопулос
Сократис
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
4
Джонни
14
Карвалью
Вилльям
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
6
Ариц
Элустондо
20
Пачеко
Хон
17
Тирни
Киран
23
Браис
Мендес
22
Туррьентес
Беньят
8
Мерино
Микель
25
Галан
Хави
11
Бекер
Шеральдо
10
Оярсабаль
Микель
Бетис
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Реал Сосьедад

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

30 матчей

30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ТМК
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
КК
0:4
ЛЛ
4:0
КК
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:1
П
2:1
КК
2:2
КК
0:0
П
1:0
П
0:0
П
4:4
П
2:3
П
1:0
П
2:1
П
1:0
П
0:1
П
5:1
П
3:3
П
2:0
П
1:1
П
2:3
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.27
1.47

Среднее время на гол

71
61

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

46
34

Голов в среднем за матч

1.53
1.13

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

58
79

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 10 0.27
Перес Айосе 9 0.24
Иско Аларкон 8 (2) 0.22
Форнальс Пабло 3 0.08
Рока Марк 2 0.05
Руибаль Айтор 2 0.05
Гидо Родригес 2 0.05
Диао Ассане 2 0.05
Джонни 1 0.03
Карвалью Вилльям 1 0.03
Фекир Набиль 1 0.03
Миранда Хуан 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Эззалзули Абде 1 0.03
Алтимира Серхи 1 0.03
Энрике Луис IX 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Абнер 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (2) 0.24
Кубо Такефуса 7 0.19
Браис Мендес 5 0.14
Мерино Микель 5 0.14
Барренечеа Андер 4 0.11
Субименди Мартин 4 0.11
Умар Садик 3 0.08
Андре Силва 3 (1) 0.08
Бекер Шеральдо 2 0.05
Фернандес Карлос 2 (1) 0.05
Ле Норман Робен 2 0.05
Захарян Арсен 1 0.03
Пачеко Хон 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Галан Хави 0 0
Туррьентес Беньят 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 10 0
Миранда Хуан 8 0
Песселья Херман 7 0
Гидо Родригес 6 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Руибаль Айтор 5 0
Рока Марк 5 0
Авила Эсекьель 3 1
Перес Айосе 4 0
Силва Руи 4 0
Диао Ассане 4 0
Джонни 3 0
Абнер 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Сабали Юссуф 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Фекир Набиль 1 0
Луис Фелипе 1 0
Риад Чади 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 13 0
Субельдия Игор 11 1
Мерино Микель 10 0
Траоре Амари 7 0
Пачеко Хон 7 0
Браис Мендес 6 0
Субименди Мартин 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Умар Садик 4 0
Туррьентес Беньят 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Оярсабаль Микель 3 0
Арамбуру Джон 3 0
Ариц Элустондо 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Андре Силва 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Результаты матчей

Бетис
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

10
9
Бетис
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Реал Сосьедад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

15
23
Бетис
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
51% (19)
14% (5)
Реал Сосьедад
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
51% (19)
19% (7)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

25
32

Голы по времени матча

Забито

27
25
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
3
11%
4
16%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
19%
10
40%
31-45
7
26%
1
4%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
5
19%
7
28%
76-90

Пропущено

19
19
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
11%
4
21%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
7
37%
4
21%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
4
21%
4
21%
76-90

Забито

22
24
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
6
27%
4
17%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
6
27%
4
17%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
2
9%
6
25%
61-75
3
14%
3
13%
76-90

Пропущено

25
20
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
6
24%
3
15%
16-30
6
24%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
7
28%
1
5%
61-75
6
24%
9
45%
76-90

Забито

49
49
25 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 23
23 Забивали первыми 16
7 Не забивали 9
9
18%
8
16%
1-15
5
10%
4
8%
16-30
11
22%
14
29%
31-45
10
20%
4
8%
46-60
6
12%
9
18%
61-75
8
16%
10
20%
76-90

Пропущено

44
39
22 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
2
5%
5
13%
1-15
7
16%
7
18%
16-30
13
30%
30%
7
18%
31-45
3
7%
5
13%
46-60
9
20%
2
5%
61-75
10
23%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1
Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2

Результаты матчей

Бетис
Реал Сосьедад

Точный счет

1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%

Точный счет

1:1
9 раз 24%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
2
12 раз 32%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%
1
14 раз 38%
0
9 раз 24%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бетис
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
13
5
8
11
1.5
7
11
3
16
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
4
7
11
1.5
7
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
7
0.5
Больше Меньше
28
9
15
22
1.5
14
23
3
34
2.5
6
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 37 29 7 1 87 - 26 94
2.
Барселона
 Заявка 37 25 7 5 77 - 43 82
3.
Жирона
 Заявка 37 24 6 7 78 - 46 78
4.
Атлетико М
 Заявка 37 23 4 10 68 - 43 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 37 18 11 8 60 - 37 65
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 16 12 9 51 - 37 60
7.
Бетис
 Заявка 37 14 14 9 48 - 45 56
8.
Вильярреал
 Заявка 37 14 10 13 64 - 64 52
9.
Валенсия
 Заявка 37 13 9 15 38 - 43 48
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Осасуна
 Заявка 37 12 8 17 44 - 55 44
12.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
13.
Севилья
 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 44 - 55 40
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
16.
Райо Вальекано
 Заявка 37 8 14 15 29 - 47 38
17.
Мальорка
 Заявка 37 7 16 14 31 - 43 37
18.
Кадис
 Заявка 37 6 15 16 25 - 49 33
19.
Гранада
 Заявка 37 4 9 24 38 - 72 21
20.
Альмерия
 Заявка 37 2 12 23 37 - 74 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 19 16 1 2 42 - 22 49
3.
Барселона
 Заявка 19 15 1 3 43 - 21 46
4.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
9.
Валенсия
 Заявка 19 8 6 5 20 - 14 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 Заявка 19 7 5 7 36 - 32 26
12.
Мальорка
 Заявка 19 6 8 5 17 - 16 26
13.
Кадис
 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 39 - 17 44
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 26 - 30 22
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 6 9 11 - 22 18
13.
Сельта
 Заявка 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 19 2 4 13 21 - 39 10
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Вильярреал Сорлот Александр 23 (6)
Жирона Довбик Артём 21 (7)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Реал Сосьедад не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Бетис: 68%, Реал Сосьедад: 32%.
  • 93'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 93'
    Мерино Микель из команды Реал Сосьедад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Фекир Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Пачеко Хон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Мерино Микель ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Фекир Набиль получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 91'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Судья сигнализирует, что Алтимира Серхи из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
  • 91'
    Арамбуру Джон получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 90'
    Арамбуру Джон ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Бетис 37.3% (41)
    X 50% (55)
    Реал Сосьедад 12.7% (14)
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