Тур: 37. Стадион: Бенито Вильямарин. Зрители: 58036 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолБраис Мендес
0:2
42' ГолМерино Микель
52' Желтая карточкаТуррьентес Беньят
58' Желтая карточкаСабали Юссуф
0:2
66' Не забитый пенальтиЭззалзули Абде
74' Желтая карточкаТраоре Амари
78' Желтая карточкаБекер Шеральдо
80' Undefined phrase: football_event_Перес Айосе
83' Желтая карточкаМиранда Хуан
90' Желтая карточкаФекир Набиль
90' Желтая карточкаАрамбуру Джон
90'+5
Ход матча
5'
0:1
42'
58'
66'
0:2
74'
78'
80'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
627 Количество передач 304
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
8.00 Точный счёт — 1:0
-
-
-
3.10 Ничья
-
-
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
28
Риад
Чади
4
Джонни
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
18
Траоре
Амари
20
Пачеко
Хон
17
Тирни
Киран
23
Браис
Мендес
25
Галан
Хави
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
-
4 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Галан ХавиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
-
21 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Реал Сосьедад
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
30 матчей
30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.27
1.47
Среднее время на гол
71
61
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Среднее время на гол
50
112
Всего голов
46
34
Голов в среднем за матч
1.53
1.13
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
58
79
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|10
|0.27
|Перес Айосе
|9
|0.24
|Иско Аларкон
|8 (2)
|0.22
|Форнальс Пабло
|3
|0.08
|Рока Марк
|2
|0.05
|Руибаль Айтор
|2
|0.05
|Гидо Родригес
|2
|0.05
|Диао Ассане
|2
|0.05
|Джонни
|1
|0.03
|Карвалью Вилльям
|1
|0.03
|Фекир Набиль
|1
|0.03
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Эззалзули Абде
|1
|0.03
|Алтимира Серхи
|1
|0.03
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Абнер
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (2)
|0.24
|Кубо Такефуса
|7
|0.19
|Браис Мендес
|5
|0.14
|Мерино Микель
|5
|0.14
|Барренечеа Андер
|4
|0.11
|Субименди Мартин
|4
|0.11
|Умар Садик
|3
|0.08
|Андре Силва
|3 (1)
|0.08
|Бекер Шеральдо
|2
|0.05
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.05
|Ле Норман Робен
|2
|0.05
|Захарян Арсен
|1
|0.03
|Пачеко Хон
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|10
|0
|Миранда Хуан
|8
|0
|Песселья Херман
|7
|0
|Гидо Родригес
|6
|0
|Папастатопулос Сократис
|5
|0
|Руибаль Айтор
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Авила Эсекьель
|3
|1
|Перес Айосе
|4
|0
|Силва Руи
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Джонни
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Сабали Юссуф
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Форнальс Пабло
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Бартра Марк
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Фекир Набиль
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Риад Чади
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|13
|0
|Субельдия Игор
|11
|1
|Мерино Микель
|10
|0
|Траоре Амари
|7
|0
|Пачеко Хон
|7
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Субименди Мартин
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Умар Садик
|4
|0
|Туррьентес Беньят
|4
|0
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|3
|0
|Арамбуру Джон
|3
|0
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
10
9
Бетис
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Реал Сосьедад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
15
23
Бетис
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
51% (19)
14% (5)
Реал Сосьедад
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
51% (19)
19% (7)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
25
32
Голы по времени матча
Забито
27
25
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
3
11%
4
16%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
19%
10
40%
31-45
7
26%
1
4%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
5
19%
7
28%
76-90
Пропущено
19
19
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
11%
4
21%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
7
37%
4
21%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
4
21%
4
21%
76-90
Забито
22
24
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
6
27%
4
17%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
6
27%
4
17%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
2
9%
6
25%
61-75
3
14%
3
13%
76-90
Пропущено
25
20
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
6
24%
3
15%
16-30
6
24%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
7
28%
1
5%
61-75
6
24%
9
45%
76-90
Забито
49
49
25 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 23
23 Забивали первыми 16
7 Не забивали 9
9
18%
8
16%
1-15
5
10%
4
8%
16-30
11
22%
14
29%
31-45
10
20%
4
8%
46-60
6
12%
9
18%
61-75
8
16%
10
20%
76-90
Пропущено
44
39
22 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
2
5%
5
13%
1-15
7
16%
7
18%
16-30
13
30%
30%
7
18%
31-45
3
7%
5
13%
46-60
9
20%
2
5%
61-75
10
23%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1
Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2
Результаты матчей
Бетис
Реал Сосьедад
Точный счет
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
Точный счет
1:1
9 раз 24%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
2
12 раз 32%
0
7 раз 19%
3
3 раза 8%
1
14 раз 38%
0
9 раз 24%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бетис
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
135
811
711
316
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
154
711
712
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
289
1522
1423
334
631
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|7
|1
|87 - 26
|94
|2.
|Заявка
|37
|25
|7
|5
|77 - 43
|82
|3.
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 46
|78
|4.
|Заявка
|37
|23
|4
|10
|68 - 43
|73
|5.
|Заявка
|37
|18
|11
|8
|60 - 37
|65
|6.
|Заявка
|37
|16
|12
|9
|51 - 37
|60
|7.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|48 - 45
|56
|8.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|64 - 64
|52
|9.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|38 - 43
|48
|10.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|44 - 55
|44
|12.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|44 - 55
|40
|15.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|16.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|29 - 47
|38
|17.
|Заявка
|37
|7
|16
|14
|31 - 43
|37
|18.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|25 - 49
|33
|19.
|Заявка
|37
|4
|9
|24
|38 - 72
|21
|20.
|Заявка
|37
|2
|12
|23
|37 - 74
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 22
|49
|3.
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|43 - 21
|46
|4.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|5.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|42 - 18
|42
|6.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 18
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|20 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|36 - 32
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|17 - 16
|26
|13.
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|17.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|39 - 17
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 19
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 30
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|11.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 22
|18
|13.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 34
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|21 - 39
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|23 (6)
|Жирона
|Довбик Артём
|21 (7)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|18 (8)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|16 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
-
8.00 Точный счёт — 1:0
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