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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Арсенал
0:0
Первый тайм: 37'
Эвертон
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 126
Арсенал 96% (121)
X 2.4% (3)
Эвертон 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
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Эвертон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
18
Томиясу
Такэхиро
8
Эдегор
Мартин
5
Парти
Томас
41
Райс
Деклан
11
Мартинелли
Габриэл
29
Хаверц
Кай
19
Троссар
Леандро
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
18
Янг
Эшли
37
Гарнер
Джеймс
8
Онана
Амаду
27
Гуэйе
Идрисса
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
Арсенал
4-3-3
Эвертон
4-4-1-1

История личных встреч

Арсенал
Эвертон

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

36 матчей

61.1%
19.4%
19.5%
22 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.1%
44.4%
19.5%
13 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.4%
41.7%
13.9%
16 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
К
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

42
31

Голов в среднем за матч

2.33
1.72

Среднее время на гол

38
52

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.17
0.72

Среднее время на гол

77
124

Всего голов

63
44

Голов в среднем за матч

1.75
1.22

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

51
73

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 16 (6) 0.42
Хаверц Кай 12 (1) 0.32
Троссар Леандро 12 0.32
Эдегор Мартин 8 (2) 0.21
Райс Деклан 7 0.18
Мартинелли Габриэл 6 0.16
Нкетиа Эдди 5 0.13
Жезус Габриэль 4 0.11
Уайт Бен 4 0.11
Габриэль дос Сантос 3 0.08
Салиба Вильям 2 0.05
Кивёр Якуб 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 (1) 0.03
Томиясу Такэхиро 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калверт-Льюин Доминик 7 (2) 0.18
Дукуре Абдулай 7 0.18
Макнил Дуайт 3 0.08
Харрисон Джек 3 0.08
Гуэйе Идрисса 3 0.08
Брэнтуэйт Джерред 3 0.08
Гомеш Бету 3 0.08
Миколенко Виталий 2 0.05
Онана Амаду 2 0.05
Гарнер Джеймс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Гомеш Андре 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Доббин Льюис 1 0.03
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 10 0
Уайт Бен 8 0
Жезус Габриэль 6 0
Райс Деклан 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Сака Букайо 4 0
Артета Микель 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Зинченко Александр 2 0
Троссар Леандро 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Парти Томас 2 0
Райя Давид 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 10 0
Гуэйе Идрисса 8 0
Брэнтуэйт Джерред 8 0
Янг Эшли 6 1
Гарнер Джеймс 7 0
Дукуре Абдулай 6 0
Онана Амаду 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Гомеш Андре 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Шон 3 0
Чермити Юссеф 3 0
Кин Майкл 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Годфри Бен 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Гомеш Бету 2 0
Харрисон Джек 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Доббин Льюис 1 0

Результаты матчей

Арсенал
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
11% (2)
22% (4)
Эвертон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

3
9
Арсенал
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Эвертон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

4
14

Упущенные победы

40
20
Арсенал
53.1%
46.9%
17 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
19% (7)
41% (15)
Эвертон
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
11% (4)
51% (19)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
27% (10)
35% (13)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

12
14

Волевые победы

13
17

Упущенные победы

43
29

Голы по времени матча

Забито

43
19
15 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 26
5
12%
3
16%
1-15
6
14%
3
16%
16-30
4
9%
1
5%
31-45
8
19%
3
16%
46-60
9
21%
4
21%
61-75
11
26%
5
26%
76-90

Пропущено

18
29
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
11%
5
17%
1-15
3
17%
7
24%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
3
17%
2
7%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
6
33%
4
14%
76-90

Забито

41
23
21 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
21 Не забивали 23
5
12%
2
9%
1-15
5
12%
4
17%
16-30
11
27%
4
17%
31-45
5
12%
5
22%
46-60
7
17%
0
0%
61-75
8
20%
8
35%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
27%
2
12%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Забито

84
42
36 В 1-м тайме 17
48 Во 2-м тайме 25
26 Забивали первыми 19
5 Не забивали 12
10
12%
5
12%
1-15
11
13%
7
17%
16-30
15
18%
5
12%
31-45
13
15%
8
19%
46-60
16
19%
4
10%
61-75
19
23%
13
31%
76-90

Пропущено

33
46
16 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 23
6
18%
7
15%
1-15
6
18%
8
17%
16-30
4
12%
6
13%
31-45
7
21%
4
9%
46-60
2
6%
13
28%
61-75
8
24%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2
Эвертон
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0
Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0

Результаты матчей

Арсенал
Эвертон

Точный счет

3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
5:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
3
4 раза 22%
5
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
0:6
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
5:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:6
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
6 раз 16%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 27%
1
7 раз 19%
3
6 раз 16%
0
5 раз 14%
5
4 раза 11%
4
3 раза 8%
6
2 раза 5%
1
15 раз 41%
0
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
5
15
3
1.5
6
13
8
10
2.5
2
17
4
14
3.5
3
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
11
7
10
9
1.5
4
14
7
12
2.5
2
16
5
14
3.5
3
16
4.5
2
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
5
0.5
Больше Меньше
25
12
25
12
1.5
10
27
15
22
2.5
4
33
9
28
3.5
6
31
4.5
2
35
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 38 28 7 3 95 - 33 91
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 38 27 6 5 89 - 28 87
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 38 24 10 4 85 - 41 82
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 38 20 8 10 76 - 57 68
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 38 20 6 12 72 - 61 66
6.
Челси
 1:0 Заявка 38 18 9 11 76 - 62 63
7.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 38 18 6 14 82 - 60 60
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 38 17 7 14 55 - 58 58
9.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 38 14 10 14 59 - 73 52
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 38 13 10 15 53 - 58 49
11.
Брайтон
 0:0 Заявка 38 12 13 13 55 - 60 49
12.
Борнмут
 0:1 Заявка 38 13 9 16 54 - 67 48
13.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 38 13 7 18 50 - 64 46
14.
Фулхэм
 0:0 Заявка 38 12 9 17 51 - 59 45
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 38 13 10 15 39 - 49 41
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 38 10 9 19 54 - 62 39
17.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 38 9 9 20 49 - 66 32
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 38 6 9 23 51 - 82 27
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 38 5 9 24 40 - 78 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 38 3 7 28 35 - 102 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 19 15 3 1 48 - 17 48
2.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 5 0 50 - 15 47
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 14 3 2 46 - 15 45
4.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 13 0 6 38 - 27 39
7.
Челси
 1:0 Заявка 19 11 4 4 43 - 25 37
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 10 3 6 31 - 28 33
9.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 8 4 7 33 - 26 28
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
14.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
15.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 7 7 27 - 31 22
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 4 5 10 26 - 33 17
18.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 2 4 13 18 - 43 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 2 4 13 19 - 55 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 2 3 45 - 18 44
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 8 4 7 28 - 29 28
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 7 6 6 34 - 34 27
6.
Челси
 1:0 Заявка 19 7 5 7 33 - 37 26
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
8.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 2 10 28 - 45 23
9.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 6 3 10 26 - 38 21
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 6 2 11 33 - 38 20
12.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
13.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
14.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 4 4 11 22 - 36 16
16.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 3 7 9 20 - 35 16
17.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 5 6 8 17 - 31 13
19.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 27 (5)
Челси Палмер Коул 22 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Ньюкасл Гордон Энтони 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Очередная остановка в нашем поединке. Мартинелли получил по ногам в подкате от соперника. Потребуется ему помощь медиков.
  • 36'
    Отличным пасом Салиба нашел в штрафной соперника Мартинелли, но пробить ему не позволил в подкате Тарковски.
  • 35'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Райс и с лету пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.
  • 34'
    После поперечного паса с фланга от Эдегора пробил из пределов штрафной Хаверц, но угодил точно в корпус защитнику.
  • Штанга
    33'
    Поймали "ириски" соперника на контратаке, ворвался в штрафную соперника Кульверт-Льюин после паса от Гуэйе и пробил в ближний угол. Мяч угодил в штангу, а добивание все того же Кальверта-Льюина было неточным.
  • 32'
    Долго кружат у штрафной соперника "канониры",но пройти массированную оборону соперника пока не удается.
  • 30'
    Диагональ исполнял Томиясу в штрафную на ход Хаверцу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Брэнтуэйту.
  • 29'
    В столкновении с соперником получил повреждение Онана и не может пока сам подняться на ноги. Медики уже вышли на поле.
  • 28'
    Сместился Хаверц с правого фланга в центр штрафной и пробил с разворота, но на пути мяча оказался Тарковски.
  • 27'
    Ушел от соперника Мартинелли по флангу и подал в центр штрафной, но Пикфорд на выходе перехватил этот пас.
  • 26'
    Отдавал пас с фланга Уайт в центр под удар Райсу, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
  • 25'
    Забросил в штрафную Троссар на ход Хаверцу, но того опередил Гуэйе и головой сбросил сферу в руки Пикфорду.
  • 24'
    С угла поля навесил Троссар на дальнюю штангу, но здесь Райс нарушил правила в борьбе против Брэнтуэйта.
  • Угловой
    23'
    Ушел от соперника по флангу Райс и прострелил в центр штрафной, но здесь Тарковски вынес на угловой.
  • 22'
    Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Гуэйе, держась за ногу. Потребуется ему помощь медиков.
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    • 21'
      Подхватил мяч на фланге Коулмэн и прострелил низом в штрафную, но здесь спокойно вынес сферу Габриэль в центр поля.
    • 20'
      Со штрафного пробивал на силу Кальверт-Льюин, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
    • 19'
      Перед чужой штрафной грамотно подставился Кальверт-Льюин и вынудил нарушить правила Габриэля.
    • Опасный момент
      18'
      Отличным пасом Уайт запустил в штрафную Мартинелли, который убрал финтом защитника и низом пробил по воротам, но в падении отбил сферу в сторону Пикфорд.
    • 17'
      После навеса с фланга от Эдегора пытался пробить головой с линии вратарской Габриэль, но не попал в створ ворот.
    • 16'
      Мягко забросил Мартинелли в штрафную, куда забежал на скорости Троссар, но проиграл он борьбу за мяч Тарковски.
    • 15'
      Ворвался в штрафную соперника с фланга Эдегор, но напоролся на Онану, который в чистом подкате отобрал мяч.
    • Опасный момент
      14'
      На скорости с фланга сместился к линии штрафной Райс и пробил в дальний нижний угол, но в падении Пикфорд справился.
    • 13'
      Ушел от троих соперников на фланге Макнил и отдал в центр на Дукуре, но тому пробить по воротам не позволил Райс.
    • 12'
      Отдавал пас по флангу Райс на ход Троссару, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 11'
      В центре поля получил по ногам Томиясу в борьбе против Гарнера. Штрафной удар исполнять будут лондонцы. 
    • 10'
      С угла поля навесил Макнил на дальнюю штангу, где пробил головой Тарковски, но мяч оказался в руках Райи.
    • 9'
      На фланге ушел от соперника по флангу Кальверт-Льюин и прострелил в центр штрафной. Здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 8'
      Мягко забросил Райс на дальнюю штангу, где выиграл верх Томиясу и пробил головой, но немного неточно.
    • 7'
      С угла поля навесил Эдегор на ближнюю штангу, но выше всех прыгнул Кальверт-Льюин и вынес сферу в центр поля.
    • Угловой
      6'
      Хаверц зацепился за мяч в чужой штрафной и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 5'
      Догнал мяч у лицевой линии Хаверц и прострелил вдоль ворот на Томиясу, который пробил в касание, но на пути мяча оказался защитник.
    • 4'
      Ушел от соперника по флангу Мартинелли и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 3'
      Дальний заброс исполнял Эдегор на ход Мартинелли, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Арсенала"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Эвертон

    Исход игры
    Арсенал
    96% (121)
    Ничья
    2.4% (3)
    Эвертон
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.07% (60)
    Меньше
    43.93% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    45.79% (49)
    Нет
    54.21% (58)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    32.5% (41)
    2:1 Арсенал
    22.2% (28)
    3:1 Арсенал
    11.1% (14)
    3:0 Арсенал
    7.9% (10)
    1:0 Арсенал
    4.8% (6)
    3:2 Арсенал
    1.6% (2)
    4:1 Арсенал
    1.6% (2)
    4:2 Арсенал
    1.6% (2)
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