Диагональ исполнял Томиясу в штрафную на ход Хаверцу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Брэнтуэйту.

Долго кружат у штрафной соперника "канониры",но пройти массированную оборону соперника пока не удается.

Поймали "ириски" соперника на контратаке, ворвался в штрафную соперника Кульверт-Льюин после паса от Гуэйе и пробил в ближний угол. Мяч угодил в штангу, а добивание все того же Кальверта-Льюина было неточным.

После поперечного паса с фланга от Эдегора пробил из пределов штрафной Хаверц, но угодил точно в корпус защитнику.

Выиграл подбор у штрафной соперника Райс и с лету пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.

Отличным пасом Салиба нашел в штрафной соперника Мартинелли, но пробить ему не позволил в подкате Тарковски.

Очередная остановка в нашем поединке. Мартинелли получил по ногам в подкате от соперника. Потребуется ему помощь медиков.

Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Гуэйе, держась за ногу. Потребуется ему помощь медиков.

Ушел от соперника по флангу Райс и прострелил в центр штрафной, но здесь Тарковски вынес на угловой.

С угла поля навесил Троссар на дальнюю штангу, но здесь Райс нарушил правила в борьбе против Брэнтуэйта.

Забросил в штрафную Троссар на ход Хаверцу, но того опередил Гуэйе и головой сбросил сферу в руки Пикфорду.

Отдавал пас с фланга Уайт в центр под удар Райсу, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

Ушел от соперника Мартинелли по флангу и подал в центр штрафной, но Пикфорд на выходе перехватил этот пас.

Сместился Хаверц с правого фланга в центр штрафной и пробил с разворота, но на пути мяча оказался Тарковски.

В столкновении с соперником получил повреждение Онана и не может пока сам подняться на ноги. Медики уже вышли на поле.

Отдавал пас по флангу Райс на ход Троссару, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

Ушел от троих соперников на фланге Макнил и отдал в центр на Дукуре, но тому пробить по воротам не позволил Райс.

На скорости с фланга сместился к линии штрафной Райс и пробил в дальний нижний угол, но в падении Пикфорд справился.

Ворвался в штрафную соперника с фланга Эдегор, но напоролся на Онану, который в чистом подкате отобрал мяч.

Мягко забросил Мартинелли в штрафную, куда забежал на скорости Троссар, но проиграл он борьбу за мяч Тарковски.

После навеса с фланга от Эдегора пытался пробить головой с линии вратарской Габриэль, но не попал в створ ворот.

Отличным пасом Уайт запустил в штрафную Мартинелли, который убрал финтом защитника и низом пробил по воротам, но в падении отбил сферу в сторону Пикфорд.

Перед чужой штрафной грамотно подставился Кальверт-Льюин и вынудил нарушить правила Габриэля.

Со штрафного пробивал на силу Кальверт-Льюин, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

Подхватил мяч на фланге Коулмэн и прострелил низом в штрафную, но здесь спокойно вынес сферу Габриэль в центр поля.

11' В центре поля получил по ногам Томиясу в борьбе против Гарнера. Штрафной удар исполнять будут лондонцы.

10' С угла поля навесил Макнил на дальнюю штангу, где пробил головой Тарковски, но мяч оказался в руках Райи.

9' На фланге ушел от соперника по флангу Кальверт-Льюин и прострелил в центр штрафной. Здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

8' Мягко забросил Райс на дальнюю штангу, где выиграл верх Томиясу и пробил головой, но немного неточно.

7' С угла поля навесил Эдегор на ближнюю штангу, но выше всех прыгнул Кальверт-Льюин и вынес сферу в центр поля.

6' Хаверц зацепился за мяч в чужой штрафной и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

5' Догнал мяч у лицевой линии Хаверц и прострелил вдоль ворот на Томиясу, который пробил в касание, но на пути мяча оказался защитник.

4' Ушел от соперника по флангу Мартинелли и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

3' Дальний заброс исполнял Эдегор на ход Мартинелли, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.