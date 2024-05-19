Тур: 38. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Оливер Майкл
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Арсенал
Эвертон
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
36 матчей
61.1%
19.4%
19.5%
22 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.1%
44.4%
19.5%
13 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
44.4%
41.7%
13.9%
16 побед 15 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
31
Голов в среднем за матч
2.33
1.72
Среднее время на гол
38
52
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.17
0.72
Среднее время на гол
77
124
Всего голов
63
44
Голов в среднем за матч
1.75
1.22
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
51
73
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|16 (6)
|0.42
|Хаверц Кай
|12 (1)
|0.32
|Троссар Леандро
|12
|0.32
|Эдегор Мартин
|8 (2)
|0.21
|Райс Деклан
|7
|0.18
|Мартинелли Габриэл
|6
|0.16
|Нкетиа Эдди
|5
|0.13
|Жезус Габриэль
|4
|0.11
|Уайт Бен
|4
|0.11
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.08
|Салиба Вильям
|2
|0.05
|Кивёр Якуб
|1
|0.03
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.03
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.03
|Жоржиньо II
|0
|0
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калверт-Льюин Доминик
|7 (2)
|0.18
|Дукуре Абдулай
|7
|0.18
|Макнил Дуайт
|3
|0.08
|Харрисон Джек
|3
|0.08
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.08
|Брэнтуэйт Джерред
|3
|0.08
|Гомеш Бету
|3
|0.08
|Миколенко Виталий
|2
|0.05
|Онана Амаду
|2
|0.05
|Гарнер Джеймс
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Гомеш Андре
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Доббин Льюис
|1
|0.03
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|10
|0
|Уайт Бен
|8
|0
|Жезус Габриэль
|6
|0
|Райс Деклан
|4
|0
|Габриэль дос Сантос
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Сака Букайо
|4
|0
|Артета Микель
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Зинченко Александр
|2
|0
|Троссар Леандро
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Райя Давид
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|10
|0
|Гуэйе Идрисса
|8
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|8
|0
|Янг Эшли
|6
|1
|Гарнер Джеймс
|7
|0
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|Онана Амаду
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Гомеш Андре
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Шон
|3
|0
|Чермити Юссеф
|3
|0
|Кин Майкл
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Макнил Дуайт
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Харрисон Джек
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
11% (2)
22% (4)
Эвертон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
3
9
Арсенал
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Эвертон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
10
6
Волевые победы
4
14
Упущенные победы
40
20
Арсенал
53.1%
46.9%
17 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
19% (7)
41% (15)
Эвертон
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
11% (4)
51% (19)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
27% (10)
35% (13)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
12
14
Волевые победы
13
17
Упущенные победы
43
29
Голы по времени матча
Забито
43
19
15 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 26
5
12%
3
16%
1-15
6
14%
3
16%
16-30
4
9%
1
5%
31-45
8
19%
3
16%
46-60
9
21%
4
21%
61-75
11
26%
5
26%
76-90
Пропущено
18
29
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
11%
5
17%
1-15
3
17%
7
24%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
3
17%
2
7%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
6
33%
4
14%
76-90
Забито
41
23
21 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
21 Не забивали 23
5
12%
2
9%
1-15
5
12%
4
17%
16-30
11
27%
4
17%
31-45
5
12%
5
22%
46-60
7
17%
0
0%
61-75
8
20%
8
35%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
27%
2
12%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Забито
84
42
36 В 1-м тайме 17
48 Во 2-м тайме 25
26 Забивали первыми 19
5 Не забивали 12
10
12%
5
12%
1-15
11
13%
7
17%
16-30
15
18%
5
12%
31-45
13
15%
8
19%
46-60
16
19%
4
10%
61-75
19
23%
13
31%
76-90
Пропущено
33
46
16 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 23
6
18%
7
15%
1-15
6
18%
8
17%
16-30
4
12%
6
13%
31-45
7
21%
4
9%
46-60
2
6%
13
28%
61-75
8
24%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2
Эвертон
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0
Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0
Результаты матчей
Арсенал
Эвертон
Точный счет
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
5:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
3
4 раза 22%
5
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
0:6
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
5:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:6
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
6 раз 16%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 27%
1
7 раз 19%
3
6 раз 16%
0
5 раз 14%
5
4 раза 11%
4
3 раза 8%
6
2 раза 5%
1
15 раз 41%
0
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
145
153
613
810
217
414
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
117
109
414
712
216
514
316
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
325
Больше Меньше
2512
2512
1027
1522
433
928
631
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|38
|28
|7
|3
|95 - 33
|91
|2.
|0:0 Заявка
|38
|27
|6
|5
|89 - 28
|87
|3.
|1:0 Заявка
|38
|24
|10
|4
|85 - 41
|82
|4.
|0:1 Заявка
|38
|20
|8
|10
|76 - 57
|68
|5.
|1:0 Заявка
|38
|20
|6
|12
|72 - 61
|66
|6.
|1:0 Заявка
|38
|18
|9
|11
|76 - 62
|63
|7.
|1:0 Заявка
|38
|18
|6
|14
|82 - 60
|60
|8.
|0:0 Заявка
|38
|17
|7
|14
|55 - 58
|58
|9.
|0:2 Заявка
|38
|14
|10
|14
|59 - 73
|52
|10.
|1:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|53 - 58
|49
|11.
|0:0 Заявка
|38
|12
|13
|13
|55 - 60
|49
|12.
|0:1 Заявка
|38
|13
|9
|16
|54 - 67
|48
|13.
|0:1 Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 64
|46
|14.
|0:0 Заявка
|38
|12
|9
|17
|51 - 59
|45
|15.
|0:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|39 - 49
|41
|16.
|0:1 Заявка
|38
|10
|9
|19
|54 - 62
|39
|17.
|2:0 Заявка
|38
|9
|9
|20
|49 - 66
|32
|18.
|0:0 Заявка
|38
|6
|9
|23
|51 - 82
|27
|19.
|0:2 Заявка
|38
|5
|9
|24
|40 - 78
|24
|20.
|0:1 Заявка
|38
|3
|7
|28
|35 - 102
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|19
|15
|3
|1
|48 - 17
|48
|2.
|2:0 Заявка
|19
|14
|5
|0
|50 - 15
|47
|3.
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 15
|45
|4.
|1:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|0:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|48 - 28
|40
|6.
|1:0 Заявка
|19
|13
|0
|6
|38 - 27
|39
|7.
|1:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|43 - 25
|37
|8.
|0:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 28
|33
|9.
|0:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 25
|31
|10.
|0:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|0:2 Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|33 - 26
|28
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|14.
|0:1 Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|15.
|0:1 Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|16.
|0:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|27 - 31
|22
|17.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|26 - 33
|17
|18.
|2:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 30
|16
|19.
|0:2 Заявка
|19
|2
|4
|13
|18 - 43
|10
|20.
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 55
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|14
|2
|3
|45 - 18
|44
|2.
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|43 - 13
|42
|3.
|1:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 24
|34
|4.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|28 - 29
|28
|5.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|34 - 34
|27
|6.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|33 - 37
|26
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|8.
|0:2 Заявка
|19
|7
|2
|10
|28 - 45
|23
|9.
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 38
|21
|10.
|1:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|1:0 Заявка
|19
|6
|2
|11
|33 - 38
|20
|12.
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|14.
|0:1 Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|2:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|22 - 36
|16
|16.
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 35
|16
|17.
|0:2 Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|18.
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 31
|13
|19.
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|0:1 Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
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|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|27 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|22 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (13)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Эвертон
Исход игры
Арсенал
96% (121)
Ничья
2.4% (3)
Эвертон
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.07% (60)
Меньше
43.93% (47)
Обе команды забьют
Да
45.79% (49)
Нет
54.21% (58)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
32.5% (41)
2:1 Арсенал
22.2% (28)
3:1 Арсенал
11.1% (14)
3:0 Арсенал
7.9% (10)
1:0 Арсенал
4.8% (6)
3:2 Арсенал
1.6% (2)
4:1 Арсенал
1.6% (2)
4:2 Арсенал
1.6% (2)
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