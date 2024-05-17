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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Арсенал
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 52
Арсенал 98.1% (51)
X 1.9% (1)
Эвертон 0% (0)
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Эвертон
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Арсенал
Эвертон

История личных встреч

Арсенал
Эвертон

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

36 матчей

61.1%
19.4%
19.5%
22 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.1%
44.4%
19.5%
13 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.4%
41.7%
13.9%
16 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
К
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

42
31

Голов в среднем за матч

2.33
1.72

Среднее время на гол

38
52

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.17
0.72

Среднее время на гол

77
124

Всего голов

63
44

Голов в среднем за матч

1.75
1.22

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

51
73

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 16 (6) 0.43
Хаверц Кай 12 (1) 0.32
Троссар Леандро 12 0.32
Эдегор Мартин 8 (2) 0.22
Райс Деклан 7 0.19
Мартинелли Габриэл 6 0.16
Нкетиа Эдди 5 0.14
Жезус Габриэль 4 0.11
Уайт Бен 4 0.11
Габриэль дос Сантос 3 0.08
Салиба Вильям 2 0.05
Кивёр Якуб 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 (1) 0.03
Томиясу Такэхиро 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калверт-Льюин Доминик 7 (2) 0.19
Дукуре Абдулай 7 0.19
Макнил Дуайт 3 0.08
Харрисон Джек 3 0.08
Гуэйе Идрисса 3 0.08
Брэнтуэйт Джерред 3 0.08
Гомеш Бету 3 0.08
Миколенко Виталий 2 0.05
Онана Амаду 2 0.05
Гарнер Джеймс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Гомеш Андре 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Доббин Льюис 1 0.03
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 10 0
Уайт Бен 8 0
Жезус Габриэль 6 0
Райс Деклан 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Сака Букайо 4 0
Артета Микель 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Зинченко Александр 2 0
Троссар Леандро 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Парти Томас 2 0
Райя Давид 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 10 0
Гуэйе Идрисса 8 0
Брэнтуэйт Джерред 8 0
Янг Эшли 6 1
Гарнер Джеймс 7 0
Дукуре Абдулай 6 0
Онана Амаду 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Гомеш Андре 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Шон 3 0
Чермити Юссеф 3 0
Кин Майкл 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Годфри Бен 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Гомеш Бету 2 0
Харрисон Джек 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Доббин Льюис 1 0

Результаты матчей

Арсенал
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
11% (2)
22% (4)
Эвертон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

3
9
Арсенал
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Эвертон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

4
14

Упущенные победы

40
20
Арсенал
53.1%
46.9%
17 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
19% (7)
41% (15)
Эвертон
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
11% (4)
51% (19)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
27% (10)
35% (13)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

12
14

Волевые победы

13
17

Упущенные победы

43
29

Голы по времени матча

Забито

43
19
15 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 26
5
12%
3
16%
1-15
6
14%
3
16%
16-30
4
9%
1
5%
31-45
8
19%
3
16%
46-60
9
21%
4
21%
61-75
11
26%
5
26%
76-90

Пропущено

18
29
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
11%
5
17%
1-15
3
17%
7
24%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
3
17%
2
7%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
6
33%
4
14%
76-90

Забито

41
23
21 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
21 Не забивали 23
5
12%
2
9%
1-15
5
12%
4
17%
16-30
11
27%
4
17%
31-45
5
12%
5
22%
46-60
7
17%
0
0%
61-75
8
20%
8
35%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
27%
2
12%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Забито

84
42
36 В 1-м тайме 17
48 Во 2-м тайме 25
26 Забивали первыми 19
5 Не забивали 12
10
12%
5
12%
1-15
11
13%
7
17%
16-30
15
18%
5
12%
31-45
13
15%
8
19%
46-60
16
19%
4
10%
61-75
19
23%
13
31%
76-90

Пропущено

33
46
16 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 23
6
18%
7
15%
1-15
6
18%
8
17%
16-30
4
12%
6
13%
31-45
7
21%
4
9%
46-60
2
6%
13
28%
61-75
8
24%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2
Эвертон
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0
Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0

Результаты матчей

Арсенал
Эвертон

Точный счет

3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
5:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
3
4 раза 22%
5
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
0:6
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
5:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
0:6
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
6 раз 16%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 27%
1
7 раз 19%
3
6 раз 16%
0
5 раз 14%
5
4 раза 11%
4
3 раза 8%
6
2 раза 5%
1
15 раз 41%
0
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
5
15
3
1.5
6
13
8
10
2.5
2
17
4
14
3.5
3
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
11
7
10
9
1.5
4
14
7
12
2.5
2
16
5
14
3.5
3
16
4.5
2
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
5
0.5
Больше Меньше
25
12
25
12
1.5
10
27
15
22
2.5
4
33
9
28
3.5
6
31
4.5
2
35
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 37 27 7 3 93 - 33 88
2.
Арсенал
 Заявка 37 27 5 5 89 - 28 86
3.
Ливерпуль
 Заявка 37 23 10 4 84 - 41 79
4.
Астон Вилла
 Заявка 37 20 8 9 76 - 56 68
5.
Тоттенхэм
 Заявка 37 19 6 12 71 - 61 63
6.
Челси
 Заявка 37 17 9 11 75 - 62 60
7.
Ньюкасл
 Заявка 37 17 6 14 81 - 60 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 37 17 6 14 55 - 58 57
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
11.
Брайтон
 Заявка 37 12 12 13 55 - 60 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 8 9 20 47 - 66 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 13 0 6 38 - 27 39
7.
Челси
 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 3 6 31 - 28 33
9.
Брайтон
 Заявка 18 8 6 4 30 - 25 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 14 2 3 45 - 18 44
2.
Арсенал
 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Челси
 Заявка 19 7 5 7 33 - 37 26
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
7.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
8.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 18 5 2 11 32 - 38 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 27 (5)
Челси Палмер Коул 22 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Ньюкасл Гордон Энтони 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 5 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 52
    Арсенал 98.1% (51)
    X 1.9% (1)
    Эвертон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Эвертон
    1.19
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    8.40
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    8.20
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    Прогнозы на матч Арсенал - Эвертон

    Исход игры
    Арсенал
    98.1% (51)
    Ничья
    1.9% (1)
    Эвертон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.22% (30)
    Меньше
    38.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    48.98% (24)
    Нет
    51.02% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    30.8% (16)
    2:0 Арсенал
    28.8% (15)
    3:1 Арсенал
    11.5% (6)
    3:0 Арсенал
    9.6% (5)
    1:0 Арсенал
    7.7% (4)
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