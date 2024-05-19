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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Мальорка
0:0
Первый тайм: 8'
Альмерия
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 109
Мальорка 87.2% (95)
X 11.9% (13)
Альмерия 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Мальорка
Ничья
Альмерия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
20
Гонсалес
Джованни
11
Коста
Хауме
10
Дардер
Серхи
12
Саму
Кошта
14
Родригес
Даниэль
I
7
Мурики
Ведат
17
Ларин
Кайл
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
21
Брандарис
Хуан
22
Монтес
Сесар
20
Сентельес
Алехандро
11
Мелеро
Гонсало
3
Гонсалес
Эдгар
38
Ромеро
Лука
19
Аррибас
Серхио
24
Ланга
Бруну
9
Суарес
Луис
III
Мальорка
5-3-2
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Альмерия

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

22 матча

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:0
С
2:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
П
3:1
П
4:1
КК
3:4
КК
4:3
П
1:1
П
3:1
П
2:0
КК
1:1
КК
3:1
П
2:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.91
0.91

Среднее время на гол

47
99

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.73
0.64

Среднее время на гол

52
141

Всего голов

40
17

Голов в среднем за матч

1.82
0.77

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

49
116

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 6 (1) 0.17
Пратс Абдон 6 0.17
Санчес Антонио 3 0.08
Раильо Антонио 3 0.08
Родригес Даниэль I 2 0.06
Ларин Кайл 2 0.06
Настасич Матия 2 0.06
Дардер Серхи 1 0.03
Гонсалес Джованни 1 0.03
Саму Кошта 1 0.03
Копете Хосе 1 0.03
Льябрес Хавьер 1 0.03
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Коста Хауме 0 0
Вальент Мартин 0 0
Ману Морланес 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.17
Баптистао Лео 6 0.17
Суарес Луис III 4 (1) 0.11
Рамазани Ларжи 3 0.08
Эмбарба Адриан 3 (1) 0.08
Лосано Энтони 3 0.08
Ромеро Лука 3 0.08
Гонсалес Эдгар 2 0.06
Акиеме Серхио 2 0.06
Пубиль Марк 1 0.03
Каики Да Силва 1 0.03
Марко Милованович I 1 0.03
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 7 1
Настасич Матия 8 0
Ларин Кайл 8 0
Саму Кошта 8 0
Коста Хауме 7 0
Родригес Даниэль I 7 0
Копете Хосе 6 0
Раильо Антонио 4 1
Вальент Мартин 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Маффео Пабло 3 1
Пратс Абдон 4 0
Дардер Серхи 4 0
Мурики Ведат 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Лато Тони 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Райкович Предраг 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Видаль Начо 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 9 2
Робертоне Лукас 10 0
Гонсалес Эдгар 6 1
Баптистао Лео 6 1
Монтес Сесар 5 0
Баба Иддрису 5 0
Эмбарба Адриан 4 0
Брандарис Хуан 4 0
Лопи Дион 4 0
Гаизка Гаритано 2 1
Виера Хонатан 2 1
Мелеро Гонсало 3 0
Посо Алехандро 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Пенья Маркос 3 0
Ланга Бруну 1 1
Акиеме Серхио 2 0
Радованович Александар 2 0
Суарес Луис III 2 0
Сентельес Алехандро 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Ромеро Лука 1 0

Результаты матчей

Мальорка
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Альмерия
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
17
Мальорка
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Альмерия
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
26

Упущенные победы

9
9
Мальорка
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (10)
64% (23)
8% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
42% (15)
25% (9)
Альмерия
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

23
26

Упущенные победы

15
26

Голы по времени матча

Забито

15
19
10 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 22
5
33%
5
26%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Пропущено

14
37
8 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
4
29%
5
14%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
4
29%
9
24%
31-45
1
7%
5
14%
46-60
2
14%
6
16%
61-75
3
21%
7
19%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
26 Не забивали 26
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
13%
5
31%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
7
47%
2
13%
76-90

Пропущено

26
35
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
5
19%
6
17%
1-15
3
12%
7
20%
16-30
4
15%
1
3%
31-45
2
8%
4
11%
46-60
8
31%
8
23%
61-75
4
15%
9
26%
76-90

Забито

30
35
14 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
7
23%
6
17%
1-15
1
3%
5
14%
16-30
6
20%
9
26%
31-45
4
13%
3
9%
46-60
3
10%
8
23%
61-75
9
30%
4
11%
76-90

Пропущено

40
72
20 В 1-м тайме 33
20 Во 2-м тайме 39
20 Пропускали первыми 21
25 Не пропускали 30
9
23%
11
15%
1-15
3
8%
12
17%
16-30
8
20%
10
14%
31-45
3
8%
9
13%
46-60
10
25%
14
19%
61-75
7
18%
16
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1
Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1
Альмерия
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Альмерия - Барселона 0:2 Бетис - Альмерия 3:2 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Альмерия - Хетафе 1:3
Альмерия - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0

Результаты матчей

Мальорка
Альмерия

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
3:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%

Точный счет

1:0
8 раз 22%
1:1
8 раз 22%
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 11%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 42%
1
15 раз 42%
2
4 раза 11%
3
2 раза 6%
1
14 раз 39%
0
12 раз 33%
2
9 раз 25%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
10
8
3
15
1.5
5
13
1
17
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
14
4
3
15
1.5
5
13
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
15
0.5
Больше Меньше
24
12
6
30
1.5
10
26
2
34
2.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 37 29 7 1 83 - 22 94
2.
Барселона
 1:0 Заявка 37 25 7 5 75 - 43 82
3.
Жирона
 0:0 Заявка 37 23 7 7 75 - 45 76
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 37 23 5 9 67 - 39 74
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 37 17 12 8 58 - 37 63
6.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 37 16 12 9 50 - 37 60
7.
Бетис
 0:1 Заявка 37 14 14 9 48 - 44 56
8.
Вильярреал
 0:0 Заявка 37 14 10 13 60 - 60 52
9.
Валенсия
 0:0 Заявка 37 13 10 14 37 - 40 49
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
12.
Осасуна
 0:0 Заявка 37 11 9 17 40 - 54 42
13.
Севилья
 0:0 Заявка 37 10 12 15 47 - 50 42
14.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
15.
Сельта
 0:0 Заявка 37 9 11 17 42 - 54 38
16.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 37 8 14 15 29 - 45 38
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 37 7 16 14 29 - 41 37
18.
Кадис
 0:0 Заявка 37 6 15 16 25 - 49 33
19.
Гранада
 0:0 Заявка 37 4 10 23 37 - 70 22
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 37 2 12 23 35 - 72 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 19 16 2 1 41 - 18 50
3.
Барселона
 1:0 Заявка 19 15 1 3 41 - 21 46
4.
Жирона
 0:0 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 19 11 7 1 40 - 18 40
6.
Бетис
 0:1 Заявка 19 9 7 3 27 - 18 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 19 8 7 4 19 - 11 31
9.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 0:0 Заявка 19 7 5 7 32 - 28 26
12.
Мальорка
 0:0 Заявка 19 6 8 5 15 - 14 26
13.
Кадис
 0:0 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 0:0 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 0:0 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 0:0 Заявка 19 4 7 8 23 - 30 19
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 19 13 5 1 35 - 13 44
2.
Барселона
 1:0 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 0:0 Заявка 19 9 5 5 29 - 25 32
4.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
5.
Вильярреал
 0:0 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 0:0 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 0:1 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 0:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 29 20
10.
Севилья
 0:0 Заявка 19 4 7 8 21 - 25 19
11.
Валенсия
 0:0 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
12.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 19 4 6 9 11 - 20 18
13.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
14.
Сельта
 0:0 Заявка 19 3 6 10 23 - 33 15
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 0:0 Заявка 19 2 4 13 19 - 37 10
19.
Кадис
 0:0 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 0:0 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Мальорка пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Мальорка начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 42.2% пользователей.
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    Прогнозы 109
    Мальорка 87.2% (95)
    X 11.9% (13)
    Альмерия 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Альмерия
    1.43
    Реклама, betcity.ru
    8.30
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    9.92
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Альмерия

    Исход игры
    Мальорка
    87.2% (95)
    Ничья
    11.9% (13)
    Альмерия
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.7% (31)
    Меньше
    71.3% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    36.11% (39)
    Нет
    63.89% (69)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    42.2% (46)
    2:1 Мальорка
    25.7% (28)
    2:0 Мальорка
    16.5% (18)
    1:1 Ничья
    7.3% (8)
    0:0 Ничья
    4.6% (5)
    3:1 Мальорка
    1.8% (2)
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