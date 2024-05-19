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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Зрители: 20573 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Мальорка
2:2
Конец матча
Альмерия
0'
18' Желтая карточка
Раильо Антонио
1:0
29' Гол
Ларин Кайл
37' Желтая карточка
Копете Хосе
1:1
41' Гол
Аррибас Серхио
45' Желтая карточка
Ромеро Лука
62' Желтая карточка
Робертоне Лукас
64' Желтая карточка
Аррибас Серхио
1:2
66' Гол
Ланга Бруну
2:2
83' Гол
Дардер Серхи
90'+6

Ход матча

18'
Раильо Антонио
 
29'
Ларин Кайл
(Копете Хосе)
1:0
37'
Копете Хосе
 
41'
1:1
Аррибас Серхио
45'
 
Ромеро Лука
46'
Маскарель Омар
Саму Кошта
 
58'
 
Робертоне Лукас
Мелеро Гонсало
62'
 
Робертоне Лукас
63'
Ману Морланес
Ларин Кайл
 
63'
Пратс Абдон
Родригес Даниэль
 
64'
 
Аррибас Серхио
65'
 
Лосано Энтони
Ромеро Лука
65'
 
Баптистао Лео
Суарес Луис
66'
1:2
Ланга Бруну
(Аррибас Серхио)
69'
Радоньич Неманья
Копете Хосе
 
76'
Лато Тони
Коста Хауме
 
82'
 
Радованович Александар
Сентельес Алехандро
82'
 
Эмбарба Адриан
Аррибас Серхио
83'
Дардер Серхи
(Раильо Антонио)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 419 Количество передач 416
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 109
Мальорка 88.1% (96)
X 11% (12)
Альмерия 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
20
Гонсалес
Джованни
11
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
I
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
7
Мурики
Ведат
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
22
Монтес
Сесар
21
Брандарис
Хуан
24
Ланга
Бруну
3
Гонсалес
Эдгар
11
Мелеро
Гонсало
38
Ромеро
Лука
19
Аррибас
Серхио
20
Сентельес
Алехандро
9
Суарес
Луис
III
Мальорка
5-3-2
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Альмерия

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

22 матча

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:0
С
2:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
П
3:1
П
4:1
КК
3:4
КК
4:3
П
1:1
П
3:1
П
2:0
КК
1:1
КК
3:1
П
2:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.91
0.91

Среднее время на гол

47
99

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.73
0.64

Среднее время на гол

52
141

Всего голов

40
17

Голов в среднем за матч

1.82
0.77

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

49
116

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 6 (1) 0.16
Пратс Абдон 6 0.16
Ларин Кайл 3 0.08
Раильо Антонио 3 0.08
Санчес Антонио 3 0.08
Дардер Серхи 2 0.05
Родригес Даниэль I 2 0.05
Настасич Матия 2 0.05
Гонсалес Джованни 1 0.03
Саму Кошта 1 0.03
Копете Хосе 1 0.03
Льябрес Хавьер 1 0.03
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Коста Хауме 0 0
Вальент Мартин 0 0
Ману Морланес 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 7 0.19
Баптистао Лео 6 0.16
Суарес Луис III 4 (1) 0.11
Рамазани Ларжи 3 0.08
Эмбарба Адриан 3 (1) 0.08
Лосано Энтони 3 0.08
Ромеро Лука 3 0.08
Гонсалес Эдгар 2 0.05
Акиеме Серхио 2 0.05
Пубиль Марк 1 0.03
Ланга Бруну 1 0.03
Каики Да Силва 1 0.03
Марко Милованович I 1 0.03
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 7 1
Настасич Матия 8 0
Ларин Кайл 8 0
Саму Кошта 8 0
Коста Хауме 7 0
Родригес Даниэль I 7 0
Копете Хосе 7 0
Раильо Антонио 5 1
Вальент Мартин 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Маффео Пабло 3 1
Пратс Абдон 4 0
Дардер Серхи 4 0
Мурики Ведат 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Лато Тони 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Райкович Предраг 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Видаль Начо 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 9 2
Робертоне Лукас 11 0
Гонсалес Эдгар 6 1
Баптистао Лео 6 1
Монтес Сесар 5 0
Баба Иддрису 5 0
Эмбарба Адриан 4 0
Брандарис Хуан 4 0
Лопи Дион 4 0
Гаизка Гаритано 2 1
Виера Хонатан 2 1
Мелеро Гонсало 3 0
Посо Алехандро 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Пенья Маркос 3 0
Ланга Бруну 1 1
Акиеме Серхио 2 0
Радованович Александар 2 0
Суарес Луис III 2 0
Сентельес Алехандро 2 0
Ромеро Лука 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Аррибас Серхио 1 0

Результаты матчей

Мальорка
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
68% (13)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
Альмерия
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
19
Мальорка
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Альмерия
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
26

Упущенные победы

9
9
Мальорка
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (10)
65% (24)
8% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
Альмерия
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

23
26

Упущенные победы

17
28

Голы по времени матча

Забито

17
21
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
25 Не забивали 22
5
29%
29%
5
24%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
4
24%
5
24%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
3
18%
2
10%
76-90

Пропущено

16
39
9 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
4
25%
5
13%
1-15
0
0%
6
15%
16-30
5
31%
9
23%
31-45
1
6%
5
13%
46-60
3
19%
6
15%
61-75
3
19%
8
21%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
27 Не забивали 27
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
13%
5
31%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
7
47%
2
13%
76-90

Пропущено

26
35
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
5
19%
6
17%
1-15
3
12%
7
20%
16-30
4
15%
1
3%
31-45
2
8%
4
11%
46-60
8
31%
8
23%
61-75
4
15%
9
26%
76-90

Забито

32
37
15 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
7
22%
6
16%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
6
19%
10
27%
31-45
4
13%
3
8%
46-60
3
9%
9
24%
61-75
10
31%
4
11%
76-90

Пропущено

42
74
21 В 1-м тайме 34
21 Во 2-м тайме 40
20 Пропускали первыми 22
26 Не пропускали 31
9
21%
11
15%
1-15
3
7%
13
18%
16-30
9
21%
10
14%
31-45
3
7%
9
12%
46-60
11
26%
14
19%
61-75
7
17%
17
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1
Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1
Альмерия
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Альмерия - Барселона 0:2 Бетис - Альмерия 3:2 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Альмерия - Хетафе 1:3
Альмерия - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0

Результаты матчей

Мальорка
Альмерия

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
3:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%

Точный счет

1:0
8 раз 22%
1:1
8 раз 22%
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 41%
1
15 раз 41%
2
5 раз 14%
3
2 раза 5%
1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
2
10 раз 27%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
10
8
4
15
1.5
5
13
1
18
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
15
4
3
15
1.5
6
13
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
15
0.5
Больше Меньше
25
12
7
30
1.5
11
26
2
35
2.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 37 29 7 1 87 - 26 94
2.
Барселона
 Заявка 37 25 7 5 77 - 43 82
3.
Жирона
 Заявка 37 24 6 7 78 - 46 78
4.
Атлетико М
 Заявка 37 23 4 10 68 - 43 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 37 18 11 8 60 - 37 65
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 16 12 9 51 - 37 60
7.
Бетис
 Заявка 37 14 14 9 48 - 45 56
8.
Вильярреал
 Заявка 37 14 10 13 64 - 64 52
9.
Валенсия
 Заявка 37 13 9 15 38 - 43 48
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Осасуна
 Заявка 37 12 8 17 44 - 55 44
12.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
13.
Севилья
 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 44 - 55 40
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
16.
Райо Вальекано
 Заявка 37 8 14 15 29 - 47 38
17.
Мальорка
 Заявка 37 7 16 14 31 - 43 37
18.
Кадис
 Заявка 37 6 15 16 25 - 49 33
19.
Гранада
 Заявка 37 4 9 24 38 - 72 21
20.
Альмерия
 Заявка 37 2 12 23 37 - 74 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 19 16 1 2 42 - 22 49
3.
Барселона
 Заявка 19 15 1 3 43 - 21 46
4.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
9.
Валенсия
 Заявка 19 8 6 5 20 - 14 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 Заявка 19 7 5 7 36 - 32 26
12.
Мальорка
 Заявка 19 6 8 5 17 - 16 26
13.
Кадис
 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 39 - 17 44
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 26 - 30 22
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 6 9 11 - 22 18
13.
Сельта
 Заявка 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 19 2 4 13 21 - 39 10
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
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Топ бомбардиров
Вильярреал Сорлот Александр 23 (6)
Жирона Довбик Артём 21 (7)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Альмерия пытается что-то создать.
  • 92'
    Ланга Бруну из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Брандарис Хуан из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Гонсалес Джованни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Монтес Сесар из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Гонсалес Джованни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Пратс Абдон пробует нанести удар издали, но Фернандо Мартинес держит все под контролем
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Мальорка 88.1% (96)
    X 11% (12)
    Альмерия 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Мальорка 2:2 Альмерия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 2:2 Альмерия

    Исход игры
    Мальорка
    88.1% (96)
    Ничья
    11% (12)
    Альмерия
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.7% (31)
    Меньше
    71.3% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    35.19% (38)
    Нет
    64.81% (70)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    42.2% (46)
    2:1 Мальорка
    25.7% (28)
    2:0 Мальорка
    17.4% (19)
    1:1 Ничья
    6.4% (7)
    0:0 Ничья
    4.6% (5)
    3:1 Мальорка
    1.8% (2)
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