Тур: 37. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Зрители: 20573 Главный судья: Де Бургос Рикардо
0'
18' Желтая карточкаРаильо Антонио
1:0
29' ГолЛарин Кайл
37' Желтая карточкаКопете Хосе
1:1
41' ГолАррибас Серхио
45' Желтая карточкаРомеро Лука
62' Желтая карточкаРобертоне Лукас
64' Желтая карточкаАррибас Серхио
1:2
66' ГолЛанга Бруну
2:2
83' ГолДардер Серхи
90'+6
Ход матча
18'
29'
1:0
37'
41'
1:1
45'
62'
64'
66'
1:2
76'
83'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
11 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
12 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
419 Количество передач 416
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Коста
Хауме
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
22
Монтес
Сесар
24
Ланга
Бруну
38
Ромеро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
22 Видаль НачоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
-
24 Ланга БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Пубиль МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Коне ИбраимаНападающий
-
Главный тренер: Мель Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мальорка
Альмерия
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы
22 матча
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.91
0.91
Среднее время на гол
47
99
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.73
0.64
Среднее время на гол
52
141
Всего голов
40
17
Голов в среднем за матч
1.82
0.77
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
49
116
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|6 (1)
|0.16
|Пратс Абдон
|6
|0.16
|Ларин Кайл
|3
|0.08
|Раильо Антонио
|3
|0.08
|Санчес Антонио
|3
|0.08
|Дардер Серхи
|2
|0.05
|Родригес Даниэль I
|2
|0.05
|Настасич Матия
|2
|0.05
|Гонсалес Джованни
|1
|0.03
|Саму Кошта
|1
|0.03
|Копете Хосе
|1
|0.03
|Льябрес Хавьер
|1
|0.03
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
|Вальент Мартин
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|7
|0.19
|Баптистао Лео
|6
|0.16
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.11
|Рамазани Ларжи
|3
|0.08
|Эмбарба Адриан
|3 (1)
|0.08
|Лосано Энтони
|3
|0.08
|Ромеро Лука
|3
|0.08
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.05
|Акиеме Серхио
|2
|0.05
|Пубиль Марк
|1
|0.03
|Ланга Бруну
|1
|0.03
|Каики Да Силва
|1
|0.03
|Марко Милованович I
|1
|0.03
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскарель Омар
|7
|1
|Настасич Матия
|8
|0
|Ларин Кайл
|8
|0
|Саму Кошта
|8
|0
|Коста Хауме
|7
|0
|Родригес Даниэль I
|7
|0
|Копете Хосе
|7
|0
|Раильо Антонио
|5
|1
|Вальент Мартин
|5
|0
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Пратс Абдон
|4
|0
|Дардер Серхи
|4
|0
|Мурики Ведат
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Лато Тони
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|9
|2
|Робертоне Лукас
|11
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|1
|Баптистао Лео
|6
|1
|Монтес Сесар
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|0
|Брандарис Хуан
|4
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Гаизка Гаритано
|2
|1
|Виера Хонатан
|2
|1
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Посо Алехандро
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Пенья Маркос
|3
|0
|Ланга Бруну
|1
|1
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|2
|0
|Ромеро Лука
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Пубиль Марк
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Аррибас Серхио
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
68% (13)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
Альмерия
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
19
Мальорка
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Альмерия
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
26
Упущенные победы
9
9
Мальорка
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (10)
65% (24)
8% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
Альмерия
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
23
26
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
17
21
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
25 Не забивали 22
5
29%
29%
5
24%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
4
24%
5
24%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
3
18%
2
10%
76-90
Пропущено
16
39
9 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
4
25%
5
13%
1-15
0
0%
6
15%
16-30
5
31%
9
23%
31-45
1
6%
5
13%
46-60
3
19%
6
15%
61-75
3
19%
8
21%
76-90
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
27 Не забивали 27
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
13%
5
31%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
7
47%
2
13%
76-90
Пропущено
26
35
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
5
19%
6
17%
1-15
3
12%
7
20%
16-30
4
15%
1
3%
31-45
2
8%
4
11%
46-60
8
31%
8
23%
61-75
4
15%
9
26%
76-90
Забито
32
37
15 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
7
22%
6
16%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
6
19%
10
27%
31-45
4
13%
3
8%
46-60
3
9%
9
24%
61-75
10
31%
4
11%
76-90
Пропущено
42
74
21 В 1-м тайме 34
21 Во 2-м тайме 40
20 Пропускали первыми 22
26 Не пропускали 31
9
21%
11
15%
1-15
3
7%
13
18%
16-30
9
21%
10
14%
31-45
3
7%
9
12%
46-60
11
26%
14
19%
61-75
7
17%
17
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1
Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1
Альмерия
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Альмерия - Барселона 0:2 Бетис - Альмерия 3:2 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Альмерия - Хетафе 1:3
Альмерия - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0
Результаты матчей
Мальорка
Альмерия
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
3:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
Точный счет
1:0
8 раз 22%
1:1
8 раз 22%
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 41%
1
15 раз 41%
2
5 раз 14%
3
2 раза 5%
1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
2
10 раз 27%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
108
415
513
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
154
315
613
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2215
Больше Меньше
2512
730
1126
235
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|7
|1
|87 - 26
|94
|2.
|Заявка
|37
|25
|7
|5
|77 - 43
|82
|3.
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 46
|78
|4.
|Заявка
|37
|23
|4
|10
|68 - 43
|73
|5.
|Заявка
|37
|18
|11
|8
|60 - 37
|65
|6.
|Заявка
|37
|16
|12
|9
|51 - 37
|60
|7.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|48 - 45
|56
|8.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|64 - 64
|52
|9.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|38 - 43
|48
|10.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|44 - 55
|44
|12.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|44 - 55
|40
|15.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|16.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|29 - 47
|38
|17.
|Заявка
|37
|7
|16
|14
|31 - 43
|37
|18.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|25 - 49
|33
|19.
|Заявка
|37
|4
|9
|24
|38 - 72
|21
|20.
|Заявка
|37
|2
|12
|23
|37 - 74
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 22
|49
|3.
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|43 - 21
|46
|4.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|5.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|42 - 18
|42
|6.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 18
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|20 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|36 - 32
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|17 - 16
|26
|13.
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|17.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|39 - 17
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 19
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 30
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|11.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 22
|18
|13.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 34
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|21 - 39
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
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|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 2:2 Альмерия
Исход игры
Мальорка
88.1% (96)
Ничья
11% (12)
Альмерия
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
28.7% (31)
Меньше
71.3% (77)
Обе команды забьют
Да
35.19% (38)
Нет
64.81% (70)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
42.2% (46)
2:1 Мальорка
25.7% (28)
2:0 Мальорка
17.4% (19)
1:1 Ничья
6.4% (7)
0:0 Ничья
4.6% (5)
3:1 Мальорка
1.8% (2)
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