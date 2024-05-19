Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Альмерия

47' Ромеро Лука получает желтую карточку за толчок соперника.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Альмерия

44' Мурики Ведат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Г О О О О Л - Аррибас Серхио забивает ударом с левой ноги!

41' Сентельес Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Мальорка

37' Копете Хосе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Ромеро Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Саму Кошта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Мальорка

36' Удар от ворот произведет Альмерия

36' Мурики Ведат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Дардер Серхи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Удар от ворот произведет Альмерия

35' ШТАНГА! Пробил головой Мурики Ведат прямо в каркас ворот!

35' Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Удар от ворот произведет Мальорка

29' Копете Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Родригес Даниэль I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Мальорка

23' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Альмерия

18' Гонсалес Джованни из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Удар от ворот произведет Мальорка

15' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

11' Удар от ворот произведет Альмерия

11' Хорошую попытку сделал Ларин Кайл . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Удар от ворот произведет Альмерия

7' Раильо Антонио не смог попасть в створ ударом издали

6' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

6' Удар от ворот произведет Мальорка

5' Аррибас Серхио из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Альмерия

2' Ланга Бруну навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Удар от ворот произведет Альмерия

1' Мурики Ведат не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Мальорка начинает с центра поля