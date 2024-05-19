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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Скотт Грэм
Бёрнли
0:2
Первый тайм: 38'
Ноттингем Форест
0'
0:1
2' Гол
Вуд Крис
0:2
14' Гол
Вуд Крис

Ход матча

2'
0:1
Вуд Крис
(Эланга Энтони)
14'
0:2
Вуд Крис
(Йейтс Райан)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 108
Бёрнли 38.9% (42)
X 45.4% (49)
Ноттингем Форест 15.7% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бёрнли
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Мурич
Ариянет
20
Ассиньон
Лоренс
2
О'Ши
Дара
33
Эстев
Максим
3
Тэйлор
Чарли
34
Ларсен
Якоб-Бруун
24
Каллен
Джош
16
Берге
Сандер
25
Амдуни
Зеки
47
Одоберт
Уилсон
17
Фостер
Лайл
26
Селс
Матц
29
Монтьель
Гонсало
30
Боли
Вийи
40
Мурильо
Джейсон
15
Тоффоло
Харри
22
Йейтс
Райан
28
Данило
Ларанжера
21
Эланга
Энтони
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
Бёрнли
4-4-2
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Бёрнли
Ноттингем Форест

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
КЛ
0:1
ТМК
1:1
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
3:1
Ч
1:1
КЛ
2:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
0:2
Ч
5:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
5:0
Ч
1:2

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.57
1

Среднее время на гол

35
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.69
0.81

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

53
110

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Якоб-Бруун 6 (1) 0.16
Фостер Лайл 5 0.13
Амдуни Зеки 5 (1) 0.13
Браунхилл Джош 4 0.11
Фофана Датро 4 0.11
О'Ши Дара 3 0.08
Одоберт Уилсон 3 0.08
Родригес Джей 2 (1) 0.05
Гудмундссон Йоханн 1 0.03
Каллен Джош 1 0.03
Берге Сандер 1 0.03
Ассиньон Лоренс 1 0.03
Тэйлор Чарли 1 0.03
Колеошо Лука 1 0.03
Аль-Дахиль Амин 1 0.03
Витиньо Виктор II 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 14 0.37
Хадсон-Одои Каллум 8 0.21
Авонийи Тайво 6 0.16
Гиббс-Уайт Морган 5 (1) 0.13
Эланга Энтони 5 0.13
Данило Ларанжера 2 0.05
Домингес Николас 2 0.05
Боли Вийи 2 0.05
Тоффоло Харри 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Йейтс Райан 1 0.03
Ньякат Мусса 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Орье Серж 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Ориги Дивок 0 0
Уильямс Неко 0 0
Рейна Джованни 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 9 1
Каллен Джош 9 0
Тэйлор Чарли 8 0
О'Ши Дара 5 1
Бейер Джордан 6 0
Браунхилл Джош 4 1
Робертс Коннор II 4 1
Ассиньон Лоренс 4 1
Эстев Максим 5 0
Компани Венсан 2 1
Одоберт Уилсон 3 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Делькруа Ханнес 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Ремзи Аарон 1 0
Редмонд Натан 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Ларсен Якоб-Бруун 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Фофана Датро 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 9 0
Мангаля Орель 6 0
Сангаре Ибрахим 6 0
Йейтс Райан 6 0
Ньякат Мусса 4 1
Мурильо Джейсон 5 0
Монтьель Гонсало 5 0
Данило Ларанжера 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Домингес Николас 4 0
Уильямс Неко 4 0
Боли Вийи 2 1
Эйна Ола 3 0
Тоффоло Харри 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Авонийи Тайво 2 0
Тёрнер Мэтт 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Омобамиделе Эндрю 2 0
Nuno1 2 0
Уорролл Джо 0 1
Селс Матц 1 0
Ориги Дивок 1 0
Эланга Энтони 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Ноттингем Форест
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

14
15
Бёрнли
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Ноттингем Форест
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

26
20

Упущенные победы

14
18
Бёрнли
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (11)
27% (10)
43% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Ноттингем Форест
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
51% (19)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

27
22

Упущенные победы

28
33

Голы по времени матча

Забито

21
22
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
26 Не забивали 24
4
19%
5
23%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
6
29%
1
5%
76-90

Пропущено

38
34
20 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
5
13%
5
15%
1-15
8
21%
8
24%
16-30
7
18%
6
18%
31-45
4
11%
5
15%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
7
18%
6
18%
76-90

Забито

21
27
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
2
10%
4
15%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
6
29%
4
15%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
3
14%
6
22%
61-75
4
19%
6
22%
76-90

Пропущено

36
30
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
1
3%
3
10%
1-15
5
14%
1
3%
16-30
8
22%
6
20%
31-45
5
14%
6
20%
46-60
5
14%
7
23%
61-75
12
33%
7
23%
76-90

Забито

42
49
18 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 15
12 Не забивали 9
6
14%
9
18%
1-15
3
7%
6
12%
16-30
9
21%
9
18%
31-45
6
14%
9
18%
46-60
8
19%
9
18%
61-75
10
24%
7
14%
76-90

Пропущено

74
64
34 В 1-м тайме 29
40 Во 2-м тайме 35
21 Пропускали первыми 21
34 Не пропускали 32
6
8%
8
13%
1-15
13
18%
9
14%
16-30
15
20%
12
19%
31-45
9
12%
11
17%
46-60
12
16%
11
17%
61-75
19
26%
13
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4
Бёрнли - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2

Результаты матчей

Бёрнли
Ноттингем Форест

Точный счет

0:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:3
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
5
1 раз 6%
2
10 раз 53%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
3:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
0:2
5 раз 14%
1:4
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
2:0
4 раза 11%
2:3
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
0
12 раз 32%
2
8 раз 22%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
14 раз 38%
0
10 раз 27%
1
10 раз 27%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
4
4
14
1.5
11
8
1
17
2.5
1
18
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
6
6
13
1.5
6
12
1
18
2.5
2
16
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
12
0.5
Больше Меньше
27
10
10
27
1.5
17
20
2
35
2.5
3
34
2
35
3.5
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 38 28 7 3 95 - 33 91
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 38 27 6 5 89 - 28 87
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 38 24 10 4 85 - 41 82
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 38 20 8 10 76 - 57 68
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 38 20 6 12 72 - 61 66
6.
Челси
 1:0 Заявка 38 18 9 11 76 - 62 63
7.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 38 18 6 14 82 - 60 60
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 38 17 7 14 55 - 58 58
9.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 38 14 10 14 59 - 73 52
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 38 13 10 15 53 - 58 49
11.
Брайтон
 0:0 Заявка 38 12 13 13 55 - 60 49
12.
Борнмут
 0:1 Заявка 38 13 9 16 54 - 67 48
13.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 38 13 7 18 50 - 64 46
14.
Фулхэм
 0:0 Заявка 38 12 9 17 51 - 59 45
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 38 13 10 15 39 - 49 41
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 38 10 9 19 54 - 62 39
17.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 38 9 9 20 49 - 66 32
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 38 6 9 23 51 - 82 27
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 38 5 9 24 40 - 78 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 38 3 7 28 35 - 102 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 19 15 3 1 48 - 17 48
2.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 5 0 50 - 15 47
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 14 3 2 46 - 15 45
4.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 13 0 6 38 - 27 39
7.
Челси
 1:0 Заявка 19 11 4 4 43 - 25 37
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 10 3 6 31 - 28 33
9.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 8 4 7 33 - 26 28
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
14.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
15.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 7 7 27 - 31 22
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 4 5 10 26 - 33 17
18.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 2 4 13 18 - 43 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 2 4 13 19 - 55 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 2 3 45 - 18 44
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 8 4 7 28 - 29 28
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 7 6 6 34 - 34 27
6.
Челси
 1:0 Заявка 19 7 5 7 33 - 37 26
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
8.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 2 10 28 - 45 23
9.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 6 3 10 26 - 38 21
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 6 2 11 33 - 38 20
12.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
13.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
14.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 4 4 11 22 - 36 16
16.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 3 7 9 20 - 35 16
17.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 5 6 8 17 - 31 13
19.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 27 (5)
Челси Палмер Коул 22 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Ньюкасл Гордон Энтони 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Весь список
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    Прогнозы 108
    Бёрнли 38.9% (42)
    X 45.4% (49)
    Ноттингем Форест 15.7% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Ноттингем Форест
    2.95
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    8.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бёрнли 0:2 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Бёрнли
    38.9% (42)
    Ничья
    45.4% (49)
    Ноттингем Форест
    15.7% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.64% (36)
    Меньше
    66.36% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    76.64% (82)
    Нет
    23.36% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.6% (46)
    2:1 Бёрнли
    18.5% (20)
    1:0 Бёрнли
    14.8% (16)
    1:2 Ноттингем Форест
    9.3% (10)
    0:1 Ноттингем Форест
    4.6% (5)
    2:0 Бёрнли
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    3:1 Бёрнли
    1.9% (2)
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    Бёрнли
    Ноттингем Форест
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