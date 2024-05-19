Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

83' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

82' Хорошую попытку сделал Гудмундссон Йоханн . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Берге Сандер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Ох, нехорошо это выглядит. Данило Ларанжера получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Данило Ларанжера на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Витиньо Виктор II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Хорошую попытку сделал Эланга Энтони . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Гудмундссон Йоханн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тактическая замена. Зеки Амдуни уходит с поля и его заменяет Родригес Джей

73' Забив гол, Бёрнли сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

72' Г О О О О Л - Каллен Джош наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

71' Сангаре Ибрахим наказан за толчок Зеки Амдуни

70' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

70' Хадсон-Одои Каллум навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Мурильо Джейсон пробует нанести удар издали, но Ариянет Мурич держит все под контролем

66' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Эстев Максим получает желтую карточку за толчок соперника.

64' Удар от ворот произведет Бёрнли

64' Мурильо Джейсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Данило Ларанжера навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Хадсон-Одои Каллум создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Одоберт Уилсон не смог попасть в створ ударом издали

59' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

58' Удар от ворот произведет Бёрнли

58' Матч возобновлен

57' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

57' Ох, нехорошо это выглядит. Йейтс Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Йейтс Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Вуд Крис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Данило Ларанжера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Гиббс-Уайт Морган пробует нанести удар издали, но Ариянет Мурич держит все под контролем

55' Данило Ларанжера навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Данило Ларанжера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Йейтс Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Хорошую попытку сделал Каллен Джош . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Гудмундссон Йоханн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Вуд Крис нанес удар головой, но Ариянет Мурич спокойно отбил мяч.