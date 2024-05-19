Тур: 38. Стадион: Терф Мур. Зрители: 21109 Главный судья: Скотт Грэм
1:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолВуд Крис
0:2
14' ГолВуд Крис
65' Желтая карточкаЭстев Максим
1:2
72' ГолКаллен Джош
90'+4
Ход матча
2'
0:1
14'
0:2
65'
72'
1:2
80'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
10 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
655 Количество передач 241
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Эстев
Максим
24
Каллен
Джош
16
Берге
Сандер
25
Амдуни
Зеки
17
Фостер
Лайл
26
Селс
Матц
30
Боли
Вийи
22
Йейтс
Райан
11
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
25 Амдуни ЗекиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Фостер ЛайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Фофана ДатроНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бёрнли
Ноттингем Форест
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.57
1
Среднее время на гол
35
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.69
0.81
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
53
110
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Якоб-Бруун
|6 (1)
|0.16
|Фостер Лайл
|5
|0.13
|Амдуни Зеки
|5 (1)
|0.13
|Браунхилл Джош
|4
|0.11
|Фофана Датро
|4
|0.11
|О'Ши Дара
|3
|0.08
|Одоберт Уилсон
|3
|0.08
|Каллен Джош
|2
|0.05
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.05
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0.03
|Берге Сандер
|1
|0.03
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.03
|Тэйлор Чарли
|1
|0.03
|Колеошо Лука
|1
|0.03
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.03
|Витиньо Виктор II
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|14
|0.37
|Хадсон-Одои Каллум
|8
|0.21
|Авонийи Тайво
|6
|0.16
|Гиббс-Уайт Морган
|5 (1)
|0.13
|Эланга Энтони
|5
|0.13
|Данило Ларанжера
|2
|0.05
|Домингес Николас
|2
|0.05
|Боли Вийи
|2
|0.05
|Тоффоло Харри
|1
|0.03
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Йейтс Райан
|1
|0.03
|Ньякат Мусса
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Орье Серж
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
|Рейна Джованни
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|9
|1
|Каллен Джош
|9
|0
|Тэйлор Чарли
|8
|0
|О'Ши Дара
|5
|1
|Бейер Джордан
|6
|0
|Эстев Максим
|6
|0
|Браунхилл Джош
|4
|1
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Ассиньон Лоренс
|4
|1
|Компани Венсан
|2
|1
|Одоберт Уилсон
|3
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Делькруа Ханнес
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Редмонд Натан
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|9
|0
|Мангаля Орель
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|6
|0
|Йейтс Райан
|6
|0
|Ньякат Мусса
|4
|1
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|Монтьель Гонсало
|5
|0
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Домингес Николас
|4
|0
|Уильямс Неко
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Тоффоло Харри
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Авонийи Тайво
|2
|0
|Тёрнер Мэтт
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Омобамиделе Эндрю
|2
|0
|Nuno1
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Селс Матц
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
16% (3)
21% (4)
63% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Ноттингем Форест
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
15
15
Бёрнли
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Ноттингем Форест
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
26
20
Упущенные победы
14
18
Бёрнли
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (11)
26% (10)
45% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
34% (13)
32% (12)
Ноттингем Форест
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (8)
50% (19)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
29% (11)
37% (14)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
27
23
Упущенные победы
29
33
Голы по времени матча
Забито
22
24
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
26 Не забивали 24
4
18%
7
29%
29%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
2
9%
5
21%
46-60
6
27%
3
13%
61-75
6
27%
1
4%
76-90
Пропущено
40
35
22 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
7
18%
5
14%
1-15
8
20%
8
23%
16-30
7
18%
6
17%
31-45
4
10%
5
14%
46-60
7
18%
5
14%
61-75
7
18%
6
17%
76-90
Забито
21
27
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
2
10%
4
15%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
6
29%
4
15%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
3
14%
6
22%
61-75
4
19%
6
22%
76-90
Пропущено
36
30
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
1
3%
3
10%
1-15
5
14%
1
3%
16-30
8
22%
6
20%
31-45
5
14%
6
20%
46-60
5
14%
7
23%
61-75
12
33%
7
23%
76-90
Забито
43
51
18 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 16
12 Не забивали 9
6
14%
11
22%
1-15
3
7%
6
12%
16-30
9
21%
9
18%
31-45
6
14%
9
18%
46-60
9
21%
9
18%
61-75
10
23%
7
14%
76-90
Пропущено
76
65
36 В 1-м тайме 29
40 Во 2-м тайме 36
22 Пропускали первыми 21
35 Не пропускали 33
8
11%
8
12%
1-15
13
17%
9
14%
16-30
15
20%
12
18%
31-45
9
12%
11
17%
46-60
12
16%
12
18%
61-75
19
25%
13
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4
Бёрнли - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2
Результаты матчей
Бёрнли
Ноттингем Форест
Точный счет
0:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:3
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
5
1 раз 5%
2
10 раз 53%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
6 раз 16%
0:2
5 раз 13%
1:4
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
2:0
4 раза 11%
2:3
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 42%
0
12 раз 32%
2
8 раз 21%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
15 раз 39%
0
10 раз 26%
1
10 раз 26%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
154
415
118
118
118
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
136
613
712
118
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2612
Больше Меньше
2810
1028
1820
236
335
236
137
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|28
|7
|3
|96 - 34
|91
|2.
|Заявка
|38
|28
|5
|5
|91 - 29
|89
|3.
|Заявка
|38
|24
|10
|4
|86 - 41
|82
|4.
|Заявка
|38
|20
|8
|10
|76 - 61
|68
|5.
|Заявка
|38
|20
|6
|12
|74 - 61
|66
|6.
|Заявка
|38
|18
|9
|11
|77 - 63
|63
|7.
|Заявка
|38
|18
|6
|14
|85 - 62
|60
|8.
|Заявка
|38
|18
|6
|14
|57 - 58
|60
|9.
|Заявка
|38
|14
|10
|14
|60 - 74
|52
|10.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|57 - 58
|49
|11.
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|55 - 68
|48
|12.
|Заявка
|38
|12
|12
|14
|55 - 62
|48
|13.
|Заявка
|38
|13
|8
|17
|55 - 61
|47
|14.
|Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 65
|46
|15.
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|40 - 51
|40
|16.
|Заявка
|38
|10
|9
|19
|56 - 65
|39
|17.
|Заявка
|38
|9
|9
|20
|49 - 67
|32
|18.
|Заявка
|38
|6
|8
|24
|53 - 86
|26
|19.
|Заявка
|38
|5
|9
|24
|41 - 78
|24
|20.
|Заявка
|38
|3
|7
|28
|35 - 104
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|49 - 17
|48
|2.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|48 - 16
|47
|3.
|Заявка
|19
|14
|5
|0
|51 - 16
|47
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|48 - 28
|40
|6.
|Заявка
|19
|13
|0
|6
|38 - 27
|39
|7.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|44 - 26
|37
|8.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 28
|33
|9.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|30 - 27
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|37 - 26
|28
|13.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|14.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|15.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|16.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|29 - 34
|22
|17.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 30
|16
|18.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|28 - 37
|16
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 43
|10
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|45 - 18
|44
|2.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|43 - 13
|42
|3.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 24
|34
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|28 - 33
|28
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|36 - 34
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|33 - 37
|26
|8.
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|29 - 46
|23
|9.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|27 - 39
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|36 - 40
|20
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 35
|19
|13.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|14.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 37
|18
|15.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|16.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|22 - 37
|16
|17.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|18.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 33
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|27 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|22 (11)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|21 (2)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (13)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бёрнли 1:2 Ноттингем Форест
Исход игры
Бёрнли
38.9% (42)
Ничья
45.4% (49)
Ноттингем Форест
15.7% (17)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (36)
Меньше
66.36% (71)
Обе команды забьют
Да
76.64% (82)
Нет
23.36% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (46)
2:1 Бёрнли
18.5% (20)
1:0 Бёрнли
14.8% (16)
1:2 Ноттингем Форест
9.3% (10)
0:1 Ноттингем Форест
4.6% (5)
2:0 Бёрнли
2.8% (3)
2:2 Ничья
2.8% (3)
3:1 Бёрнли
1.9% (2)
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